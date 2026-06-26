Europa după retragerea americană: între teamă și pragmatism

Retragerea militară americană nu mai este o ipoteză, ci testul care va decide dacă Europa poate deveni o putere strategică de sine stătătoare.

Când ministrul adjunct francez al apărării, Alice Rufo, a cerut săptămâna aceasta la Bruxelles o retragere militară americană „ordonată și coordonată", ea a formulat în termeni diplomatici ceea ce mulți oficiali europeni gândesc în privat: Washingtonul pleacă, ritmul este imprevizibil, iar Europa nu este pregătită să preia singură povara. Întrebarea nu mai este dacă SUA își vor reduce prezența militară pe continent, ci în ce condiții și cu ce consecințe.

Volatilitatea ca politică de stat

Ultimele luni au transformat imprevizibilitatea în instrument diplomatic american. Secretarul apărării Pete Hegseth a lansat în iunie o revizuire pe șase luni a prezenței militare americane în Europa, sugerând explicit că națiunile care nu au sprijinit Operațiunea Epic Fury împotriva Iranului vor fi penalizate. Germania, care a criticat public războiul, a primit imediat un avertisment privind retragerea unor contingente staționate pe teritoriul său. Polonia a fost luată prin surprindere de anularea unei desfășurări de trupe — doar pentru ca decizia să fie inversată câteva zile mai târziu, lăsând Varșovia în incertitudine cu privire la propria securitate.

Această volatilitate nu este un accident. Ea reflectă o doctrină deliberată: folosirea prezenței militare ca monedă de schimb în relațiile cu aliații, nu ca angajament strategic stabil. Precedentul este îngrijorător. Dacă desfășurările de forțe pot fi anulate sau promise în funcție de pozițiile politice ale aliaților față de războaiele americane, fundamentul însuși al descurajării colective — predictibilitatea — este erodat.

Un precedent istoric: Franța, 1966

Europa a mai traversat o criză a prezenței militare americane. În 1966, președintele Charles de Gaulle a retras Franța din structura militară integrată a NATO și a expulzat trupele americane de pe teritoriul francez, obligând mutarea cartierului general al alianței de la Paris la Bruxelles. Washingtonul a considerat gestul o trădare; de Gaulle l-a prezentat drept exercițiu de suveranitate. Paradoxul este că tocmai această decizie a conferit Franței credibilitate strategică pe termen lung. Fără trupe americane pe sol propriu, Parisul și-a construit o forță de descurajare nucleară autonomă și o doctrină militară independentă. Astăzi, Rufo poate spune cu autoritate că „europenii nu duc războaie în același fel ca americanii" — pentru că Franța a avut șase decenii să demonstreze această afirmație. Modelul francez nu poate fi replicat rapid de alte state europene, dar oferă o referință conceptuală: autonomia strategică nu este doar un slogan, ci un proiect de decenii care necesită investiții, doctrină și voință politică. Alice Rufo — este ministrul adjunct (secretar de stat) al apărării al Franței, responsabil pentru afaceri europene și internaționale în cadrul Ministerului Apărării. Nu este o figură publică de prim-plan, dar este interlocutorul direct al Parisului cu NATO și cu omologul american Elbridge Colby pe dosarul retragerii militare americane din Europa. Apare frecvent în negocierile tehnice NATO, mai puțin în spațiul mediatic.

Modelul finlandez: flexibilitate în locul permanenței

Oficialii francezi propun un al doilea model, mai replicabil pe termen scurt: Finlanda. Spre deosebire de abordarea tradițională NATO, care presupune forțe multinaționale staționare permanent în țările de primă linie, Forțele Terestre Înaintate ale Finlandei vor fi bazate în Suedia — națiunea-cadru — și vor opera prin rotație și exerciții militare regulate, nu prin prezență continuă. La mai bine de doi ani de la aderarea oficială la NATO, Suedia a devenit rapid unul dintre cei mai importanți actori ai Alianței în regiunea Mării Baltice și a Europei de Nord. După aproape 200 de ani de neutralitate strictă, Suedia a renunțat la această doctrină în urma invaziei ruse în Ucraina și a intrat în NATO în martie 2024. Astăzi, Stockholmul nu mai este doar un membru pasiv, ci o adevărată națiune-cadru (framework nation) a Alianței.

Potrivit surselor NATO, Suedia joacă un rol central în organizarea, comanda și sprijinul logistic al forțelor aliate din zona nordică. Datorită poziției sale geografice strategice, Suedia controlează accesul vestic al Mării Baltice, completând apărarea Finlandei și a celor trei state baltice. „Suedia aduce nu doar teritoriu, ci și capacități militare moderne, o industrie de apărare puternică și o abordare pragmatică”, afirmă oficiali europeni. Avioanele Gripen, submarinele performante și expertiza suedeză în războiul hibrid fac din această țară un contributor valoros. Spre deosebire de modelul clasic al NATO, Suedia promovează un concept mai flexibil: prezență rotativă a forțelor aliate, bazată pe exerciții regulate, în locul staționării permanente de trupe străine.

