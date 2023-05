Experții americani discută cu experții chinezi. Viitorul e „diplomația backchannel”? China la zi

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui material extrem de relevant publicat în luna martie în ziarul Global Times, în care este expus dialogul dintre doi experți, Wang Huiyao și John J. Hamre, purtat în cadrul emisiunii „Dialog ȋntre Est și Vest” pe tema principalelor schimbări care au avut loc în politica externă a SUA de la preluarea mandatului administrației Biden și modul în care acestea vor influența relațiile sino-americane.

Dialogul este axat în special pe SUA, mai puțin pe China, și registrul întrebărilor este extras, indirect, din viziunile de politică externă oficiale ale Beijingului. Este, totuți, un dialog, iar faptul că se accentuează ideea de „diplomația backchannel” este, totuți, de bun augur. Oricând și în orice condiții este nevoie de canale de comunicare. După cum bine spune John Hamre: „Dar măcar putem avea o conversație sinceră ca profesioniști și prieteni, chiar dacă nu suntem mereu de acord. Chiar dacă vor exista tensiuni între China și Statele Unite, trebuie să existe un cadru de comunicare” (CSSR).

Wang Huiyao este un economist chinez, cunoscut drept președintele unui think tank chinez centrat pe Studii despre Globalizare (全球化智库, Quánqiúhuà zhìkù (ch.), Center for China and Globalization (CCG) (eng.)), o organizație non-guvernamentală din China, acreditată cu un statut consultativ special al ONU și clasată pe locul 64 în rândul think-tank-urilor existente la nivel global în anul 2020 Global Go to Think Tank Index (GGTTI) de către Universitatea din Pennsylvania.

John J. Hamre este directorul general al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington DC (美国国际战略研究中心, Měiguó guójì zhànlüè yánjiū zhōngxīn (ch.), Center for Strategic & International Studies (eng.)) din ianuarie 2020. Înainte de a ocupa această funcție, a fost cel de-al 26-lea secretar adjunct al Apărării al SUA, iar în perioada 1993-1997 a fost subsecretar al Apărării (controller) al SUA. În opinia sa, cele douǎ partide politice din Statele Unite nu și-au dat seama de adevăratele provocǎri cu care se vor confrunta în urmǎtorii 10-15 ani, și cel mai probabil SUA vor traversa o perioadă de 20 de ani de restructurare politică. În ceea ce privește relațiile sino-americane, acesta consideră că SUA ar trebui să se concentreze pe consolidarea forțelor lor și pe rezolvarea problemelor sociale interne.

Redăm în continuare traducerea principalelor secțiuni ale dialogului dintre cei doi experți:

Wang Huiyao: Atunci cȃnd trupele americane s-au retras din Afganistan, președintele Biden a afirmat cǎ Statele Unite nu mai cautǎ „construirea naţiunii” (*nationbuilding). Ce părere aveți dumneavoastrǎ despre acest lucru și cum priviţi actuala politică externă a Statelor Unite?

John J. Hamre: În opinia mea, președintele Biden reflectă experienţa personală a poporului american, adicǎ cea a trupelor americane care au mers ȋn Afganistan fǎrǎ a avea o strategie și care în final, nu au înregistrat niciun succes. Nu ar trebui sǎ ne implicǎm în situaţii ȋn care nu știm ce avem de fǎcut. Cred cǎ aceasta este semnificația care se ascunde cu adevărat în spatele acelei declarații. Dar oare asta să însemne că SUA se vor retrage din cooperarea cu alte țări pentru a construi un sistem și mai puternic? Nu, nu cred acest lucru. Consider cǎ asta reflectǎ, în schimb, sentimentul marii majoritǎţi a poporului american, respectiv folosirea în exces a forţei armate, fără stabilirea unui plan concret, care ne conduce inevitabil la un eșec. Administrația Biden se concentrează pe dezvoltarea economică și socială, precum și pe diplomaţia tradiţionalǎ. Ideea potrivit căreia „Statele Unite vor sǎ modeleze lumea”, deja a luat sfârșit. Trebuie sǎ încetăm sǎ mai procedǎm astfel.

Wang Huiyao: Deși Trump nu mai este la putere, trumpismul continuă să predomine. Cum vedeți dezvoltarea politicǎ a Statelor Unite ȋn urmǎtorii ani?

