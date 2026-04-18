Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
Strâmtoarea ORMUZ: deschisă, dar sub supraveghere armată!

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Pacea la suprafață, tensiunea sub apă — o analiză a celei mai strategice rute maritime din lume.

image

În timp ce lumea celebra vineri 17 aprilie armistițiul din Liban, în apele Golfului Oman se juca un alt spectacol, mai puțin vizibil, dar la fel de important: distrugătoare americane urmăreau petroliere iraniene încărcate cu milioane de barili de petrol, în cadrul unei blocade navale care rămâne în vigoare în ciuda anunțului de redeschidere a Strâmtorii Ormuz. Două realități coexistă simultan în aceeași zonă geografică: pacea declarată și presiunea militară continuată.

Ce este Strâmtoarea Ormuz și de ce contează

Strâmtoarea Ormuz este un coridor maritim de 50–100 de kilometri lățime, care face legătura între Golful Persic și Golful Oman, separând Iranul de Peninsula Arabică. Este, fără exagerare, una dintre cele mai importante artere economice ale planetei. Prin ea trece aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel global — exporturile Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Kuweitului, Irakului și, desigur, ale Iranului. Fără Ormuz, economia mondială respiră greu. Tocmai de aceea, de fiecare dată când Iranul a amenințat că va închide strâmtoarea — și a făcut-o de nenumărate ori de-a lungul deceniilor — piețele energetice au intrat în alertă. De fiecare dată când tensiunile militare au crescut în regiune, prețul barilului de petrol a urcat. Strâmtoarea Ormuz nu este doar o cale navigabilă — este un termometru geopolitic.

De la blocadă iraniană la blocadă americană

Criza actuală din strâmtoare are o logică în două acte. Primul act a început pe 28 februarie 2026, când atacurile americane și israeliene asupra Iranului au determinat Teheranul să restricționeze traficul maritim prin Ormuz ca represalii economice. Iranul a transformat strâmtoarea într-un instrument de presiune, reducând drastic numărul de nave autorizate să tranziteze — de la o medie de 135 de nave comerciale pe zi la aproximativ 15, potrivit raportărilor din presă. Al doilea act l-a constituit răspunsul american: o blocadă navală care implică 10.000 de militari, peste o duzină de nave de război, avioane de vânătoare și drone. Comandamentul Central al SUA a trasat o „linie de blocadă" în Golful Oman, de la granița Iran-Pakistan până la peninsula Ras al Hadd din Oman, cu scopul declarat de a împiedica exporturile iraniene de petrol și a exercita presiune economică maximă asupra Teheranului.

Blocada americană este aplicată strategic în Golful Oman, nu în Golful Persic. Motivul este tehnic și militar: apele Golfului Oman sunt mai adânci și mai largi, permițând distrugătoarelor americane — care navighează cu 50–55 km/h — să intercepteze petroliere iraniene care se deplasează cu aproximativ 25 km/h. Geografic vorbind, este o cursă pe care iranienii nu o pot câștiga.

Ce se întâmplă concret în apele Ormuzului acum

Imaginile satelitare și datele de urmărire a navelor din această săptămână oferă o imagine detaliată și tulburătoare a realității din teren — sau mai bine zis, de pe apă. La Insula Kharg, care procesează 90% din exporturile de petrol iranian, trei petroliere — Hilda 1, Silvia I și Amber — au încărcat săptămâna aceasta un total de 5 milioane de barili de petrol brut. Petrolierele continuă să încarce. Petrolul continuă să curgă din facilitățile iraniene. Dar navele rămân captive în interiorul perimetrului blocadei, incapabile să iasă fără a risca interceptarea.

Experții explică logica iraniană: petrolierele funcționează ca depozite plutitoare. Infrastructura de stocare a Iranului trebuie descărcată continuu — altfel riscă deteriorări și opriri costisitoare ale producției. Prin urmare, Iranul continuă să încarce navele nu neapărat pentru că le poate exporta, ci pentru că alternativa — oprirea fluxului — ar fi și mai costisitoare. Cinci petroliere care staționaseră săptămâni întregi în apropierea portului Chabahar — Snow, Dino I, Sevin, Dorena și Huge, cu un total de 9 milioane de barili la bord — au încercat să plece. Rezultatul: Dino I a fost forțat să se întoarcă la un port iranian, Snow și Dorena s-au întors din drum, iar celelalte două sunt urmărite de distrugătoare americane în Marea Arabiei. Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, a declarat că armata americană are „ochi pe fiecare port iranian." O altă categorie de nave încearcă să ocolească blocada folosind metode mai subtile: falsificarea datelor de urmărire GPS, navigarea sub pavilioane de complezanță — Curaçao, Panama — și hugging-ul apelor teritoriale iraniene pentru a complica intervenția americană. Supertancul Alicia și petrolierul Rhn au folosit această tactică, navigând pe lângă Insula Larak, descrisă ca „punctul de taxare" iranian din strâmtoare.

Paradoxul de vineri: deschis și blocat simultan

Vineri, 17 aprilie, a produs una dintre cele mai bizare situații din istoria recentă a diplomației maritime. La câteva ore distanță, s-au întâmplat două lucruri aparent contradictorii: Iranul a declarat Strâmtoarea Ormuz „complet deschisă" pentru navele comerciale, iar Trump a confirmat — adăugând imediat că blocada navală americană rămâne în vigoare până la finalizarea unui acord complet cu Iranul. Concret, asta înseamnă că navele comerciale care nu au legătură cu Iranul pot tranzita strâmtoarea. Dar navele iraniene sau cele care transportă mărfuri iraniene rămân sub incidența blocadei. Deschis pentru lume, închis pentru Iran — cel puțin deocamdată. Această distincție este esențială pentru a înțelege de ce prețul petrolului a scăzut cu 10% la anunțul redeschiderii: piețele au interpretat gestul ca pe un semnal că tensiunile majore se dezamorsează și că fluxul global de petrol nu mai este amenințat. Dar petrolul iranian tot nu circulă liber, iar blocada ca instrument de presiune economică rămâne pe deplin funcțională.

