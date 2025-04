Războiul stelelor! (2)

Pe măsură ce războiul modern devine din ce în ce mai dependent de rețelele spațiale, Rusia și China își intensifică eforturile pentru a contracara dominația constelațiilor comerciale de sateliți, în special Starlink de la SpaceX.

Secure World Foundation (SWF), un think tank non-partizan, a detaliat aceste evoluții în ultimul său raport anual, care evaluează capacitățile globale de contra-spațiu. Raportul: „Capacitățile globale de contra-spațiu: o evaluare cu sursă deschisă”, publicat pe 3 aprilie, notează că Starlink a devenit o țintă principală pentru națiunile adversare după ce și-a demonstrat utilitatea militară în Ucraina după invazia Rusiei din 2022. Marile puteri aruncă în spațiu ”sateliți ucigași” și fac tot felul de experimente. China a efectuat o serie de operațiuni de proximitate în 2024 pe care firma LeoLabs le-a confirmat. Aceasta a observat demonstrația chineză a ceea ce este cunoscut în comunitatea spațială sub numele de operațiuni de întâlnire și proximitate (RPO) folosind rețeaua sa de radare terestre - precum și un alt caz în curs de desfășurare care implică sateliți ruși. Și, deși termenul „lupte aeriene” aduce aminte de scene din Războiul Stelelor cu vânătoarele stelare X-Wing și Y-Wing ale Alianței Rebele care se apropie și se îndepărtează printre vânătoarele TIE ale Imperiului, în realitate legile fizicii impun constrângeri puternice asupra vitezei oricărui viitor război între sateliți. Războiul spațial va fi lent, manevrele sateliților durând adesea ore, zile sau chiar săptămâni.

China și sateliții militari

Până în anii 1980, conflictul orbital a trecut de la o preocupare teoretică la o demonstrație practică. Atât Statele Unite, cât și Uniunea Sovietică au testat arme antisatelit. Racheta americană ASM-135, lansată dintr-un avion de vânătoare F-15, a demonstrat capacitatea de a distruge sateliții aflați pe orbită. Sovieticii dezvoltaseră anterior sisteme coorbitale - sateliți concepuți pentru a se apropia de țintele lor și a le distruge de aproape - încă de la sfârșitul anilor 1960. Acestea au fost exemple de amenințări cinetice: eforturi de a distruge fizic capacitățile unui mijloc rival prin forță brută sau muniție explozivă. În timp ce eforturile de război electronic ale Rusiei sunt testate în luptă în Ucraina, China face investiții semnificative în capabilități similare, cu ochii către potențiale conflicte viitoare.

Raportul citează un studiu din 2022 sponsorizat de Forța de Sprijin Strategic al Armatei Populare de Eliberare a Chinei, care recomandă în mod explicit dezvoltarea capacităților contra-spațiale pentru a viza constelații comerciale de sateliți precum Starlink în cazul unui conflict armat cu Statele Unite. „Doctrina militară chineză pune un accent mare pe obținerea inițiativei încă de la începutul conflictului”, se arată în raport. „Acest lucru ar implica probabil atacuri împotriva rețelelor de satelit pentru a perturba accesul adversarilor la comunicații și navigație.”

În secțiunea raportului despre atacurile cibernetice asupra sistemelor prin satelit, Secure World Foundation spune că constelația Starlink de mii de sateliți mici pe orbita joasă a Pământului s-a dovedit remarcabil de rezistentă la intruziunile cibernetice (legăturile între sateliți Starlink sunt realizate cu transmisie laser -LISL; ei au prevăzute 5 astfel de LISL pentru ca fiecare satelit să creeze o rețea proprie). China continuă să dezvolte tehnologia vehiculelor de lansare, iar acum companii private chineze creează vehicule de lansare reutilizabile, o instalație comercială de lansare spațială și furnizori de internet orbital similari cu Starlink. Companiile chineze de imagini satelitare comerciale au fost recent sancționate de Statele Unite pentru furnizarea de imagini satelitare și asistență Grupului Wagner în sprijinul războiului Rusiei din Ucraina. Raportul Fundației Secure World urmărește, de asemenea, evoluțiile măsurilor spațiale din Statele Unite, India, Australia, Franța, Iran, Israel, Japonia, Coreea de Nord, Coreea de Sud și Regatul Unit, menționând că, în timp ce armele cinetice anti-satelit continuă să fie cercetate și testate, metode non-cinetice precum războiul electronic și operațiunile cibernetice sunt deja implementate în mod activ. Oficialii americani sugerează că, odată cu creșterea dependenței de activele spațiale, competiția de a controla sau de a refuza accesul la spațiu se va intensifica, operatorii comerciali fiind din ce în ce mai prinși în focul încrucișat al tensiunilor geopolitice.

