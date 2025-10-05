search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Europa nu mai are timp pentru frică. Fără curaj, pierdem tot, inclusiv pacea!

Publicat:

Zilele trecute, la Gdansk, am participat la o întâlnire a creștin-democraților europeni cu Radosław Sikorski, viceprim-ministru și ministru de externe al Poloniei.

Viceprim-ministru și ministru de externe al Poloniei, Radosław Sikorski FOTO Facebook
Viceprim-ministru și ministru de externe al Poloniei, Radosław Sikorski FOTO Facebook

Născut în 1963, exilat în Anglia din 1981, educat la Oxford, cu experiență jurnalistică în Marea Britanie dar și ca și corespondent de război în Afghanistan, Radosław Sikorski a mai fost ministru de externe al țării sale în perioada 2007-2014, dar și coleg cu mine în Parlamentul European în perioada 2019-2023. Ce vreau să spun este că are, vizibil, pregnant, profilul unui ministru de externe de calibru mare.

Nu în ultimul rând, este unul dintre reprezentanții de marcă ai Partidului Popular European Creștin-Democrat și este, înainte de orice, un om al calmului și al curajului.

Cine i-a ascultat intervenția din cadrul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, din 22 septembrie, nu a putut să nu remarce, într-o intervenție scurtă dar memorabilă, tonul uman dar ferm în care și-a transmis mesajul, curajul dar și calmul din voce atunci când le-a spus rușilor: Dacă o altă rachetă sau aeronavă intră în spațiul nostru fără permisiune, deliberat sau din greșeală, este doborâtă, iar epava cade pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați.

Cum să nu te inspire un asemenea om, un creștin-democrat autentic, un conservator democrat în toată fibra sa? Cum să nu vrei ca oamenii să audă mesajele sale?

De aceea scriu aceste rânduri – pentru că îmi doresc ca toți, mai ales la nivel înalt, iar asta și la Bruxelles și la Washington și în toate capitatele europene, să ne poziționăm AȘA față de agresiunea rusă în toate formele sale!

Intervenția lui Radosław Sikorski la ONU a avut loc după violări repetate de către Rusia, ori cu drone, ori cu avioane, ale spațiului aerian estonian, polonez sau românesc!

Acest Consiliu, a spus  Sikorski, are responsabilitatea de a trimite un mesaj clar că astfel de provocări nu vor fi tolerate. ONU trebuie să fie solidar cu Estonia, România, Polonia și cu toate națiunile a căror suveranitate este amenințată de agresiunea sistemică rusă.

Și la New York, dar și la întâlnirea pe care am avut-o la Gdansk, vicepremierul polonez a amintit că rușilor nu le pasă de dreptul internațional, că sunt incapabili să trăiască în pace cu vecinii. Naționalismul lor nebun, a spus Sikorski, conține o dorință de dominație care nu va înceta până când nu vor realiza că epoca imperiilor s-a sfârșit și că imperiul lor nu va fi reconstruit.

Încă o dată, curaj, în forma sa pură, manifestat cu calm. Personal, ascultându-l , mi-a adus aminte de John le Carre, marele romancier britanic din vremea Războiului Rece și un pro-european convins. E vorba și de ce a spus dar și de cum a spus, inspirând încredere și speranță. Desigur, vorbim și despre un om extrem de bine pregătit, cu lecturi imense (are o bibliotecă personală de 28.000 de volume!...), cu o experiență politică și de viață, imensă.

Radosław Sikorski este însă și un realist, un om al cărui calm și al cărui curaj se bazează pe fapte. Operațiunea voastră militară specială de trei zile, le-a spus el rușilor, nu poate cuceri nici măcar Donbasul, de zece ani încoace. Dar potențialul pentru greșeli rusești criminale și catastrofale este încă prezent. Însă noi nu vom fi intimidați.

