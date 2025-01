Nuntă cu cântec. Și nu cu dar, ci cu daruri!

Vreo 4000 de invitați, un peisaj romantic, la malul mării, „meniu” delicios și o atmosferă efervescentă, prielnică surprizelor. Acestea au fost ingredientele unei nunți ABBA-solut captivante, care a smuls exclamații de la cei prezenți: MAMMA MIA!

Un show în care muzica legendarei formații suedeze spune o poveste frumoasă despre iubire, prietenie, familie și farmecul vieții este potrivit în orice lună a anului, dar cu atât mai mult în sezonul de iarnă. Pentru că e vremea veseliei, a visurilor și a generozității, iar musicalul „MAMMA MIA!” exact asta oferă: o stare de bucurie, pe care n-o umbresc nici scurtele reproșuri pe care și le fac personajele, nici răsturnările de situație, nici rememorarea tristeților trecute. În spatele dorinței tinerei Sophie Sheridan (talentata Bianca Purcărea) de a-și cunoaște tatăl, pentru a fi condusă de el la altar, stau doruri nemărturisite și istorii familiale nelămurite. Iar decizia ei de a-i pofti la nuntă pe trei dintre foștii iubiți ai mamei din perioada conceperii sale, pentru un test de paternitate prin... perspicacitate, stârnește furtuni sufletești și nostalgii în rândul celor maturi. Care se văd nevoiți să-și confrunte trecutul și să își clarifice sentimentele, în noul context.

Dar oricât de încâlcite au fost traseele de viață ale celor patru, stratul de duioșie s-a păstrat, astfel că supărarea și rivalitatea nu încap în peisaj. Donna Sheridan (Loredana Groza, extraordinară!) și foștii ei, Sam Carmichael (Cornel Ilie îmbinând sensibilitatea cu impetuozitatea), Harry Bright (un Horia Brenciu plin de vervă) și Bill Austin (Adrian Nour – mai degrabă detașat), își analizează trecutul și prezentul aproape fără ranchiună, unicele scântei sărind la prima reîntâlnire dintre Donna și Sam, când ea îl și amenință cu un ciocan. Însă izbucnirea arată că focul pasiunii încă mocnește, ceea ce se vede în toate interacțiunile lor.

Șotia pusă la cale de Sophie devine un joc serios, iar cei trei bărbați, descoperind adevăratul motiv al invitației primite, sunt cu toții gata să-și asume rolul de părinte. Cel puțin, pentru momentul nunții fetei. Însă lucrurile se complică, viitorul mire Sky (Silviu Mircescu) se supără pentru că Sophie i-a ascuns planul ei, iar nunta se contramandează în ultima clipă, prin decizia comună a tinerilor. Dar ca să nu se irosească bunătate de eveniment, voalul miresei ajunge, surprinzător, la... mama soacră, Donna, cerută în căsătorie pe loc de Sam. Iar surpriza e prelungită în realitate prin apariția dirijorului Daniel Jinga, ieșit din fosa orchestrei, în rolul pastorului oficiant al ceremoniei.

Optimismul molipsitor al cântecelor, dansurile aproape vijelioase (în coregrafia Violetei Dincă), costumele sclipitoare (semnate de Eli Damanakis) fac din musicalul „MAMMA MIA!” un răsfăț audio-vizual. Interpreții sunt și ei la înălțime, demonstrând aptitudini actoricești dincolo de calitățile vocale incontestabile. În rolul fostei soliste de mare succes Donna, retrasă pe o insulă grecească și rămasă să-și crească singură copila, Loredana impresionează prin temperament și, pe alocuri, sensibilitate. Dintre cei trei foști iubiți, Sam și Harry sunt cel mai bine conturați, grație personalității celor care le dau viață. Cornel Ilie este convingător în postura de arhitect aparent flegmatic, care-și scoate la iveală pe parcurs latura sentimentală, atât în relația cu Donna, cât și cu Sophie (emoționant fiind discursul paternal derulat pe piesa Knowing Me, Knowing You, cu refren devenit „Poate știi, poate nu/ că eu simt ce simți și tu/ ... Poate știi, poate nu/ O să-ți las sufletul”). La polul opus, Horia Brenciu debordează de energie, Harry-ul său fiind un amestec de spirit și bonomie, cu accente duioase în duetul cu Loredana pe Our Last Summer.

La fel de clocotitoare sunt cele două foste backing vocals ale Donnei, Tanya (Anca Țurcașiu) și Rosie (Ecaterina Ladin – cunoscuta Dalida din „Las Fierbinți”). Amândouă cu experiență actoricească, cele două artiste își joacă personajele cu dezinvoltură, îmbinând hazul cu seducția și ludicul cu profunzimea. Iar scena în care cele trei prietene, Donna, Tanya și Rosie, cântă Super Trouper rememorându-și perioada de glorie e una dintre cele mai reușite.

Finalul poveștii este, desigur, unul fericit și antrenant, cu un Waterloo în care eroii principali apar și dansează în costume amintind de ținutele grupului ABBA pe scena Eurovision din 1974. Horia Brenciu plusează la atmosfera de joc și voie bună cu o contribuție personală, aducând-o în brațe pe Anca Țurcașiu. Bucuria și energia transmise spectatorilor îi fac pe aceștia nesățioși, așa că se cere bisul, care vine sub forma unui cântec-simbol: Happy New Year, cântat împreună cu sala. Plouă cu confetti, cu aplauze, cu zâmbete. Și pentru că nuntă fără dar nu prea vezi, seara se încheie cu... daruri, oferite nu mirilor, ci nuntașilor, prin tragere la sorți: pachete cu cărți, invitații la concerte și marele premiu – o vacanță în insula Skopelos, locul de desfășurare a acțiunii. Fericita câștigătoare e invitată pe scenă și avertizată în glumă de HB (adică Harry Bright/Horia Brenciu): „Cu mine mergi!” The Winner Takes It All, cum ar veni.