Opoziția din Polonia nu vrea bani de la UE pentru apărare

0
0
Publicat:

UE pune la dispoziția Poloniei 43,7 miliarde de euro pentru apărare, dar opoziția conservatoare de dreapta se teme de un complot german și consideră că este amenințată suveranitatea țării.

"NU pentru SAFE" scrie în poloneză pe această pancartă la protestul împotriva legii SAFE
"NU pentru SAFE" scrie în poloneză pe această pancartă la protestul împotriva legii SAFE

În fața Palatului Prezidențial din capitala Poloniei, Varșovia, s-au auzit sâmbătă (21.2.2026) apeluri dramatice de ajutor. ”Salvați Polonia, salvați Polonia”, a strigat Adam Borowski, fost sindicalist anticomunist și susținător al opoziției conservatoare de dreapta din statul membru UE. ”Vă implorăm, puneți veto împotriva SAFE”, i s-a adresat el șefului statului, Karol Nawrocki.

Apelului său la protest i-au răspuns câteva sute de persoane. Participanții au purtat steaguri poloneze și americane, precum și pancarte cu sloganuri predominant antiger­mane. ”SAFE înseamnă înrobire prin Germania” și ”SAFE – NU, Reparații de război – DA” se putea citi pe bannere.

Programul UE ”Security Action for Europe” (SAFE), decis vara trecută, are ca scop consolidarea potențialului militar al Europei în fața amenințării venite din Rusia. Statelor interesate le sunt puse la dispoziție, în total, 150 de miliarde de euro sub formă de credite avantajoase.

"Atât timp cât va exista lumea, un german nu va fi niciodată fratele unui polonez!” cred extremiștii
"Atât timp cât va exista lumea, un german nu va fi niciodată fratele unui polonez!" cred extremiștii


Principalul beneficiar este chiar Polonia. Statul de pe flancul estic al NATO ar urma să primească 43,7 miliarde de euro în credite cu dobândă redusă pentru modernizarea forțelor sale armate. Comisia Europeană a aprobat, pe 26 ianuarie, fondurile pentru 139 de proiecte poloneze. Banii ar putea începe să fie virați chiar din martie. Totuși este incert dacă programul va fi pus efectiv în aplicare.

”Unificarea Europei sub conducere germană”?

Guvernul proeuropean de centru-stânga, condus de premierul Donald Tusk, consideră proiectul un mare succes. Polonia a fost cea care, în timpul președinției sale UE de acum doi ani, a inițiat programul și l-a impus în pofida rezistenței unor capitale vest-europene.

Până nu demult, între guvern și opoziție exista consensul că SAFE reprezintă o șansă pentru Polonia, care se poate reînarma puternic din cauza temerilor legate de politica agresivă a Rusiei. Însă, aproape de linia de sosire, opoziția conservatoare și de extremă dreapta și-a schimbat poziția la 180 de grade.

Donald Tusk este prim-ministru al Poloniei din decembrie 2023
Donald Tusk este prim-ministru al Poloniei din decembrie 2023


Această răsturnare de poziție a fost anunțată acum o săptămână de președintele partidului conservator Lege și Justiție (PiS), Jaroslaw Kaczynski. Scopul SAFE ar fi ”unificarea Europei sub conducere germană” și ”îndepărtarea SUA din Europa”, a afirmat politicianul național-conservator.

Propunerea ar duce ”Polonia sub cizma germană, iar noi respingem această cizmă”, a continuat liderul PiS, catalogând Germania drept un ”stat post-nazist”. Potrivit lui Kaczynski, președintele Nawrocki ar trebui să își exercite dreptul de veto împotriva SAFE.

Dreapta poloneză declanșează ofensiva

Între timp, campania de propagandă împotriva SAFE rulează la turație maximă. La conferința partidului PiS de la Stalowa Wola, sâmbăta trecută (21.2.2026), liderul grupului parlamentar PiS, Mariusz Blaszczak, a susținut că SAFE este un ”sistem de credite care leagă statele independente cu lanțuri”.

