search
Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

WSJ: România, posibil beneficiar al supărărilor lui Trump

0
Alegeri în SUA
0
Publicat:

Donald Trump nu mai vorbește despre retragerea SUA din NATO. Conform Wall Street Journal, Casa Albă plănuiește să transfere trupele din vestul Europei spre flancul estic. România ar fi una dintre noile destinații.

Militari americani la baza Mihail Kogălniceanu
Moda organizațiilor ”în două viteze” se extinde, după ce Casa Albă s-a supărat pe partenerii din Alianța Nord-Atlantică ai Statelor Unite care nu au sărit în ajutor, în conflictul cu Iranul. 

”Trupele americane ar putea fi relocate către membri ai alianței aflați în grațiile președintelui”, scrie publicația Wall Street Journal, în condițiile în care președintele american Donald Trump ”ia în calcul sancționarea unor țări NATO pentru lipsa de sprijin în războiul cu Iranul”.

Pe propria platformă de socializare, Trump se plângea, într-un mesaj scris miercuri, 8 aprilie 2026, cu toate literele mari, că ”NATO nu a fost acolo când am avut nevoie de ei și nu va fi nici data viitoare”. Nu este prima oară când șeful administrației americane s-a exprimat astfel. Cel puțin în ultimele șase săptămâni, Trump a tot repetat această opinie a sa, cu diverse ocazii.

Tot miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, afirma că europenii ”au fost testați și au eșuat. Este destul de trist că NATO a întors spatele poporului american, în condițiile în care poporul american a finanțat apărarea lor”. La rândul lor, oficialii europeni de rang înalt au reproșat că nu au fost consultați în prealabil în privința războiului declanșat de SUA și Israel, ceea ce ar fi îngreunat coordonarea unui răspuns militar. 

Schimbare majoră în arhitectura militară

Administrația Trump analizează un plan de a pedepsi unii membri ai alianței NATO pe care președintele american îi consideră necooperanți față de SUA și Israel în timpul războiului cu Iranul, potrivit unor oficiali ai administrației. 

Ce are acum în vedere administrația americană nu mai pare a fi chiar o retragere efectivă din Alianță, imposibilă, de altfel, în absența acordului Congresului, ci un transfer al celor aproximativ 84.000 de militari staționați în Europa din țările ”necooperante” către cele care au răspuns nevoilor campaniei militare a Statelor Unite. Inițiativa de relocare ar avea o oarecare susținere în cercurile decizionale de la Washington, punctează WSJ.

Pentru administrația Trump există, acum, aliații ”buni” (iar WSJ enumeră Polonia, România, Lituania, Grecia) și cei ”problematici” (Spania, Germania, parțial Franța și Italia sunt nominalizate de ziarul new-yorkez), clasificați astfel nu atât după contribuția financiară la securitatea comună, cât mai cu seamă după alinierea politică la deciziile militare ale SUA. Și, notează Wall Street Journal: ”Statele din Europa de Est au unele dintre cele mai ridicate niveluri de cheltuieli pentru apărare din alianță și s-au numărat printre primele care au semnalat că ar sprijini o coaliție internațională pentru monitorizarea Strâmtorii Ormuz. După izbucnirea războiului, România a aprobat rapid solicitările SUA de a permite utilizarea bazelor sale de către Forțele Aeriene americane”.

Trupele staționate în Europa de Est funcționează și ca ”factor de descurajare” a Rusiei, țară care ar putea să se considere provocată de o eventuală desfășurare a unui număr mai mare de trupe americane mai aproape de granița sa, avertizează WSJ.

La Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța pot fi dislocați până la 10.000 de militari americani și familiile lor. Hubul strategic de la Marea Neagră a fost folosit de americani în numeroase operațiuni din ultimele decenii. În prezent, la Kogălniceanu, Deveselu (județul Olt) și Câmpia Turzii (județul Cluj) sunt staționați aproximativ 1700 de militari din armata Statelor Unite.

Dincolo de relocarea trupelor, planul ar putea include și închiderea de baze americane într-unele dintre țările europene, posibil Spania sau Germania, mai notează cotidianul, care citează doi oficiali ai administrației de la Washington.

Rutte: ”În mod evident dezamăgit”

În aceeași zi s-a aflat la Washington și secretarul general al NATO Mark Rutte, într-un efort de a consolida relațiile dintre europeni și americani. Va fi o discuție ”foarte directă și sinceră”, anticipase Leavitt. A fost o ”discuție deschisă între doi prieteni”, a precizat Rutte, după întâlnirea de la Casa Albă.

