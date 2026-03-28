PIB și sens, știință și conștiință, reguli și libertate, lecția dezbaterii Foucault-Chomsky

România în 2036 poate deveni relevantă doar dacă unește creșterea economică cu sensul uman. Industriile duale, AI și digitalizarea vor domina, dar riscul este pierderea conștiinței. Echilibrul între știință și conștiință, reguli și libertate, este cheia evitării unui progres fără sens.

Peste 10 ani, în România anului 2036, dacă nu vei ști ce să faci, atunci nu vei putea ști ce ai voie, iar dacă vei avea voie orice, atunci nu vei putea să faci nimic.

Intrarea României în OCDE marchează momentul istoric în care „proiectul România” iese din faza de tranziție recuperatorie, care a durat aproape patru decenii, și intră în etapa de redefinire strategică profundă.

Imaginea României din 2036, ne-ar putea arăta un PIB pe locuitor la 80–85 % din media UE, o creștere economică moderată dar predictibilă, autostrăzi critice finalizate în proporție de 80–90 %, portul Constanța transformat în hub strategic european, exportator net de energie prin reactoarele 3 și 4, SMR-uri și gaze offshore din Marea Neagră.

Motoarele creșterii - investițiile UE, nearshoring-ul și digitalizarea - par să fi funcționat. Totuși, această Românie riscă să rămână doar o versiune mai eficientă a ceea ce a fost până acum, fără a fi relevantă geopolitic, dacă nu reușește să capete o dimensiune civilizațională autentică, dincolo de indicatori economici.

Adevărata miză a deceniului următor va fi aceea de a demonstra că creșterea PIB-ului este indisolubil legată de dimensiunea spirituală a existenței umane. În lipsa acestei conexiuni vitale, creșterea PIB-ului fără creșterea sensului sau orice progres economic lipsit de sens se transformă într-un non-sens tragic. El deschide poarta unei lumi în care totul devine posibil din perspectivă semantică. Dar, exact în acest punct, paradoxul se relevă implacabil: dacă orice ar fi posibil, atunci nimic nu mai este cu adevărat posibil.

În 1971, în timpul războiului din Vietnam, la o dezbatere televizată celebră despre natura umană, Michel Foucault și Noam Chomsky au pus față în față două viziuni fundamentale asupra puterii, cunoașterii și justiției.

Foucault, cu luciditatea sa rece, afirma: „Facem război pentru a câștiga și nu pentru că războiul ar fi drept”. Războiul (sau orice formă de putere) nu are nevoie de justificare morală; el se justifică prin victorie și prin mecanismele de control pe care le instituie.

Chomsky a replicat ferm: „Nu sunt de acord”. Pentru el, există o natură umană universală, o înclinație spre libertate, dreptate și cooperare care transcende simpla logică a puterii. Această dezbatere, aparent istorică, este mai actuală ca niciodată în 2026. Ea anticipează exact conflictul dominant al deceniului 2026–2036: între știință și conștiință.

Știința va oferi soluții tehnice perfecte – cunoaștere cuantică, inginerie genetică, creiere digitale, algoritmi care optimizează totul. Dar, exact ca la Foucault, aceste soluții nu vor avea nevoie de „dreptate” sau de sens interior; ele se vor justifica prin eficiență și prin control. Conștiința, în sensul chomskian, va rămâne singura forță care poate spune „Nu sunt de acord”. Dacă România 2036 va urma doar logica științei pure, va obține creștere economică, dar va pierde sensul. PIB-ul va crește, dar omul va deveni gol pe dinăuntru.

Industriile multi-use vor domina complet procesele de dezvoltare. Apărarea nu va mai fi un sector separat, ci va iradia spre auto, IT, energie și logistică. România va produce nu doar rachete și vehicule blindate, ci și drone civile, software de securitate cibernetică, baterii pentru vehicule autonome și sisteme inteligente de monitorizare a infrastructurii critice.

Aceasta nu este o alegere, ci o necesitate: piețele globale vor recompensa doar actorii care pot trece instantaneu de la uz civil la uz militar și invers.

Lanțul valoric consolidat în auto-EV, tranziția IT de la outsourcing la produse proprii și rolul energetic regional (nuclear, regenerabile, gaze Marea Neagră) vor transforma țara într-un nod strategic al Europei de Est.