Partidul libertarian de dreapta Confederația Libertății și Independenței a criticat SAFE. ”Acest program nu poate fi susținut decât de un idiot sau de un trădător”, a scris pe X eurodeputata Ewa Zajaczkowska-Hernik.

Jaroslaw Kaczynski este din 2003 președintele partidului conservator de dreapta Dreptate și Justiție
Jaroslaw Kaczynski este din 2003 președintele partidului conservator de dreapta Dreptate și Justiție


În realitate, actualul guvern de la Varșovia a negociat condiții avantajoase cu Bruxellesul. Rata dobânzii este de aproximativ 3 la sută, mult sub ceea ce ar trebui să plătească Polonia pe piețele financiare. Rambursarea este prevăzută pe 45 de ani și ar urma să înceapă abia după zece ani. Până la 80 la sută din fonduri ar reveni firmelor poloneze.

Poate Bruxellesul opri banii?

Opoziția poloneză nu este impresionată. Partidele de dreapta se tem în special de mecanismul de condiționalitate al UE și invocă experiențele din trecut. În 2021, Comisia Europeană a suspendat plățile din planul de redresare post-pandemie către guvernul PiS, din cauza încălcărilor statului de drept. ”Condiționalitatea înseamnă, de facto, șantaj politic, care oferă UE dreptul de a opri oricând transferurile”, a scris Kaczynski pe X.

Politicienii PiS susțin că, dacă partidul lor va reveni la putere în 2027, Bruxellesul va închide robinetul finanțărilor. În plus, SAFE ar limita libertatea de alegere în achiziția de armament, favorizând companiile europene. Până acum, Polonia a cumpărat avioane de luptă și tancuri din SUA și Coreea de Sud. Din perspectiva dreptei poloneze este inacceptabil ca de această dată să beneficieze și firme germane.

”Cuvântul SAFE înseamnă sigur. Nu este doar un joc de cuvinte. Nimeni să nu se gândească să blocheze programul”, a avertizat premierul Tusk joia trecută (19.2.2026), pe un poligon militar de lângă Varșovia. Un veto ar fi „o lovitură în inima proiectelor de înarmare”, a spus Tusk. Secretarul de stat în Ministerul Apărării, Cezary Tomczyk, a vorbit chiar despre „înaltă trădare”.

Karol Nawrocki este președintele Poloniei din august 2025
Karol Nawrocki este președintele Poloniei din august 2025


Președintele Nawrocki, prins într-o dilemă

După ce a trecut definitiv de Parlament în această săptămână, legea SAFE ajunge pe biroul președintelui. ”Decizia nu a fost încă luată”, a declarat duminică seara consilierul prezidențial Blazej Pobozy.

De la preluarea mandatului, în august 2025, Nawrocki a blocat un număr record de 27 de legi. De această dată însă, el se află într-o dilemă, în condițiile în care s-a bucurat de susținerea PiS și a câștigat, nu în ultimul rând, datorită sprijinului financiar și logistic al partidului lui Kaczynski. Acest lucru îl obligă la loialitate.

În același timp, Nawrocki este, ca președinte, comandantul suprem al forțelor armate poloneze. Majoritatea militarilor susțin SAFE, văzând în el o sursă importantă pentru modernizarea armatei. Un veto ar stârni neînțelegere în rândul trupelor.

Între timp, Tusk se pregătește pentru cel mai pesimist scenariu. Surse din guvernul său, citate de postul TVN, consideră că fondurile UE din programul SAFE ar putea fi utilizate și fără o lege. ”Pentru guvern aceasta este o situație de tip win-win. Nawrocki va ieși învins dacă refuză să semneze, iar programul va fi pus în aplicare oricum”, a comentat duminică cotidianul ”Rzeczpospolita”.

Jacek Lepiarz - DW

