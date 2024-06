Utilizarea produselor de curățenie în timpul sarcinii și efectele acestora asupra sănătății mamei și fătului

„Nicio dragoste nu se compară cu cea a unei mame pentru copilul ei”. Acest citat reflectă legătura puternică și inegalabilă dintre o mamă și copilul său, o legătură care începe încă din primele momente ale sarcinii. Sarcina este o perioadă magică și delicată în viața unei femei, dar și una în care atenția la sănătate și siguranță devine esențială, mai ales în privința substanțelor chimice la care este expusă zilnic.

Cercetările emergente sugerează că expunerea părinților la substanțe chimice înainte de concepție poate avea efecte asupra sănătății descendenților. Multe viitoare mame sunt expuse la substanțe chimice puternice la locul de muncă, dar efectele potențiale asupra sănătății descendenților sunt rar investigate. De exemplu, femeile însărcinate expuse la eteri de glicol în mediile lor de muncă au avut o probabilitate semnificativ mai mare de a avea copii cu malformații congenitale, cum ar fi defectele de tub neural și buza despicată. Eterii de glicol, prezenți în produse precum soluțiile pentru cuptor, solutii de curatare a geamurilor, a suprafetelor, diluare a vopselei si intretinere a podelelor, sunt substanțe toxice asociate cu avorturi spontane, fertilitate masculină scăzută și malformații congenitale. Exemple de astfel de substanțe sunt 2-butoxietanol (EGBE) și metoxidiglicol (DEGME).

Un studiu din California a măsurat în aer, procentul de conținut de eteri de glicol și alte compuși organici volatili (COV) în condiții normale de curățenie casnică. Niveluri periculoase ale acestor substanțe chimice au fost observate în camere mici, slab ventilate, cum ar fi băile, unde soluțiile pentru podea au fost folosite în combinație cu odorizante de aer. Odorizantele de aer și spray-urile de curățenie, utilizate frecvent în timpul sarcinii, au fost asociate riscului crescut de astm și probleme respiratorii la copii.

De asemenea, expunerea prenatală la anumiti ftalați, substanțe chimice prezente adesea în parfumuri, lac de unghii, si parfumurile din produsele de curățenie, poate crește riscul de modificari hormonale.

Un studiu facut la Havard arata ca femeile expuse la concentratii mai mare de di (2-etilhexil) ftalat, au rata de incidenta de a pierde sarcina in primele 20 de săptamani cu 60% mai mare comparativ cu cele care nu au fost expuse la aceasta substanta.

Un alt studiu observational prospectiv arata ca expunerea femeilor insarcinate la concentratii mari de dietilftalat, dubleaza riscul de crestere in greutate a viitoarei mamici.

Utilizarea abuziva a dezinfectanților de către femeile însărcinate poate fi un factor de risc pentru fat in dezvoltarea astmului și eczemelor. 78.915 perechi mamă-copil au fost evaluati intr-un studiu din Japonia pentru a examina dacă expunerea abuziva a mamelor la dezinfectanți la locul de muncă este asociată cu un risc crescut de declansare a bolilor alergice la copiii lor la vârsta de 3 ani. Rezultatele au arătat că acei copii ai căror mame au folosit anumiti dezinfectanți frecvent, au avut șanse semnificativ mai mari de a avea astm sau eczeme comparativ cu copiii mamelor care nu au folosit niciodată acei dezinfectanți. Relația era dependentă de expunere, copiii mamelor expuse zilnic având șanse cu 26% mai mari pentru a dezvolta astm și cu 29% mai mari pentru dezvoltarea eczemelor.

Cercetările sugerează că expunerea la substanțe precum clorura de alchil dimetil benzil amoniu (ADBAC) și clorura de didecil dimetil amoniu (DDAC), utilizate frecvent în produsele de curățenie și de igienă personală pentru rolul lor puternic antibacterian, antiseptic, poate provoca malformații congenitale la rozătoare. Aceste substanțe au fost asociate cu defecte de tub neural la șoareci și șobolani, malformații care apar în prima lună de sarcină și afectează creierul, coloana vertebrală sau măduva spinării fetusului.

