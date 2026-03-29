search
Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un concert plin de emoţie al Orchestrei Operei Naționale București la Chișinău

0
0
Publicat:

Poate sună prea simplu, dar impresia cu care am plecat din sală a fost cea a unei seri pline de emoție și sensibilitate. Concertul avea loc de Ziua Unirii Basarabiei cu România, când Orchestra Operei Naționale București dirijată de Daniel Jinga, vineri, 27 martie,  la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău, se afla în centrul unui eveniment organizat de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Ministerul Culturii din Republica Moldova.

Daniel Jinga FOTO Arhivă

Împreună cu Orchestra Operei Naționale București dirijată de Daniel Jinga au evoluat pe scenă solişti celebri, precum Valentina Naforniță, Alexandru Tomescu, Damian Drăghici și Ana Cebotari, afişul fiind completat de participarea extraordinară a Capelei Corale Academice „Doina” a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău, dirijoare Ilona Stepan.

Spectacolele aniversare au prin natura lor marca unui tip de festivism care pune uneori într-un con de umbră actul artistic în sine, ducând în plan secund conţinutul emoţional al mesajului şi reprezentând un risc pentru valoarea artistică în sine a evenimentului.

Orchestra Operei Naţionale din Bucureşti avându-l la pupitru pe directorul general al acesteia, dirijorul Daniel Jinga, aflat şi în postura de prezentator şi liant al momentelor artistice puse sub semnul celebrării momentului Unirii Basarabiei cu România a ţinut să contrazică acestă idee preconcepută, reuşind din fericire să rupă tiparul şi să dea nu doar formă, ci şi un conţinut emoţional şi ideatic real acestui moment aniversar cu totul special.

Programul a început în spiritul parcurgerii celor mai diverse forme de prelucrare a folclorului românesc în muzica academică, pentru a continua cu o parte internaţională, având ca idee exact această firescă includere în european şi universal a culturii române. Seara a fost încadrată din punct de vedere muzical de Fandacsia op.170 pentru orchestră de Dan Dediu şi Rapsodia Română nr. 1 de George Enescu, iar ca muzică românească a cuprins Baladele pentru vioară şi orchestră de George Enescu şi Ciprian Porumbescu, dar şi adaptări ale cântecelor tradiționale Lie, ciocârlie, Trecui dealul la Băiuț și Până când nu te iubeam de Anton Pann, în orchestrații realizate de Cristian Lolea, repertoriul internaţional completând programul în mod fericit.

Au strălucit, la propriu, nume importante ale scenei lirice şi instrumentale din România şi Republica Moldova – pentru că la acest moment în domeniul muzical este foarte greu de trasat o graniţă – care au reuşit ca prin calitatea interpretării să-şi reafirme pe deplin clasa internaţională şi prestigiul de care se bucură în rândul publicului de pe ambele maluri ale Prutului. Şi îi amintim din nou pe sopranele Valentina Naforniță (într-o formă remarcabilă în toate momentele interpretate) și Ana Cebotari, secondate de tenorul Dumitru Mâţu, celebrul violonist Alexandru Tomescu şi naistul Damian Drăghici. Excepţional a fost şi corul „Doina” a Filarmonicii din Chişinău, un partener ideal pentru Orchestra Operei Naţionale din Bucureşti, care continuă o perioadă fastă a apariţiilor sale internaţionale, iată nu doar în stagiunea de pe scena bucureşteană, de pe care a lipsit pentru această gală, de altfel, doar o singură zi, între avanpremiera şi premiera cu Bărbierul din Sevilla.

Deşi seara de 27 martie aducea pe scenele din Chişinău nu mai puţin de patru spectacole dedicate celebrării Marii Uniri a Basarabiei cu România, sala Teatrului “Maria Bieşu” a fost arhiplină, cu un public cald şi generos, care a apreciat evenimentul cu ovaţii şi repetate chemări la rampă a artiştilor.

Programul a cuprins Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră de Niccolo Paganini, cu Alexandru Tomescu ca solist

Secţiunea vocală a serii a cuprins Lie, ciocârlie, Trecui dealul la Băiuț (cântece tradiționale) și Până când nu te iubeam (Anton Pann), orchestrație realizată de Cristian Lolea: Ana Cebotari, Capela Corală Academică „Doina” a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău & Orchestra Operei Naționale București, Sono Andati? (arie din opera La Boheme de Giacomo Puccini), Meine Lieppe (aria Giudittei din opereta Giuditta de Franz Lehar) și Aria Rusalkăi (din opera Rusalka de Antonín Dvořák): Valentina Naforniță & Orchestra Operei Naționale București

Piesele instrumentale aflat în program au fost Hora Staccato de Grigoraș Dinicu, Mocirița (cântec tradițional, orchestrație realizată de Andrei Tudor) și Ciocârlia: Damian Drăghici & Orchestra Operei Naționale București, Fandacsia op.170 pentru orchestră de Dan Dediu - Orchestra Operei Naționale București, Rapsodia Română nr. 1 de George Enescu – Orchestra Operei Naționale București

Evenimentul a marcat momentul istoric al Unirii Basarabiei cu România în 1918 și aduce împreună artiști de pe ambele maluri ale Prutului, reafirmând unitatea de limbă, cultură și spirit european.

