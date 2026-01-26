Republica se poticnește, imperiul este convocat: între 2025 și 2026, „cele două Americi” devin din ce în ce mai deconectate. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol publicat de The Paper, care constă într-o analiză minuțioasă a doi cercetători și observatori, Qian Jing, vicepreședinte al Asia Society și cofondator și director al China Center, și Wang Haolan, cercetător la Asia Society China Center. Materialul experților urmărește să analizeze caracteristicile și logica din spatele „Trump 2.0”, oferind un cadru analitic riguros, neutru și orientat spre viitor, precum și o bază empirică pentru discuții și formularea de politici.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

2025 este anul inaugural al erei Trump 2.0.

În 2025, Statele Unite ale Americii manifestă un nivel de divizare fără precedent.

Pe plan intern, provocările de lungă durată în materie de guvernanță sunt amplificate în mod sistematic: instituțiile continuă să funcționeze, procedurile avansează ca înainte, dar consensul rămâne dificil de atins și problemele rămân nerezolvate, iar capacitatea de guvernanță a națiunii este limitată la fiecare pas.

Pe plan extern, însă, puterea coerentă și eficiența operațională a SUA, demonstrate în repetate rânduri în domeniul diplomatic și de securitate, servesc ca un memento clar lumii că un imperiu American încă puternic continua să domnească.

Operațiunea surpriză a armatei americane împotriva Venezuelei de la începutul anului 2026 a adus brusc în prim-plan acest contrast puternic.

De ce o națiune atât de constrânsă în guvernarea sa internă rămâne capabilă de intervenții frecvente, decisive și adesea de succes în afacerile externe?

Acest contrast nu este nici accidental, nici pur și simplu explicat prin stilul personal al lui Trump.

La fel cum s-a încercat să se reinterpreteze „America lui Trump” prin prisma „logicii câștigătorului”, Statele Unite în era Trump 2.0 nu mai pot fi rezumate prin etichete politice tradiționale precum „liberalism și conservatorism” sau „populism și elita dominantă”.

La sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026, un adevăr mult timp ignorat devine din ce în ce mai clar: civilizația politică americană nu a fost niciodată o entitate singulară și coerentă, ci mai degrabă este modelată de două logici de guvernare coexistente, extrem de tensionate, dar de mult timp împletite.

Republica și imperiul: două Americi care funcționează simultan

Avem pe de-o parte America republicană, care funcționează pe plan intern. Având la bază Constituția și guvernarea democratică, aceasta se concentrează pe separarea puterilor și statul de drept ca mecanisme de funcționare principale, punând accentul pe legitimitatea opiniei publice, justiția procedurală și stabilitatea politică pe termen lung. Conform acestei logici, conflictul politic este considerat norma, iar funcția sistemului este de a transforma dezacordurile în procese politice gestionabile. Aici, legitimitatea derivă din procesul în sine, fie că este vorba de alegeri, fie că sunt respectate procedurile.

Pe cealaltă parte avem America imperialistă care operează la nivel extern. Se bazează pe puterea economică, financiară și militară acumulată de-a lungul timpului de Statele Unite, folosind intervenția externă, descurajarea strategică și sancțiunile economice ca instrumente principale. Aceasta acordă prioritate capacității operaționale, eficienței coordonării și rezultatelor orientate spre rezultate. În această logică, legitimitatea nu provine din proceduri sau consens, ci mai degrabă din rezultatele în sine: dacă acțiunile sunt suficient de puternice, suficient de eficiente și capabile să aducă rapid „victoria”.

Înțelegerea Statelor Unite prin prisma cadrului dual „republică-imperiu” nu este o invenție istorică modernă. Încă de la fondarea națiunii, părinții fondatori în timp ce se străduiau să stabilească un sistem republican bazat pe principiul „ toți oamenii sunt creați egali”, nutreau viziuni complexe și nedisimulate despre o formă imperialistă.

