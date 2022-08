Bucharest International Dance Film Festival revine între 8 şi 11 septembrie. Patru lungmetraje fascinante, în premieră naţională

Ediţia a VIII-a a festivalului se va desfăşura, ca şi în anii trecuţi, la Institutul Francez (Cinema Elvire Popesco), Cinema Muzeul Ţăranului, Centrul Naţional al Dansului, /SAC @ MALMAISON şi Fabrica Griviţa, dar şi în trei noi locaţii: CINEMAX Veranda, Grădina cu Filme - Cinema and More şi Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice „Amalia şi Şef Rabin Dr. Moses Rosen".

„Bucharest International Dance Film Festival, ediţia a VIII-a” este un proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional - AFCN* şi de Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB în cadrul Programului Bucureşti afectiv 2022.

Unic în peisajul festivalurilor de film din România, BIDFF aduce anul acesta patru lungmetraje fascinante, în premieră naţională: „Joyland” (r. Saim Sadiq), „Rookies” (r. Thierry Demaizière & Alban Teurlai), „Moonage Daydream” (r. Brett Morgen) şi „Neptune Frost” (r. Saul Williams & Anisia Uzeyman).

„În fiecare an, la BIDFF ne propunem să aducem în discuţie subiecte urgente care ne afectează viaţa în mai multe moduri. Anul acesta nu a fost deloc greu să coagulăm evenimentele festivalului sub tema zone (ne)sigure. Devine tot mai evident că trăim într-o nesiguranţă maximă, o stare generală de neîncredere generată de boală, conflicte militare şi criză economică. Discursurile naţionaliste şi discriminatoare au devenit mai acide, iar societatea se împarte în tabere pro şi contra, uitând să coexiste. În acest peisaj, criza afectivă şi emoţională colectivă nu mai poate fi ignorată.

Reacţionând la acest ecosistem conflictual, BIDFF aduce în faţa spectatorilor filme puternice, atât lungmetraje, cât şi scurtmetraje de ficţiune, animaţie sau VR, în care problematici familiare sunt explorate cu inteligenţă şi curaj de artişti de pe toate continentele”, a spus Simona Deaconescu, directoare artistică BIDFF.





Lungmetraje şi documentare

Institutul Francez (Cinema Elvire Popesco) va găzdui lungmetrajele „Joyland” şi „Rookies”.

Filmul „Joyland” (2022, Pakistan), în regia lui Saim Sadiq ne introduce în lumea patriarhală a familiei Rana, a cărei stabilitate este detonată de acţiunile fiului cel mic, care se alătură în secret unui club de dans erotic şi se îndrăgosteşte de o starletă trans. „Joyland” este o poveste din Pakistanul zilelor noastre despre o dragoste imposibilă, o dramă încărcată de o energie fizică şi emoţională uluitoare, aclamată deopotrivă de critică şi de public. Prezentat în premieră anul acesta la Cannes Film Festival, lungmetrajul de debut al lui Saim Sadiq a câştigat premiul juriului la secţiunea Un Certain Regard.

„Rookies” (2022, Franţa) este un documentar regizat de Thierry Demaizière şi Alban Teurlai. În inima Parisului, un liceu prestigios face un pariu îndrăzneţ: să integreze elevii din cartierele defavorizate şi să-i facă să rupă determinismul eşecului şcolar prin dans şi hip-hop. „Aici, nu cedăm şi nu renunţăm!” este motto-ul liceului Turgot, unde, prin dans şi mişcare, tinerii învaţă să-şi transpună experienţele complicate în energie fizică şi să se autodepăşească. Filmul a fost prezentat la Berlinale 2022 în secţiunea Generation 14 plus.

„Moonage Daydream” (2022, SUA/Germania), în regia lui Brett Morgen debutează în România la CINEMAX Veranda.

„Are you there, Mr. David?” – Experienţa cinematografică a anului, cu imagini de arhivă din concerte şi interviuri cu David Bowie în premieră, lungmetrajul „Moonage Daydream” este considerat de critici un elogiu glorios şi un film care sfidează genurile (The Guardian), absolut uluitor, poate el mai bun film făcut vreodată despre un artist (Vogue). O odisee spaţială audio-vizuală, hipnotică (The Telegraph), care iluminează o moştenire cult, enigmatică, filmul a avut premiera la Cannes Film Festival în luna mai şi va fi lansat în SUA începând cu 16 septembrie.





Ateliere pentru toate gusturile

La Cinema Muzeul Ţăranului, vedem „Neptune Frost” (2021, Franţa/ Rwanda/ SUA), semnat de Saul Williams şi cineasta de origine rwandeză Anisia Uzeyman. Filmul este o viziune afro-futuristă a unei poveşti de dragoste între un hacker intersex şi un miner de coltan, dar şi o frescă în muzică şi mişcare despre revoltă şi recuperarea tehnologiei în scopuri politice progresiste. Absolut fără precedent (MUBI Notebook), un musical SF punk, uluitor (robertebert.com) şi vizionar (Variety), „Neptune Frost” a fost lansat la Cannes Film Festival 2021 – Director’s Fortnight şi prezentat printre altele la festivaluri internaţionale de film de la New York, Toronto şi Sundance.

Pe lângă lungmetrajele prezentate în premieră, festivalul aduce pentru patru zile în Bucureşti competiţiile internaţionale şi naţionale de scurtmetraje, ateliere de film, de dans, conferinţe, prezentări publice, tururi cinematografice ghidate, laboratoare de producţie de film şi expoziţii, toate incluse în secţiunile: BIDFF SHORTS, BIDFF COMMUNITY, BIDFF VR şi BIDFF EXPAND.

„În 2022, prin conferinţe şi explorări vizuale, vorbim despre cum apare coregrafia maselor în momente de criză politică şi socială. Echipa BIDFF consideră că, mai ales în această perioadă, nevoia de cultură trebuie conştientizată şi hrănită cu lucrări artistice care să ne ajute să ne înţelegem propriile corpuri. Aşadar, putem privi zonele (ne)sigure nu ca generatoare de conflict, ci ca teritorii deschise discuţiei, prin care restabilim un echilibru necesar” - Simona Deaconescu.





Conferinţe susţinute de specialişti din ţară şi străinătate

În fiecare an, în cadrul secţiunii EXPAND - programul de formare artistică profesională al festivalului, BIDFF aduce la Bucureşti creatori de film de dans renumiţi, pentru a susţine ateliere intensive de profesionalizare dedicate artiştilor români. În 2022, fondatorul premiatei casei de producţie de filme de dans The Motion Dance Collective din UK, Omari ‘Motion’ Carter va coordona un workshop de film de dans, între 9 şi 11 septembrie, la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti. În aceeaşi secţiune, CNDB va găzdui alte trei conferinţe susţinute de specialişti din ţară şi internaţionali, printre care Kélina Gotman, cu „Choreomania: Scenes of Ecstasy and Revolt”.