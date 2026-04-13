Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Peter Magyar și noua politică a Ungariei în Ardeal

Banii pentru Transilvania rămân, dar vor fi transparenți, iar cei care au furat din ei vor fi pedepsiți, după cum a promis Peter Magyar. Harta Ungariei Mari rămâne în arhive, iar simbolul unificării nației va fi Europa.

Peter Magyar, liderul partidului Tisza, care a câștigat detașat alegerile parlamentare din Ungaria
Peter Magyar, liderul partidului Tisza, care a câștigat detașat alegerile parlamentare din Ungaria

Cu două treimi din parlament de partea sa, partidul conservator Tisza și liderul său Peter Magyar vor prelua conducerea Ungariei și vor putea schimba întreg sistemul creat de Viktor Orban și Fidesz: justiția, Constituția, mass-media de stat, subvențiile pentru presa care l-a servit pe Orban atât în Ungaria cât și în Transilvania, fundațiile suveică prin care banii trimiși maghiarilor de peste granițe se întorceau parțial în cercul politic al favoriților de la Budapesta sau chiar în buzunarele UDMR.

În discursul său de după alegeri în care a celebrat succesul partidului Tisza, Peter Magyar a declarat că va înfiinţa un „birou pentru restaurarea averii naţionale”, în cadrul căruia procurorii şi poliţiştii vor investiga afacerile oneroase din perioada Orban pentru a „recupera bunurile statului” și pentru „a-i băga după gratii pe cei care au participat la acte de corupție: „Niciodată Ungaria nu va mai fi o țară în care aceste fapte sunt fără consecințe”. În ecuația descrisă de noul lider de la Budapesta intră și rețeaua de fundații prin care se distribuiau banii din Ungaria în Ardeal, eventual și întreprinderile care s-au bucurat ani de zile de finanțare din Ungaria, dar și micile companii media de limbă maghiară cu rol propagandistic. Aceste rețele nu erau verificate de autoritățile române, care printr-o convenție nescrisă cu cele de la Budapesta lăsau lucrurile să-și urmeze cursul.

Peter Magyar mizează pe naționalismul liberal

Peter Magyar vrea să schimbe regulile. Deocamdată programul său de guvernare nu are un capitol dedicat Transilvaniei și nici maghiarilor din afara țării. Marșul lui de 300 de kilometri între Budapesta și Oradea de acum un an a fost exemplar în ceea ce a avut de arătat Magyar legat de Ardeal: că preferă naționalismul de tip civic, nu naționalismul iredentist. Altfel spus, viitorul premier al Ungariei sugerează că, deși e un conservator convins, el mizează pe naționalismul liberal, care înseamnă toleranță, multiculturalism, progresism, drepturi individuale, nu colective.  

Toate aceste atribute se subînțeleg din gesturile și discursurile de până acum, din formulările frazeologice. În mai anul trecut, când a fost la Oradea, a acuzat Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) că acționează ca și cum ar reprezenta guvernul ungar și că în interiorul Partidului Popular European, reprezentanții Uniunii spionează pentru Fidesz. Tot atunci, Magyar a adăugat că „suntem gata să reprezentăm maghiarii din Transilvania”, propunând o masă rotundă pe tema politicii naționale unde să participe atât lideri politici din ambele țări, cât și reprezentanți ai organizațiilor civice ai comunității maghiare din afara Ungariei. În august 2025, s-a întors în Ardeal și s-a oprit la Târgu Mureș și la Adrianu Mare (Nagyadorján), unde a subliniat nevoia unei „relații mai transparente cu maghiarii din România” și a promis „continuarea sprijinului” inclusiv material pentru comunitățile de peste graniță. Încă de atunci a încercat să deschidă ușa UDMR și să înceapă un dialog cu liderii Uniunii, care însă și-au păstrat relația de loialitate cu Viktor Orban până la capăt.

O relație diferită cu UDMR 

Poate că banii pentru Ardeal vor fi mai puțini, dar mai bine distribuiți și mai corect atribuiți. Bucureștiul nu a vrut să perturbe relația transfrontalieră dintre Budapesta și comunitatea maghiară din Transilvania, fiindcă România are o relație similară cu Republica Moldova, în care banii trimiși spre Chișinău nu au urmat întotdeauna canale oficiale, iar finanțările nu au fost mereu transparente. Bucureștiul și Budapesta au jucat în oglindă într-un aranjament tacit, care a funcționat cumva împotriva României, fiindcă maghiarii din Transilvania și-au mutat centrul de greutate spre Vest și au fost învățați să aștepte ajutor mai mult dinspre Ungaria. Deși Bucureștiul a cucerit inimile moldovenilor, le-a pierdut pe cele ale maghiarilor ardeleni.

Relația bilaterală româno-ungară va rămâne probabil la fel, cu tot cu aranjamentele neoficiale. În schimb, Peter Magyar va scoate la suprafață banii dedicați Transilvaniei, va avea o relație diferită cu UDMR și nu va ezita să-i pedepsească și să-i arate cu degetul pe cei care au participat la corupția din guvernarea Orban, chiar dacă sunt maghiari din România. Viitorul premier al Ungariei a promis o relație corectă cu maghiarii din bazinul carpatic și un naționalism care nu se bazează pe iredentism.În „marșul unificării” de anul trecut, când a mers pe jos de la Budapesta la Oradea, Peter Magyar a vorbit despre Transilvania ca „pământ românesc”, prin contrast cu Viktor Orban, care arăta ostentativ hărțile Ungariei Mari.

Simbolul unificării națiunii maghiare va deveni Europa, nu vechile hărți folosite pentru victimizarea istorică a Ungariei - cel puțin așa a promis noul lider de la Budapesta.

Sabina Fati - DW

