Sănătatea mintală a profesorilor, de la stres, oboseală la epuizare și singurătate. Cum ajutăm?

├Än 2017, un studiu al Federa╚Ťiei Americane a Profesorilor a eviden╚Ťiat c─â pentru 61% dintre profesori locurile lor de munc─â sunt ├«ntotdeauna sau adesea stresante. Acela╚Öi sondaj concluziona c─â┬ápredarea este una dintre cele mai stresante meserii din ╚Ťar─â.┬áStudiu a fost realizat ├«nainte de pandemie, v─â da╚Ťi seama cum a crescut procentul dup─â pandemie.┬á┬á

Profesorii nu sunt ni╚Öte persoane care pur ╚Öi simplu predau, predau o disciplin─â, ni╚Öte furnizori de informa╚Ťie sau ni╚Öte speciali╚Öti care livreaz─â prelegeri de la catedr─â, de la distan╚Ť─â, f─âr─â niciun fel de emo╚Ťie sau grij─â. Dimpotriv─â, prin voca╚Ťia lor ei sunt ├«n permanen╚Ť─â concentra╚Ťi nu pe sine, ci pe ├«ngrijirea ╚Öi sprijinirea celorlal╚Ťi, a elevilor (uneori ╚Öi a p─ârin╚Ťilor, s─â le fie ╚Öi lor bine, s─â fie mul╚Ťumi╚Ťi) ceea ce ├«nseamn─â c─â nu-╚Öi acord─â prioritate, c─â starea lor de bine ╚Öi s─ân─âtatea mintal─â nu reprezint─â o prioritate. De multe ori, auzim mai ales la clasele mici cum grija educatorilor ╚Öi ├«nv─â╚Ť─âtorilor se transform─â ├«n adev─ârate sentimente materne, ├«nloc s─â spun─â ÔÇŁclasa mea de eleviÔÇŁ, ├«nv─â╚Ť─âtorii spun ÔÇŁcopiii meiÔÇŁ, iar rela╚Ťiile sunt de puternic─â afectivitate. Ei ├«nt├ólnesc ├«n fiecare zi sute de elevi, fiecare cu personalitatea lui, cu background-ul lui familiar, cu dorin╚Ťe ╚Öi nevoi. Dac─â ├«nv─â╚Ť─âtorul formeaz─â aceia╚Öi clas─â de elevi zilnic, 5 ani, un profesor de o disciplin─â anume are alt─â soart─â, el ├«nt├ólne╚Öte peste 100 de elevi zilnic, la mai multe clase, de diferite v├órste, ├«n fa╚Ťa c─ârora trebuie s─â fie ├«ntotdeauna apt, eficient, performant, bine structurat ╚Öi organizat, bine ├«mbr─âcat, s─â z├ómbeasc─â, s─â fie voios, s─â binedispun─â, s─â fac─â orele atractive, deci un model. Nu e totu╚Öi o presiune ?

De aceea consider c─â ├«n foarte multe situa╚Ťii rela╚Ťia profesor-elev dep─â╚Öe╚Öte limitele profesionale, sunt profesori care ajung s─â ajute inclusiv financiar un elev. Pentru mul╚Ťi dintre elevi, doamna lor este a doua mam─â, sau singur mam─â, care nu-i neglijeaz─â, nu-i ceart─â, nu-i ignor─â. Pentru mul╚Ťi dintre elevi la ╚Öcoal─â este mai bine dec├ót acas─â, acolo primesc respect ╚Öi apreciere, iar acas─â de multe ori este un loc toxic ╚Öi novic. ├Äns─â ├«n timp supraimplicarea emo╚Ťional─â a profesorilor are impact asupra s─ân─ât─â╚Ťii mintale a profesorului.┬á

┬á┬á┬á┬á S─ân─âtatea mintal─â a profesorilor nu este important─â doar pentru ei, ci este legat─â de stabilitatea ├«n ╚Öcoli ╚Öi de rezultatele elevilor. Ce vreau s─â zic, c─â un profesor echilibrat emo╚Ťional ╚Öi fericit va influen╚Ťa inclusiv notele elevilor. Sau cum spunea Simona Baciu: ÔÇŁstarea de bine a profesorului se reflect─â ├«n fiecare elev din clas─âÔÇŁ, desigur ╚Öi contrariul este adev─ârat ╚Öi starea de r─âu a profesorului se reflect─â mai cu seam─â ├«n fiecare elev din clas─â (profesor stresat-elevi stresa╚Ťi).

├Än 2021, Education Support din Marea Britanie a ├«ntrebat 3000 de profesori despre problemele de s─ân─âtatea mintal─â cu care se confrunt─â la ╚Öcoal─â. Rezultatul ? 72% au pus pe primul loc stresul, 46% au declarat c─â au mers la ╚Öcoal─â de╚Öi nu se sim╚Ťeau bine din punct de vedere emo╚Ťional, 42 % au sus╚Ťinut c─â cultura ╚Öcolii are un impact asupra s─ân─ât─â╚Ťii mintale ╚Öi ┬Ż profesori s-a g├óndit cu seriozitate s─â renun╚Ťe la cariera didactic─â datorit─â presiunii asupra s─ân─ât─â╚Ťii mintale.