Mark Rutte l-a vizitat din nou pe Donald Trump
Mark Rutte l-a vizitat din nou pe Donald Trump


Pentru CNN, Rutte a mărturisit că Trump este ”în mod evident dezamăgit” de alianța transatlantică și de mai multe state partenere. ”Îl susțin pe președinte și știu că o mare parte a Europei face același lucru și face ce a promis”, a adăugat Rutte, care a evitat în mod repetat un răspuns la întrebările privind o eventuală retragere a SUA din NATO.

Europenii nu au fost foarte încântați, însă, în ultima perioadă, de pozițiile lui Rutte. După ce Rutte a declarat la Fox News că speră ca o parte mai mare a populației americane să se ralieze în spatele războiului lui Trump, au apărut critici față de presupuse depășiri ale atribuțiilor de șef al NATO și ignorarea statelor membre, relatează postul german de știri ntv. În mod oficial, despre comportamentul lui Rutte se vorbește ca despre o încercare de a menține NATO unită.

Vremuri de neîncredere transatlantică

NATO a fost fondată în 1949 ca o alianță defensivă. Articolul 5 al Cartei alianței prevede că statele membre se angajează la asistență reciprocă în cazul în care unul dintre ele este atacat. Pentru mulți dintre aliați, atacul american asupra Iranului nu a fost interpretat drept un caz de activare a articolului 5, spre deosebire de situația de după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, când NATO s-a alăturat războiului împotriva talibanilor în Afganistan.

În cele două mandate ale lui Trump, Alianța s-a confruntat cu o serioasă erodare a încrederii reciproce, amintește Wall Street Journal. Europenii au fost ținta unor tarife comerciale ridicate. Relația cu președintele rus Vladimir Putin în contextul negocierilor pentru pace în Ucraina a nemulțumit liderii europeni. Trump a provocat o criză diplomatică majoră prin declarațiile repetate privind o anexare a Groenlandei.

Și, mai amintește ziarul citat, în 2020, Trump a ordonat retragerea a aproximativ 12.000 de militari din Germania, decizie pe care președintele Joe Biden a anulat-o, după preluarea mandatului, în 2021.

Cristian Ștefănescu - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Dictatura Facebook amenință libertatea presei. În timp ce pagina Gândul cu 1 milion de urmăritori a fost suspendată fără nicio explicație, în Franța, sute de jurnaliști francezi se revoltă împotriva Meta: „parazitism economic și practici neloiale”
gandul.ro
image
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
mediafax.ro
image
De ce Daniel Bîrligea a venit singur și nu cu lotul FCSB la catafalcul lui Mircea Lucescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Călin Georgescu și Horațiu Potra vor fi judecați chiar și fără declarațiile anulate în dosarul loviturii de stat. Instanța: „Excluderea unor probe nu echivalează cu nulitatea rechizitoriului”
libertatea.ro
image
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Gestul făcut de Traian Băsescu, după ce a depus coroana la sicriul lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Nimeni nu câștigă, dar toată lumea plătește: cum s-a transformat războiul SUA-Iran într-un eșec major
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Locul din România unde zăpada are aproape 2 metri. Când se încălzeşte vremea
observatornews.ro
image
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
cancan.ro
image
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
newsweek.ro
image
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
prosport.ro
image
Cele mai bogate și cele mai sărace țări din Europa. Unde se află România în topul puterii de cumpărare în 2025
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, „uitat” de FRF? Situație surprinzătoare după decesul legendarului tehnician
fanatik.ro
image
De ce devin unii soți tot mai morocănoși după 50 de ani. Ce este "sindromul bărbatului nefericit"
ziare.com
image
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Cum s-au prăbușit profețiile liderilor AUR. Cazurile Dungaciu și Peiu – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Vinerea Mare 2026. Zi de doliu și post negru. Ce este total interzis astăzi
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Horoscop vineri, 10 aprilie. Scorpionii au parte de o supriză uriașă, iar Racii elimină stresul
click.ro
image
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
click.ro
image
Emma Zeicescu și Claudiu Popa încheie o relație de 13 ani: „Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Charles al II lea al Angliei foto profimedia 0431988007 jpg
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
image
Horoscop vineri, 10 aprilie. Scorpionii au parte de o supriză uriașă, iar Racii elimină stresul

OK! Magazine

image
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi

Click! Pentru femei

image
Serialul „Prietenii tăi” a fost filmat ilegal? Acuzațiile uluitoare făcute de Lisa Kudrow

Click! Sănătate

image
Această plantă comună purifică aerul în proporție de 90% în doar 24 de ore