La începutul secolului al XIX-lea, prin expansiunea spre vest și conceptul de ”Manifest Destiny” (română: Destin evident), Statele Unite și-au finalizat expansiunea transcontinentală peste două oceane, pornind de la cele treisprezece colonii ale sale. După finalizarea revoluției industriale și realizarea unui salturilor economice la începutul secolului al XX-lea, Statele Unite s-au orientat să se extindă peste mări, punând în aplicare Doctrina Monroe pentru a exercita controlul asupra națiunilor din America, asigurându-și în același timp treptat poziții strategice în regiunea Pacificului. În cei optzeci de ani care au urmat celui de-al Doilea Război Mondial, promovând în același timp dezintegrarea vechiului imperiu colonial, Statele Unite au stabilit un „imperiu informal” centrat pe ele însele, susținut de o vastă rețea de aliați și de o prezență militară globală, devenind în cele din urmă o adevărată putere hegemonică globală.

De remarcat este faptul că, pe parcursul acestor faze de expansiune imperială, Statele Unite nu și-au abandonat experimentele politice în cadrul republicii. Dimpotrivă, au căutat în mod constant să construiască o societate mai „liberă, egală și prosperă” în cadrul sistemului lor constituțional. Capacitatea pe termen lung a Statelor Unite de a susține această structură paralelă „republică-imperiu” s-a bazat în mod fundamental pe un mecanism de coordonare relativ fragil, dar în mare măsură eficient. Prin proceduri instituționale, autorizare din partea Congresului, controale birocratice și consultări cu aliații, puterea externă a imperiului american a rămas în mare măsură sub controlul republicii Statelor Unite.

Schimbări critice în 2025: perturbarea mecanismului de coordonare

Rolul istoric al lui Trump nu constă în crearea a „două Americi”, ci în demontarea sistematică a acestui mecanism de coordonare în timpul primului și celui de-al doilea mandat al său, un mecanism deja slăbit de polarizarea politică și de degradarea instituțională. Anul 2025 marchează momentul crucial în care acest proces culminează cu o transformare decisivă.

La prima vedere, politica internă tumultuoasă și plină de evenimente a Statelor Unite în 2025 a menținut intactă structura instituțională a sistemului republican: alegerile s-au desfășurat conform programului, iar structura separării puterilor, deși contestată în repetate rânduri, a continuat să funcționeze prin dezbaterile din Congres și hotărârile instanțelor judecătorești. Cu toate acestea, desi sistemul rămâne în vigoare, provocările de guvernare pe plan intern cu care se confruntă națiunea au devenit din ce în ce mai copleșitoare.

Caracteristica cea mai frapantă a republicii americane în acest an a fost absența persistentă a consensului și insuficiența evidentă a capacității de guvernare națională. Conflictul politic a devenit norma, în timp ce compromisul politic a fost din ce în ce mai rar. Numeroase probleme socio-economice urgente, inclusiv costul vieții, asistența medicală, imigrația și securitatea socială, nu au cunoscut o ameliorare substanțială după alegerile din 2024 și schimbarea ulterioară a conducerii partidului.

Inflația ridicată și problemele sociale structurale au erodat profund sprijinul popular a lui Trump și a Partidului Republican. În acest context, elaborarea politicilor de către Congres și Casa Albă a devenit extrem de politizată și cu obiective pe termen scurt. Instrumentele legislative și executive nu mai vizează în primul rând rezolvarea problemelor, ci servesc din ce în ce mai mult ca instrumente de mobilizare a campaniilor electorale și de recompensare a intereselor. Politicile bugetare și fiscale s-au detașat treptat de obiectivele de guvernanță publică, transformându-se în instrumente de curtare a sprijinului în cadrul ciclului electoral.

Chiar și în domeniile în care consensul bipartidist prevalează în mod traditional, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii, securitatea socială și subvențiile pentru sănătate, sistemul american actual se străduiește să realizeze chiar și o coordonare minimă. De-a lungul istoriei, sistemul republican nu s-a temut niciodată de dezacorduri; adevăratul pericol rezidă în incapacitatea sistemului de a absorbi, transforma și rezolva astfel de diferențe. Republica americană din 2025 se află tocmai într-o astfel de zonă periculoasă: conflictele apar constant, dar nu pot decât să se învârtă la nesfârșit în cadrul sistemului, erodând treptat o fundație de consens deja subțire.