├Än mod normal, ca ├«n orice organiza╚Ťie, atunci c├ónd cineva ├«nt├ómpin─â orice fel de probleme (practice sau emo╚Ťionale) se adreseaz─â superiorului at├ót pentru a fi ├«n╚Ťeles cat ╚Öi pentru a primi sprijin. Tot acela╚Öi studiu ar─âta c─â mai mult de jum─âtate (57%) dintre profesori nu ar avea ├«ncredere s─â-i dezv─âluie directorului problemele de s─ân─âtate mintal─â cu care se confrunt─â. Nu-mi imaginez cat este acest procent ├«n Romania? Ce rela╚Ťie profesional─â exist─â ├«ntre profesori ╚Öi director. ╚śi totu╚Öi cui i-au spus prima dat─â ? ┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á

R─âspunsul a fost ÔÇŁ unui colegÔÇŁ, ├«ns─â colegul ce face? Te ascult─â. ╚śi at├ót. Asta te poate ajuta s─â te eliberezi de o emo╚Ťie pe moment, s─â te sim╚Ťi mai bine, dar doar at├ót. Sunt de p─ârere c─â atunci c├ónd au o problem─â de s─ân─âtate mintal─â, profesorii din Romania se descurc─â singuri, nu primesc niciun sprijin, nu au la cine apela ╚Öi nimic din sistemul educa╚Ťional nu este g├óndit astfel ├«nc├ót s─â le asigure ├«ncredere, confiden╚Ťialitate ╚Öi interven╚Ťie psihologic─â. Avem ├«n ╚Öcoli consilieri pentru elevi ╚Öi pentru p─ârin╚Ťi, am f─âcut eforturi ├«n pandemie s─â ne ├«ngrijim de s─ân─âtatea mintal─â a elevilor, ├«ns─â nu exist─â psihologi exclusiv pentru cadrele didactice. Exist─â un exemplu care func╚Ťioneaz─â ├«n Romania, ├«n sistemul penitenciar exist─â dou─â tipuri de posturi de psihologi: psihologi care lucreaz─â cu persoanele private de libertate ╚Öi psihologi care se ocup─â de cadrele din penitenciar. ├Än mod clar, din motive etice, de obiectivitate, impar╚Ťialitate, nu poate fi acela╚Öi psiholog care s─â se ocupe de ambele categorii. A╚Öa ╚Öi ├«n ╚Öcoal─â, dac─â tot se discut─â modificarea legii educa╚Ťiei, cred c─â trebuie luat ├«n seam─â ╚Öi acest aspect.┬á

De cele mai multe ori, profesorul sufer─â ├«n t─âcere ╚Öi-╚Öi caut─â singur ajutor. C├ónd au fost ├«ntreba╚Ťi ce strategie folosesc ├«n fa╚Ťa problemelor, profesorii englezi au r─âspuns:

1. mâncarea excesiva (46%)

2. exerci╚Ťii fizice (41%)

3. consumul de alcool (29%)

4. cheltuieli inutile (21%)

5. auto-medicatie (16%)

și doar 11 % au apelat la consiliere/terapie.

In UK, mai mult de 6/ 10 profesori consider─â c─â nu primesc suficient sprijin pentru s─ân─âtatea lor mintal─â. Doar 34% din profesori sunt ├«ntreba╚Ťi ├«n mod regulat despre nivelul de st─ârii de bine la locul de munc─â. Iar─â╚Öi m─â ├«ntreb, cate studii ╚Öi analize ╚Öi drept urmare cate strategii ╚Öi m─âsuri a adoptat ├«n ultimii ani Ministerul Educa╚Ťiei pentru ├«mbun─ât─â╚Ťirea st─ârii de bine a profesorilor ╚Öi pentru reducerea riscurilor pentru s─ân─âtatea mintal─â.

Una dintre principale interven╚Ťii este cea la nivel de ╚Öcoal─â, o cultur─â a ╚Öcolii care ├«ncurajeaz─â profesorii s─â vorbeasc─â deschis despre s─ân─âtatea mintal─â ╚Öi astfel de reduce stigmatizarea.

La nivel guvernamental sunt m─âsuri care pot ├«mbun─ât─â╚Ťi s─ân─âtatea mintal─â prin: reducerea colect─ârii de date inutile (48%), reducerea volumului de munc─â (43%), recunoa╚Öterea presiunii ridicate a mediului de munc─â (41%), cre╚Öterea ├«ncrederii ├«n profesori (38%), cre╚Öterea finan╚Ť─ârii (36%), cre╚Öterea salariilor (34%), reducerea inspec╚Ťiilor (27%), oferirea unui mai mare sprijin copiilor cu dizabilit─â╚Ťi din ╚Öcoal─â (25%), reducerea comportamentului nedorit al elevului (22%), sus╚Ťinerea copiilor nevoi de s─ân─âtate mintal─â (20%) ╚Öi rezolvarea problemelor de evaluare (12%).

