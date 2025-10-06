search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Generalizarea spiritului grec  (Secolul al III-lea î. H.) 

0
0
Publicat:
plautus jpg

În mod convențional, perioada de după cucerirea Greciei de către Alexandru cel Mare (331 î. H.) și până pe la începutul erei creștine este numită elenistică, deoarece influența civilizației grecești se extinde într-o zonă largă, între India și Egipt. După cuceririle lui Alexandru, se întemeiază numeroase state de tip grecesc (state elenistice). Cel mai însemnat centru de cultură elenistică a fost Alexandria – oraș ridicat în Egipt de către Alexandru Macedon -, în care a existat cea mai importantă bibliotecă a Antichității (cu peste 400 000 de volume) și care a ars prin secolul al III-lea d. H. Tot centre elenistice importante mai sunt și Naucratis, Antiohia, Pergam, Pella, Tarsos, Atena, Massalia (Marsilia).

Epoca elenistică desemnează, așadar, o perioadă de reevaluare a culturii grecești, de pe pozițiile asiaticului pătruns de misterul lumii, sau ale egipteanului care credea într-o dualitate a sufletului, într-o perioadă destul de lungă, în care spiritul oriental și cel mediteranean coexistă, într-un considerabil efort de sinteză.

Gândirea enciclopedică a lui Aristotel și, mai ales, gustul său pentru științe se vor răsfrânge asupra acestui veac, așa încât perioada elenistică debutează printr-un vădit efort de sinteză științifică, fixat cu precădere în interpretări astrologice izvorâte din religiile Orientului (Mesopotamiei, în special), dar și din gândirea egipteană, coroborate cu învățătura aristotelică. Acum începe redactarea unor texte ce conțin referiri la astrologie, magie, alchimie, cunoscute sub numele de Corpus Hermeticum. Este vorba despre scrieri influențate de idei iudaice și egiptene, dar și de scrierile lui Platon. Dintre textele hermetice, Liber Hermetis datează cu siguranță din sec. al III-lea î. H., fiind o carte de astrologie,  în care sunt arătate căile de a pătrunde în misterele naturii prin inițieri și practici magice. Formule, rugăciuni și ritualuri secrete, transpuse în manieră populară, fac obiectul textelor hermetice, care au fost apoi preluate de către Plinius în Istoria Naturală, aflându-se, însă, și la baza hermetismului savant. Textele din Corpus Hermeticum sunt puse pe seama lui Hermes Trismegistul, personaj legendar, pe care unii cărturari îl asociază cu zeul egiptean Thoth, deținător al cunoașterii absolute. În ele se spune că Dumnezeu este Unul și Tot. Omul face parte din triada lumii alături de Cosmos și de Dumnezeu, iar rostul său este de a contempla natura pentru a ajunge la divinitate. Într-una din cărțile Corpus-ului, intitulată Poimandres, apare ideea că omul pământesc s-a născut din împreunarea ființei astrale cu Natura.

Hermetismul presupunea și o serie de ritualuri asemănătoare cu cele religioase sau cu cele de inițiere în diferite mistere (sau misteriile), care se înmulțesc în epoca elenistică. Este vorba despre culte sau societăți secrete grecești, care oficiau inițierile într-o taină sacră, printr-un ritual care cuprindea gesturi și simboluri semnificative pentru credința transmisă. În perioada clasică a culturii grecești, funcționau misterele de la Eleusis. Mai târziu, pe măsură ce pătrund zeii orientali în cultura mediteraneană, se înmulțesc și misterele. Treptele inițierii (care erau șapte, cinci sau trei) presupuneau o pregătire a aspirantului pentru taina finală, care era alegorizată printr-un sacrificiu, printr-un gest simbolic de supunere față de zeu. De pildă, în misteriile cavalerului dac, gradele inițiatice erau figurate de berbec (aries), soldat (miles) și leu (leo).

Spre deosebire, esența ritualică a hermetismului o constituie învățătura, textul propriu-zis din Corpus Hermeticum și mai ales interpretarea individuală, înțelegerea la care ajungea fiecare discipol.

Tezele hermetice vor fi redescoperite în Renaștere, datorită traducerii lui Marsilio Ficino.

