Vulturul alb a zburat înapoi la Varșovia

Foto: Twitter / X

La războaiele lungi, care par că nu se mai termină pentru că trec și prin perioade în care evoluțiile de pe front sau din spatele lui sunt fie contradictorii, fie greu de perceput de către ochiul înfometat al observatorilor, există perioade de timp în care e greu de sesizat din ce direcție mai bate cu adevărat vântul, cine înaintează, cine se retrage, de partea cui se aliniază șansa sau perspectiva victoriei, cine e nefericitul care trebuie să încline steagul.

La războaiele lungi există și asemenea momente în care succesul se amestecă fără scrupule cu dezastrul.

În care, dacă nu ești atent, poți să înghiți ca pelicanul orice narațiune despre victorie, orice explicație despre înfrângere.

Realitățile importante și care definesc perioada prin care trecem se lasă mai greu identificate pentru că sunt acoperite de zgomotul și recuzita unor acte teatrale periodice.

Războiul e și el o piesă pe scena lumii, în care spectatorii sunt amăgiți să urmărească un reality show conceput ca să imite realitatea de dincolo de scenariu și să-i oprească să vadă ce se întâmplă în afara sălii de spectacol.

Victoriile sunt înlocuite cu declarații despre victorii.

Pierderile umane pe front sunt acoperite cu discursuri despre sacrificiul necesar.

Lipsurile din spatele frontului sunt necesare pentru ca soldaților din linia întâi să nu le lipsească nimic și sunt provizorii, oricine a fost la război a trecut prin ele.

Periodicele zvonuri de corupție sunt opera inamicului pentru slăbirea moralului și fragmentarea solidarității sociale.

Spectacolul curge, actul 1, actul 2, actul 3...

Și cortina refuză să cadă chiar dacă spectatorii sunt din ce în ce mai obosiți și ar dori să plece acasă.

Foto: Twitter / X

Războaiele lungi rămân, totuși, foarte dense în evoluții în fiecare secundă a confruntării.

Pentru că e vorba de sute de mii de soldați pentru care secundele, minutele, lunile, anii au altă durată, altă greutate, altă viteză în fizica vieții, decât pentru noi, ceilalți, privitori prin lunetă ai spectacolului sângeros.

Pentru că e vorba de campanii și manevre militare, de negocieri politice, de ultimatumuri și amenințări, de reuniuni, întâlniri sau conferințe de pace, de tot fel de acțiuni prin care decidenții pot justifica de ce nu găsesc calea către finalul războiului.

Unul din observatorii și analiștii (și ai) războiului din Ucraina, Patricia Marins, pune aceste evoluții sub un titlu provocator: ”Normalizarea haosului: Cum avansează conflictele din Ucraina și Iran în întuneric”.

Ideea principală este că în timp ce nouă ni se furnizează o narațiune curățată de aspectele crude și sordide ale războaielor, acestea continuă într-o logică proprie, în spatele multor cortine.

Ceea ce le poziționează acolo unde lumina pătrunde greu și ai nevoie de instrumente speciale să poți observa, aprecia, înțelege, cât de cât, ceea ce se petrece.

Asta nu înseamnă că nu vedem totul, aproape totul.

Ce ne lipsește este valoarea acestor evoluții, legăturile dintre ele, direcția, cât e adevăr, cât e omisiune, cât e manipulare, cât e minciună în ceea ce ni se oferă drept informație curentă, altfel știm tot.

Uneori, însă, în loc de judecăți de valoare, este mai bine să înșiri ca mărgelele pe ață, evenimente și episoade ale conflictului, de exemplu al celui din Ucraina.

Interpretate cât mai puțin, spuneam, ca să lași cititorului șansa de a face singur exercițiul rezolvării unei ecuații cu doar una, cel mult două necunoscute, nu e mare lucru.

Perioada în care ne aflăm, de sfârșit de iunie 2026, e chiar potrivită pentru așa ceva.

Toată lumea (se înțelege că e vorba de cele două părți luptătoare, Rusia și Ucraina) clamează victoria.

Toată lumea atacă și ocupă teritorii.

Toată lumea are parteneri de încredere.

Toată lumea inovează tehnologic și militar.

Toată lumea trage învățăminte din conflictele paralele.

Și din acest haos informațional se pot extrage câteva repere, echivalentul ”burtierelor” din jurnalele de actualități de televiziune, care refac imaginea de ansamblu a acestor zile.

Foto: Twitter / X

Ultimatum ucrainean la adresa președintelui belarus.

Ați citit bine, președintele Zelenski i-a transmis președintelui Lukașenko un mesaj ultimativ pentru demontarea elementelor de comunicații instalate în apropierea graniței Republicii Belarus cu Ucraina, cele care permit bruierea semnalului Starlink, atât de necesar pentru dirijarea dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune (cele care zboară spre Moscova și, mai ales, spre Sankt Petersburg).