„Eficiența” în relații externe: logica imperiului

În contrast puternic cu ineficiența politicii sale interne se află puterea concentrată și acțiunea decisivă a SUA în afacerile externe. Până în 2025, logica operațională a imperiului american nu numai că rămâne neafectată de dezordinea politică internă, ci câștigă o autonomie mai mare ca urmare a acesteia.

Fie că folosește arma tarifelor pentru a forța mai multe națiuni să încheie noi acorduri comerciale și de investiții cu SUA, fie că demonstrează capacități de proiecție globală în Orientul Mijlociu, în jurul Iranului și în Caraibe, politica externă americană poate realiza atât luarea deciziilor, cât și executarea acestora într-un interval de timp remarcabil de scurt.

Contrastul puternic dintre aceste ,,două Americi” poate părea contraintuitiv la prima vedere, dar se aliniază unui fenomen politic recurent de-a lungul istoriei: atunci când guvernarea internă a unei republici se confruntă cu un blocaj, logica sa imperială în afacerile externe pare adesea excepțional de „eficientă”.

Motivulele sunt simple. În SUA, puterea decizională pentru acțiunile externe este puternic concentrată în cadrul straturilor centrale ale puterii executive, caracterizate prin lanțuri decizionale scurte și fricțiuni instituționale minime. Această structură facilitează ocolirea constrângerilor procedurale sub pretextul „securității naționale”. În același timp, logica fundamentală a politicii interne a SUA continuă să funcționeze într-un cadru constituțional care se bazează în mare măsură pe consens și este plină de puncte de veto.

O caracteristică notabilă a erei Trump 2.0 este următoarea: susținute de logica „câștigului și a reality show-urilor”, problemele naționale complexe sunt simplificate și mai mult, transformându-se în narațiuni clare și comunicabile de confruntare. Lumea externă este, prin urmare, remodelată într-un depozit de materiale care servesc mobilizării politice interne. În cadrul acestei logici, acțiunile externe ale imperiului american nu mai sunt doar diplomație tradițională sau poziționare strategică, ci servesc din ce în ce mai mult funcției politice de a demonstra o „capacitatea de acțiune” și o „imaginea dură” pentru alegătorii interni.

Tocmai în acest sens, eficiența imperiului american provine din eliberarea sa treptată de constrângerile instituționale ale Statelor Unite republicane. Acest paradox constituie cea mai izbitoare și periculoasă caracteristică a politicii americane în 2025: republica oferă legitimitate, dar se luptă să asigure eficiența; imperiul asigură eficiența, dar nu mai este supus controlului republicii.

Concentrarea puterii: pătrunderea internă a logicii imperiale

Privind înapoi la anul 2025, cea mai semnificativă schimbare structurală din timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump constă în modul în care logica operațională a imperiului american a început să erodeze sfera politică internă a republicii. Centralizarea extremă a puterii executive nu a fost doar o manifestare a stilului autoritar personal al lui Trump, ci mai degrabă un rezultat structural al sistemului republican după o polarizare și o disfuncționalitate prelungite.

Pe măsură ce polarizarea politică și fragmentarea socială s-au intensificat, puterea legislativă a devenit cronic ineficientă, chiar paralizată, de blocajul partizan. Controlul judiciar, inerent procedural, a rămas în urma acțiunilor politice din lumea reală. În acest context, autoritatea executivă a fost invocată în repetate rânduri pentru a umple vidul de putere din funcționarea sistemului.

Ceea ce a făcut Trump în 2025 a fost să normalizeze și să instituționalizeze și mai mult această tendință, folosindu-se de rolul său dublu de lider de partid și figură emblematică a mișcării politice pentru a concentra intens autoritatea în propriile mâini. Ordinele executive și autorizațiile de urgență au fost invocate frecvent pentru a ocoli constrângerile instituționale ale deliberărilor din congres și ale sistemului birocratic.