Totuși, aceste industrii duale, dacă sunt conduse doar de logica eficienței foucaultiene, vor genera o creație tot mai exterioară naturii umane. Algoritmii vor produce strategii, planuri și chiar modele de guvernanță, lăsând omul fără conținut interior.

Structurile clasice ale societății se vor transforma radical. Sindicatele tradiționale vor dispărea treptat, fiind înlocuite de AI colective care vor negocia condițiile de muncă în timp real, pe baza datelor individuale de productivitate și bunăstare.

Deficitul structural de forță de muncă (1–1,5 milioane de angajați lipsă) va fi acoperit prin import masiv de muncitori non-UE și prin digitalizarea extensivă a funcțiilor suport.

Partidele politice vor fuziona cu societatea civilă, devenind platforme hibride de guvernanță participativă, unde deciziile majore se iau prin voturi ponderate de inteligență artificială și consultări cetățenești continue. Administrația digitală va reduce spre zero interacțiunea fizică cu statul.

În acest peisaj, conflictul dominant al deceniului nu va mai fi între stânga și dreapta, ci între știință și conștiință. Știința va oferi soluții perfecte, dar va lăsa omul fără conținut.

Creația va deveni tot mai exterioară naturii umane, iar majoritatea populației riscă să semene, comportamental și spiritual, cu Omul de Cro-Magnon, dar într-o variantă digitală: puternic, adaptabil, dar gol pe dinăuntru. Asemănarea majorității cu Omul de Cro-Magnon va fi tot mai vizibilă, tocmai atunci când tehnologia depășește vertiginos capacitățile de înțelegere umană.

Singura cale de a evita acest scenariu este transformarea colectivă a înțelegerii - unificarea limbajelor tehnic, cultural și spiritual. Cunoașterea va deveni cuantică, permițând existența simultană a regulilor riguroase (necesare unei economii de tip OCDE) și a libertății individuale absolute. Numai printr-o cunoaștere cuantică, în care regulile și libertatea coexistă simultan, România poate evita capcana determinismului tehnologic. Dacă determinismul va domina complet, societatea va dispărea ca entitate profund umană.

România 2036 trebuie să aleagă nu infinitul tehnic, ci armonia cuantică între putere și cunoaștere. Aceasta presupune o flexibilitate strategică radicală: planificarea accelerată într-un câmp care se schimbă mai rapid decât viteza de analiză.

Singura soluție este adunarea unei mase critice de minți strălucite capabile să integreze știința cu conștiința și tehnologia cu umanitatea.

La Berlin, într-o conferință COLPOFER, discuțiile despre căile ferate ca infrastructuri critice și culoarul vertical european (din țările baltice până la Constanța), au pus în evidență o fractură de cunoaștere și o lipsă de perspectivă comună între țările vest-europene și cele din grupul B9. Tot mai prezentă, lipsa de comunicare devine un risc și o vulnerabilitate pentru Europa în care timpul devine cel mai prețios capital.

Formele se schimbă permanent, dând senzația de evoluție, în timp ce fondul rămâne același dacă privim istoria cu atenție. Exact ca în 1971, când Foucault și Chomsky dezbăteau natura umană în plin război din Vietnam, azi ne confruntăm cu aceeași tensiune - puterea tehnică versus conștiința morală.

România 2036 are șansa unică de a deveni un laborator european veritabil - un stat care demonstrează că poate construi o economie de top fără a sacrifica sufletul uman.

Intrarea în OCDE nu este un sfârșit, ci începutul adevărat al provocării. Țara va fi exportator net de energie și securitate regională, cu autostrăzi finalizate și un port Constanța de clasă mondială.

Dar adevărata miză rămâne păstrarea sensului într-o lume a posibilităților nelimitate. Armonia cuantică între reguli și libertate, între putere și înțelepciune, reprezintă singura cale prin care România poate trece de la o țară funcțională la una relevantă în secolul XXI.

Dacă orice ar fi posibil, atunci nimic nu ar mai avea cu adevărat sens. România 2036 trebuie să aleagă nu infinitul tehnic, ci armonia cuantică.

Aceasta este adevărata provocare a următorilor zece ani.