La Gdansk, am discutat și despre prezența spionajului rusesc, sau a agenților lor de influență peste tot în Europa, inclusiv, evident, în Polonia și România! Am discutat despre faptul că aceste încălcări ale spațiului aerian reprezintă o escaladare a războiului hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva Occidentului de ani de zile. Cum? Prin asasinarea unor politicieni, jurnaliști, sau apărători ai drepturilor omului, prin atacurile cibernetice împotriva spitalelor și instituțiilor financiare, prin incendierile unor obiective, inclusiv în Polonia, Marea Britanie și Lituania, prin pachetele poștale care conțin dispozitive incendiare în toată Europa, inclusiv Germania, prin atacurile asupra ambasadelor Ucrainei, pe lângă spionajul și dezinformarea standard.

Este și unul dintre motivele pentru care granița Poloniei cu Belarus a trebuit închisă și fortificată! Migrația ilegală nu este, și trebuie să fii orb să nu vezi asta, doar o problemă socială pe care rușii o împing spre UE, ci și o oportunitate uriașă de a infiltra spioni.

Așadar, nu ne vom lăsa intimidați, ci vom acționa lucid, calm, realist și mai ales ferm. Asta, dacă reușim, așa cum e urgentă nevoie, să ne coordonăm.

Și vreau să spun că aș fi așteptat mult mai mult de la recentul summit al liderilor europeni organizat la Copenhaga. Întâlnirea de luna viitoare, însă, va putea corecta ce nu s-a obținut în Danemarca!

Cred, alături de Radosław Sikorski, că dacă dădeam dovadă, la vreme, de mai mult curaj, și țările europene dar și SUA, astăzi războiul din Ucraina ar fi fost încheiat! Armata rusă nu este atât de puternică, ține de evidență, iar economiile reunite ale țărilor membre NATO (ce să mai spunem despre bugetele și capabilitățile militare) sunt infinit mai solide și mai prospere decât economia Rusiei. Nu vă aduce aminte, cumva, de 1939? Dacă s-ar fi acționat la vreme...

Prin urmare, nu trebuie să ne fie frică! De aceea aștept mult mai mult de la liderii europeni, mai mult curaj, mai multă coordonare, mai puține discuții și mai multe soluții! Inclusiv în privința inițiativei legate de zidul de drone!

Radosław Sikorski mi-a mai adus aminte de un lucru: în istorie, state deținătoare de arme nucleare au mai pierdut războaie convenționale! Franța, în Vietnam sau Algeria, China, tot în Vietnam, America, la fel, rușii în Afghanistan...

Și a mai spus un lucru interesant: Putin are doar trei consilieri: Ivan cel Groaznic, Ecaterina cea Mare și Petru cel Mare. Prin urmare, nu își respectă vecinii și nu are cum să le ofere securitate! Este de mediat aici, inclusiv la București, pentru a ne înțelege mai bine inamicul și pentru a finaliza, prin victorie, acest război. Pentru că, să nu ne amăgim: Rusia este în război cu noi toți!

Eu cred că, în paralel cu consolidarea forțelor armate și a economiei, democrația trebuie să fie răspunsul la marile provocări cu care ne confruntăm, iar ea trebuie să fie apărată în fiecare zi pentru că singură nu este și nu are cum să fie rezilientă. Singură, democrație rămâne doar un concept, un ideal, iar rușii, în fiecare zi, ne bombardează cetățenii cu tone de dezinformare și atacuri la adresa democrațiilor noastre. Iar unii, suficient de mulți, ori lucrează deja pentru ei, ori îi cred.

Rușii sprijină extremismul în fiecare țară, este un fapt dovedit, iar la noi, în România, se vede cu ochiul liber că mesajele lor sunt transmise și purtate de personaje precum Simion, Șoșoacă, Georgescu...

Așadar, fiecare zi reprezintă momentul pentru noi să luptăm cu această dezinformare, mai ales cea de pe rețelele de socializare, pentru că (iar aici avem nevoie de o definiție solidă și mai ales comună în UE) libertatea de exprimare nu poate exista fără responsabilizarea celor care o practică. Gândirea liberă, în lumea reală, nu cea a teoriei, trebuie practicată cu responsabilitate.

Cu ce am rămas după discuțiile acute cu Radosław Sikorski? Cu faptul, repetat iar și iar, că nu trebuie să ne fie frică. Cu faptul că suntem mult, mult mai puternici decât ei. Dar și cu faptul că avem, acum, nevoie de o coordonare mult mai bună. Dacă reușim asta, suntem de neînvins.

Opinii