Acest mod de operare a fost mult timp o tactică obișnuită de guvernare folosită de imperiul american în angajamentele sale externe. Încă de la al Doilea Război Mondial, președinții SUA au invocat frecvent securitatea națională pentru a slăbi și a încălca puterile deținute în mod tradițional de puterile legislativă și judiciară. În consecință, politica internă americană a manifestat treptat o tendință „imperialistă” și „prezidențială”. Caracteristicile acestei structuri de putere: luarea deciziilor într-un mod extrem de centralizat, slăbirea garanțiilor procedurale și accentul pus pe loialitate și secret, au fost împinse la extrem în era Trump 2.0. Cu toate acestea, acest lucru nu a îmbunătățit în mod semnificativ capacitățile de guvernare națională, ci a slăbit și mai mult sistemul instituțional de control și echilibru.

Politica internă: schimbul credibilității publice pentru loialitate politică

În domeniul politicii interne, agenda administrației Trump pentru 2025 pare haotică la prima vedere, dar urmează o logică internă extrem de consecventă: schimbul credibilității publice pentru loialitate politică.

Fie prin implementarea agresivă a “One, Big, Beautiful Bill Act”, (română „Marea și Frumoasa Lege”) fie prin ajustările constante ale politicilor de imigrare și tarifare, se conturează un fir comun: tratarea stabilității fiscale, a politicilor fiscale și a încrederii instituționale ca resurse politice dispensabile. Prin distribuirea de favoruri politice, recompensarea aliaților și pedepsirea disidenților, administrația a căutat mobilizarea politică pe termen scurt și câștiguri partizane.

Se poate spune că guvernarea internă a lui Trump în 2025 a acordat prioritate satisfacerii intereselor bazei sale electorale și ale Partidului Republican în detrimentul intereselor naționale pe termen lung și al consolidării capacităților, ceea ce a dus la numeroase politici care au avantajat susținătorii și partidul său, dar au prejudiciat națiunea.

Această orientare pe termen scurt a intereselor a comprimat în mod sistematic dimensiunea temporală a guvernării naționale. Probleme pe termen lung, precum sustenabilitatea fiscală, securitatea socială, calitatea educației, cercetarea fundamentală, asistența medicală și sănătatea publică, precum și imigrația și securitatea frontierelor, au fost amânate și neglijate în mod repetat. Această tendință semnalează declinul endogen al republicii americane: atunci când elaborarea politicilor încetează să mai fie un proces de compromis între diverse interese sociale prin proceduri instituționale și devine, în schimb, un instrument de consolidare a bazei și de pedepsire a opoziției, consensul pe care se bazează republica devine nesustenabil.

Perspectiva macroeconomică: reziliență superficială și vulnerabilitate profundă

Performanța macroeconomică a Statelor Unite în 2025 poate fi rezumată într-o singură frază: sub o suprafață rezilientă, vulnerabilitățile structurale continuă să se acumuleze.

Indicatorii macroeconomici sugerează că economia SUA rămâne relativ robustă la nivel global. În ciuda șocului provocat de Liberation Day tariffs (română: tarifele de Ziua Eliberării) din aprilie, se preconizează că creșterea PIB-ului pe întreg anul 2025 s-a menținut constantă la aproximativ 2,4%, cu o expansiune în al treilea trimestru care a atins pentru scurt timp 4,3%. Rata șomajului rămâne scăzută, la 4,6%, în timp ce piețele de capital au avut performanțe exceptional de bune, indicii majori precum S&P 500 urcând cu aproximativ 15% anual. În comparație cu creșterea lentă din Europa și Japonia, SUA continuă să se remarce printre marile economii occidentale, atrăgând fluxuri de capital global și consolidând și mai mult dominația dolarului american și a sistemului său financiar.

Cu toate acestea, sursa acestei reziliențe economice pare din ce în ce mai puțin o nouă capacitate de dezvoltare și mai mult o epuizare persistentă a inerției instituționale și a acumulării istorice. Statutul hegemonic al sistemului dolarului, combinat cu cererea de refugii sigure a capitalului global, a oferit economiei SUA un spațiu tampon enorm. Cu toate acestea, aceste avantaje nu au fost canalizate în mod sistematic sau eficient către investiții în infrastructură, consolidarea capacității sociale sau repararea structurii de guvernanță. În schimb, ele au fost utilizate în mare măsură pentru a acoperi dezechilibrele interne și a întârzia ajustările structurale.

