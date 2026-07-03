HIBRID contra HIBRID. Reziliența dincolo de digital, reconfigurarea comunicării publice și a infrastructurilor alternative în situații extreme

Dependența digitală e o vulnerabilitate în războiul hibrid. Reziliența implică soluții alternative analogice (T-DAB+) în crize. Comunicarea publică trebuie descentralizată, iar securitatea îmbină digitalul cu sisteme de backup terestre. Războiul hibrid se câștigă cu arme hibride!

Paradigma securității sub presiunea războiului modern

Secolul al XXI-lea a impus o viziune aproape axiomatică asupra societății globalizate: digitalizarea totală este sinonimă cu progresul, iar rețelele de mare viteză reprezintă coloana vertebrală a funcționării statului modern.

Cu toate acestea, realitatea geopolitică recentă - marcată de un război de uzură și înaltă intensitate la granițele Uniunii Europene și ale NATO - a demonstrat că această dependență sistemică de infrastructura digitală hiper-centralizată constituie, în egală măsură, o vulnerabilitate critică.

În condiții de agresiune hibridă, atacuri cibernetice de amploare orchestrate de actori statali și distrugeri kinetice ale nodurilor de comunicații, securitatea nu mai poate fi garantată exclusiv prin algoritmi și fibră optică. Ea necesită o întoarcere strategică spre o abordare holistică: reziliența dincolo de digital.

Participarea la conferința COMINT Romania Forum[1] (organizată de Digital Transformation Council și Revista Comunicaţii Mobile[2]) a avut loc a reafirmat o teză fundamentală: sub presiunea războiului, gestionarea crizelor extreme reclamă o reconfigurare profundă a comunicării publice. Aceasta trebuie să devină capabilă nu doar să gestioneze fluxul informațional cotidian, ci să transmită încredere structurală populației în momente de blackout și să asigure continuitatea transmisiunilor prin soluții complementare, analogice și alternative, capabile să funcționeze atunci când infrastructura digitală primară cedează.

Cadrul strategic tripartit - SUA, Uniunea Europeană și România

Orice efort de reconfigurare a rezilienței comunicaționale trebuie fundamentat pe directivele strategice ale aliaților noștri occidentali și pe adaptarea lor la nivel național. Analizând cele trei straturi de planificare strategică, se observă o convergență clară spre securizarea bazelor industriale de apărare și reducerea dependențelor tehnologice critice.

Strategia Națională de Apărare a SUA[3] (2026 National Defense Strategy) promovează conceptul de „pace prin forță” și pune un accent masiv pe accelerarea bazei industriale de apărare, reziliența cibernetică și capacitatea de răspuns rapid în fața amenințărilor asimetrice.

Washingtonul subliniază că infrastructura critică este prima țintă a războiului modern și că statele aliate trebuie să își asume o împărțire echitabilă a poverii de apărare (burden-sharing), dezvoltând capabilități autonome care pot rezista în scenarii de blocaj global sau regional al rețelelor.

La nivel continental, Strategia Europeană pentru Industria de Apărare[4] (EDIS) și planul de acțiune asociat impun o schimbare de paradigmă: trecerea de la achiziții fragmentate la investiții masive în Baza Tehnologică și Industrială de Apărare Europeană (EDTIB).

EDIS fixează ținte clare pentru anii următori, stipulând că statele membre trebuie să colaboreze și să achiziționeze echipamente interoperabile, reducând dependențele de actori terți și investind masiv în tehnologii emergente și disruptive – Emerging and Disruptive Technologies (EDTs).

Documentul strategic european recunoaște explicit că reziliența militară este direct dependentă de reziliența societală și civilă, o componentă esențială fiind asigurarea canalelor logistice și de comunicații în caz de criză majoră.

Aliniată acestor vectori, Strategia Națională pentru Industria de Apărare a României[5] (2024-2030) capitalizează pe poziția sa geopolitică din regiunea Mării Negre. Documentul elaborat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului subliniază transformarea, modernizarea și retehnologizarea operatorilor din industria națională de apărare.

România își propune nu doar să fie un consumator de securitate, ci un hub regional capabil să integreze soluții hardware și software de securitate prin parteneriate tehnologice strategice. În acest context național, securitatea comunicațiilor și protecția infrastructurii critice devin piloni de suveranitate.

Accelerarea inovării sub presiunea războiului - programele PTE și POCIDIF

Trecerea de la documente strategice la capabilități operaționale palpabile se realizează prin mecanisme financiare special destinate cercetării și dezvoltării. Presiunea războiului din Ucraina a eliminat birocrația excesivă din procesul de inovare în apărare, impunând mecanisme agile.

În România, programe de finanțare precum Proiectele de Transfer Tehnologic[6] (PTE) și Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare[7] (POCIDIF) joacă un rol catalizator. Aceste instrumente financiare sunt utilizate strategic pentru a finanța consorții formate din institute de cercetare, universități și companii private din industria de apărare. Scopul lor principal este dezvoltarea rapidă de prototipuri și sisteme duale (cu aplicabilitate civilă și militară) destinate securizării comunicațiilor strategice și tactice.

