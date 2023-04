Preşedintele Iohannis trăieşte în extra realitate. Sau minte, încercând să arunce răspunderea eşecului la viitoarea guvernare PSD

Nu cred că preşedintele Iohannis poate ignora ce spun premierul, miniştrii, specialiştii atunci când afirmă că „nu există nicio gaură la buget”. Mai degrabă important e ce spune mai departe. „Nu este nevoie de tăieri. Și o spun foarte clar. Cât timp voi mai avea un cuvânt de spus, nu vor exista tăieri de salarii. Repet, nu vor exista tăieri de salarii. Austeritatea nu e o soluție”.

Ce vrea preşedintele să înţelegem de aici? Că soluţia sa de guvernare a fost excelentă, economia creşte, oamenii sunt mulţumiţi, dar că ce urmează după rotaţia guvernamentală nu mai este în responsabilitatea sa, pentru că „nu va mai avea un cuvânt de spus” în guvernul condus de Ciolacu. Adică tot ce va fi rău după rotaţie va fi exclusiv responsabilitatea altora, domnia sa şi-a făcut datoria faţă de ţară.

Iscusită şmecherie, întrebarea este câţi o cred. Adică nu există o gaură la buget când execuţia bugetară spune că există un minus de 20 de miliarde de lei pe primele două luni, 1% din PIB, când deficitul prognozat pe tot anul 2023 este de 4,4 % din PIB. În ritmul acesta ajungem la un deficit anual de 6-7% din PIB, şi toate calculele şi promisiunile României de a stăpâni deficitul se prăbuşesc.

Ce se preface că nu înţelege preşedintele Iohnnis

Din declaraţia domniei sale aşa rezultă.

„Însă nu există nicio gaură și nicio perspectivă tristă”. „Este o absurditate! Eu vreau ca românii să o ducă mai bine. Repet, nu vor exista tăieri de salarii, nu există un astfel de concept la nivelul meu sau al coaliției”. „Ultimul lucru pe care mi-l doresc acum în prag de Sărbătoare este ca românii să și facă griji că li se taie salariile sau că vor fi dați afară. Nu vor fi dați afară și nu li se vor tăia salariile”.

Realitatea este cu totul altă, numai că preşedintele vrea să-i păcălească pe românii mai slabi de înger.

Polonia are 900.000 de bugetari la 35 milioane de locuitori. România are 1,3 milioane la circa 17 milioane, câţi mai sunt acum în ţară. FMI, Orlando Teodorovici de la PSD, Ilie Bolojan de la PNL, spun că circa 30% dintre bugetari taie frunze la câini, plimbă dosare cu şină fără niciun rost. Marcel Bolos, Ministrul Fondurilor Europene, spune că în România cheltuielile cu salariile bugetare reprezintă 37% din încasările la buget, în timp ce în alte ţări europene ele sunt de circa 20-25% din încasări.

Cine minte, domnule preşedinte Iohannis?

Ilie Bolojan, membru în conducerea PNL şi şef de CJ la Bihor, cu rezultatea remarcabile în gestionarea oraşului Oradea şi a judeţului, spune:

„La Consiliul Județean Bihor am concediat la început de mandat 50% din colegi, pentru că nu aveau de lucru, aceasta este realitatea. Ce s-a constatat? Suntem, totuși, la doi ani și jumătate și noi ne derulăm proiectele fără probleme, dimpotrivă ne-am crescut mult numărul de proiecte și nu s-a prăbușit CJ Bihor, care are în momentul de față 89 de angajați, inclusiv cei care suntem în funcția de președinte sau de vicepreședinte, și economiile au fost de 6 milioane de euro pe an. Gândiți-vă că astfel de economii se pot face și în alte locuri, iar dacă se face o analiză a cheltuielilor administrației la nivel central, acolo economiile pot fi mult mai mari”.

Cine minte, domnule Iohannis?