Mai grav, performanța macroeconomică impresionantă se îndepărtează în mod periculos de presiunile crescânde la nivel micro. Până în 2025, costul vieții a crescut, devenind una dintre cele mai importante probleme din politica americană. Datele au arătat că aproape jumătate din cheltuielile de consum care stau la baza creșterii economice provin de la primii 10% dintre cei cu venituri mari, atingând un nivel record; prosperitatea piețelor de capital nu a îmbunătățit în mod semnificativ situația clasei de mijloc. În schimb, aceasta a fost însoțită de o creștere a datoriei gospodăriilor până la un nivel record de 18,6 trilioane de dolari, rata de neplată a cardurilor de credit atingând cel mai înalt nivel din 2012. În același timp, disparitățile de dezvoltare regională continuă să se adâncească. Veniturile medii în zone centrale precum Silicon Valley și New York depășesc acum de peste trei ori veniturile din orașele din zona industrială, acest decalaj crescând cu aproximativ 40% în ultimii cinci ani.

Decalajul dintre datele macroeconomice optimiste și presiunea resimțită la nivel micro erodează fundamentele politice și sociale ale creșterii economice. Fundamentul economic al republicii americane rămâne intact, dar reziliența sa provine mai degrabă din „odihna pe laurii trecutului”, bazându-se pe capitalul instituțional existent și pe inerția sistemului dolarului, mai degrabă decât din reproducerea capacităților de guvernanță și a modelelor de dezvoltare.

Schimbare diplomatică: revenirea imperiului american

În domeniul diplomației, în 2025 Statele Unite ale Americii nu numai că și-au domesticit și mai mult relațiile externe, dar au și renunțat sistematic la fațada liberalismului wilsonian bazat pe valori, revenind la o politică imperială centrată pe putere, descurajare și tranzacționalism.

Administrația Trump a accelerat retragerea din mecanismele multilaterale și din sistemul de guvernanță globală, și-a redus angajamentul față de organizațiile internaționale și a obstrucționat în mod persistent funcționarea mecanismelor multilaterale de soluționare a litigiilor comerciale. În cadrul sistemului său de alianțe, SUA a subliniat în mod explicit că securitatea și cooperarea trebuie să vină cu un „preț clar”, cerând chiar și aliaților tradiționali să schimbe accesul pe piață și concesii comerciale pentru garanții de securitate.

O schimbare mai critică constă în nemulțumirea lui Trump 2.0 față de „imperiul informal” construit prin sistemul de alianțe și exporturile economice și culturale. În schimb, acesta caută să revină la un imperiu tangibil, caracterizat prin cicluri de interese mai directe, implicând chiar controlul teritorial și politic.

Raportul privind strategia de securitate națională al administrației Trump, publicat la sfârșitul anului 2025, a articulat în mod explicit renunțarea Americii la fostul său rol de polițist global. În schimb, s-a angajat să concentreze energia și resursele pentru realizarea "America's America” și punerea în aplicare a unei doctrine Monroe în stilul Trump. Acțiunile militare recente ale administrației Trump în Venezuela demonstrează pe deplin că retorica lor privind achiziționarea Groenlandei și revendicarea Canalului Panama nu sunt simple vorbe în vânt. Reducerea strategică a cheltuielilor și reorientarea către emisfera vestică au devenit nucleul acestei schimbări diplomatice.

Venezuela: Două momente de decuplare de Statele Unite

Operațiunea militară a administrației Trump de a prelua cu forța controlul asupra președintelui venezuelean Maduro a fost în mod clar premeditată. La prima vedere, această acțiune pare incompatibilă cu poziția antiintervenționistă de lungă durată a lui Trump și a mișcării MAGA împotriva „războaielor fără sfârșit”; totuși, privită prin prisma analitică a „logicii câștigului și a reality show-urilor” și a „logicii imperiale care înlocuiește procesul decizional republican”, logica sa internă devine remarcabil de coerentă.

În primul rând, dintr-o perspectivă strategică, administrația Trump a mutat în mod explicit accentul strategic al Americii către emisfera vestică, reafirmând și punând în aplicare o versiune distinct trumpiană a Doctrinei Monroe: „Doctrina Trump”. În acest context, eliminarea regimurilor disidente regionale percepute ca amenințări la adresa intereselor fundamentale ale SUA devine în mod natural o prioritate. Acțiunea militară împotriva Venezuelei întruchipează în mod direct această orientare strategică: servește atât "America's America”, cât și realinierii sferelor de influență de către administrația Trump.