Provocări și priorități strategice

În ciuda moștenirii sale formidabile din epoca sovietică, ambițiile Rusiei s-au confruntat cu eșecuri. Războiul în curs din Ucraina a scos la iveală vulnerabilități în infrastructura sa spațială, exacerbate de sancțiunile occidentale, controalele exporturilor și provocările interne din sectorul său spațial. Aceste constrângeri au făcut dificil pentru Rusia să susțină proiecte spațiale civile la scară largă.

Cu toate acestea, în timp ce eforturile sale spațiale civile ar putea avea dificultăți, Moscova pare gata să își dubleze inițiativele spațiale militare, care sunt vitale pentru securitatea națională. Acordând prioritate operațiunilor spațiale militare și proiectelor spațiale comerciale, Rusia încearcă să-și mențină punctul strategic dincolo de atmosfera Pământului și să-și consolideze rolul de putere spațială dominantă. În 2022 pe 15 aprilie, Rusia a efectuat un test al sistemului său de rachete anti-satelit cu ascensiune directă (DA-ASAT), care este conceput pentru a distruge sateliții pe orbita joasă a Pământului. Acest test a urmat manevrele de testare pe orbită a doi sateliți care „au prezentat caracteristicile unei arme spațiale”, COSMOS 2542 și COSMOS 2543, pe care SUA îi urmăresc îndeaproape, a declarat Forța Spațială a SUA într-un comunicat.

În februarie 2022, Forțele Spațiale ale SUA au observat acești sateliți ruși în urma unui satelit spion american, comportament pe care comandantul Forțelor Spațiale, generalul John „Jay” Raymond l-a descris, la acea vreme, drept „neobișnuit și deranjant”. Cu toate acestea, armele anti-sateliți au reprezentat, de asemenea, o amenințare indirectă pentru sateliții americani, deoarece resturile orbitale, sau „deșeuri spațiale”, de la navele spațiale deteriorate/distruse s-ar putea ciocni cu alți sateliți de pe orbită. De exemplu, India a lansat un test anti-satelit în martie 2019, care a creat cel puțin 60 de bucăți mari de resturi orbitale despre care NASA a spus că ar fi putut lovi Stația Spațială Internațională, punând viața astronauților în pericol.

Aceste experimente timpurii au lăsat cicatrici, nu doar din punct de vedere diplomatic, ci și fizic. Impacturile cinetice distructive au potențialul de a crea resturi care pot limita accesul la spațiu și la altitudinile orbitale și pot reprezenta o amenințare pentru stațiile cu echipaj, cum ar fi Stația Spațială Internațională și Tiangong. Fiecare satelit spart adaugă resturi pe orbita Pământului, creând mai multe pericole pentru fiecare misiune viitoare. Distrugerea unui singur satelit poate părea o victorie tactică, dar consecințele - un câmp de fragmente incontrolabile - pot pune în pericol regiuni orbitale întregi. Scenariul unui lanț în cascadă de coliziuni, numit Sindromul Kessler, nu mai este un risc teoretic, ci o posibilitate reală. Un nor de resturi incontrolabile se prăbușește în alte sisteme de-a lungul traiectoriei sale orbitale, distrugându-le în acest proces și creând din ce în ce mai multe resturi. Această cascadă de resturi în creștere exponențială crește în cele din urmă atât de mare și devine atât de distructivă încât limitează însăși capacitatea de a accesa anumite altitudini orbitale și amenință fără discriminare active costisitoare și critice. Această problemă a resturilor poate schimba accentul conflictului orbital către perturbare, mai degrabă decât distrugere.

