Trenul de noapte spre Kiev (ce au discutat europeni cu Zelenski)

Cum a devenit „Drone Deal”-ul dintre UE și Ucraina un test al propriei sincerități europene. O explicație a întâlnirii de la Kiev a liderilor europeni.

I. A unsprezecea călătorie

Există deja un ritual bine cunoscut în vizitele Ursulei von der Leyen la Kiev. De unsprezece ori, de la începutul invaziei ruse, președinta Comisiei Europene a urmat aproape același traseu: trenul de noapte care pleacă dinspre granița poloneză, protejată de baterii Patriot, cele peste zece ore petrecute traversând o țară aflată în război și sosirea în capitala Ucrainei, unde protocolul diplomatic se desfășoară mereu pe fundalul alarmelor aeriene și al atacurilor rusești.

Și de această dată scenariul s-a repetat aproape în întregime. Miercuri, 15 iulie, von der Leyen a ajuns la Kiev chiar de Ziua Statalității Ucrainei, într-un moment în care Rusia își intensifica din nou bombardamentele. Atacurile combinate cu rachete și drone asupra regiunii Odesa intraseră, potrivit guvernatorului Oleg Kiper, în cea de-a cincea zi consecutivă, iar autoritățile ucrainene raportau șase morți și cel puțin douăzeci de răniți în urma loviturilor lansate în mai multe regiuni ale țării.

În Piața Sfântul Mihail, unde se află monumentul dedicat victimelor războiului, președinta Comisiei Europene a rostit fraza care rezumă, poate cel mai bine, poziția Bruxellesului față de Kiev: „Rusia și-a intensificat atacurile asupra acestei capitale minunate și a altor orașe ucrainene, dar niciun nor de fum de pe cer nu poate ascunde realitatea: Moscova este slabă.”

Alături de Volodimir Zelenski s-au aflat mai mulți lideri din Europa de Sud-Est: președintele României, Nicușor Dan, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Serbiei, Aleksandar Vučić. Simplul fapt că aceștia au fost prezenți la Kiev spune poate mai multe despre geografia actuală a sprijinului pentru Ucraina decât numeroasele declarații oficiale rostite la Bruxelles sau Berlin.

Momentul cu cea mai mare încărcătură simbolică a fost însă altul. Zelenski i-a înmânat Ursulei von der Leyen prima Medalie de Merit a nou-înființatului Ordin al Europei, o distincție creată special pentru a recompensa contribuția celor care au sprijinit Ucraina în anii de război. Gestul a avut o evidentă valoare politică, dar și una personală, reprezentând o recunoaștere a implicării constante a șefei executivului european.

Dincolo de ceremonii și imagini, adevărata miză a vizitei a fost însă una mult mai concretă. Bruxellesul a venit la Kiev pentru două obiective majore: relansarea negocierilor privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, blocate aproape doi ani din cauza opoziției persistente a premierului ungar Viktor Orbán, și lansarea unui nou parteneriat industrial în domeniul apărării, cunoscut deja sub numele de „Drone Deal”. Ideea este simplă, dar ambițioasă: experiența acumulată de Ucraina pe câmpul de luptă să fie transformată într-o capacitate industrială comună la nivel european.

II. Anatomia unui pact: expertiză contra capacitate

Formula folosită de Ursula von der Leyen în timpul ceremoniei – „Ucraina dispune de expertiză și ingeniozitate, în timp ce Europa deține capacitate industrială” – nu a fost doar o declarație festivă. Ea sintetizează, de fapt, logica economică și strategică a întregului acord.

După mai bine de patru ani de război, Ucraina a devenit unul dintre cele mai importante laboratoare de dezvoltare și utilizare a dronelor militare. Europa, în schimb, dispune de fabrici, de finanțare și de infrastructura industrială necesară pentru a produce aceste sisteme la scară mare. Noul parteneriat încearcă tocmai să combine aceste două avantaje.

Potrivit Comisiei Europene, inițiativa reunește nouăsprezece parteneri fondatori. Printre aceștia se numără companii europene consacrate, precum Indra Group, Fincantieri și Quantum Systems, dar și firme ucrainene, între care Skyfall Industries. Prima reuniune oficială este programată pentru luna septembrie, la Bruxelles.

Obiectivul declarat este ca, până la sfârșitul anului 2026, companiile europene și cele ucrainene să producă împreună drone și sisteme antidronă, folosind standarde comune și eliminând barierele birocratice care îngreunează astăzi cooperarea dintre cele două industrii de apărare.

Finanțarea inițială este deja pregătită. Un miliard de euro va fi alocat imediat din fondul european de 90 de miliarde destinat sprijinirii Ucrainei, iar alte aproximativ zece miliarde de euro ar putea fi mobilizate prin instrumentul SAFE, folosind împrumuturile pentru apărare rămase neutilizate.

În discursul susținut în Piața Sfântul Mihail, Ursula von der Leyen a insistat asupra avantajului pe care Uniunea îl poate oferi industriei militare ucrainene: „o capacitate tehnologică și industrială uriașă” și „situri de producție sigure”. Dincolo de formularea diplomatică, mesajul este limpede. Ucraina și-a demonstrat capacitatea de a inova în condiții extreme, însă fabricile sale rămân expuse permanent atacurilor rusești. În schimb, unitățile de producție din statele membre ale Uniunii se află în afara razei de acțiune a dronelor Shahed și pot susține o producție industrială de amploare fără riscul permanent al bombardamentelor.