Pe lângă acestea, există și alte substanțe chimice de evitat în timpul sarcinii sau alăptării:

Pesticide și erbicide: Acestea pot afecta bebelușii în dezvoltare și nou-născuții. Este recomandat să le evitați cât mai mult posibil și să apelați la un profesionist pentru acest tip de tratamente.

Plumb: Expunerea la plumb, prezent în vopseaua veche, poate afecta sănătatea bebelușilor nenăscuți, cauzând naștere prematură, greutate mică la naștere, avort spontan sau naștere mortală. Evitați îndepărtarea vopselei vechi și asigurați-vă că expunerea la plumb este minimă.

Daca locuiti intr-o casa veche pe care nu ati varuit-o pana in momentul in care ati ramas insarcinata, chemati un expert care poate testa ce tip de vopsea este pe peretii acelei case.

Mercur: Mercurul poate afecta creierul bebelușilor nenăscuți, ducând la întârzieri de dezvoltare. Limitați consumul anumitor pești pentru a reduce aportul de mercur.

Arsenic: Folosit pentru conservarea lemnului, arsenicul poate provoca greutate mică la naștere, tulburări congenitale, avort spontan și moartea fatului. Bineinteles, tratarea lemnului cu arsenic a fost restrictionata din 2004 in UE dar daca aveti acasa mobila foarte veche, este bine sa folositi manusi la contactul cu aceasta.

O alta atentionare cu privire la curatarea mobilierului o reprezinta substantele ignifuge cu care este tratat acesta, cum ar fi eterii de difenil polibromurati. Aceste substante pot afecta dezvoltarea creierului copiilor. Pentru a combate transferarea acestor substante din praful de pe mobila pe piele sau in corp, este indicat sa folosim un filtru HEPA pentru aspirarea prafului in casa si sa ne spalam pe maini frecvent.

Formaldehida, toluenul și dibutil ftalatul: aceste substanțe din lacurile de unghii pot fi dăunătoare. Evitați utilizarea lacurilor care le conțin.

Bisfenol A (BPA): Găsit în materiale plastice, BPA poate cauza probleme de dezvoltare și comportament la copii. Evitați expunerea prin utilizarea sticlelor și jucăriilor fără BPA.

Naftalină: Folosită în bilele de naftalină și odorizantele de toaletă, expunerea la naftalină poate cauza anemie hemolitică.

Pentru a preveni efectele adverse ale expunerii la substanțe chimice din produsele de curățenie, urmați aceste sfaturi:

- Depozitați toate substanțele chimice în siguranță, nu la indemana copiilor și cu capacele de siguranță puse.

- Citiți și urmați instrucțiunile de pe ambalaj.

- Găsiți alternative de curatare cu niveluri scăzute de substanțe chimice toxice in compozitie.

- Spălați-vă regulat pe mâini.

- Evitați renovările în timpul sarcinii sau alăptării.

- Ventilați bine locuința.

- Nu folositi curatatoria chimica (dry cleaning).

- Evitati parfumurile de camera, odorizantele.

- Nu amestecati produsele de curatenie intre ele, pot da nastere unor reactii toxice.

- Foloseste manusi, si ochelari de protectie in timpul folosirii produselor de curatenie.

- La serviciu, discută cu managerul tău despre evaluarea riscurilor și asigurarea unui mediu de lucru sigur pentru tine și copilul tău.

Dacă ești expusă la un produs toxic în timpul sarcinii, nu te panica. De obicei, doar expunerea pe termen lung la cantități mari de substanțe chimice poate fi nocivă în timpul sarcinii. O singura expunere, este foarte puțin probabil să cauzeze daune.

