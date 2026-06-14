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Rusia schimbă uniforma, nu și obiectivul!

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Rusia nu se retrage din Siria, ci își adaptează prezența militară la noua realitate politică, transformând bazele de la Tartus și Hmeimim din instrumente de proiecție militară în platforme logistice, economice și de influență strategică în Mediterana și Orientul Mijlociu.

Imagine generata cu AI
Imagine generata cu AI

Pe 10 iunie 2026, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat, în cadrul briefingului săptămânal, că Moscova discută cu Damascul despre o "posibilă reformatare a funcționalității instalațiilor militare ruse" din Siria.

Ea a precizat că cooperarea ruso-siriană "se dezvoltă foarte activ" și a fost întrebată în mod direct despre informații conform cărora portul Tartus ar putea deveni un hub logistic pentru distribuirea mărfurilor importate din Rusia către piața siriană. Zakharova nu a oferit detalii suplimentare, menționând că chestiunile tehnice legate de baze sunt în responsabilitatea Ministerului rus al Apărării.

Declarația survine la câteva zile după ce președintele sirian Ahmed al-Sharaa a afirmat, la Chatham House, că guvernul de la Damasc lucrează la transformarea celor două baze rusești în "centre de instruire pentru armata siriană" — o formulare aproape identică cu cea folosită ulterior de partea siriană pentru a descrie aceeași "reformatare".

Hmeimim și Tartus: ultimele baze rusești din afara spațiului ex-sovietic

Baza aeriană Hmeimim, în provincia Latakia, a fost construită în 2015, la începutul intervenției militare ruse în sprijinul lui Bashar al-Assad. Baza navală de la Tartus are origini din perioada sovietică (înființată în 1971) și a fost extins modernizată în 2015; în 2017, Moscova a obținut de la regimul Assad un acord pentru controlul bazei pe o perioadă de 49 de ani, fără costuri pentru partea rusă.

Potrivit unor analize occidentale recente (Royal United Services Institute, Institute for the Study of War), aceste două instalații reprezintă singurele baze militare ale Rusiei aflate în afara teritoriului ex-sovietic. Tartus funcționează ca unic punct de reparații și resupply al flotei ruse în Mediterana, în timp ce Hmeimim servește drept punte logistică pentru operațiunile militare și de securitate ale Rusiei în Africa. În februarie 2026, ministrul rus de Externe Sergei Lavrov a declarat că prezența militară rusă a fost redusă la aceste două baze, Rusia retrăgându-se sau închizând peste 112 de poziții și avanposturi răspândite anterior în Siria.

De la tensiuni la "cooperare activă": evoluția relației post-Assad

Căderea regimului Assad, în decembrie 2024, sub presiunea ofensivei conduse de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), a pus sub semnul întrebării viitorul prezenței ruse în Siria. La începutul lui 2025, noul guvern a anulat acordul de 49 de ani prin care compania rusă Stroytransgaz administra portul Tartus, invocând neîndeplinirea angajamentului de investiție de 500 de milioane de dolari.

În paralel, surse occidentale (TWZ, Militarnyi) au relatat episoade de blocare a unor convoaie militare ruse la intrarea în baza Tartus, semn al unei relații tensionate în primele luni după schimbarea de regim. Ulterior, Damascul a operat o realocare a concesiunilor portuare: în noiembrie 2025, gigantul logistic emiratez DP World a preluat operarea portului Tartus printr-o concesiune de 30 de ani și 800 de milioane de dolari, în timp ce gruparea franceză CMA CGM a obținut o concesiune similară pentru portul Latakia.

Această mișcare a coincis cu ridicarea sancțiunilor americane impuse Siriei, anunțată de președintele Donald Trump la Riad, precum și cu semnale de deschidere ale noului guvern sirian către o normalizare a relațiilor cu Israelul. Cu toate acestea, relația Moscova-Damasc nu s-a rupt. Dimpotrivă, începând cu finalul anului 2025, presa ucraineană și occidentală au documentat o intensificare a contactelor: o delegație militară rusă a vizitat Damascul în februarie 2026 pentru discuții cu ministrul sirian al Apărării, Murhaf Abu Qasra, acesta vizitând la rândul său Moscova în decembrie 2025. Sursele siriene oficiale (SANA) au confirmat că discuțiile au inclus prezența militară rusă, cooperarea în domeniul apărării și legăturile economice.

