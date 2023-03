Exclusiv. Ambasadorul Egiptului despre relațiile bilaterale și situația din Orientul Mijlociu

E.S. Moayad Eldalie, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Arabe Egipt, de altfel, unul dintre cei mai activi diplomați de rang înalt al statelor arabe la București, a oferit un interviu în exclusivitate în care a abordat teme ce țin de relațiile bilaterale, securitatea regională în Orientul Mijlociu, relația țării sale cu China sau poziționarea Egiptului față de războiul din Ucraina.

Excelență, vă propun să discutăm pentru început despre relațiile bilaterale. Egipt rămâne cel mai mare partener al României în Africa, iar la începutul acestui an premierul Ciucă a efectuat o vizită oficială la Cairo. Care sunt efectele acelei vizite și la ce ne putem aștepta în viitor?

Vizita din luna februarie a fost un eveniment extrem de important. Domnul Ciucă a avut o serie de întrevederi cu președintele Abdel Fattah el-Sisi, dar și alți oficiali de rang înalt, precum premierul Egiptului și alți miniștri, alături de care a avut o serie de discuții constructive. Au fost semnate trei memorandumuri de cooperare în domenii precum cel al științei și tehnologiei, sportului și mai ales în domeniul resurselor, mai exact al gazelor naturale. Ne așteptăm ca sfera acestor memorandumuri să se lărgească în perioada următoare. Un pas important în acest sens este dat de întâlnirea comisiei bilaterale ce ar urma să se întrunească la București. Desigur, este nevoie de timp pentru ca toate aceste lucruri să se implementeze, dar suntem în direcția bună.

Dincolo de aceste aspecte, cum arată relațiile economice astăzi, la începutul anului 2023?

Egiptul este foarte mulțumit de aceste relații, dorindu-ne creșterea schimburilor comerciale. În perioada 2022 și până în prezent, schimburile au depășit suma de 1 miliard de Euro, ceea ce este o mare realizare. Inclusiv în timpul vizitei domnului Ciucă în Egipt, au fost discuții privind exporturile de cereale, fertilizanți și gaze naturale. Atât România cât și Egipt și-au propus să fie huburi energetice în regiunile lor. Mai mult, Egiptul își dorește să devină și un hub al cerealelor, motiv pentru care are nevoie de importurile din România.

În tot acest context, ne putem aștepta la o vizită a președintelui Sisi în România, anul acesta?

Da. Chiar lucrăm la acest acest aspect. În primul rând trebuie să aibă loc întrunirea comisiei bilaterale, apoi ne așteptăm la o vizită a ministrului egiptean de externe la București, iar pasul următor este cel al vizitei președintelui Sisi. Sperăm ca toate acestea să se deruleze în acest an. Este o dovadă în plus a modului excelent în care funcționează relația dintre România și Egipt.

Se consolidează această relație și la nivel cultural?

Da, pentru că dorim să acoperim toate palierele de colaborare, inclusiv în acest domeniu. Ambasada a organizat și organizează o serie de evenimente în România, dar vom realiza și evenimente în Egipt, acolo unde vor fi invitați grupuri de români, dintre care experți, jurnaliști, etc, la inaugurarea Marelui Muzeu al Egiptului, inaugurare care va avea loc cel mai probabil la finalul anului. Va fi cel mai mare muzeu din lume, care va îngloba nu numai artefacte și monumente antice, ci și expoziții specifice, printre altele, culturii islamice, grecești, copte, și nu numai.

Spre exemplu, anul trecut am susținut o expoziție în interiorul Ambasadei, iar acum dorim să aducem o serie de grupuri folclorice din Egipt, pentru a împărtăși românilor cultura noastră.

Din păcate, aici în estul Europei asistăm la un război. De altfel cel mai mare conflict pe care continentul îl cunoaște în ultimele decenii. Cum se poziționează Egiptul față de conflictul ruso-ucrainean?

Egipt a cunoscut mai multe războaie de-a lungul istoriei sale moderne, motiv pentru care înțelegem foarte bine care sunt dramele prin care o societate poate trece. Încă de la începutul conflictului, noi am încercat să susținem negocierile dintre Moscova și Kiev. Din păcate războiul a escaladat și a afectat inclusiv economia noastră, ca urmare a generării unei lipse de cereale sau fertilizanți. Suntem în continuare dispuși să ajutăm la medierea dintre cele două țări, dacă acestea ne vor cere sprijinul.