Starea actuală a economiei româneşti în viziunea specialiştilor

Ce spune economistul Mircea Cosea, prof. univ. dr. la ASE:

„Situația e mai gravă decât pare. Guvernul știa despre aceste cerințe pe care UE le-a asumat împreună cu executivul, respectiv problema procentului plății bugetarilor față de media UE.

S-au făcut angajări foarte multe, avem un număr record de secretari de stat, care consumă foarte mult: secretare, şofer etc. Au fost mărite indemnizațiile parlamentarilor și primarilor. Este puțin cinică situația. Guvernul vorbește despre economii când nu a făcut economii de luni de zile.

UE a spus clar: numai cu măsuri de reformă se poate atinge pragul de 4% pentru nivelul deficitului bugetar. Reforma nu va avea loc. Guvernul are o sursă sigură de venit – inflația, prețurile mari la energie. Împrumuturile pe care le facem se fac pe dobânzi pe care nu le mai putem suporta (…) Piața internațională s-ar putea să nu ne mai acorde încrederea necesară. S-ar putea să nu ne mai putem împrumuta și s-ar putea să apară situația de incapacitate de plată”.

Cine minte, domnule preşedinte Iohannis?

Situaţia banilor din PNRR şi de la fondurile CE

Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene, ne spune clar ce informaţii are de la CE. Printre jaloanele din PNRR se numără şi două jaloane care se referă la sustenabilitatea pe termen lung a sistemelor de pensii şi de salarizare a bugetarilor.

„Acolo (în jalonul referitor la salarizare) se spun două lucruri foarte clar – primul este cel legat de sustenabilitate, și în reforma pensiilor speciale am avut exact aceeași condiție – de sustenabilitate, în reforma pensiilor generale avem aceeași condiție legată de sustenabilitate, adică toate aceste volume de cheltuieli publice trebuie să le asigurăm sustenabilitatea pe termen lung.”

Consilierul premierului, Mădălina Turza, spune şi ea acelaşi lucru:

„Sistemul de stat este parazitat de „oameni care de abia articulează limba română și o torturează în scris”, care plimbă hârtii inutil și rup ușile instituțiilor la ora 16.00”. „Reformă pe bune înseamnă să schimbi din temelii Codul Administrativ. Nu să dai otova salarii. Să faci evaluări individualizate reale și ca manager să ai pârghii efective de recompensă și sancțiune. Unde e ipocrizia?”

Cine minte domnule, preşedinte Iohannis?

În aceste condiţii, explicate de specialişti, mai vrea Ciolacu funcţia de premier?

Aceasta este problemă importantă acum. Oricât de doritor de putere ar fi Marcel Ciolacu, nu-l văd sinucigaş politic, pentru el şi PSD. Are şi PSD specialişti care văd realitatea economică în alte tonuri decât o vede Iohannis.

Dilema lui Ciolacu este următoarea. Vrea banii din PNRR, trebuie să facă reforme în sistemele de pensii şi de salarizare a bugetarilor, ceea ce duce la masive pierderi electorale. Nu face reforme, nu vin banii din PNRR şi din fondurile europene, şi tot nemulţumiţi vor fi alegătorii. Adică pierde oricum.

În plus, pentru reforme nu va avea susţinere parlamentară, pentru că PNL nu e fraier să-şi dea cu firma în cap şi să nemulţumească alegătorii în prag de alegeri. Dimpotrivă, s-ar bucura dacă PSD eșuează cu Ciolacu premier, iar voturile pierdute de PSD ar veni şi la PNL. Pentru că Iohannis şi PNL spun sus şi tare că nu e nevoie de tăieri de salarii bugetare.

Aşa că, în logica PSD, e mai bine să-i lase pe Iohannis şi pe PNL-isti să-şi frângă gâtul în prag electoral cu dilema enunţată.

Tot acest context face ca rotaţia guvernamentală din luna mai, dacă se va produce, să reprezinte un moment important în evoluţia scenei politice româneşti.