Prin POCIDIF, de exemplu, se finanțează cercetări avansate în criptografie cuantică, sisteme de comunicații satelitare de joasă orbită și soluții de securitate cibernetică autonome bazate pe inteligență artificială.

Programele PTE facilitează transferul acestor inovații direct în linia de producție a operatorilor economici din industria de apărare. Însă, oricât de avansate ar fi aceste tehnologii digitale, ele rămân vulnerabile la impulsuri electromagnetice (EMP), bruiaj electronic sever (Electronic Warfare - EW) sau distrugeri fizice.

Prin urmare, o parte din efortul de cercetare din aceste programe începe să fie orientat către redundanță: crearea de terminale hibride digitale-analogice și rețele radio mesh reziliente la bruiaj.

Esența conceptului „Reziliența dincolo de digital” – ”HIBRID contra HIBRID”

Dezbaterea din cadrul COMINT Romania Forum a scos la iveală un adevăr inconfortabil pentru tehnocrații secolului nostru: o societate complet digitalizată este o societate fragilă în fața unui colaps sistemic al utilităților sau rețelelor de telecomunicații. „Reziliența dincolo de digital” nu presupune abandonarea tehnologiei moderne, ci recunoașterea limitelor acesteia și pregătirea unor straturi de siguranță complementare.

În momentul în care atacurile cibernetice scot din funcțiune serverele guvernamentale, aplicațiile mobile de alertă publică sau rețelele celulare 5G, statul riscă să piardă legătura cu cetățenii săi. În lipsa informației veridice, se instalează panica, iar vidul informațional este speculat instantaneu de războiul psihologic și dezinformarea inamicului.

Reziliența reală înseamnă capacitatea societății de a continua să comunice, să transmită decizii de comandă și control și să organizeze salvarea de vieți omenești prin utilizarea unor soluții complementare sau alternative în regim de situații extreme.

Aceste soluții complementare includ, fără a se limita la:

· Rețele radio de unde scurte (HF) și ultrascurte (VHF/UHF) independente de internet, gestionate de o rețea națională de radioamatori și structuri de protecție civilă.

· Sisteme de emisie terestră de mare putere (radio public în unde lungi și medii), capabile să acopere teritorii vaste și să fie recepționate pe aparate simple de radio cu baterii.

· Infrastructuri de telefonie fixă pe cupru sau linii dedicate securizate, imune la atacurile cibernetice de tip IP.

· Mecanisme fizice și dispecerate mobile hibride care pot stabili puncte de informare publică în nodurile urbane critice.

Reconfigurarea comunicării publice - vector de încredere și stabilitate societală

Într-o situație de criză extremă, comunicarea publică își schimbă fundamental rolul: ea încetează să mai fie un instrument de relații publice sau marketing politic și devine o funcție critică de securitate națională, o componentă de importanță vitală a apărării civile. Pentru a asigura supraviețuirea coeziunii sociale, comunicarea publică trebuie reconfigurată pe trei paliere majore:

A. Transmiterea încrederii prin transparență și predictibilitate

Încrederea publicului în instituțiile statului nu se construiește în timpul crizei, ci se testează atunci. O comunicare publică reconfigurată trebuie să educe populația din timp (faza de pre-criză) cu privire la existența planurilor de urgență și a canalelor alternative de informare.

Cetățenii trebuie să știe exact unde să asculte, pe ce frecvențe radio sau în ce puncte fizice din localitate vor primi instrucțiuni dacă internetul și telefonia mobilă vor pica. Această predictibilitate reduce riscul apariției dezinformării propagate de forțele ostile.

B. Descentralizarea fluxurilor informaționale

Într-un scenariu de criză extremă, centralismul informațional digital devine un punct unic de eșec (Single Point of Failure). Comunicarea publică trebuie descentralizată la nivel regional și local.

Autoritățile locale (prefecturi, primării, inspectorate pentru situații de urgență) trebuie dotate cu autoritatea și mijloacele tehnice de a comunica direct cu comunitățile lor, utilizând stații radio locale sau sisteme de amplificare stradală analogice, fără a aștepta directive de la un server centralizat din capitală care ar putea fi indisponibil.

C. Simplitate și claritate operațională

Mesajele transmise prin canale alternative (cum ar fi buletinele informative radio în unde medii sau scurte) trebuie să fie extrem de clare, concise și lipsite de ambiguitate procedurală. Într-un mediu informațional degradat, prioritatea zero este transmiterea de instrucțiuni vitale: coordonatele punctelor de prim ajutor, rutele de evacuare sigure, măsurile de protecție sanitară sau programul de distribuție a resurselor de bază.

