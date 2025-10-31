search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Samarkand. Între stele și oameni

0
0
Publicat:

Pentru prima dată după aproape patru decenii, UNESCO a decis să organizeze Conferința Generală – forul său suprem de decizie – în afara sediului tradițional de la Paris. Între 30 octombrie și 13 noiembrie 2025, toate cele 194 de state membre se reunesc la Samarkand, în Uzbekistan, pentru cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO. Alegerea nu este întâmplătoare: Samarkand este un oraș-simbol al Rutei Mătăsii, o veritabilă răscruce a civilizațiilor, unde Orientul și Occidentul s-au privit dintotdeauna în oglinda aceleiași lumi.

FOTO Arhivă personală
FOTO Arhivă personală

Samarkand este unul dintre cele mai vechi orașe locuite de pe planetă, cu o istorie de peste 2.700 de ani. Cunoscut în Antichitate sub numele de Maracanda, a fost cucerit de Alexandru cel Mare în anul 329 î.Hr. și a cunoscut apogeul în secolele XIV–XV, sub domnia lui Timur (Tamerlan). Din acea perioadă datează și Observatorul lui Ulugh Beg, unul dintre cele mai avansate centre astronomice ale lumii medievale, unde a fost calculată lungimea anului sideral cu o eroare de doar 25 de secunde.

Cu mult înainte ca Europa să își ridice primele universități, Samarkand era deja un centru de învățământ superior, unde știința și credința coexistau în armonie. În secolul al XV-lea, Madrasa Ulugh Beg, fondată în 1420, era una dintre cele mai prestigioase școli ale lumii islamice, cu un curriculum complet ce cuprindea matematică, astronomie, filozofie, teologie și literatură. Aici au predat savanți celebri precum Qadi Zada al-Rumi, Ali Qushji și al-Kashi, matematicianul care a anticipat notația zecimală modernă.

Pe frontispiciul acestui templu al educaṭiei (madrasa) stă scris, și astăzi, un îndemn care ar trebui să figureze pe frontonul oricărei universități contemporane:

„Dorinṭa de cunoaṣtere este datoria fiecărui credincios.”

Prin aceste instituții de studiu și prin observatorul său, Samarkand devenea, în secolul al XV-lea, un veritabil laborator al modernității timpurii, unde rațiunea și spiritul se întâlneau sub același cer. Această moștenire explică, poate, alegerea UNESCO: Samarkand întruchipează ideea de „răscruce a culturilor”, pentru care a fost inclus, în 2001, pe Lista Patrimoniului Mondial. Este locul în care știința, arta și credința s-au împletit într-un echilibru rar al civilizației.

Organizarea Conferinței Generale UNESCO la Samarkand este, în sine, o demonstrație de viziune strategică din partea Republicii Uzbekistan. În ultimele decenii, această țară aflată la intersecția marilor civilizații asiatice a făcut un efort remarcabil de redeschidere către lume, de reafirmare a identității sale culturale și de investiție în diplomația educației și a patrimoniului. După perioade de izolare și tranziții dificile, Uzbekistanul a înțeles că renașterea unei națiuni nu se face prin ziduri, ci prin poduri – prin educație, cultură și dialog. Alegerea Samarkandului ca loc al întâlnirii celor 194 de state membre UNESCO arată nu doar forță organizatorică, ci și inteligență simbolică: o țară cu rădăcini vechi, care a dat lumii poeți, savanți și arhitecți vizionari, își revendică astăzi locul în concertul global al ideilor. În timp ce alții se închid în retorici de teamă și naționalism, Uzbekistanul alege să redeschidă rutele vechi – acelea care, de secole, au legat culturi, credințe și oameni.

În plan politic, Uzbekistanul traversează un proces gradual de deschidere și modernizare, menținându-și totodată specificul său asiatic – acela al unei stabilități construite prin echilibru și continuitate. În ultimii ani, statul a inițiat reforme economice, instituționale și constituționale menite să apropie treptat țara de standarde democratice și internaționale mai ridicate, fără a-și pierde identitatea și coeziunea internă.