Varianta ucraineană este că, dimpotrivă, aceste antene asigură retransmiterea semnalului pentru dronele ruse care atacă Kievul.

În fine, președintele din Belarus are la dispoziție șapte zile să le demonteze, altfel... nu e clar ce se va întâmpla, partea ucraineană oferă, totuși, un indiciu: se va ocupa Ucraina de problemă.

Într-un interviu acordat Al Jazeera TV, președintele Lukașenko a avut un mesaj împăciuitor față de Kiev, chiar și-a cerut scuze dacă a folosit un ton mai aspru când s-a referit la președintele ucrainean, tocmai fusese un incident cu un autobuz de copii lovit de o dronă ucraineană, l-a luat valul, dar, probabil, în aprecierea ucraineană, o testare a relației dintre Belarus și Rusia (celălalt membru al Uniunii Statale Rusia – Belarus) nu ar strica, ce ar putea merge rău?

Pentru cine nu știe, președintele belarus este și șeful Consiliului Suprem de Stat al acestei uniuni, altfel spus șeful președintelui Putin pe linie unională.

Și mai altfel spus și nu foarte academic: „Dai în mine, dai în fabrici și uzine!“

Foto: Twitter / X

Președintele polonez i-a retras omologului său ucrainean ordinul național ”Vulturul Alb”.

S-a întâmplat la aproape o lună de când președintele Zelenski a atribuit denumirea onorifică de „Eroii UPA” unei unități militare de forțe speciale.

UPA este acronimul de la Ukrainska Povstanska Armiia / Armata insurgentă ucraineană, despre care Varșovia afirmă că ar fi vinovată de masacrarea a 100.000 de etnici polonezi în anii celui de-al doilea război mondial.

Decizia de retragere a decorației s-a întâmplat la aproape două săptămâni după ce a avut loc ședința comitetului acestui ordin, repet, cel mai important pentru statul polonez.

Comunicarea ei avut loc după 13 zile, probabil în speranța că se va întâmpla ceva la Kiev.

Nu s-a întâmplat.

Retragerea ordinului este numai vârful aisbergului care a apărut între cele două țări.

Relațiile dintre Ucraina și Polonia sunt de multă vreme bivalente: cât timp obiectivul este Rusia, prietenie la cataramă, când se trece la probleme politice sau economice bilaterale, apar de după colț umbrele istoriei sau cele ale interesului imediat, de obicei divergent.

Cei mai mulți eroi din panteonul istoric ucrainean cultivat în prezent de către Kiev sunt din perioada interbelică, a celui de-al doilea război mondial și din primii ani de după război.

Mulți dintre ei au luptat împotriva comuniștilor (asimilați în prezent doar cu rușii), dar și a statului polonez pe teritoriul căruia trăiau.

Iar la război, ca la război, se întâmplă lucruri, unele groaznice, unele de către ambele părți, altele unilaterale, depinde cine observă, cine înregistrează, cine scrie.

Istoria e uneori la ordin iar reconcilierea e o operațiune grea, nu se poate face în orice condiții, cu orice lideri.

Cert este că niciuna din părți nu face un pas înapoi.

Polonia, prin președintele acesteia, Karol Nawrocki, a făcut și o trimitere aluzivă la piedicile care pot apărea pentru parcursul european al Kievului.

Iar Kievul a răspuns în logica deja obișnuită că același ordin a fost acordat și fostului cancelar german Gerhard Schroeder, întorcând divergența bilaterală tot către Rusia.

Foto: Twitter / X

Cât despre război, acesta continuă pe traiectorii diferite, în două areale geografice distincte, ca să ofere tratament cu optimism fiecărei tabere.

Paradoxul este că atât Rusia, cât și Ucraina, par să se simtă mai confortabil pe teritoriul adversarului.

E o figură de stil care conține și un procent de adevăr.

Pentru Rusia, războiul terestru de la linia de contact, combinat cu atacurile de noapte cu rachete și drone pe întreg teritoriul Ucrainei, continuă în ritmul deja exersat de câțiva ani și pe direcțiile cunoscute:

· aglomerarea urban – industrială din Donbas, formată din orașele Konstantinovka – Kramatorsk – Sloviansk, care va rămâne în câteva săptămâni în doar două puncte de sprijin;

· Kupiansk și malul stâng al râului Oskil;

· orașul fortificat Orehov.

Câte o direcție principală de ofensivă pentru fiecare din regiunile Harkov, Donețk și Zaporojie, Herson fiind alocat, probabil, unei etape ulterioare.

