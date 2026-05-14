Urgenţa constituirii noului guvern, misiune aproape imposibilă pentru Nicușor Dan

Riscul absenţei unui guvern credibil este intrarea României în „junk”, pierderea banilor europeni şi a încrederii investitorilor.

CE nu cedează şi nu face trocuri. La cererea de plată numărul trei din PNRR ne-a alocat 350 milioane de euro şi ne-a blocat 458,7 milioane de euro pentru neîndeplinirea jaloanelor şi ţintelor convenite. Banii din PNRR, SAFE, împrumuturile fără de care România nu mai are bani de pensii şi salarii bugetare, depind de credibilitatea guvernului care trebuie să repare deficitul de 9,3% din PIB şi datoria externă de 60% din PIB lăsate de guvernele Ciucă şi Ciolacu. Ce spune Grindeanu, că s-a culcat sănătos şi s-a sculat bolnav economic, sunt cai verzi pe pereţi. Situaţia de acum rezultă din „otrava” economică strecurată de guvernele din ultimii 5-6 ani, care au consumat mult peste ce producea economia românească.

Ce ne aşteaptă fără un guvern credibil

-Explozia cursului de schimb, posibil spre 6-7 lei/euro;

-Cresterea dobânzilor la împrumuturi, ca în 2009-2010, spre 9%;

-Pierderea banilor din PNRR şi SAFE;

-Intrarea în „junk” şi refuzul investitorilor de a ne împrumuta;

-Venirea FMI, care ne-ar acorda împrumuturi dar cu condiţii mult mai dure decât cele cerute în prezent de CE şi investitori;

-Nu mai avem bani de pensii şi salarii bugetare;

-Prăbușirea execuţiei bugetare, care se bazează pe banii de la CE şi din împrumuturi.

Preşedintele Nicușor Dan declară că nu face experimente parlamentare, şi că premierul propus pentru desemnare trebuie să demonstreze că are în spate majoritatea parlamentară. Şi că AUR este exclus de la orice combinație de guvernare sau de susţinere a unui guvern, de asemenei sunt excluse alegerile anticipate.

Vise taică, vise! Nu există aşa ceva în parlamentul României!

Componenţa parlamentului României

Cel puţin în evidenţe, principalele partide au ca număr de parlamentari:

PSD- 129, AUR- 90, PNL- 73, USR- 59, UDMR- 32, Grupul minorităților- 17.

Avem 3 blocuri ireconciliabile: PSD- 129, AUR- 90, PNL şi USR- 132. UDMR e partid balama, se duce cu cine dă mai mult. Se adaugă parlamentari neafiliaţi sau din partide mici, precum SOS, POT, PACE, nu se mai ştie câte şi câţi parlamentari mai au, că au dezertat de la unii la alţii.

Niciun bloc nu ajunge la 233 de parlamentari, necesari pentru majoritatea parlamentară, iar AUR este exclus de la guvernare, de catre Presedinte, PNL si USR.

Premier independent sau tehnocrat

Se pare că este ideea la care vrea să apeleze Nicușor Dan, o gravă eroare politică, doar pentru a controla preşedintele şi activitatea guvernului. Se discută despre Radu Burnete, actual consilier prezidenţial. Doar că guvernul este controlat şi de partide prin miniştrii săi, care pot bloca activitatea premierului, cum au reuşit să blocheze şi iniţiativele lui Bolojan, un premier mult mai dur şi hotărât comparativ cu premieri „tehnocraţi” sau independenţi. Am mai avut experienţa guvernului Cioloș, care nu a reuşit mai nimic. Ce crede Nicușor Dan, că miniștrii şi partidele execută fără crâcnire ce dispoziţii dă președintele premierului? De exemplu reduce TVA-ul? Aiurea! Tare mi-e frică că Nicușor Dan nu-şi evaluează corect prerogativele şi forţa de influenţare a instituţiilor statului. Oricum are popularitatea în scădere accentuată, asta îi mai lipsea, să conducă şi guvernul prin proxy.

Pe ce majoritatea în parlament s-ar putea baza Nicușor Dan dacă desemnează un premier tehnocrat? Poate pe voturile PSD, UDMR şi cele de strânsură, mult prea puţine pentru o majoritate care să valideze guvernul.

Premier desemnat de la PSD

Aşa ar fi corect. PSD, aliat de conjunctură cu AUR, au dat jos guvernul Bolojan care începuse reformele, chiar cu frâna de mână trasă, apreciat de analişti independenţi şi de instituţiile internaţionale. După critici acerbe la adresa lui Bolojan, PSD are o datorie: să propună un program de guvernare şi o listă de miniştri care să scoată ţara din criza în care tot ei au adus-o. În mod aproape sigur PSD va refuza o astfel de ofertă, ştie la ce se expune dacă ar accepta-o!

Dacă totuşi ar accepta desemnarea ca premier a unui membru PSD, fie Grindeanu fie altcineva, speră să nu fie validată propunerea de către parlament. Doar dacă PNL şi USR ar decide să bage PSD în „groapa cu lei” şi să-i dea votul de validare, să demonstreze alegătorilor de ce este în stare.

Dacă prima propunere de premier cade în parlament

A doua desemnare este cea decisivă, altfel am ajunge la alegeri anicipate. Aici este punctul de inflexiune pe care trebuie să-l treacă Nicușor Dan, pentru că de teama anticipatelor parlamentarii vor vota orice premier propus de preşedinte.

Dacă insistă cu un tehnocrat, prin care să conducă el şi guvernul, se va lovi de consecinţele expuse, pentru că CE şi investitorii nu cred în basme cu rezolvare matematică. Este nevoie de reducerea masivă a cheltuielilor de funcţionare a statului, de curăţirea instituţiilor de „şobolani”, de eliminare privilegiilor, sinecurilor şi rentelor scoase din bugetul statului. Va fi în stare guvernul condus de un „tehnocrat” să facă aşa ceva? Aproape sigur nu!

Singura soluţie în starea actuală a României este redesemnarea lui Ilie Bolojan la a doua încercare de a constitui guvernul, chiar minoritar, pentru că a demonstrat că ştie, vrea şi poate să facă ordine în instituţiile statului.

Dacă nu se va întâmpla această desemnare, ne aşteaptă ce am menţionat la începutul articolului: „junk”, nu mai avem bani de pensii şi salarii bugetare, ajungem paria, coada şi de râsul Europei.

Cheia este la preşedintele Nicușor Dan.