Acordul nu se limitează însă la drone. Bruxellesul pregătește deja următoarea etapă a cooperării industriale, care ar urma să vizeze producția comună de rachete și sisteme de apărare antirachetă. Primele proiecte sunt estimate pentru anul 2028.

La rândul său, Volodimir Zelenski a insistat asupra nevoii unor sisteme de apărare eficiente și accesibile ca preț, dar și asupra consolidării producției de muniție, artilerie și a lanțurilor de aprovizionare considerate critice pentru continuarea războiului.

Pentru a ilustra transformarea industriei ucrainene de apărare, liderul de la Kiev a prezentat și o cifră spectaculoasă: „Producem zece milioane de drone pe an – zece milioane. Și vom ajunge la douăzeci de milioane.” Afirmația este greu de verificat independent, însă are o valoare politică evidentă. Kievul încearcă să transmită că nu mai este doar un beneficiar al sprijinului occidental, ci și un furnizor de tehnologie și experiență militară de care Europa însăși are nevoie.

Aceeași schimbare de perspectivă a fost recunoscută explicit și de Ursula von der Leyen. „Ați trecut de la statutul de consumatori de securitate la cel de furnizori neți. Cunoștințele pe care le-ați dobândit sunt cu adevărat unice”, a spus ea.

Este, probabil, cea mai importantă schimbare de ton din relația dintre Bruxelles și Kiev. Dacă în primii ani ai războiului accentul cădea aproape exclusiv pe ajutorul oferit Ucrainei, noul discurs vorbește despre un parteneriat în care ambele părți contribuie cu resurse esențiale: Ucraina cu experiența acumulată pe front, iar Uniunea Europeană cu forța sa industrială și financiară.

III. Umbrele din spatele festivității

Dincolo de entuziasmul cu care a fost prezentat la Kiev, „Drone Deal”-ul nu reprezintă un început absolut pentru Ucraina. În ultimii ani, Kievul a încheiat deja mai multe parteneriate de acest tip cu state europene, în special cu cele aflate pe flancul estic al Uniunii. Cu doar o săptămână înainte, la summitul NATO de la Ankara, Volodimir Zelenski semnase încă trei acorduri bilaterale, ridicând numărul total la nouă.

Diferența este că noul acord schimbă complet scara colaborării. Pentru prima dată, nu mai este vorba despre înțelegeri separate cu diferite capitale europene, ci despre un cadru unic care implică toate cele 27 de state membre și industriile lor de apărare. Bruxellesul încearcă astfel să înlocuiască rețeaua de acorduri bilaterale – adesea suprapuse și dificil de coordonat – cu o arhitectură comună, administrată direct de Comisia Europeană.

În timp ce la Kiev se vorbea despre investiții, producție comună și viitorul industriei europene de apărare, la Bruxelles se desfășura însă o cu totul altă discuție. Aprobarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei a fost din nou amânată cu o săptămână, din cauza opoziției ferme a unor state membre.

În timp ce liderii europeni anunță noi angajamente financiare de miliarde de euro și semnează acorduri ambițioase, unul dintre principalele instrumente de presiune asupra Moscovei – sancțiunile – continuă să fie blocat de aceleași diviziuni interne care au întârziat ani la rând și procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană.

Depășirea veto-ului impus de Viktor Orbán este prezentată de Ursula von der Leyen drept un pas important înainte. Ea permite acum deschiderea celui de-al doilea dintre cele șase „clustere” de negociere, care reunesc capitolele sectoriale ale procesului de aderare. Potrivit șefei Comisiei Europene, Ucraina este deja într-un stadiu avansat de aliniere la regulile pieței unice, iar celelalte capitole ar urma să fie deschise „cât mai curând posibil”.

Formularea rămâne însă suficient de elastică pentru a lăsa loc întrebării esențiale: cât de curând înseamnă, de fapt, într-o Uniune în care fiecare etapă importantă necesită unanimitate, iar opoziția unui singur guvern poate întârzia ani întregi un proces de integrare?

Programul vizitei a inclus și un moment cu puternică încărcătură simbolică. Ursula von der Leyen a mers la complexul Catedralei Adormirii Maicii Domnului, monument aflat în patrimoniul mondial UNESCO, pentru a vedea cu ochii ei distrugerile provocate de drona rusească care a lovit situl pe 15 iunie, dar și primele lucrări de restaurare începute de autoritățile ucrainene.

Realitatea războiului și-a făcut însă simțită prezența chiar în timpul vizitei. Programul delegației a fost întrerupt de o alertă aeriană, după ce o dronă rusească a fost interceptată deasupra Kievului. Liderii europeni au fost nevoiți să coboare pentru scurt timp într-un adăpost antiaerian, o situație devenită aproape rutină în timpul deplasărilor oficiale în capitala ucraineană.

Poate că tocmai acest episod spune cel mai bine povestea întregii zile. În timp ce liderii europeni discutau despre investiții, industrie și viitorul integrării Ucrainei în Uniunea Europeană, războiul continua să dicteze ritmul fiecărei vizite oficiale. Sirenele, adăposturile și dronele interceptate au rămas fundalul permanent al unei ceremonii menite să vorbească despre viitor. Iar adevăratul test al „Drone Deal”-ului nu va fi succesul discursurilor rostite la Kiev, ci capacitatea Uniunii Europene de a transforma promisiunile politice în proiecte industriale și rezultate concrete. Astfel, acordul devine nu doar un parteneriat pentru producția de drone, ci și un test al coerenței și credibilității europene într-un moment în care războiul din Ucraina continuă să redefinească securitatea întregului continent.