Capacitățile non-cinetice, precum atacurile cibernetice, bruierea semnalelor și dezactivarea sistemelor - metode care nu lasă urme, dar ating același scop - pot fi mijloacele strategiilor preferate. Energia dirijată sau laserele de pe sol sau pe orbită pot degrada sateliții de imagistică sau le pot împiedica să își îndeplinească operațiunile prevăzute fără a-i distruge sau a crea mai multe resturi. Rusia și-a perfecționat capacitățile de război electronic în ultimii ani, testând în mod regulat sisteme care semnalează disponibilitatea sa de a perturba adversarii de pe orbită și de a crea efecte la sol prin perturbarea sistemelor de deasupra. Războiul electronic dus de Rusia poate include bruierea legăturii ascendente sau descendente a unui sistem pentru a împiedica un satelit orbital să comunice cu transceiverul său terestru. Bruierea legăturii ascendente necesită o tehnologie complicată și o putere enormă pentru a perturba semnalul de la un transmițător terestru la dispozitivul orbital.

Acest lucru este costisitor, dar are efecte incredibile care pot fi răspândite pe regiuni întregi ale Pământului. Bruierea legăturii descendente, în care semnalul de la sistemul orbital este perturbat în drumul său spre receptorul său destinat, este ieftină, accesibilă pe scară largă și relativ ușor de combătut, având în vedere câmpul său de influență limitat. Deși prima poate fi încă doar în sfera de competență a guvernelor, cea de-a doua s-a propagat la indivizi cu resurse reduse și a reprezentat o amenințare persistentă, asemănătoare țânțarilor, pentru forțele militare timp de decenii.Aceste două categorii de măsuri, cinetice și non-cinetice, deși variază în ceea ce privește gradul de efecte măsurabile fizic, reflectă încă o definiție a conflictului din secolul al XX-lea: ușor detectabil și identificabil atât de către țintă, cât și de către actor. Principalele caracteristici ale războiului orbital modern sunt mult mai puțin ușor de devoalat și chiar mai complicate în atribuire.

China și sateliții ucigași de pe orbită

Statele Unite se apropie de un punct de cotitură în securitatea spațială și trebuie să-și intensifice jocul înainte ca Rusia și China să reducă decalajul în capacități, a declarat un general al Forțelor Spațiale SUA, vice-șeful operațiunilor spațiale, generalul Michael Guetlein, care a vorbit la cea de-a 16-a Conferință anuală McAleese „Programele de apărare” din Arlington, Virginia, marți 18 martie 2025, avertizând că Forța Spațială trebuie să regândească modul în care apără sateliții țării. ”Forța Spațială ar trebui să-și schimbe atenția de la gestionarea navelor spațiale în sprijinul infrastructurii de apărare de la sol, la creșterea capacității sale de a ține pasul cu armamentul pe orbită dezvoltat de adversarii țării”, a susținut Guetlein. Timp de zeci de ani, națiunile care au călătorit în spațiu au evitat în mare măsură să interfereze cu sateliții altora și cu alte nave spațiale, dar acum acea eră pare să se apropie de sfârșit. Schimbarea vine pe măsură ce China și Rusia au intensificat demonstrațiile de capabilități de război orbital în ultimii câțiva ani. Unele dintre aceste incidente au mai mult public decât altele, cum ar fi testul anti-satelit al Rusiei (ASAT) din 2022, care a creat un nor de resturi pe orbita joasă a Pământului. În același an, un satelit chinez „a prins” unul dintre sateliții dispăruți ai națiunii americane și l-a remorcat în „orbita cimitirului”.

Vechile norme în spațiu încep să se erodeze. Acum, miza crește. Sateliții spioni ruși și chinezi au început să urmărească navele spațiale americane, mișcându-se în pas în ceea ce pare a fi descris un „joc de-a șoarecele și pisica”. China, în special, își avansează tehnologiile de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR). Drept consecință Forța Spațială a SUA dezvoltă sisteme de apărare integrate, inclusiv o inițiativă numită Golden Dome, propusă în timpul primului discurs al președintelui Trump în fața Congresului în timpul noului său mandat. SpaceX a lui Elon Musk, United Launch Alliance și Blue Origin a lui Jeff Bezos au câștigat contracte de lansare de rachete ale Forțelor Spațiale ale SUA în valoare totală de 13,5 miliarde de dolari până în 2029, pentru a trimite în spațiu unii dintre cei mai sensibili și complecși sateliți ai Pentagonului, relatează Reuters. Programul emblematic de achiziții de lansări spațiale de securitate națională al Forțelor Spațiale va atribui aproximativ 54 de misiuni până în 2029, potrivit biroului său Space Systems Command. SpaceX, căreia i s-au atribuit 28 dintre misiuni, a câștigat 5,9 miliarde de dolari. ULA, întreprinderea comună a Boeing și Lockheed Martin, a obținut 5,3 miliarde de dolari pentru 19 misiuni. Blue Origin a obținut șapte misiuni în valoare totală de 2,3 miliarde de dolari, cu cele planificate pentru lansare într-un an ulterior.