Rolul critic al implementării T-DAB+ - Parteneriatul Strategic SNR - SRR

În acest efort de redescoperire a soluțiilor complementare terestre, un rol de importanță critică îi revine implementării urgente a standardului de radiodifuziune digitală terestră T-DAB+[1] (Terrestrial Digital Audio Broadcasting). Acest demers necesită un parteneriat strategic strâns între Societatea Națională de Radiocomunicații[2] (SNR/Radiocom), ca administrator al infrastructurii de emisie, Societatea Română de Radiodifuziune[3] (SRR), ca furnizor public de conținut strategic și informație de interes național și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații[4] - ANCOM.

Tranziția către T-DAB+ nu trebuie privită doar ca o modernizare tehnologică a spectrului radio, ci ca o măsură urgentă de securitate și reziliență națională. Spre deosebire de radiodifuziunea analogică tradițională (FM) sau de fluxurile de streaming online, tehnologia T-DAB+ oferă avantaje decisive în situații extreme:

Eficiență energetică și spectrală excepțională: Permite transmiterea mai multor programe naționale și regionale (inclusiv canale dedicate exclusiv alertării populației) printr-un singur emițător și pe o singură frecvență la nivel național (Single Frequency Network - SFN), reducând masiv consumul de energie și resurse critice în caz de penurie.

Permite transmiterea mai multor programe naționale și regionale (inclusiv canale dedicate exclusiv alertării populației) printr-un singur emițător și pe o singură frecvență la nivel național (Single Frequency Network - SFN), reducând masiv consumul de energie și resurse critice în caz de penurie. Imunitate sporită la bruiaj și atacuri cibernetice: Semnalul digital terestru este extrem de robust, fiind mult mai greu de interceptat, deviat sau bruiat parțial comparativ cu transmisiunile analogice sau rețelele IP de internet.

Semnalul digital terestru este extrem de robust, fiind mult mai greu de interceptat, deviat sau bruiat parțial comparativ cu transmisiunile analogice sau rețelele IP de internet. Canal dedicat pentru date și alerte de urgență: Standardul permite transmiterea simultană de text, hărți și instrucțiuni grafice direct pe ecranele receptoarelor compatibile, chiar și atunci când rețelele celulare de telefonie mobilă sunt complet saturate sau prăbușite.

Succesul și celeritatea acestui parteneriat strategic sunt direct condiționate de rolul de arbitru și facilitator al ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații), care are misiunea critică de a grăbi alocarea spectrului radio necesar, de a simplifica procedurile de licențiere pentru multiplexurile digitale și de a asigura protecția electromagnetică a noilor frecvențe T-DAB+ împotriva oricăror interferențe transfrontaliere, transformând astfel cadrul de reglementare într-un accelerator al rezilienței naționale.

Urgentarea acestui program național de către SNR și SRR reprezintă trecerea de la faza de proiect tehnic la cea de pilon logistic de siguranță națională. Într-un scenariu de criză majoră, când ecranele telefoanelor devin negre, parteneriatul SNR-SRR prin rețeaua T-DAB+ va garanta că vocea statului român continuă să emită neîntrerupt, direct în receptoarele cetățenilor, asigurând supraviețuirea spațiului informațional suveran.

Securitatea ca efort colectiv hibrid

Presiunea războiului asimetric contemporan obligă România și aliații săi euro-atlantici să reevalueze conceptul de securitate națională. Strategiile de apărare ale SUA, ale Uniunii Europene și ale României subliniază importanța vitală a tehnologiei și a inovării accelerate prin programe precum PTE și POCIDIF. Cu toate acestea, lecția fundamentală a conferinței COMINT Romania Forum este că tehnologia digitală avansată este doar o componentă a rezilienței, nu întreaga sa structură.

Adevărata reziliență națională este hibridă. Ea combină cele mai avansate sisteme cyber și digitale cu soluții de backup analogice și mecanice rezistente la condiții extreme. Reconfigurarea comunicării publice nu mai reprezintă doar o opțiune administrativă, ci o necesitate strategică imperativă.

Numai prin corelarea tehnologiilor de ultimă generație cu proceduri clare de comunicare alternativă terestră și analogică vom putea asigura continuitatea statului, menținerea încrederii cetățenilor și supraviețuirea societății democratice în fața oricărui tip de agresiune sau catastrofă. Deși își are originile în codul binar, reziliența autentică se desăvârșește dincolo de sfera digitală, printr-un ecosistem structural, analogic și holistic.

Războiul hibrid se câștigă cu arme hibride!

[1] https://docdb.cept.org/download/327

[2] https://radiocom.ro/

[3] https://www.srr.ro/

[4] https://www.ancom.ro/

[1] https://comunic.ro/comint-romania-forum-2026/

[2] https://comunic.ro/

[3] https://media.defense.gov/2026/Jan/23/2003864773/-1/-1/0/2026-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY.PDF

[4] https://defence--industry--space-ec-europa-eu.translate.goog/eu-defence-industry/edis-our-common-defence-industrial-strategy_en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sge

[5] https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2024/11/ANEXA-44.pdf

[6] https://uefiscdi.gov.ro/index.php

[7] https://mfe.gov.ro/pocidif/despre-programul-pocidif/