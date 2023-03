Generalii români NATO și românii care au furat SUA

Stimați concetățeni, dragi români, dormiți liniștiți, fără frică de războaie, armata de generali români NATO, chiar dacă acești generali sunt în rezervă, ca să nu zic în retragere, luptă până la ultima picătură de energie în studiourile și pe ecranele esențialelor televiziuni de știri!

Ce, nu știați că avem o armată de generali români NATO? Nu-i vedeți permanent pe sticlă, la breaking news-uri, luptând din greu să ne lumineze la cap despre mersul războiului din Ucraina, despre armatele și mai ales armele și tehnologiile militare sovietice, occidentale, americane, ultramoderne, extraterestre care sunt aruncate în luptă, despre capacități, capabilități și strategii pe care unii dintre ei nici nu au apucat să le vadă cu proprii ochi, dar despre care cred că știu totul.

Nici eu nu știam până recent despre droaia de generali români NATO, că de când România a intrat în NATO parcă a trecut un secol și am uitat de ei. Probabil că în tot acest timp au funcționat ca un fel de armată ultrasecretă, fără niciun fel de tangență cu alde moși Teacă din fostele armate ale Tratatului de la Varșovia.

Ce dacă nu-i știam public, nici nu trebuia să se știe, e bine că-i avem și că luptă în linia întâi a breaking news-urilor!

Unele guri rele zic că mulți generali români bat câmpii și că doar unul doi dintre ei știu cu adevărat despre ce este vorba în războiul din vecinătatea României?! Păi, cârcotașii au auzit de diversiune? Aș zice că generalii de televizor bat câmpii nu că nu știu, ci pentru că fac diversiune să poată fi acoperită strategia de luptă împotriva inamicului.

Poate că ar fi bine ca din rândul acestor eroi de sticlă, care au ”luptat” în armatele și războaiele ultimilor ani, să fie formată și o trupă de comedie a generalilor NATO, din țările foste comuniste, care să joace nu doar pe sticla televizoarelor ci și pe marile ecrane, astfel încât să ridice moralul trupelor armate active în contextul escaladării, Doamne ferește, a conflictului din Ucraina! Zic doar, nu dau cu parul!

Armata de generali români NATO de televizor, comunică public, în timp ce autoritățile oficiale în funcțiune preferă să ducă tactica ascunsă, secretă să nu le afle nimeni opiniile, punctele de vedere, pozițiile, strategiile față de toate fronturile vecine sau internaționale care ne afectează într-un mod sau altul. Strategia struțului cu capul în nisip!

Dar, nu-i așa, cine mai are ca noi și umbrelă NATO de protecție și armată de generali în rezervă NATO, de televizor, care luptă la vedere până la ultima antenă?

Avem o presă premium

Că tot sărbătorim Ziua Libertății Informației, celebrată în fiecare an în jurul datei de 16 martie, pe Twiter, rețea serioasă de comunicare, în care găsim zilnic știri, informați, analize, conținut media de calitate din întreaga lume, am dat astăzi peste o dezvăluire senzațională, ceva de te doare mintea, cu titlul, citez aproximativ ”De ce țin românii hârtia igienică în frigider...”

Texte asemănătoare, de tot rahatul, se regăsesc, parcă luate copy paste, în multe publicații, site-uri, ziare, canale de știri mai celebre sau anonime! Interes național!

Presă de calitate, ce mai!

Citiți și gândiți!

Eu habar nu am, dar am rămas perplex când am dat de un astfel de articol nemaivăzut, nemaiauzit, spre rușinea mea, dar nu am încercat să citesc tot textul senzațional și nici nu am deschis canalele televiziunilor de știri să văd dacă există breaking news-uri.

Am încercat doar niște răspunsuri de neștiutor în mintea mea, de ce să-și țină românii hârtia igienică în frigider:

-pentru păstrare să nu se strice; deoarece au luat prea multă în pandemie și au pus-o la rece;, din cauza faptului că nu au carne; vor să se asigure în cazul că vin vremuri de tot c.....l peste români, etc, etc.

”Haiducii” români din California

Presa din România nu scrie însă, ori nu am văzut eu știrea, despre românii care au furat America, dar au fost prinși de FBI!

Am aflat mai multe tot de la americani.

Cum o întreagă gașcă de Gioceli plus ”Filica”, Floarea și Argentina, gașcă numită oficial grup infracțional organizat ”munceau” în California!

Ca haiducii!

Luau de la bogații Americii și aduceau acasă, la săracii din Vâlcea.

Cetăţeni români arestaţi şi acuzaţi de spălare a 1,4 milioane de dolari din venituri din furturi de bijuterii şi fraudă Covid

Vehicule de lux, monede de aur și numerar confiscate în România

REZUMAT COMUNICAT DE PRESĂ – 14 martie 2023

SAN DIEGO – Eduard Ghiocel și Floarea Ghiocel, cetățeni români căsătoriți și suspectați lideri ai unui grup transnațional de crimă organizată din România, sunt acuzați în instanța federală de spălare a 1,4 milioane de dolari din venituri din zeci de furturi mici, tâlhării și escrocherii care vizează majoritatea victimelor în vârstă din Comitatul San Diego.