Racheta New Glenn a Blue Origin a fost lansată o dată în ianuarie și are mai puțină experiență decât rachetele SpaceX și ULA. SpaceX, cu racheta sa Falcon 9, este cea mai activă companie de lansare din lume. Aceasta a lansat zeci de misiuni spațiale militare în ultimii ani. Compania a declarat că va utiliza Falcon 9 și mai puternica sa Falcon Heavy – trei nuclee Falcon legate împreună – pentru misiunile din faza 3. Noua rachetă Vulcan a ULA a avut primele sale două lansări anul trecut. Pentagonul a certificat Vulcan pentru misiuni de securitate națională în această lună, după luni de examinare a unui incident cu motoarele solide ale rachetei în timpul unuia dintre zborurile sale.

”Golden Dome” - scutul american de apărare o iluzie sau o realitate?

Pentagonul se luptă pentru a face din sistemul de apărare antirachetă „Golden Dome” al lui Trump o realitate. Oficialii militari americani se străduiesc să dezvolte un sistem de apărare „Domul de aur” care să poată proteja țara de loviturile cu rachete cu rază lungă de acțiune iar de la Casa Albă li s-a spus că nu vor exista restricții fonanciare pentru a îndeplini una dintre prioritățile de top ale președintelui Donald Trump, potrivit mai multor surse familiare cu chestiunea. „Golden Dome” este încercarea administrației Trump de a dezvolta un sistem de apărare antirachetă asemănător cu Domul de fier al Israelului.

Trump a insistat în mod repetat că SUA au nevoie de un program de apărare antirachetă similar cu Domul de fier al Israelului. Comparați pare similară cu a compara pere cu pepeni. Sistemul de apărare antirachetă Iron Dome al Israelului care protejează în mod selectiv zonele populate de amenințările cu rachete cu rază scurtă/lungă de acțiune într-o țară de dimensiunea statului New Jersey; Trump vrea un sistem de apărare antirachetă bazat pe spațiu, capabil să apere întreaga SUA de rachetele balistice și hipersonice avansate. Trump a emis un ordin executiv în prima sa săptămână de mandat, prin care îi ordonă secretarului Apărării Pete Hegseth să prezinte un plan pentru dezvoltarea și implementarea scutului de apărare antirachetă de generație următoare până pe 28 martie. Contraamiralul în rezervă Mark Montgomery crede că crearea unui sistem de apărare împotriva rachetelor balistice ar putea fi posibilă în 7-10 ani, dar chiar și atunci, va avea limitări severe, potențial capabile să protejeze doar clădirile federale critice și orașele importante. Un sistem cuprinzător va necesita seturi diferite de sateliți pentru comunicare, detectarea rachetelor și lansarea interceptoarelor, a declarat Montgomery pentru CNN.

În anii 1980, președintele Ronald Reagan a anunțat Inițiativa de Apărare Strategică pentru a crea o apărare spațială împotriva rachetelor balistice nucleare. Sistemul a fost poreclit în „Războiul Stelelor” și a consumat zeci de miliarde de dolari înainte de a fi anulat în cele din urmă, confruntându-se cu obstacole tehnice și economice insurmontabile. Actuala apărare antirachetă balistică a Americii este concepută pentru a contracara un număr mic de rachete dintr-un stat inamic precum Coreea de Nord sau Iran. Sistemul se bazează pe Ground-based Midcourse Defense (GMD), care a eșuat aproape la jumătate din testele sale, potrivit Asociației pentru Controlul Armelor, făcându-l incapabil să oprească un atac major din Rusia sau China. GMD, anterior denumit Apărare Națională Antirachetă (NMD), este un sistem antirachetă implementat de Statele Unite ale Americii pentru apărarea împotriva rachetelor balistice, în faza de mijloc a zborului pe traiectorie balistică. Este o componentă majoră a strategiei americane de apărare antirachetă pentru a contracara rachetele balistice, inclusiv rachetele balistice intercontinentale (ICBM) care transportă focoase nucleare, chimice, biologice sau convenționale. GMD este legat de infrastructura de avertizare antirachetă existentă a Statelor Unite, precum și de stațiile radar special construite. De asemenea, cuprinde 44 de interceptoare de rachete terestre amplasate în două baze militare.