În al doilea rând, dintr-o perspectivă politică, operațiunea din Venezuela prezintă caracteristicile clasice ale unei acțiuni cu „risc redus și câștig mare”. Disparitatea uriașă între puterea militară și economică a celor două părți face ca costurile și riscurile eșecului să fie relativ ușor de gestionat. Rezistența politică internă este limitată, însă această mișcare poate proiecta rapid imaginea unui lider puternic și poate consolida sprijinul politic pe termen scurt. În plus, resursele abundente de petrol ale Venezuelei oferă beneficii semnificative administrației Trump, care acordă o importanță deosebită intereselor tangibile și securității energetice, făcând ca această acțiune să pară „rentabilă” atât din punct de vedere politic, cât și economic.

În cele din urmă, din perspectiva efectelor de descurajare și demonstrație, operațiunea din Venezuela are în mod clar implicația de ,,a transmite un mesaj de avertizare pentru ceilalți”. Prin demonstrarea dorinței și capacității sale de a folosi forța brută, administrația Trump transmite un semnal clar Americii Latine și comunității internaționale în general: Statele Unite rămân dispuse și capabile să ia măsuri directe în ceea ce consideră a fi sfera lor principală de influență. Pe de o parte, acest lucru servește ca avertisment pentru forțele de stânga din America Latină, care s-au bazat mult timp pe discursuri antiamericane ca instrumente cheie de mobilizare politică. Pe de altă parte, reafirmă restului lumii că Americile rămân „curtea din spate” a Statelor Unite, unde liniile roșii geopolitice nu trebuie depășite cu ușurință.

Revenind la cadrual dual republică-imperiu, semnificația mai profundă a cazului Venezuela rezidă în următoarea: atunci când Statele Unite republicane nu reușesc să asigure în mod consecvent ordinea și rezultate tangibile în politica internă, logica imperială este invocată în mod repetat. Prin fabricarea de „victorii” pe plan extern, se creează iluzia restabilirii ordinii interne. Cu toate acestea, acest sentiment de realizare derivând din acțiunile externe este, în esență, mai degrabă un anestezic politic. Pe termen scurt, acesta produce o descărcare de adrenalină, entuziasm și mobilizare; însă, pe termen lung, nu poate masca realitatea unui declin continuu al guvernării interne.

Retrospectiva anului 2025: dilemele comune ale celor ,,două Americi”

Privind înapoi la anul 2025, în ciuda faptului că funcționau după logici distincte, atât America republicană pe plan intern, cât și America imperială pe plan extern s-au confruntat simultan cu o serie de dileme structurale inevitabile.

În primul rând, reacția opiniei publice în primul an al celui de-al doilea mandat al administrației Trump a reafirmat că constrângerile ciclului politic care au afectat mai multe administrații americane rămân puternice. La nivel social, continuă să existe o lipsă de opinie publică bazată pe consens și de alianțe politice stabile capabile să ghideze actuale State unite republicane din situația dificilă a polarizării politice și a divizării sociale. „Perioada de lună de miere” care a urmat revenirii lui Trump la putere s-a dovedit a fi de scurtă durată. Presiunile inflaționiste, combinate cu alți factori politici interni, au determinat scăderea constantă a popularității sale. „Valul albastru” răspândit în alegerile locale din noiembrie a semnalat și mai mult dificultatea Partidului Republican de a transcende efectul pendulului politic. Este puțin probabil ca acesta să mențină controlul deplin asupra Congresului după alegerile de la jumătatea mandatului din acest an, împiedicând astfel formarea unei dominații a unui singur partid la Washington.

În consecință, este puțin probabil ca predicția făcută de mulți conform căreia „un nou ciclu politic cu dominația absolută a Partidului Republican va începe în 2024” să se materializeze. Privind în perspectivă, politica americană va rămâne probabil ancorată într-o structură extrem de polarizată. Astfel, alegerile intermediare seamănă mai mult cu un „test de stres structural” decât cu o simplă calibrare ciclică.