John J. Hamre: Sistemul politic american a cunoscut douǎ schimbǎri majore: prima ȋntre anii 1842 – 1860, culminȃnd cu Rǎzboiul Civil American și a doua ȋntre anii 1885 – 1915, cȃnd situaţia politicǎ internǎ era tensionatǎ și sistemul politic a suferit mari schimbǎri. Aceste douǎ reforme au durat aproape 20 de ani. Probabil cǎ va trebui sǎ ne confruntǎm cu o perioadǎ de restructurare politicǎ de 20 de ani. Cred cǎ cele douǎ partide politice din Statele Unite nu conștientizeazǎ adevǎratele provocǎri cu care se vor confrunta în urmǎtorii 10-15 ani, se ceartǎ din cauza politicilor din trecut și ignorǎ viitorul. Consider că vor continua să fie împărțite pe plan intern, dar desigur, asta nu va însemna că nu vor fi înregistrate unele progrese, însă probabil acestea vor fi limitate la nivel statal. Problema disparității economice în societatea americanǎ este, de asemenea, o provocare. Din punctul meu de vedere, tensiunile interne din SUA ar putea dura ȋncǎ 15 ani.

Wang Huiyao: Cum vedeți „retragerea” frecventă a Statelor Unite din tratate? Ce putem face pentru a promova cooperarea și coexistența pașnică între China și SUA?

John J. Hamre: Cred că prin decizia de a se retrage din Parteneriatul Transpacific (TPP), președintele Trump a comis o greșeală gravă. Cea mai bună modalitate de a rezolva această problemă este să găsim mai multe oportunități de cooperare comercială, dar nu știu dacă administrația Biden va face acest lucru. Lumea trece printr-o „restructurare” masivă care a început cu mult înainte de pandemie. În domeniul comerțului, observăm o tendință mai degrabă către regionalizare decât spre globalizare. Sunt îngrijorat de tensiunea dintre China și Statele Unite în timpul acestui proces de „restructurare”.

În prezent, viziunea Washingtonului asupra Chinei este negativă. Regret acest lucru pentru că ne va împiedica să implementăm politici și idei constructive.

China și Statele Unite au propriile lor interese și în ceea ce privește unele domenii de colaborare există tensiuni. Nu putem permite ca acestea să stea în calea unui dialog constructiv.

Washingtonul este în prezent împărțit în două tabere – una care consideră că partea chineză încearcă cu mari eforturi să ajungă pe alții din urmă, că reprezintă un pericol în viitor și că trebuie oprită cât mai curând posibil, iar cealaltă, care vede o competiție fără precedent, în care SUA nu sunt în formă, asemenea unor alergători fără antrenament. Dacă vrem să continuăm această competiție, trebuie trebuie să ne recâștigăm forma. Cu alte cuvinte, în loc să împiedicăm China să alerge, ar trebui să facem tot posibilul să alergăm mai repede.

Eu fac parte din a doua tabără. Consider că Statele Unite ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea situației pe plan intern, depășirea dificultăților și rezolvarea problemelor sociale, în loc să se opună tuturor declarațiilor și acțiunilor întreprinse de China. Nu oferă niciun fel de perspectivă. Așadar, fac parte din tabăra care susține că, dacă SUA vor să câștige competiția, trebuie să devină mai puternice pe plan intern.

Wang Huiyao: Cum ar trebui să joace think-tank-urile chineze și americane rolul de „diplomația backchannel” (*cunoscută și sub numele de „diplomația Track II”, care înseamnă practica „contactelor și activităților neguvernamentale, informale și neoficiale între cetățeni privați sau grupuri de persoane, uneori numiți „actori nestatali”)?

John J. Hamre: Cele două partide din Statele Unite se ceartă din cauza unor lucruri mărunte, nemaiavând timp să se gândească la „marile probleme”, prin urmare aceasta sarcină le revine think-tank-urilor.

În opinia mea, în următorii 10 ani, „diplomația backchannel” va juca un rol mai important ca oricând. Acum este dificil pentru oficialii guvernamentali să se întâlnească și încă se atacă reciproc uneori. Dar măcar putem avea o conversație sinceră ca profesioniști și prieteni, chiar dacă nu suntem mereu de acord. Chiar dacă vor exista tensiuni între China și Statele Unite, trebuie să existe un cadru de comunicare. Din punctul meu de vedere, aceasta este direcția de dezvoltare a „diplomației backchannel” în următorii 10-15 ani.