Ordinul executiv a lui Trump a cerut un sistem mult mai complex și mai robust - interceptoare spațiale capabile să doboare o țintă la câteva minute după lansare. Un astfel de sistem ar necesita mii de interceptori pe orbită joasă a Pământului pentru a lovi chiar și o singură rachetă nord-coreeană, potrivit Societății Americane de Fizică (APS), care a studiat de ani de zile fezabilitatea apărării împotriva rachetelor balistice. Un singur interceptor pe orbită nu este aproape niciodată la locul și momentul potrivit pentru a intercepta rapid o lansare de rachete balistice, așa că este nevoie exponențial de mai mulți interceptori pentru a asigura o acoperire adecvată. În Marea Roșie, SUA au lansat zeci de rachete interceptoare de mai multe milioane de dolari asupra dronelor Houthi și rachete care costă o fracțiune din prețul unui interceptor. Pe măsură ce SUA investesc bani în cercetare și dezvoltarea Domului de Aur, actualii și foștii oficiali spun că adversarii Americii își vor extinde probabil propriul arsenal de rachete balistice în efortul de a rămâne în frunte.

2025: Inovația în spațiul privat și riscurile conflictelor globale

În 2025, tensiunile tot mai mari dintre SUA-China-Rusia vor alimenta probabil și mai multă concurență în spațiu. Se așteaptă ca Musk pe care administrației președintelui Trump l-a recrutat pe în calitate de consilier, va stimula inovația în sectorul privat și va promova o agendă spațială „America First”, punând accent pe securitatea națională în detrimentul cooperării internaționale.

Există o posibilitate realistă ca acest lucru să poată duce la inversarea moratoriului Biden 2022 privind testarea ASAT-urilor (Anti-satellite weapons), căruia i s-a opus Beijingul. O astfel de decizie ar putea escalada cursa înarmărilor spațiale și ar putea stimula China și Rusia să avanseze capabilitățile ASAT. Odată cu revenirea în funcție a lui Trump, rivalitatea spațială dintre SUA și China va deveni probabil din ce în ce mai importantă în 2025. În timp ce Beijingul a promis că va ateriza astronauții chinezi pe polul sud lunar până în 2030, NASA a promis că îi va învinge cu programul Artemis (început în timpul primei administrații a lui Trump). Programul trebuie să realizeze un zbor lunar cu echipaj la sfârșitul anului 2025 și o aterizare lunară cu echipaj la sfârșitul anului 2026. Între timp, economia spațială a Chinei, condusă de firme precum iSpace, se va extinde probabil cu lansări de sateliți și progrese în comunicarea cuantică.

”Luptele de câini” sau dogfighting (din jargonul luptelor între avioanele de vânătoare)

Având în vedere dinamica fizică din spațiu, manevrele descrise de Guetlein drept „lupte cu câini” ar arăta foarte diferit de cele din aer între avioanele de luptă, în acest caz implicând sateliți care manevrează unul în jurul celuilalt folosind un propulsor, spun experții. Analiștii monitorizează îndeaproape interacțiunile dintre sateliți și alte obiecte din spațiu. Denumite în mod obișnuit „operațiuni de întâlnire și de proximitate”, aceste manevre pot fi folosite pentru operațiuni pașnice, cum ar fi întreținerea sateliților sau curățarea resturilor – dar ar putea, de asemenea, să permită țărilor să interfereze cu activele adversarilor.

Specialiști spun că manevra strânsă în jurul altor sateliți ar putea sugera dezvoltarea unei arme contraspațiale, deoarece apropierea de un alt satelit înseamnă probabilitatea de a-l prinde, sau de a lansa o plasă sau un proiectil spre el sau de a folosi o armă energetică, cum ar fi un laser sau de a folosi un bruiaj. Sateliți chinezi demonstrează astfel de capabilități de a efectua manevre sofisticate. Nu există dovezi publice confirmate că China ar folosi capacitățile contraspațiale împotriva oricăror ținte militare, a declarat fundația independentă Secure World (SWF), cu sediul în SUA, într-un raport anual privind capacitățile contraspațiale ale țărilor de anul trecut. Incidentul pomenit a însemnat operațiuni de întâlnire și de proximitate cu participarea mai multor sateliți. În prezent, SUA nu are un program operațional recunoscut pentru a ținti sateliții de pe orbită folosind alți sateliți sau nave spațiale, deși probabil că ar putea lansa rapid unul în viitor, potrivit raportului anual al SWF.