Continuă de asemenea conectarea segmentelor de teritoriu ocupat de forțele ruse în regiunile Harkov și Sumi, așa numita ”zonă de securitate”, direcție care menține blocate, în același timp, importante forțe ucrainene.

Este de menționat și faptul că forțele ruse din Donbas și cele din regiunea Sumi se află cam la aceeași distanță față de orașele Kramatorsk și Sloviansk, respectiv capitala regională Sumi.

Ce se întâmplă în Donbas pare a fi o repetiție pentru ceea ce ar urma să se întâmple în regiunea Sumi.

În plan paralel se lucrează la rezolvarea handicapului creat de atacurile ucrainene asupra cordonului rutier și feroviar terestru care leagă Donbasul de Crimeea, operație a Kievului care a fost prezentată ca obținând, cu ajutorul dronelor, ceea ce nu s-a putut prin intermediul tancurilor în ofensiva din anul 2023.

Va dura câteva luni până când antidotul rus va funcționa, deocamdată, însă, sutele de drone ucrainene realizează ceea ce nu au putut obține câteva zeci de mii de soldați acum trei ani.

Foto: Twitter / X

Pentru Ucraina, ”fereastra de oportunitate”, descrisă astfel de președintele Zelenski la întâlnirea G7 de la Évian-les-Bains, Franța, este reprezentată de punerea în dificultate a Rusiei prin escaladarea atacurilor la mare distanță asupra unor obiective de infrastructură cu mare vizibilitate mediatică din Moscova și Sankt Petersburg.

Unul dintre acestea a avut loc chiar în ultima zi a summitului G7, oferind participanților imaginea unei capitale ruse de-abia vizibile printre norii de fum produși de incendiile de la rafinăria Kapotne, aflată în apropierea inelului rutier exterior al Moscovei.

Analiza acestui raid aerian întreprins de Kiev arată că a fost o operațiune punctuală bine planificată și executată pentru care s-au folosit multe resurse, ceea ce și explică mozaicul larg de tipuri de drone folosite.

Obiectivul mediatic a fost atins, probabil și cel politic, s-au mai adunat câteva miliarde de dolari pentru Kiev, inclusiv de la Marea Britanie, țară care e în prag să-și schimbe liderul politic tocmai din cauza fondurilor insuficiente alocate propriei apărări.

Care a fost obiectivul militar?

Aici e de discutat dacă această operațiune spectaculoasă mediatic a schimbat ceva din dinamica evoluțiilor de pe front, dar asta e, războaiele contemporane nu se mai câștigă exclusiv pe câmpul de luptă.

Cel puțin așa se crede.

Deși războiul paralel, din Iran, pare a spune o altă poveste.

Foto: Twitter / X

Învățăturile războiului din Iran & Co pentru Ucraina, respectiv Rusia.

Pentru că încă nu s-a încheiat – nu vă duceți încă după fenta memorandumului – aceste învățături, vorba lui Neagoe Basarab, sunt provizorii.

Pentru că fiecare parte are nevoie de alte puncte de sprijin, fiecare și-a tras din lecțiile războiului din nisipuri ceea ce a crezut de cuviință, astfel că sunt două traduceri, uneori în contratimp, ale conflictului din Golf.

Și câte două lecții pentru fiecare parte, extrase in aceste traduceri.

Pentru ucraineni, principala lecție este cea a utilizării dronelor.

Adulate la începutul conflictului, când făcea legea drona turcească Bayraktar, blestemate când a aparut Shahed / Geran în traducere rusă /, din nou puse pe podium în prezent, dronele ucrainene asigură un atât de dorit respiro pentru armata greu încercată a Kievului, ”fereastra de oportunitate” a președintelui Zelenski.

Cealaltă lecție este că o țară de mărimea lui David, fără armă nucleară, poate ține piept unui Goliat colosal și atomic.

Pentru ruși, învățăturile sunt, spuneam, diferite:

1. supremația militară nu mai asigură victoria politică, ceea ce presupune că Moscova este obligată să câștige nu numai războiul, dar și pacea;

2. liniile roșii precum evitarea confruntării directe cu super - alianțe militare nu mai sunt tabu, bazele militare și statele de pe linia de contact putând deveni ținte legitime în caz de escaladare.

Sigur, conflictul din Golf are mult mai multe aspecte de interes pentru cel din vecinătatea noastră, reciproca fiind și ea valabilă.

Poate ar fi bine, totuși, să mai citim o dată conținutul învățăturii ruse nr. 2, la care aș putea adăuga și un 2. bis sub forma ”în caz de conflict, parteneriatele și alianțele funcționează conform regulii «primus inter pares», fratele mai mare este mai important decât mezinul familiei”.

***

Nu știu de ce, dar am devenit deodată și mai curios să aflu concluziile anchetei privind vizita dronei rătăcite recent într-un tur de orientare prin portul Constanța.