Un concert plin de emoţie al Orchestrei Operei Naționale București la Chișinău

Poate sună prea simplu, dar impresia cu care am plecat din sală a fost cea a unei seri pline de emoție și sensibilitate. Concertul avea loc de Ziua Unirii Basarabiei cu România, când Orchestra Operei Naționale București dirijată de Daniel Jinga, vineri, 27 martie, la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău, se afla în centrul unui eveniment organizat de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Ministerul Culturii din Republica Moldova.

Împreună cu Orchestra Operei Naționale București dirijată de Daniel Jinga au evoluat pe scenă solişti celebri, precum Valentina Naforniță, Alexandru Tomescu, Damian Drăghici și Ana Cebotari, afişul fiind completat de participarea extraordinară a Capelei Corale Academice „Doina” a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău, dirijoare Ilona Stepan.

Spectacolele aniversare au prin natura lor marca unui tip de festivism care pune uneori într-un con de umbră actul artistic în sine, ducând în plan secund conţinutul emoţional al mesajului şi reprezentând un risc pentru valoarea artistică în sine a evenimentului.

Orchestra Operei Naţionale din Bucureşti avându-l la pupitru pe directorul general al acesteia, dirijorul Daniel Jinga, aflat şi în postura de prezentator şi liant al momentelor artistice puse sub semnul celebrării momentului Unirii Basarabiei cu România a ţinut să contrazică acestă idee preconcepută, reuşind din fericire să rupă tiparul şi să dea nu doar formă, ci şi un conţinut emoţional şi ideatic real acestui moment aniversar cu totul special.

Programul a început în spiritul parcurgerii celor mai diverse forme de prelucrare a folclorului românesc în muzica academică, pentru a continua cu o parte internaţională, având ca idee exact această firescă includere în european şi universal a culturii române. Seara a fost încadrată din punct de vedere muzical de Fandacsia op.170 pentru orchestră de Dan Dediu şi Rapsodia Română nr. 1 de George Enescu, iar ca muzică românească a cuprins Baladele pentru vioară şi orchestră de George Enescu şi Ciprian Porumbescu, dar şi adaptări ale cântecelor tradiționale Lie, ciocârlie, Trecui dealul la Băiuț și Până când nu te iubeam de Anton Pann, în orchestrații realizate de Cristian Lolea, repertoriul internaţional completând programul în mod fericit.

Au strălucit, la propriu, nume importante ale scenei lirice şi instrumentale din România şi Republica Moldova – pentru că la acest moment în domeniul muzical este foarte greu de trasat o graniţă – care au reuşit ca prin calitatea interpretării să-şi reafirme pe deplin clasa internaţională şi prestigiul de care se bucură în rândul publicului de pe ambele maluri ale Prutului. Şi îi amintim din nou pe sopranele Valentina Naforniță (într-o formă remarcabilă în toate momentele interpretate) și Ana Cebotari, secondate de tenorul Dumitru Mâţu, celebrul violonist Alexandru Tomescu şi naistul Damian Drăghici. Excepţional a fost şi corul „Doina” a Filarmonicii din Chişinău, un partener ideal pentru Orchestra Operei Naţionale din Bucureşti, care continuă o perioadă fastă a apariţiilor sale internaţionale, iată nu doar în stagiunea de pe scena bucureşteană, de pe care a lipsit pentru această gală, de altfel, doar o singură zi, între avanpremiera şi premiera cu Bărbierul din Sevilla.

Deşi seara de 27 martie aducea pe scenele din Chişinău nu mai puţin de patru spectacole dedicate celebrării Marii Uniri a Basarabiei cu România, sala Teatrului “Maria Bieşu” a fost arhiplină, cu un public cald şi generos, care a apreciat evenimentul cu ovaţii şi repetate chemări la rampă a artiştilor.

Programul a cuprins Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră de Niccolo Paganini, cu Alexandru Tomescu ca solist

Secţiunea vocală a serii a cuprins Lie, ciocârlie, Trecui dealul la Băiuț (cântece tradiționale) și Până când nu te iubeam (Anton Pann), orchestrație realizată de Cristian Lolea: Ana Cebotari, Capela Corală Academică „Doina” a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău & Orchestra Operei Naționale București, Sono Andati? (arie din opera La Boheme de Giacomo Puccini), Meine Lieppe (aria Giudittei din opereta Giuditta de Franz Lehar) și Aria Rusalkăi (din opera Rusalka de Antonín Dvořák): Valentina Naforniță & Orchestra Operei Naționale București

Piesele instrumentale aflat în program au fost Hora Staccato de Grigoraș Dinicu, Mocirița (cântec tradițional, orchestrație realizată de Andrei Tudor) și Ciocârlia: Damian Drăghici & Orchestra Operei Naționale București, Fandacsia op.170 pentru orchestră de Dan Dediu - Orchestra Operei Naționale București, Rapsodia Română nr. 1 de George Enescu – Orchestra Operei Naționale București

Evenimentul a marcat momentul istoric al Unirii Basarabiei cu România în 1918 și aduce împreună artiști de pe ambele maluri ale Prutului, reafirmând unitatea de limbă, cultură și spirit european.

Soprana Valentina Naforniță este una dintre cele mai apreciate artiste lirice originare din Republica Moldova. Laureată a unor competiții prestigioase, între care BBC Cardiff Singer of the World – categoria Lied, artista a evoluat pe marile scene ale Europei și a fost membră a ansamblului Operei de Stat din Viena.

Violonistul Alexandru Tomescu, solist al Orchestrelor și Corurilor Radio România, este cunoscut atât pentru virtuozitatea sa, cât și pentru proiectele culturale prin care aduce muzica clasică mai aproape de public. Interpretările sale pe vioara Stradivarius Elder-Voicu, instrument de patrimoniu național, sunt apreciate pentru profunzime și expresivitate.

Damian Drăghici este maestru al naiului și cunoscut promotor al muzicii românești în lume. Absolvent al Berklee College of Music din Boston, artistul a construit o carieră internațională în care îmbină influențe de jazz, muzică tradițională și sonorități clasice, contribuind la redefinirea expresivității acestui instrument emblematic pentru patrimoniul muzical românesc.

Soprana basarabeană Ana Cebotari este cunoscută pentru proiectele sale care aduc împreună tradiția și expresia muzicală contemporană prin reinterpretarea sonorităților folclorice într-o formulă artistică ce îmbină autenticitatea tradițională cu bogăția expresivă a orchestrei simfonice.

Concertul aniversar dedicat zilei de 27 martie este complementar inițiativelor culturale realizate în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Culturii din Republica Moldova și Institutul Cultural Român, precum susținerea unor turnee europene ale creatorilor din Republica Moldova sau concertul extraordinar al Orchestrei Europene de Tineret EUYO organizat în Republica Moldova cu ocazia Zilei Europei.