Filozofia acestui secol este cea cultivată în școala stoică, întemeiată de ZENON din Kytion (Cipru), pe la anul 300, și care suscită interes mai mult pentru ecoul extraordinar pe care l-a avut în secolul I al erei creștine. Stoicii pornesc de la filozofia cinică, fiind adepți ai ideii că omul trebuie să se supună naturii, atitudine care impulsionează virtutea. Valorile stoicilor sunt înțelepciunea, curajul, dreptatea și cumpătarea. Dacă aceste calități se formează firesc, păstrându-se armonia cu natura, omul poate atinge seninătatea (ataraxia), suprema fericire pământească. Spiritul divin se află în toate și menține echilibrul lumii.

Tot acum, la Siracuza, ARHIMEDE (287-212 î. H.) descoperă că orice corp scufundat într-un lichid este împins de jos în sus cu o forță egală cu greutatea volumului de lichid dizlocat. Aceasta a devenit o lege în fizică, prin care este definit principiul de bază al hidrostaticii. Totodată, Arhimede este socotit cel mai mare matematician al Antichității. 

EUCLID, cărturar din Alexandria, pune bazele geometriei, adunând și reinterpretând toate datele anterioare. Cartea sa, Elemente, conține bazele matematicii elementare. Aici apare celebrul postulat care poartă numele lui Euclid: într-un plan, în care există un punct statornicit convențional și o dreaptă care trece prin el, se poate trasa o singură paralelă la această dreaptă, în așa fel încât să străbată totodată și punctul menționat. Euclid adună în Elemente teorema lui Pitagora, teorema lui Thales, traduce matematic sensurile infinitului într-un stil de o claritate remarcabilă, ceea ce l-a determinat pe Pascal, mai târziu, să declare că a citit Elementele ca pe o poveste.

În cultura elenistică, din aceeași apetență pentru știință, se naște și preocuparea pentru textul literar; își fac apariția numeroși comentatori, între care ERATOSTENE din Cirene (276-194 î. H.), geograf, astronom, matematician și filolog, a scris un studiu solid despre comedie – Per arhias comodas, în 12 volume. Activitatea sa este continuată de Aristofan din Bizanț, în secolul următor, și apoi de Aristarh.

În ceea ce privește literatura elenistică, trebuie amintiți doi poeți:  CALIMACH (315-240), maestrul elegiei epice și moralizatoare, multă vreme model pentru literatura latină, și TEOCRIT (315-250), creatorul idilei, ca specie literară.

Încă de la sfârșitul secolului al IV-lea î. H., sub înrâurirea civilizației grecești, începe timid cultura latină scrisă, prin contribuția lui Appius Claudius Caecus, căruia îi urmează (în sec. al III-lea) ANDRONICUS, un grec considerat poeta docta, care a tradus în limba latină scrieri grecești (cea mai cunoscută traducere fiind Odiseea de Homer). Primul scriitor latin este NAEVIUS (tot sec. al III-lea î.Ch), care a scris tragedii cu subiecte luate din mitologia greacă și o epopee – Annales.

PLAUT (Titus Maccius Plautus – 250-184 î. H.) face cu adevărat începutul literaturii latine. Acesta a scris comedii, multe cu subiect grecesc sau preluate din literatura greacă (în special după Menandru). În Epidicus creează un tip de sclav, care prin inteligență și imaginație modelează lumea. Comedia Gemenii este construită pe o serie de încurcături provenite din fidela asemănare a doi frați care nu se cunosc. Soldatul fanfaron aduce în literatură primul tip de grandoman. Una dintre cele mai reușite comedii este Mincinosul (Pseudolus), în care Plaut creează un personaj plin de spontaneitate, un sclav care, ca și Epidicus, manevrează o lume întreagă. Dar cea mai cunoscută piesă a sa este Ulcica (Aulularia).

Subiectul acestei comedii, preluat mai târziu de către Molière, are în centru tipul avarului. Un bătrân pe nume Euclio găsește în casă o ulcică plină cu bani, ascunsă acolo de un strămoș avar. Viața lui Euclio se schimbă, averea devine o povară, căci el se teme să nu fie prădat; după ce hotărăște căsătoria fiicei sale, Phedria, cu un bătrân bogat (Megadorus), el își dă seama că nu poate face pregătirile pentru nuntă, întrucât îi pare rău să cheltuiască banii găsiți. Totuși, cumpără cununițe și mirodenii pentru lari (zeii casei), apoi își ascunde comoara în templul zeiței Fides, de unde îi este furată de un sclav. În cele din urmă, Euclio își recuperează banii cu ajutorul tânărului Lyconides care îi cere în schimb să-l accepte ca ginere. Spre deosebire de alte tipuri de avari, Euclio nu este dezumanizat, el are încredere în zei și are răbdarea de a asculta povestea lui Lyconides.

