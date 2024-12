Minciunile lui Marcel Ciolacu s-au sfârşit după alegeri. Nu mai are lapte şi miere...

Doar alegătorii prea naivi şi creduli l-au crezut pe Marcel Ciolacu când promitea valuri de lapte şi miere. Aşa se păcălesc de 35 de ani, şi tot nu se învaţă minte. Acum, după alegeri, a venit decontul: „anul viitor nu voi mai fi popular, ci eficient”, spune Ciolacu.

Recunoaşte singur că i-a păcălit pe cetăţeni pentru a câştiga alegerile pe care, de fapt, le-a pierdut.

Cum minte Marcel Ciolacu

Înaintea şedinţei de adopare a OUG „trenuleţ”, premierul Ciolacu 2 a ţinut să mintă cu neruşinare.

Iată o listă parțială a minciunilor lui Marcel Ciolacu

1. „Această ordonanță nu este una a „austerității” sau „sărăciei” așa cum se spune la televizor”.

Adică „trenuleţul” taie masiv din veniturile populaţiei, creşterea taxelor va duce la inflaţie şi nu este austeritate. Dar ce este domnule Ciolacu? Mai aveţi proprietatea termenilor? Măcar nu mai minţiţi cu neruşinare şi recunoaşteţi că după desfrâul bugetar practicat pentru a câştiga alegerile, urmează austeritate. Sărăcie a fost tot timpul, pentru anumite pături sociale. Trebuia să le daţi formare profesională şi locuri de muncă, nu promisiuni deşarte, ca să vă voteze.

2. „Adoptăm astăzi măsuri clare privind reforma statului și reducerea cheltuielilor publice. Și începem cu noi, cu politicienii. Salariile demnitarilor vor fi înghețate și în acest an, iar partidele vor primi cu 25% mai puțini bani.”

Salariile demnitarilor îngheţate la mii, sau zeci de mii de euro pe lună. Mersi, aşa o îngheţare vrem şi noi, cei de la talpa ţării. Partidele au primit zeci de milioane de euro, bani din care au cumpărat televiziunile şi o parte a presei în campanie. Acum primesc cu 25% mai puţin, deşi nu mai au de plătit campanii electorale. Ce mai fac cu banii?

3. „În acest an, nu există resurse financiare pentru creșterea salariilor bugetarilor”.

Nu existau de mult aceste resurse, dovada deficitele bugetare enorme care nu sunt de ieri de azi. Dar de, câştigarea alegerilor cu preţul aruncării României în groapa dezechilibrelor bugetare a fost țelul lui Ciolacu.

4. „Fiecare leu plătit la salariu va fi justificat prin criterii de performanță și evaluări”.

Aiurea! De 30 de ani tot aşteptăm aceste criterii de performanţă şi evaluări, dar ele n-au venit niciodată. Mai mult, nici noul ministru al Educaţiei, Daniel David, nu le vrea şi nu le înţelege, când spune: „cred că trebuie să începem să lucrăm la ceea ce a solicitat premierul legat de indicatorii pentru salarizare. Dar atenție, nu pentru salarizare, ci pentru bonusuri, dincolo de un salariu pe care trebuie, pe care eu îl consider că trebuie să fie decent, pe măsura rol rolului social pe care îl are un profesor”. Adică, indiferent ce face sau nu face un salariat în educaţie, salariul trebuie să curgă!

5.Marcel Ciolacu: „Situația s-a deteriorat accelerat în majoritatea statelor UE începând cu a doua parte a lunii octombrie, iar acest lucru nu avea cum să ocolească România.

Minte cu neruşinare! Deficitele bugetare la mijlocul anului erau aproape de 5% din PIB, cât se prevedea pentru tot anul 2024. Datoria externă trecuse de 50% din PIB, semnale de alarmă erau destule de la specialişti, dar veneau alegerile şi populaţia trebuia minţită.

6. Însă niciun om de bună credință nu poate critica că am mărit pensiile de două ori și am eliminat inechitățile pentru 3,8 milioane de pensionari sau că am majorat salariile profesorilor, medicilor, polițiștilor sau militarilor.

Da, le măreşti, dacă ai resurse stabile şi predictibile. Că dacă nu, îi minţi şi le iei înapoi ce le-ai dat, cum face acum. Le-a îngheţat pensiile şi salariile bugetare, iar inflaţia va reduce actualele venituri. Deci, ce-ai mărit domnule Ciolacu?

7. Vreau să anunț că nu regret niciuna dintre aceste măsuri, pentru că am făcut dreptate pentru milioane de oameni și am ajutat economia prin investiții majore.

Şi ce s-a ales de dreptatea făcută, acum când au îngheţat veniturile şi vine inflaţia din urmă? Premierul Ciolacu minte şi acum sau nu înţelege ce a făcut.

8. „Un comportament economic iresponsabil în acest moment ar însemna automat scăderea rating-ului de țară, alungarea investitorilor și împrumuturile la dobânzi foarte mari. Asta înseamnă în scurt timp recesiune, falimente și șomaj pentru foarte mulți români”.

Tot iresponsabil este actualul comportament, care nu se atinge de 1,3 milioane de bugetari, îi lasă pe posturi să ia salarii degeaba. Ciolacu ţipă la companiile străine: „să plătească toţi, sau să plece”. Avertismentul se referă şi la companiile româneşti falimentare? Nu, acestea nu au unde să plece. Şi cei mai mari restanțieri la plata taxelor şi impozitelor sunt aceste companii, de care Ciolacu nu zice nimic.

Abia acum înţelege Ciolacu „scăderea ratingului de ţară, alungarea investitorilor şi împrumuturi foarte mari”? Trebuia să-şi schimbe meditatorul la economie, Cristian Socol, care nici el nu înţelege mare lucru din mersul economiei de piaţă.

Concluziile şefului Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu

Nu este vorba de un comentator oarecare, ci de un specialist în materie care a avertizat de multe ori guvernul Ciolacu să nu calce în străchini.

Iată ce spune Daniel Dăianu:

„Statul român este în situația în care are de finanțat un deficit bugetar și de refinanțat o datorie publică că dimensiune unice în ultimele decenii pentru că, de pildă, noi ne-am confruntat cu o situație financiară extrem de grea și țara era într-o criză de lichidități care se putea transforma într-una de solvență.”

„S-au făcut greșeli în politica economică, acum a venit o notă de plată și cetățenii României vor plăti, fie că sunt întreprinzători, fie că sunt simpli cetățeni, cu venituri mai mari, cu venituri mai mici. Această notă de plată era inevitabilă, când ai deficit bugetar de peste opt la sută din PIB nu ai cum să continui cu un asemenea trai peste posibilități”.

Premierul Ciolacu a condus ţara cu capul în nisip, în sindromul „wishful tinking”, fără să ţină cont de avertismentele specialiştilor. Că acum îl înjura toţi cei pe care i-a minţit, e treaba lui.

Dar noi, cetăţenii acestei ţări, ce vină avem? Plătim şi noi pentru ce am votat!

La mulți ani!