Cu o populație de peste 36 de milioane de locuitori, dintre care aproape jumătate are sub 30 de ani, Uzbekistanul este o societate tânără și în transformare rapidă, în care presiunea demografică se împletește cu aspirația modernizării. Creșterea anuală de peste 1% și urbanizarea accelerată fac din această țară o forță emergentă a Asiei Centrale, dar și un laborator de adaptare inteligentă la schimbare: cum poate fi combinată tradiția cu inovația, stabilitatea cu deschiderea democratică.

Uzbekistanul reușește astăzi să-și echilibreze relațiile cu marile centre de putere, poziționându-se ca un actor pragmatic și constructiv în dialogul global. Participarea activă la organismele internaționale, în special ONU și UNESCO, nu este doar o strategie de imagine, ci expresia unei viziuni coerente de reconectare: un stat cu rădăcini adânci, care alege să se redeschidă lumii prin cultură, știință și educație, nu prin forță sau izolare.

Deschiderea Conferinței Generale UNESCO are loc sub președinția Ambasadorului Simona-Mirela Miculescu, diplomat român ales prin vot unanim în 2023 pentru un mandat de doi ani. Este pentru prima dată când România conduce acest for global, care reunește statele membre pentru a decide direcțiile majore ale organizației în domeniile educației, științei, culturii și comunicării. Prezența sa la Samarkand nu este doar o onoare diplomatică, ci și un simbol: România, prin reprezentanții săi, devine parte vizibilă a geografiei internaționale a dialogului și cooperării culturale.

Într-un oraș care a dat lumii unul dintre cele mai precise observatoare astronomice ale Evului Mediu și unele dintre cele mai vechi forme de universitate, UNESCO își reafirmă menirea fondatoare: să construiască pacea în mințile oamenilor, prin educație și cunoaștere. De la cupolele albastre ale Registanului la liniștea Observatorului lui Ulugh Beg, totul în Samarkand pare o invitație la reflecție: despre cât de fragile sunt granițele, cât de perenă este cultura și cât de necesar rămâne dialogul.

Într-o lume marcată de fragmentare și neîncredere, alegerea Samarkandului este o metaforă și o lecție. Așa cum caravanele antice aduceau odinioară mătase, idei și poezie, Conferința Generală UNESCO aduce astăzi lideri, savanți și diplomați din toate colțurile lumii — pentru a reconstrui, prin rațiune și cooperare, punțile invizibile dintre oameni.

Sub același cer pe care Ulugh Beg l-a măsurat acum șase secole, omenirea caută din nou măsura exactă a propriei înțelepciuni. Iar Samarkand, acest oraș al stelelor, îi oferă poate cea mai potrivită oglindă.

Articol publicat și în Revista Cultura.

Opinii

Mai multe de la Remus Pricopie

Prezidențiale 2025 – „Sfinți” și „Demoni”
Opinii
Austria, 2016 – studiu de caz
Opinii
Modernizarea României - subiectul care lipsește în campania electorală
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a victimelor Colectiv
digi24.ro
image
Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România
stirileprotv.ro
image
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
gandul.ro
image
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
mediafax.ro
image
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
fanatik.ro
image
Statul, dator la stat. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, campioana datoriilor la stat și a contractelor cu „firmele de casă” ale unor politicieni
libertatea.ro
image
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Facturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai mult
observatornews.ro
image
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia acum!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce nu știi despre veniturile extrasalariale – când se lasă cu taxe și impozite suplimentare. Așa se stabilește CAS și CASS, conform ANAF
playtech.ro
image
Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB! Lista anunțată în direct după discuția cu Mihai Stoica
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Apropiații își iau rămas-bun de la Ștefania Szabo. Cuvintele îndurerate rostite de colegi la căpătâiul acesteia: „Uită-te la ea...”
kanald.ro
image
Dacia anunță două noi modele: un automobil compact și un...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
❤️❤️❤️BOMBA BOMBELOR! Dan Alexa și Denise Rifai, noul cuplu din showbiz?! Au fost prinși hârjonindu-se în mașină! FOTO
romaniatv.net
image
Începe recrutarea! Femeile vor intra în armată
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Ce avere are
click.ro
image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
ana blandiana jpg
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”

OK! Magazine

image
Ce are de îndurat Kate în mariajul cu William. Cu siguranță că escapada lui cu un model nu i-a picat deloc bine prințesei!

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?