Soprana Valentina Naforniță este una dintre cele mai apreciate artiste lirice originare din Republica Moldova. Laureată a unor competiții prestigioase, între care BBC Cardiff Singer of the World – categoria Lied, artista a evoluat pe marile scene ale Europei și a fost membră a ansamblului Operei de Stat din Viena.

Violonistul Alexandru Tomescu, solist al Orchestrelor și Corurilor Radio România, este cunoscut atât pentru virtuozitatea sa, cât și pentru proiectele culturale prin care aduce muzica clasică mai aproape de public. Interpretările sale pe vioara Stradivarius Elder-Voicu, instrument de patrimoniu național, sunt apreciate pentru profunzime și expresivitate.

Damian Drăghici este maestru al naiului și cunoscut promotor al muzicii românești în lume. Absolvent al Berklee College of Music din Boston, artistul a construit o carieră internațională în care îmbină influențe de jazz, muzică tradițională și sonorități clasice, contribuind la redefinirea expresivității acestui instrument emblematic pentru patrimoniul muzical românesc.

Soprana basarabeană Ana Cebotari este cunoscută pentru proiectele sale care aduc împreună tradiția și expresia muzicală contemporană prin reinterpretarea sonorităților folclorice într-o formulă artistică ce îmbină autenticitatea tradițională cu bogăția expresivă a orchestrei simfonice.

Concertul aniversar dedicat zilei de 27 martie este complementar inițiativelor culturale realizate în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Culturii din Republica Moldova și Institutul Cultural Român, precum susținerea unor turnee europene ale creatorilor din Republica Moldova sau concertul extraordinar al Orchestrei Europene de Tineret EUYO organizat în Republica Moldova cu ocazia Zilei Europei.

Mai multe de la Oltea Șerban-Pârâu

Interviu Actorul Cristian Şofron, directorul Teatrului „Stela Popescu”: „Spectacolele noastre plac, pun întrebări, poate dau și răspunsuri spectatorilor din întreaga țară”
Opinii
Mehta, Argerich, Batiashvili – surprinzătoare zile de „festival Enescu” în prag de toamnă bucureșteană
Opinii
Video Pianistul Cătălin Răducanu: „Pentru mine muzica nu este doar o pasiune sau o vocație, este un stil de viață”
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
digi24.ro
image
Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
mediafax.ro
image
„Domnu’ ăsta are o problemă cu FCSB!”. Mihai Stoica, atac la baionetă la antrenorul naționalei României de juniori
fanatik.ro
image
Transhumanța tocmai a intrat în patrimoniul UNESCO. Dar transhumanța, ca o proastă, tocmai a murit din cauza UE
libertatea.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
A renunțat la televiziune pentru că era comparată cu mama ei și a dat lovitura! Tatăl său e o legendă
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Militarii și polițiștii, afectați de o nouă schimbare: pensionarea ar putea fi amânată
playtech.ro
image
De ce îl ura tatăl lui Gigi Becali pe dictatorul Nicolae Ceaușescu: ”Mă face să fiu egal cu Costică, cu Mitică”
fanatik.ro
image
O țară cu un miliard de locuitori deschide anchete împotriva Statelor Unite. Represalii la mutările lui Trump
ziare.com
image
Reacție-fulger a turcilor, după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital: ”A leșinat”
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Mircea Lucescu, dus cu ambulanța la spital! Selecționerului României i s-a făcut brusc rău
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Pensie anticipată 2026. Ce schimbări s-au adus anul acesta pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Negresă, moale și pufoasă de casă, rețeta care a cucerit gospodinele. Se pregătește simplu și rapid
click.ro
image
Ce băutură consumă Iulia Vântur în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Așa are grijă de siluetă
click.ro
image
Caz rar în sistemul public. Șefa TVR spune că are salariul prea mare și explică de ce nu îl poate reduce
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
image 2 png
Ana Comnena, prima femeie istoric din Istoria Universală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să-ți cânte la nuntă Valentin Sanfira. Tarifele în funcție de program
image
Negresă, moale și pufoasă de casă, rețeta care a cucerit gospodinele. Se pregătește simplu și rapid

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, diafană în alb! Prințul Albert l-a primit la Monaco pe Papa, într-o vizită istorică

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?