Semnale concrete: nave, convoaie și "hub logistic" la Tartus

Mai multe publicații occidentale au raportat dovezi concrete ale reinvestirii ruse în zonă. The Wall Street Journal a relatat că un cargo rusesc a ajuns la Tartus în luna mai 2026, escortat de marina militară rusă, transportând echipamente și provizii pentru baza Hmeimim — prima cursă de acest tip de la căderea lui Assad. Imagini satelitare citate de surse occidentale arată o navă pornind din Sankt Petersburg în martie și ajungând la Tartus în iunie, tot sub escortă navală rusă.

Portalul ucrainean RBC-Ukraine a relatat, în mai 2026, că Rusia a început să reconstruiască prezența navală la Tartus: corveta Stoykiy (F545), aflată într-un periplu neobișnuit prin jurul Africii, cu escale în Seychelles și Iran, s-a oprit în cele din urmă la Tartus și a rămas ancorată la cheiurile destinate flotei permanente, în loc să se întoarcă în Rusia — o schimbare față de modelul anterior de "escale de rutină". Pe acest fond, declarația Zakharovei despre transformarea Tartus într-un "hub logistic" pentru distribuirea importurilor rusești în Siria pare să confirme direcția: nu o retragere completă, ci o redefinire a rolului bazelor — dintr-unul predominant militar-combativ într-unul logistic și de instruire, păstrând totodată accesul strategic al Rusiei la Mediterana.

Dimensiunea economică: petrol, căi ferate și interese regionale

Cooperarea ruso-siriană se extinde și în sfera economică. Conform unor relatări recente, Rusia a devenit principalul furnizor de petrol pentru Siria postbelică, livrările crescând semnificativ — de la circa 46.000 de barili pe zi în 2025 la aproximativ 60.000 de barili pe zi în 2026, o creștere raportată de unele surse la circa 75%. De asemenea, ministrul sirian al Transporturilor, Yarub Badr, s-a întâlnit cu omologul rus, Dmitry Zverev, în marja reuniunii Organizației pentru Cooperare Islamică din Turcia, pentru discuții privind nevoile rețelei feroviare siriene și cooperarea bilaterală în domeniul transporturilor.

Context regional: implicarea occidentală și interesul european

Reformatarea relației ruso-siriene are loc într-un peisaj regional din ce în ce mai aglomerat. O delegație militară franceză de rang înalt a vizitat Damascul în iunie 2026 pentru discuții privind cooperarea militară bilaterală, la doar câteva luni după ce șeful Statului Major francez, generalul Vincent Giraud, s-a întâlnit personal cu președintele al-Sharaa, la Damasc, în mai 2026. În plan european, presa internațională a relatat și o întâlnire între cancelarul german Friedrich Merz și președintele al-Sharaa, în cadrul căreia a fost discutat planul Germaniei de a repatria sute de mii de refugiați sirieni, semn al normalizării relațiilor occidentale cu noul guvern de la Damasc — în paralel cu reconfigurarea legăturilor Siriei cu Moscova.

Concluzii

Rusia nu intenționează o retragere completă din Siria, ci o adaptare a prezenței sale la noul context politic, prioritizând accesul la Tartus și Hmeimim — singurele baze ale sale aflate în afara spațiului ex-sovietic. Guvernul al-Sharaa pare să accepte o formă de continuitate a prezenței ruse, însă redefinită: centre de instruire militară și hub logistic-comercial, în locul rolului militar-combativ anterior.

Concesiunile portuare către DP World (Tartus) și CMA CGM (Latakia), ridicarea sancțiunilor americane și creșterea livrărilor de petrol rusesc indică o Siria care își diversifică partenerii, păstrând în același timp un canal funcțional cu Moscova. Vizitele militare franceze și interesul german pentru repatrierea refugiaților arată o competiție mai amplă pentru influență în Siria post-Assad, în care Rusia rămâne un actor relevant, dar nu mai are exclusivitate.

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