În al doilea rând, polarizarea pe termen lung a blocat sistematic sistemul politic american într-o gândire pe termen scurt. În cadrul acestei structuri, guvernul se străduiește să formuleze și să susțină politici pe termen lung care să transcendă ciclurile electorale. În schimb, odată cu fiecare schimbare la Casa Albă și în Congres, strategia externă, politicile energetice și climatice, precum și problemele socio-culturale suferă adesea schimbări drastice și contradictorii în doar câțiva ani. Chiar și după ce a trecut prin retestarea celui de-al doilea mandat al lui Trump, această forță politică extrem de perturbatoare nu a reușit să spargă structura polarizantă în sine.

Având în vedere această realitate, este aproape de neconceput ca politica americană să poată introduce fără probleme o „nouă eră politică” printr-o victorie electorală zdrobitoare a oricărui partid, realizând o „aterizare lină” semnificativă din punct de vedere sistemic. În schimb, diviziunile sociale sunt amplificate în cadrul structurii polarizate, crescând riscul unei instabilități mai profunde. Stabilitatea experimentului democratic pe care se bazează republica americană se confruntă cu o provocare care nu poate fi ignorată.

Între timp, datele macroeconomice la nivel național din 2025 s-au îndepărtat periculos de experiențele la nivel micro ale cetățenilor obișnuiți. Această decuplare depășește inegalitatea economică tradițională și pune în discuție însăși legitimitatea politică a modelului de dezvoltare. Pe măsură ce atât percepția asupra economiei, cât și încrederea în instituții slăbesc simultan, legitimitatea republicii devine din ce în ce mai costisitoare și mai rară.

Perspective pentru 2026: Statele Unite și restul lumii într-o stare de diviziune și convergență

Cu alte cuvinte, anul 2025 a scos la iveală o realitate structurală: randamentul guvernării republicii este în declin, impulsul imperiului de a acționa este în creștere, iar zona tampon dintre cele două se micșorează. Tocmai din acest motiv, anul 2026 nu este doar „anul următor”, ci probabil un moment crucial în care cele ,,două Americi” continuă să se diverge și să se extindă în ordinea mondială.

Anul 2026 va fi un moment crucial atât pe plan intern, alegerile de la jumătatea mandatului vor testa popularitatea lui Trump și a Partidului Republican și vor evalua capacitatea Republicii de autocorecție, cât și pe plan global, deoarece ar putea marca un punct de cotitură crucial în relațiile dintre SUA și China și în ordinea mondială. Există multiple potențiale oportunități pentru interacțiuni la nivel înalt și întâlniri între China și SUA, cu efecte care se extind mult dincolo de nivelul bilateral.

Privind în urmă la sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026, un lucru este clar: primul an al celui de-al doilea mandat al lui Trump a accelerat erodarea mecanismelor tampon dintre aceste ,,două Americi”. Procesele instituționale ale republicii se luptă din ce în ce mai mult pentru a obține rezultate în materie de guvernare, în timp ce logica imperială este invocată mai frecvent pentru a umple vidul lăsat de eșecurile guvernării interne.

Revenind la analiza din acest articol: atunci când republica stagnează, imperiul este chemat în ajutor, iar problema constă în faptul că această invocare devine din ce în ce mai frecventă, mai ușoară și mai ireversibilă.

Prin urmare, înțelegerea Statelor Unite de astăzi nu mai depinde de valorile pe care pretinde că le susține, ci mai degrabă de modul în care ele acționează efectiv în orice moment și în orice problemă.

Sunt Statele Unite o republică încă angajată care continuă să navigheze în cadrul instituțiilor sale, străduindu-se să pună în aplicare decizii colective prin compromis și statul de drept?

Sau este imperiul american cel care favorizează din ce în ce mai mult acțiunile unilaterale, bazându-se pe putere, descurajare și logica tranzacțională?

Interacțiunea schimbătoare dintre aceste ,,două Americi” va modela propria evoluție politică și, pe un plan viitor va modela ordinea globală.

Material realizat de Diana Ghinea, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse din cadrul FUMN „Mircea Malița”.