Cei mai musculoși oameni din lume s-au întrecut la Mr. Olympia. Câștigătorul a plecat acasă cu 600.000 de dolari

A 61-a ediție de Mr. Olympia s-a încheiat cu surprize, confirmări și cu noi promisiuni. Ediția din 2025 a competiției de bodybuilding nu a fost lipsită de momente glorioase.

Rezultatele și premiile Mr. Olympia 2025

Derek Lunsford (Locul întâi, 600.000 USD)

Hadi Choopan (Locul al doilea, 200.000 USD)

Andrew Jacked (Locul trei, 100.000 USD)

Samson Dauda (Locul patru, 40.000 USD)

Martin Fitzwater (Locul cinci, 30.000 USD)

Derek Lunsford a dominat categoria Open

Categoria Open a fost la un nivel extrem de înalt, cu patru foști campioni concurând pentru marele premiu, de 600.000 de dolari. La preselecții, lupta a fost redusă la patru sportivi, un duel care a continuat până la finala de sâmbătă seara. Scopul lui Derek Lunsford a fost să facă „tripla” în culturism, după victoriile sale de la Arnold Classic și de la Pittsburgh Pro. Și-a atins obiectivul. Hadi Choopan a terminat din nou pe locul doi, în timp ce Andrew Jacked a terminat pe locul trei. Campionul en-titre, Samson Dauda, ​​a terminat pe locul patru.

Maureen Blanquisco, prima la bikini

Categoriile feminine au oferit, de asemenea, multă emoție. Una dintre cele mai populare și așteptate categorii este „Bikini”, unde Maureen Blanquisco, care a câștigat titlul pentru prima dată în 2022, a obținut un loc al doilea în 2023 și s-a confruntat cu o retragere forțată în 2024, dar a revenit pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. O dezamăgire uriașă pentru campioana en-titre, Lauralie Chapados, care, după ce a apărut pe scenă într-o formă precară și cu mușchii deteriorați, rămâne în afara primelor cinci locuro. La Wellness, în absența triplei campioane Francielle Mattos, categoria a fost din nou deschisă și competitivă. După o luptă aprigă, Eduarda Bezerra a învins-o pe campioana en-titre Isabelle Nunes, câștigând primul ei titlu Olympia. Categoria Ms. Olympia a fost dominată de Andrea Shaw, care anul acesta și-a asigurat al șaselea titlu consecutiv.