Miza reală: programul nuclear iranian

Dincolo de petroliere și distrugătoare, miza fundamentală a acestui conflict maritim este programul nuclear al Iranului. Blocada americană nu a fost niciodată despre petrol în sine — a fost despre forțarea Teheranului la negocieri privind renunțarea la stocul de uraniu îmbogățit, acumulat în urma retragerii SUA din acordul nuclear JCPOA în primul mandat Trump. Iranul deține în prezent un stoc semnificativ de uraniu îmbogățit la niveluri apropiate de gradul necesar pentru arme. Israelul a atacat instalații nucleare iraniene — atacuri care au determinat Teheranul să restricționeze Ormuzul ca răspuns. Acum, cu strâmtoarea redeschisă și cu un armistițiu în Liban, SUA și Iranul sunt, potrivit lui Trump, „foarte aproape" de un acord. Discuțiile urmau să aibă loc în acest weekend. Dacă un acord nuclear va fi semnat, blocada va fi ridicată, petrolierele vor putea pleca nestingherite, iar Ormuzul va reveni la normalitate. Dacă negocierile eșuează, scenariul reînchiderii strâmtorii rămâne pe masă — Iranul a avertizat explicit că va considera continuarea blocadei navale americane drept o încălcare a armistițiului.

Concluzie: cea mai scumpă strâmtoare din lume

Strâmtoarea Ormuz a fost dintotdeauna mai mult decât o cale navigabilă. Este un instrument geopolitic, un termometru al tensiunilor regionale și, în același timp, o vulnerabilitate structurală a economiei globale. Dependența lumii de petrolul din Golf înseamnă că oricine controlează Ormuzul deține o pârghie enormă de putere. Ceea ce se joacă acum în acele ape nu este doar o confruntare militară între SUA și Iran. Este un test al arhitecturii de securitate a întregii regiuni și, implicit, al stabilității piețelor energetice globale. Distrugătoarele americane și petrolierele iraniene care se urmăresc reciproc în Marea Arabiei sunt, în fond, metafora perfectă pentru momentul în care ne aflăm: o pace anunțată, dar neconsolidată, în care fiecare parte își menține armele la îndemână, așteptând să vadă dacă cealaltă parte chiar vrea să o depună. Lumea a răsuflat ușurată vineri 17 aprilie. Dar în Golful Oman, distrugătoarele n-au oprit motoarele.

Post Scriptul (ce scrie Istitutul pentru Studiul Razboiului de la Washngton): Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) — entitatea iraniană care a perturbat navigația în Strâmtoarea Ormuz pe durata războiului — a conturat pe 17 aprilie condiții specifice pentru tranzitarea strâmtorii, condiții care echivalează în practică cu păstrarea de către Iran a controlului asupra traficului maritim prin strâmtoare. Mediile afiliate IRGC și Statului Major General al Forțelor Armate au subliniat că „deschiderea temporară" a strâmtorii este condiționată de respectarea anumitor cerințe de către nave. O sursă informată, apropiată de Consiliul Suprem de Securitate Națională (SNSC), a declarat pentru agenția Fars News, afiliată IRGC, că condițiile iraniene sunt următoarele:

  1. Doar navele comerciale pot tranzita strâmtoarea, navele militare având interdicție de a face acest lucru. Navele și mărfurile pe care le transportă nu pot „fi legate de țările beligerante."
  2. Navele trebuie să urmeze ruta de tranzit aprobată de Iran, ceea ce le obligă să traverseze strâmtoarea prin apele teritoriale iraniene.
  3. Navele trebuie să își coordoneze trecerea prin strâmtoare cu forțele iraniene, în special cu Marina IRGC.

Concluzie:

Deschiderea Strâmtorii Ormuz nu înseamnă libertatea navigației — înseamnă navigație pe regulile Iranului. Gardienii Revoluției au stabilit clar că orice navă care trece prin strâmtoare trebuie să o facă cu permisiunea lor, pe ruta lor și fără legătură cu țările pe care Teheranul le consideră inamice. Cu alte cuvinte, Iranul nu a renunțat la controlul strâmtorii — a schimbat doar forma în care îl exercită, înlocuind blocada brutală cu o supraveghere instituționalizată.

Mesajul implicit către Washington este la fel de limpede: strâmtoarea rămâne un instrument de negociere, nu o rută liberă. Dacă blocada navală americană continuă, Iranul a avertizat că va închide din nou trecerea. Deocamdată, cele zece nave care au tranzitat pe 17 aprilie pe lângă coasta omaneză — ignorând deliberat ruta aprobată de Iran — nu au fost atacate sau oprite. Dar acest lucru nu înseamnă că Teheranul a renunțat la pretenții. Înseamnă doar că, în acest moment, preferă diplomația presiunii difuze în locul confruntării directe.

Ormuzul rămâne, în esență, ceea ce a fost întotdeauna: nu o strâmtoare internațională cu adevărat liberă, ci un coridor controlat de cel care deține coastele nordice — și care știe că lumea nu își poate permite să îl ignore.