Practică China „Lupte cu câini” în spațiu?

China practică „dogfighting/luptele de câini” cu sateliții ca parte a capacităților sale de extindere în spațiu, potrivit Forțelor Spațiale ale Statelor Unite, care au avertizat că rivalii cheie ai Washingtonului reduc decalajul tehnologic, pe măsură ce spațiul devine din ce în ce mai critic pentru securitatea pe Pământ. Forța Spațială a observat „cinci obiecte diferite în spațiu manevrând înăuntru și în afară și unul în jurul celuilalt în sincronicitate și control”, a declarat șeful adjunct al operațiunilor spațiale, generalul Michael A. Guetlein, la o conferință de apărare. "Asta este ceea ce numim lupte de câini în spațiu. Ei practică tactici, tehnici și proceduri pentru a efectua operațiuni spațiale pe orbită de la un satelit la altul", a spus Guetlein, folosind un termen care se referă de obicei la luptele aeriene la distanță scurtă între avioane. Guetlein s-a referit la ”colegii lor” care fac aceste manevre pe orbită în timpul observațiilor făcute la Conferința Programelor de Apărare McAleese din Arlington, Virginia. Un purtător de cuvânt al Forțelor Spațiale SUA a confirmat ulterior pentru CNN că Guetlein se referea la operațiunile efectuate de China, care au fost observate prin intermediul informațiilor disponibile comercial.

Cert este că un număr tot mai mare de țări, inclusiv China, au căutat să dezvolte tehnologii contra-spațiale. Astfel de capabilități ar putea permite unei țări să distrugă sau să dezactiveze sateliți, permițându-le potențial să întrerupă comunicațiile sau operațiunile armatei rivale, cum ar fi lansarea și detectarea rachetelor. O astfel de interferență ar putea, de asemenea, să facă ravagii asupra sistemelor globale de navigație utilizate pentru orice, de la servicii bancare și transport de mărfuri până la expedierea ambulanțelor. SUA au urmărit îndeaproape ascensiunea rapidă a Chinei ca putere spațială în ultimele decenii, nu numai prin programele sale ambițioase de explorare lunară și în spațiul profund, ci și prin ceea ce analiștii descriu drept capacitățile sale contra-spațiale din ce în ce mai consolidate. Ca răspuns la o întrebare despre China și Rusia, Guetlein a spus că au dezvoltat capacități „excepționale”.

El a citat desfășurarea de bruiaj pentru a perturba semnalele sateliților, capacitatea de a orbi sateliții de supraveghere și recunoaștere de informații cu lasere, precum și manevrele care implică lupta cu un satelit și remorcarea acestuia pe o altă orbită. Spațiul a devenit cel mai complex și mai provocator mediu strategic. Incidentul de „luptă cu câini” la care a făcut referire Guetlein la întâlnirea de la Arlington a implicat o serie de manevre de sateliți chinezi în 2024 pe orbita joasă a Pământului, care au implicat trei sateliți experimentali Shiyan-24C și două obiecte spațiale experimentale chinezești, Shijian-6 05A/B, a declarat un purtător de cuvânt al Forței Spațiale. Beijingul a lansat puține informații publice despre sateliții săi experimentali și astfel de operațiuni. Țara a inclus protejarea „intereselor sale de securitate în spațiul cosmic” printre obiectivele sale de apărare națională într-o carte albă din 2019, dar a spus de mult timp că este „pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic” și se opune unei curse înarmărilor acolo.

Beidou-rețeaua GPS chinezească

China a anunțat o foaie de parcurs strategică pentru avansarea sistemului său de poziționare și navigație Beidou până în 2035, într-o mișcare care ar putea avea implicații globale. Beijingul intenționează să finalizeze cercetarea tehnologică cheie pentru noua generație de sateliți ai sistemului Beidou până în 2025 și să lanseze trei sateliți de testare în jurul anului 2027, conform „Planului de dezvoltare a sistemului de navigație prin satelit Beidou 2035”, publicat de Biroul de management al sistemului de navigație prin satelit din China (CNSO) pe 28 noiembrie 2024. Următoarea generație de sateliți de rețea a sistemului Beidou va fi lansată apoi în jurul anului 2029. Construcția sistemului Beidou de generație următoare va fi finalizată până în 2035. China are deja un sistem Beidou cu 30 de sateliți care oferă servicii de poziționare, navigare și cronometrare la nivel global. Dispune de 24 de sateliți pe orbite medii ale Pământului, cu opt în fiecare plan, excluzând backup-urile.