Am reușit să păstrăm o balanță eficientă a politicii externe între Rusia și țările occidentale. Nu am rupt relațiile diplomatice cu Moscova, dar președintele Sisi a depus toate eforturile posibile pentru negociere, având o serie de discuții atât cu Moscova cât și cu decidenții de la Kiev. Sigur, unele state occidentale nu au fost total mulțumite de poziția noastră, dar asta este politica externă a Egiptului și nu o putem schimba.

China este un alt actor important, iar exporturile Egiptului către statul asiatic au crescut cu 20% anul trecut. Cum arată această relație?

China este unul dintre cei mai mari parteneri economici ai noștri. Nu cel mai mare, pentru că politica noastră externă urmărește menținerea unei balanțe de echilibru. Creșterea prezenței Chinei se datorează atât investițiilor ce cresc de la un an la altul, cât și schimburilor bazate pe valută. Nu în ultimul rând, oamenii de afaceri egipteni sunt tot mai atrași de avantajele colaborării cu mari companii chineze. Mai apoi, China investește în mega proiecte în Egipt.

Totuși, Egiptul este deschis pentru toți investitorii străini. Sunt bine veniți în țara noastră.

Pentru că vorbim despre mega proiecte, care este stadiul noii capitale egiptene?

Mă bucură faptul că ma întrebați acest lucru.

Începând cu luna iunie, acest an, 80% dintre ministerele din Cairo vor fi mutate acolo. Până la finalul anului, toate instituțiile se vor muta, iar noua capitală va fi activă în totalitate, urmând să fie deschisă inclusiv turiștilor.

Rămânând în zona Orientului Mijlociu, aș dori să vă întreb cum vede Egiptul reluarea relațiilor diplomatice între Iran și Arabia Saudită?

Egipt a fost printre primele state care au salutat această decizie. Privim cu încredere și așteptăm la o stabilizare a regiunii. Iran este o țară foarte importantă în regiune și nu poate fi marginalizată. Încurajăm de altfel orice soluționare a tensiunilor diplomatice prin negociere.

Inclusiv relațiile dintre Egipt și Turcia intră într-o nouă eră. Vizita recentă a ministrului turc de externe la Cairo vine să confirme acest fapt?

Da. Asistăm la o perioadă de reconciliere în Orientul Mijlociu. Egipt și Turcia sunt două țări mari, relevante în regiune, iar o normalizare a relațiilor bilaterale nu poate fi decât constructivă. Din păcate, în trecutul nu foarte îndepărtat, am asistat la o escaladare a tensiunilor, însă pas cu pas, ne îndreptăm către o etapă constructivă. Sigur, Egipt și-a manifestat sprijinul pentru Turcia după tragicul cutremur din acest an. În același timp, președintele Sisi și Erdogan au avut și o scurtă întrevedere cu ocazia summitului din Qatar, ceea ce a fost un semnal pozitiv. Apoi, vizita ministrului turc de externe a presupus o întâlnire de două ore cu omologul său egiptean, întâlnire urmată de o conferință de presă, ceea ce în termeni diplomatici reprezintă o reușită. Poate că mai este nevoie de timp, dar consider că în decurs de un an, relațiile dintre Turcia și Egipt vor fi reluate la cel mai înalt nivel.

Vorbiți despre reconciliere în Orientul Mijlociu, și dacă privim regiunea, pare cea mai bună perioadă geopolitică de la startul Primăverii Arabe. Totuși, care sunt cele mai mari amenințări de securitate în momentul de față?

În prezent, situația din teritoriile palestiniene reprezintă un factor ce poate conduce către escaladarea tensiunilor. Egipt chiar a găzduit recent o întâlnire în Sharm al-Sheikh, între oficialii americani, iordanieni, palestinieni și cei israelieni pentru a preveni apariția unui conflict în perioada Ramadanului. Ne dorim menținerea unei stări de liniște și evitarea oricăror conflicte. Am transmis israelienilor că nu este acceptată nicio provocare în perioada Ramadanului, nu doar de către Egipt ci de întreaga lume musulmană.

În afară de acest aspect, rămâne o situație tensionată în Libia și Siria. Însă, sunt semnale că Siria se va întoarce în cadrul Ligii Arabe. Ne dorim acest lucru, Siria este binevenită în familia arabă. Evident, trebuie îndeplinite anumite condiții, dar cred că președintele Assad, inclusiv pe fondul vizitei efectuate în Emiratele Arabe Unite, va lua cele mai bune decizii.