De asemenea, sunt acuzați patru dintre membrii familiei soților Ghiocel sau apropiați, printre care Gabriel Ghiocel, Marius Ghiocel, Larisa Ghiocel și Argentina Alexandru. Toți inculpații sunt presupuși asociați ai Grupului Român de Criminalitate Transnațională Valcea mai mare.

Eduard și Floarea Ghiocel au fost transferați din custodia de stat în custodia federală și urmează să apară astăzi pentru prima dată în instanța federală. Ceilalți inculpați rămân în libertate în România.

Începând cu ora 21.00. PST luni seara (6 a.m. marți - fus orar est-european), în temeiul a șapte mandate de percheziție românești emise de Tribunalul București și executate de polițiști din cadrul Direcției Combaterea Crimei Organizate a Poliției Naționale Române, Serviciului Combaterea Grupurilor Infracționale Organizate și Serviciului. pentru Combaterea Crimei Organizate Vâlcea, asistați de FBI și IRS, ofițerii au confiscat bunurile Ghiocel în locații din județul Vâlcea, România, inclusiv vehicule de lux de ultimă generație, monede de aur și numerar, în valoare totală de 618.075 USD.

Potrivit unei plângeri și a unui mandat internațional de sechestru, inculpații au efectuat o serie de 17 furturi de bijuterii în comunități în vârstă din San Diego, între martie 2020 și septembrie 2022. Plângerea spunea că Ghiocelii au depus și cereri false de șomaj pentru a fura aproximativ 32.250 de dolari în California. prestații de asigurări de șomaj menite să ajute lucrătorii afectați de pandemie.

Potrivit plângerii, Ghiocelii au spălat veniturile din infracțiunile lor prin amanetul de bijuterii și ceasuri scumpe din aur pentru bani în magazinele de bijuterii din Los Angeles. Ghiocelii, care nu au avut niciodată un loc de muncă legitim, au spălat apoi în mod sistematic acei numerar, împreună cu veniturile furate ale asigurărilor pentru șomaj, trimițând transferuri bancare în România prin intermediul Afacerilor de servicii monetare și prin achiziționarea de lingouri de aur, monede de aur și vehicule de lux de ultimă generație de la locații din California de Sud și expedierea acestor articole în România. În total, Sub-Grupul Ghiocel a repatriat 1.367.652,02 USD în active din fonduri ilicite în România, se arată în plângere.

„Am susținut că un grup de crimă organizată a vizat și jefuit membri ai comunității seniori din San Diego, mulți dintre ei au pierdut obiecte de mare importanță personală”, a declarat procurorul american Randy Grossman. „Vom urmări dreptatea pentru aceste victime ale crimei oriunde ne vor duce dovezile, chiar și până în România.” Grossman a mulțumit echipei de urmărire penală, agențiilor de anchetă și autorităților din România pentru munca excelentă depusă în acest caz.

„FBI dorește să mulțumească partenerilor noștri locali, statali, federali și români pentru cooperarea lor incredibilă în această chestiune importantă”, a declarat agentul special responsabil Stacey Moy de la Biroul FBI din San Diego. „FBI-ul și partenerii noștri s-au hotărât să cerceteze lumea pentru a-i găsi pe cei care au victimizat cetățenii noștri, să-i tragă la răspundere pentru crimele lor și să pună mâna pe ceea ce au furat. Un mulțumire specială autorităților române care au fost esențiale, deoarece traseul acestei anchete a condus în interiorul granițelor lor: procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate a Poliției Naționale Române. Asistența lor este un exemplu excelent a ceea ce poate aduce cooperarea internațională.”

„Acest grup internațional de crimă organizată ia vizat pe unii dintre cei mai vulnerabili din populația noastră. Este important să trimitem un mesaj infractorilor că siguranța tuturor din comunitatea noastră contează”, a spus șeful poliției din San Diego, David Nisleit. „Vreau să mulțumesc anchetatorilor și procurorilor care continuă să lucreze pentru justiție în numele victimelor”.

„Conform acuzațiilor din plângere, inculpații i-au victimizat pe unii dintre cei mai vulnerabili cetățeni ai noștri și au vizat programe de ajutor în timpul apogeului pandemiei de COVID-19”, a declarat Tyler Hatcher, agent special responsabil cu Biroul de Investigații Criminale din Los Angeles al IRS. „Una dintre îndatoririle noastre principale ca anchetatori financiari este să scoatem profitul din infracțiune și să tragem infractorii la răspundere pentru acțiunile lor și despre asta este vorba în această anchetă. IRS-CI va continua să lucreze îndeaproape cu partenerii noștri la nivel local și internațional pentru a localiza și trage organizațiile criminale la răspundere pentru crimele lor.”

Despre acest caz a dat un comunicat de presă și Poliția Română cu titlul ”COLABORARE CU F.B.I., PENTRU DESTRUCTURAREA UNUI GRUP INFRACȚIONAL SPECIALIZAT ÎN FURT ȘI SPĂLAREA BANILOR”.

Dar în informarea autorităților române, nu se știe din ce cauză, nu apar și numele ”haiducilor” români care ”lucrau” sub acoperire în California!