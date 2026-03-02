Puterea fragilității

În fiecare an, la finalul unui februarie care pare că nu se mai termină, deși e cea mai scurtă zi din an, se produce o schimbare aproape imperceptibilă. Nu doar în calendar – acela e implacabil –, ci în noi. Lumina rămâne puțin mai mult pe străzi, aerul capătă o asprime mai blândă, iar în spatele oboselii de iarnă începe să pulseze o așteptare tăcută. Vine 1 martie. Vine mărțișorul.

Într-o epocă în care aproape toate gesturile au devenit rapide, digitale, cuantificabile, mărțișorul rămâne un act mic și fizic. Este un simbol care a traversat secolele fără să-și piardă sensul profund: acela de a marca o trecere. De la frig la lumină. De la hibernare la înmugurire. De la închidere la promisiune.

Șnurul alb-roșu concentrează, într-o formă minimalistă, o întreagă filozofie a echilibrului. Albul – zăpada care se retrage, liniștea acumulată, pauza necesară. Roșul – energia care revine, sângele care circulă mai iute, forța vitală care izbucnește. Împreună, ele spun o poveste veche: nimic nu rămâne definitiv înghețat, după cum nimic nu renaște fără să fi trecut printr-o formă de tăcere.

De aceea mărțișorul nu este un gest decorativ, ci unul simbolic. Când îl legi la mâna unui copil, a unei mame sau a unei femei iubite, nu oferi doar un obiect, ci transmiți o urare implicită: să depășești frigul, să ai parte de lumină, să ți se reaprindă speranțele. Este, poate, una dintre puținele tradiții care mai păstrează această dimensiune directă a atingerii – se poartă pe piele, se poate rupe sau pierde, dar lasă o urmă.

În cultura românească, mărțișorul este însoțit de mit, de ritual și de o reprezentare figurativă a timpului. Figura Babei Dochia concentrează, în registru simbolic, încăpățânarea iernii și iluzia grabei. Povestea ei – cu cele nouă cojoace lepădate prea devreme și cu pedeapsa viscolului – nu este doar o legendă, ci o lecție despre ritm și răbdare. Natura nu poate fi forțată. Anotimpurile au o logică a lor, chiar și în epoca schimbărilor climatice, iar cine încearcă să sară peste etape plătește prețul.

În multe zone din Moldova și Bucovina, mărțișorul era purtat până la echinocțiul de primăvară, apoi era agățat în ramurile unui pom roditor. Gestul avea o dublă semnificație: încheierea unui ciclu și transferul simbolic al energiei către rodul viitor. Fetele îl purtau pentru frumusețe și dragoste, băieții pentru sănătate și putere. În alte regiuni, șnurul era însoțit de bănuți de argint sau de mici clopoței, menite să alunge răul și să cheme binele. Era un talisman, dar și o declarație de încredere în ordinea lumii.

Astăzi, mărțișorul și-a schimbat forma. Este brățară minimalistă, pandantiv din argint, obiect handmade sau suvenir turistic. Uneori pare golit de sens, redus la o formalitate de birou sau la un schimb mecanic de politețuri. Și totuși, chiar și așa, el produce un moment de oprire. Ne obligă să ne privim, să spunem „La mulți ani!” sau „O primăvară frumoasă!”, cu un dram de sinceritate, și să ieșim, fie și pentru o clipă, din automatismele vieții cotidiene.

Poate că tocmai asta îl face relevant astăzi. Într-o lume dominată de ecrane și notificări instant, mărțișorul este un obiect mic care cere prezență reală. Nu poate fi trimis printr-un emoji, nu poate primi „like-uri” sau inimioare. El presupune întâlnire, gest, contact. Și, implicit, memorie.

Pentru mulți dintre noi, 1 martie poartă și amintirea primilor ghiocei culeși din zăpadă. Nu este doar nostalgia copilăriei, ci sentimentul că aparținem unui lanț de generații care au repetat același gest. Într-o epocă a fragmentării și a identităților fluide, acest tip de continuitate devine prețios.

Mărțișorul nu rezolvă problemele unei societăți grăbite și tensionate. Nu anulează crizele și nu schimbă realități politice sau economice. Dar are puterea discretă de a reafirma un lucru esențial: că viața funcționează în cicluri și că fiecare sfârșit conține un început. Este un simbol al speranței, un semn că, dincolo de zgomotul cotidian, există lucruri mai mari care ne includ pe toți.

Poate că de aceea avem nevoie de el. Nu ca obiect, ci ca ritual. Ca reamintire că nu suntem doar indivizi izolați în fața unor ecrane, ci parte dintr-o comunitate care știe să marcheze trecerile. Că primăvara nu este doar un fenomen meteorologic, ci și o dispoziție interioară.

Când februarie își pierde din asprime și aerul începe să miroasă a zăpadă topită și a muguri, știm deja că pragul a fost trecut. Mărțișorul devine semnul vizibil al unei promisiuni invizibile: că iarna nu are ultimul cuvânt.

Iar întrebarea nu este doar dacă îl purtăm la mână sau la rever, ci dacă mai suntem capabili să-i înțelegem sensul. Ce anume vrem să renaștem în noi, odată cu el?