Există trei sateliți Beidou pe orbite geo-sincrone înclinate și trei sateliți pe orbite geostaționare. Potrivit raportului, sistemul Beidou modernizat va folosi sateliți pe orbite terestre înalte (se referă probabil la geo-sincrone), medii și joase. Noul sistem va oferi servicii de navigare, poziționare și cronometrare în timp real, de înaltă precizie și foarte fiabile în spațiile Pământului și în apropierea Pământului, cu o acuratețe variind de la nivel de metru până la nivel de decimetru, potrivit presei de stat Global Times.Beidou, la fel ca sistemul de poziționare globală (GPS) al SUA și alte sisteme din Europa și Rusia, sunt utilizate pentru aplicații civile, cum ar fi conducerea auto, aviația și navigația maritimă în întreaga lume, precum și pentru sprijinirea industriei, agriculturii și finanțelor. De asemenea, au aplicații militare prin muniții ghidate de precizie, UAV-uri și navigație pe câmpul de luptă.

Un apel de trezire global

Aceasta nu este o poveste despre o armă potențială - este o narațiune despre interdependența tehnologică a umanității și sistemele delicate care susțin existența noastră modernă. Pe măsură ce națiuni precum Rusia depășesc limitele a ceea ce este posibil în spațiu, suntem forțați să ne confruntăm cu o întrebare fundamentală: putem împiedica tehnologia să devină instrumentul propriei noastre potențiale distrugeri? Pe măsură ce amenințarea războiului spațial se extinde, comunitatea internațională se confruntă cu posibilitatea unei curse a înarmărilor pe orbită. Potențiala desfășurare a armelor nucleare în spațiu reprezintă o amenințare existențială nu numai pentru securitatea națională, ci și pentru stabilitatea globală și progresul economic.

SpaceX a lansat sateliti spion americani de noua generatie plus alti 20 de sateliti Starlink decembrie 2024

O racheta Falcon 9 a decolat de la baza fortelor spatiale Vandenberg din California sambata, la 3:10 a.m. EST (0810 GMT). Racheta transporta un set de sateliti spion pentru Oficiul National de Recunoastere (NRO), precum si 20 de sateliti in banda larga Starlink de la SpaceX, relateaza Space.com.

Misiunea de sambata, cunoscuta sub numele de NROL-126, a fost a cincea lansare pentru a sprijini „arhitectura proliferata” a NRO. Toate lansarile de pana acum au fost efectuate de SpaceX.

Termenul „arhitectura proliferata” descrie o „noua paradigma pentru activele pe care NRO le pune pe orbita”, a spus agentia, care opereaza flota de sateliti spion a natiunii, intr-o descriere a misiunii NROL-126. Aceste active sunt „numerosi sateliti mai mici, proiectati pentru capacitate si rezistenta”, potrivit NRO. Aceasta este o schimbare fata de strategia traditionala a NRO, care s-a bazat pe un numar redus de sateliti foarte capabili, dar foarte scumpi si greu de inlocuit.

Nu se stiu prea multe despre satelitii cu „arhitectura proliferata”. Activitatile si abilitatile satelitilor NRO tind sa fie clasificate. Cu toate acestea, se crede ca aceste noi obiecte spatiale se bazeaza pe satelitii Starlink ai SpaceX, dotati cu niste senzori secreti de ultima generatie.

Satelitii Starlink au fost dislocati pe orbita joasa a Pamantului la aproximativ 62 de minute dupa decolare. Descrierea misiunii nu spunea cand aveau sa se separe navele spatiale ale NRO de treapta superioara a lui Falcon 9.

Primele patru misiuni de „arhitectura proliferata” au decolat, de asemenea, pe varful propulsoarelor Falcon 9 anul acesta – misiunile NROL-146 in mai, NROL-186 in iunie, NROL-113 in septembrie si NROL-167 in octombrie. NROL-167 a marcat cel de-al 100-lea zbor din 2024 pentru un propulsor Falcon 9, extinzand recordul SpaceX pentru numarul decolarilor intr-un singur an.