┬áPe l├óng─â m─âsurile Ministerului Educa╚Ťiei, profesorii au nevoie de sprijin din partea reprezenta╚Ťilor profesiei, a colegilor lor, a celor care pot forma asocia╚Ťii ╚Öi sindicate profesionale ╚Öi care pot lupta nu doar pentru drepturile lor legale dar s─â-i sprijine punctual ╚Öi desigur psihoemo╚Ťional. Exist─â un exemplu foarte eficient ╚Öi longeviv, tot ├«n Marea Britanie, Teacher Support Network, care are o istorie de 144 de ani. Dac─â la ├«nceput (1887) s-a constituit ca ┬áo surs─â de suport financiar pentru profesori ╚Öi familiile lor, ├«n 1927 principalele motive pentru care profesorii s-au adresat au fost fost epuizarea psihologic─â, nevoi de locuin╚Ť─â, sprijin pentru orfanii cadrelor didactice. Am v─âzut imagini cu orfelinate pentru copiii profesorilor. Cine are grij─â de copilul unui profesor decedat? ├Än anii 1970, organiza╚Ťia caritabil─â a devenit ├«nregistrat─â ╚Öi cu un num─âr tot mai mare de profesori care au solicitat sprijin datorit─â presiunii, stresului ╚Öi volumului ridicat de munc─â.

├Än 1999 organiza╚Ťia deschide un nou serviciu de consiliere ÔÇ×TeacherlineÔÇŁ┬á de ast─â dat─â o linie telefonic─â de asisten╚Ť─â 24h/24 pentru personalul didactic cu probleme practice ╚Öi emo╚Ťionale. De ce nu am avea ╚Öi ├«n Romania un Telefon al Profesorului, pe l├óng─â cel al copilului ? ├Än mod concret serviciile oferite sunt: gestionarea emo╚Ťiilor sau situa╚Ťiilor dificile, recomand─âri privind stabilirea limitelor ╚Öi ├«ngrijirea de sine, ob╚Ťinerea celor mai bune rezultate din rela╚Ťiile de munc─â, planificarea conversa╚Ťiilor dificile sau orice chestiune personal─â provocatoare, suntem aici dac─â pur ╚Öi simplu sim╚Ťi╚Ťi nevoia s─â v─â elibera╚Ťi.

├Än Romania, cunoa╚Ötem studiul f─âcut de Simona Baciu ├«n 2021 care a analizat r─âspunsurile a peste 5.000 de profesori: 68% dintre profesori nu apeleaz─â la nimeni atunci c├ónd se simt stresa╚Ťi sau ├«ngrijora╚Ťi la munc─â, pentru 80% munca lor nu are niciun efect pozitiv asupra s─ân─ât─â╚Ťii lor mintale sau a st─ârii de bine ╚Öi 36% se sim╚Ťeau singuri.

La final mai rămân alte întrebări:

1. Cate studii oficiale cunoa╚Öte╚Ťi despre s─ân─âtatea mintal─â sau starea de bine a profesorilor din Romania ?

2. Cine se ocup─â de p─âstrarea s─ân─ât─â╚Ťii mintale a profesorilor din ╚Öcoli?

3. Cum ajut─â ╚Öcoala la p─âstrarea s─ân─ât─â╚Ťii mintale a profesorilor ?

4.Care sunt resursele (online) la ├«ndemna profesorilor, cate site-uri cunoa╚Öte╚Ťi sau instrumente de self-help (aplicatii) ?

5. Cum ajut─â Ministerul Educa╚Ťiei profesorii care se afl─â la risc pentru s─ân─âtatea personal─â sau ├«ntr-un impas. Am auzit de prea multe ori pe ├«nsu╚Öi cel din func╚Ťia de ministru care trimitea corpul de control ╚Öi se antepronun╚Ťa cu ÔÇŁdatul afar─â din ├«nv─â╚Ť─âm├óntÔÇŁ ├«n cazuri sensibile ├«n care erau implica╚Ťi profesorii. Cred c─â nu acesta este rolul unui ministru, s─â intervin─â ├«n cazuri individuale mediatizate, ci s─â creeze un sistem func╚Ťional care s─â identifice solu╚Ťii eficiente, f─âr─â interven╚Ťia sa direct─â. Un profesor recalcitrant ar putea avea nevoie de ├«n╚Ťelegere ├«nt├ói, interven╚Ťie uman─â nu hop de o comisie de disciplin─â. Dac─â tot mai sunt c├óteva zile pana la ├«nceperea ╚Öcolii cred c─â ar trebui cu to╚Ťii s─â ne aplec─âm cu empatie asupra misiunii profesorilor ├«n general ╚Öi a celor ├«n impas psihoemo╚Ťional ├«n mod special. Doar ├«n sarcina lor ne l─âs─âm copiii ├«n fiecare zi, petrec mai multe ore cu profesorii dec├ót cu p─ârin╚Ťii lor.