Civilizația greacă are, însă ecouri și mai îndepărtate. În China, GONGSUN (320-250 î.Ch) scrie paradoxuri – întemeiate pe comentarii asupra timpului, spațiului, mișcării – care amintesc de filozofia presocratică.

Ca și în spațiul mediteranean și în China domină preocuparea pentru ocultism și divinație. ZOU YAN (305-240) este cel mai important teoretician al artei prezicerilor, el realizând o sinteză a cunoștințelor Antichității (politică, matematică, astronomie) care îl ajută să interpreteze global evoluția omului și relațiile sale astrale. Tot o carte de sinteze este și Primăverile și toamnele maestrului L, lucrare colectivă scrisă la curtea negustorului L.   

Un gânditor original al acestui secol este și HAN FEI (280-233 î. H.), care a scris o carte (Hanfeizi) despre legile care trebuie să guverneze societatea; el spune că principele trebuie să împartă toate onorurile și recompensele. Regulile sociale modelează ființa și determină progresul, de aceea trebuie să fie obiective, să nu lase loc la interpretări care i-ar favoriza pe funcționarii publici. De asemenea, legile trebuie să fie cunoscute de toți.

Tot în spațiul chinez mai trebuie menționat și filozoful de orientare confucianistă XUN ZI (289-235 î. H.) care susține că binele și rațiunea se nasc din disciplina pe care o impune viața socială.

În India, se poate ca acum să fi început elaborarea epopeii Ramayana.

Acest secol, în care civilizația greacă intră în declin, a simțit nevoia  de a sintetiza, de a face un bilanț al gândurilor mai importante de până atunci (Corpus Hermeticum, Elementele lui Euclid). Se poate spune că acum a avut loc întâlnirea culturii elene cu celelalte civilizații ale lumii, în special cu cea egipteană. Lumea nouă (statele elenistice) își caută rădăcinile în încercarea de a împăca știința (pe Aristotel) cu mistica egipteană și orientală.

Biblio

  Mircea Eliade – Istoria credințelor și a ideilor religioase, ed. cit., vol. al II-lea (despre hermetism – p.289)

  Françoise Bonardel – Hermetismul, Ed. de Vest, 1992 (trad. Beatrice Stanciu)

  Hermes Mercurius Trismegistus – Filozofia hermetică, Ed. Univers, 1995

Germes Trismegisus - Corpus Hermeticum, Ed Herald, 2015 (trad. Alexandru Anghel, Dan Dumbraveanu)

  Plaut  –  Amphitryo, vol. V, Ed. Minerva, B.P.T., 1974 (acesta este ultimul dintre cele cinci volume care cuprind toate comediile plautine, traduse la  aceeași editură.); trad. Nicolae Teică.

  Marinescu-Himu și A. Piatkovsky – Istoria literaturii eline, Ed. Științifică, 1972 (despre perioada elenistică – p.447)

  Jacques Gernet – Lumea chineză, vol.I, Ed. Meridiane, 1985.(trad. Șerban Stati, Romulus Ioan Budura)

După  Doina Ruști, Enciclopedia culturii umaniste, 2004

Opinii

Mai multe de la Doina Ruști

Video Dispărute în timpul vieții mele (2). Ziarele
Opinii
Video Dispărute în timpul vieții mele (1). Perdeaua neagră
Opinii
De ziua lui Eminescu
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului
gandul.ro
image
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
mediafax.ro
image
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai mic decât ea
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
digisport.ro
image
Surse: CCR va amâna din nou verdictul pe pensiile magistraților; decizie doar pe celelalte trei legi din Pachetul II
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
observatornews.ro
image
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Anii care nu se iau în calcul pentru pensie. Lista completă a perioadelor care nu aduc vechime în muncă
playtech.ro
image
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
digisport.ro
image
FOTO Artiști, vedete, politicieni, oameni de afaceri, toți la botezul lui Lazarus!
stiripesurse.ro
image
Patronul unui cunoscut restaurant a murit într-un cumplit accident, în Vâlcea! Cum s-a produs tragedia
kanald.ro
image
Legea majoratului digital în România: copiii sub 16 ani pot avea cont online doar cu acordul părinților, adoptată
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
S-a decis. Câți bugetari pleacă acasă din administrația locală
mediaflux.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!