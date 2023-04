Urmează prima mare provocare globală care să arate cum se va schimba lumea de mâine

Este deja lansat un pariu politic dintre cele mai riscante pentru protagoniști deoarece, prin rezultatul său final, va arăta extrem de clar care va fi raportul dominant de putere în lumea de mâine. Provocarea uriașă și fără precedent în istoria politică și diplomatică a timpurilor moderne, în orice caz niciodată exersată ca atare la nivelul relațiilor internaționale, este reprezentată de anunțul că Vladimir Putin a acceptat invitația de a fi prezent personal cu ocazia celui de-al 15lea Summit-ul BRICS care va avea loc în luna august la Durbam, în Africa de Sud.

Iată termenii acestei probleme care poate avea consecințe imense.

1. Este pentru prima oară în istorie în care un șef de stat membru permanent al Consiliului de Securitate și reprezentând unul dintre statele fondatoare ale ONU, este pus sub acuzare și are lansat împotriva sa un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, organism care funcționează sub egida ONU.

2. Este pentru prima oară când, în prezența unui asemenea mandat internațional de arestare, un stat membru al ONU și semnatar al Statutului de la Roma (actul de naștere al Curții Penale Internaționale, în acest caz Africa de Sud, decide să invite persoana respectivă și să-i acorde onorurile de șef de stat.

3. Evenimentul acesta, în funcție de finalizarea sa, va crea un precedent care, de facto și eventual și de jure, poate însemna nu numai trimiterea în ridicolul istorie întreaga structură a Tribunalelor internaționale de sub egida CPI și a deciziilor lor care devin atunci, pentru absolut toată lumea, niște demersuri cu valoare pur consultativă, ci ridică – sau vor începe să ridice – un mare semn de întrebare asupra credibilității ONU și puterii sale de decizie și intervenție. Oricum, situația în care se vor afla cele 123 de țări care au semnat și ratificat Statutul de la Roma al CPI va deveni cel puțin ingrată și dificil de susținut în fața propriilor opinii publice.

În această situație, decizia luată de Cyril Ramaphosa, Președintele Republicii Africa de Sud, devine generatoare nu numai de o firească dezbatere – încă deschisă – asupra punctelor pe care le-am enunțat, ci este o deschidere – prima de această amploare – către cealaltă problematică, infinit mai importantă, cea care se negociază intens în acest moment, deoarece acest Summit va fi ocazia unei decizii care ar putea să consfințească formal o nouă realitate globală, adică extinderea BRICS cu un grup important de țări care să se constituie în „Proiectul Marelui Sud” de care vorbește președintele Braziliei și care, astfel, să se reunească cu celălalt mare proiect , Noul Drum al Mătăsii.

Mesajul cel mai important – el însuși element central al unui nou tip de mesaj – de acum sună indubitabil ca o demonstrație nu numai pentru forța și credibilitatea statelor din BRICS dar și de atenție către noile state membre care vor intra acum în acest circuit BRICS și, mai ales, înainte de toate, ca element posibil foarte mare interes multiplu pentru alte state care se află dja pe traiectoria negocierilor pentru o viitoare aderare sau a celor, multe, care compun acum Grupul statelor care nu sunt numai nealiniat principial, ci vor să se desprindă cât mai rapid de circuitul dominat odinioară de americanii care nu le mai pot asigura securitatea militară și economică promisă. Context în care poate că bănuiți deja care vor fi ecourile unei vizite personale, în contextul de acum, a lui Vladimir Putin în Africa de Sud: semnalul profund și direct, fără putință de interpretări multiple, va fi că va exista (dacă nu cumva există deja) o nouă structură de forță globală capabilă nu numai să impresioneze adversarii, ci să le transforme decizii istorice pe care și le doreau exemplare pentru a-și motiva proprii parteneri de alianță, pot fi ignorate fără probleme.

Obiecția ar putea fi că nu putem comenta doar o intenție, să așteptăm desfășurarea evenimentelor pe care, acum le observăm cu „atenție și îngrijorare”, de la galerie, de departe, cum ar spune domnul Președinte Iohannis pe acolo pe unde este dânsul în vizită oficială. Obiecție întemeiată în măsura în care ar mai exista vreun dubiu că invitația respectivă nu a fost deja negociată și decisă la un nivel politic de interese imposibil de atins de ai noștri care, de fapt, nici probleme de strict nivel local nu pot ataca – vezi grânele din Ucraina sau Canalul Bâstroe – și, deja, echipele avansate de securitate rusești au ajuns în Africa de Sud pentru a pregăti detaliile vizitei. Greu de imaginat că, din acest moment, va exista un pas înapoi sau măcar o soluție intermediar de tipul „participare prin video conferință” tocmai pentru că doar participarea personală a Președintelui Putin, alături de omologii săi din China, Brazilia, India și de gaza Africa de Sud, dă sens total mesajului Summit-ului.

Ce vor face ceilalți? Ce mai pot face pentru a împiedica vizita sau pentru a încerca, într-un fel sau altul, să pună în aplicare mandatul internațional de arestare? Asta urmează să vedem: cine vrea, cine riscă, cine poate și are mijloacele necesare de a se opune și care va fi formula aleasă. Oricum, cine va reuși știe deja că va putea să imprime un turnant decisiv pentru Noua Ordine Internațională aflată în plin proces de construcție. Cu câștigătorii dar și cu marii săi perdanți. Fizic, în sensul cel mai propriu al termenilor, cineva se va vedea sub scut și va privi cum altul, sau alții, vor fi trimiși acasă pe scut, cu funeralii naționale dacă va mai fi cazul.