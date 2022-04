Artistul român Vlad Nancă expune „A Map of the World as Seen by Him” la Institutul de Artă Contemporană din Sofia

„A Map of the World as Seen by Him” este o meditaţie despre cine va deţine viitorul şi fantezia acestuia. Vlad Nancă a început acest experiment de gândire în 2015, după descoperirea Kepler-452b, o exoplanetă care mai este cunoscută şi sub denumirea Pământul 2.0, întrucât condiţiile sale de mediu par să fie potrivite pentru oameni. Artistul s-a întrebat ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar coloniza într-o zi această planetă. Ne-am continua existenţa făcând aceleaşi greşeli sau am începe o viaţă nouă? Reflectând la un nou început, artistul şi-a imaginat un viitor fantastic, de data aceasta condus de femei.

Vlad Nancă s-a inspirat în realizarea expoziţiei sale din arhitectura modernistă, din peisajul urban din Sofia în perioada socialistă, din astronautica sovietică şi din obsesia pentru progresul ştiinţific care şi-a lăsat amprenta sub forma unor picturi murale şi mozaicuri pe teritoriul Europei de Est. El crede că femeile, fie în mod metaforic sau prin intermediul unor personalităţi istorice propriu-zise, ar putea deveni imagini ale unui viitor posibil.

În perioada de pregătire a expoziţiei, Nancă a redescoperit două artiste care au rămas la periferia istorie artei şi arhitecturii în Bulgaria şi România. Una este sculptoriţa bulgară Velichka Believa, iar cealaltă este arhitecta Henrieta Delavrancea-Gibory, o figură marcantă a modernismului românesc şi proiectanta multor clădiri din Balcic.