Acest model este deja luat în calcul și de alte state, inclusiv în propunerile franceze pentru apărarea Finlandei. Analiștii consideră că Suedia, alături de Finlanda, formează nucleul unui „bastion nordic” în interiorul NATO – o zonă extrem de bine apărată care îngreunează semnificativ orice eventuală acțiune rusă în Baltica. Intrarea Suediei în Alianță a schimbat echilibrul strategic în Europa de Nord, transformând Marea Baltică, practic, într-un „lac NATO”.

Avem aici o logica solidă: o forță care cunoaște terenul, a exersat scenariile de luptă și poate fi mobilizată rapid oferă descurajare credibilă fără costurile politice și logistice ale staționării permanente. Este, în esență, un răspuns european la întrebarea pusă de retragerea americană: nu copiem modelul american, ci îl adaptăm la realitățile și resursele noastre. Franța aplică o variantă a acestui model în România, unde conduce Forța Terestră Înaintată de pe flancul estic. Prezența franceză la Cincu și Kogălniceanu nu este o garder cosmetic — este o componentă a arhitecturii regionale de descurajare care compensează parțial incertitudinile generate de oscilațiile americane.

Gaura neagră a facilitatorilor strategici

Dincolo de trupe și blindate, adevărata vulnerabilitate europeană rezidă în ceea ce Alice Rufo numește „facilitatori strategici": transport aerian și naval strategic, realimentare în zbor, sateliți de recunoaștere, sisteme de comandă și control, capabilități de război electronic de mare altitudine. Acestea sunt domeniile în care dependența europeană de SUA este quasi-totală și în care o înlocuire „unu-la-unu" este practic imposibilă pe termen scurt. Un singur exemplu ilustrează amploarea problemei: NATO dispune în Europa de aproximativ 35 de aeronave de realimentare în zbor de origine europeană, față de peste 400 americane. Fără acces la cisternele americane, raza de acțiune a aviației de luptă europene se reduce dramatic.

Același deficit structural apare în transportul strategic (Europa nu dispune de echivalentul C-17 american la scară), în supraveghere satelitară și în sisteme de avertizare timpurie. Programele europene menite să acopere aceste goluri — MRTT pooling prin NATO Support and Procurement Agency, programul EURODRONE, proiectele comune de sateliți militari — există, dar avansează lent și cu finanțare insuficientă. Summitul de la Haga din 2025 a stabilit ținta de 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare până în 2035, dar chiar dacă această țintă va fi atinsă, banii trebuie investiți în capabilități care durează ani de zile să fie operaționalizate.

Burden-shifting sau burden-sharing?

Ankara va aduce pe masă un termen nou în vocabularul NATO: nu „burden-sharing" — împărțirea poverii, formula clasică prin care SUA cereau europenilor să contribuie mai mult — ci „burden-shifting", transferul efectiv al responsabilității primare pentru apărarea continentului de la Washington la capitalele europene. Distincția nu este semantică. Burden-sharing presupune că SUA rămân garantul principal și că europenii contribuie complementar. Burden-shifting înseamnă că europenii preiau conducerea, iar SUA intervin selectiv.

Este o schimbare de paradigmă pentru care nici structurile de comandă NATO, nici bugetele de apărare europene nu sunt pe deplin pregătite. Germania, care cheltuiește acum 2% din PIB pentru apărare după decenii de subfinanțare, trebuie să facă saltul la 3,5% sau mai mult pentru a-și onora angajamentele de la Haga. Marea Britanie, singura putere nucleară europeană din afara Franței, este absorbită de propriile reforme și constrângeri bugetare. Italia și Spania, explicit vizate de criticile lui Trump, navighează între angajamentele NATO și presiunile interne.

Concluzie: ordine, nu panică

Mesajul lui Rufo este în fond unul de calm strategic: retragerea americană nu este o catastrofă dacă este gestionată ordonat, iar Europa nu trebuie să copieze modelul american pentru a-și asigura propria apărare. „Europenii nu duc războaie în același fel ca americanii" — și tocmai această diferență poate deveni un avantaj dacă este valorificată prin doctrină, investiții și coeziune politică. Dar ordinea pe care o cere Paris necesită un interlocutor american dispus să ofere predictibilitate — lucru care, în contextul actualei administrații Trump, rămâne profund incert. Între cererea franceză de tranziție ordonată și realitatea anunțurilor contradictorii de la Washington, Europa se află într-un interval periculos: prea expusă pentru a ignora schimbarea, prea puțin pregătită pentru a o absorbi rapid.

Post Scriptum: Veau să lamuresc cine este Alice Rufo. Nu am date biografice detaliate despre Alice Rufo în baza mea de cunoștințe. Ce știu este că Alice Rufo s-a născut pe 9 aprilie 1980 la Toulon. Educație: Licențiată în filosofie la Universitatea Panthéon-Sorbonne, apoi diplomată a Sciences Po Paris (2004) și absolventă a École Nationale d'Administration, promoția Émile Zola (2008-2010). A absolvit și École Normale Supérieure de la rue d'Ulm. Carieră: A debutat la Ministerul Afacerilor Externe, în direcția pentru dezarmare și chestiuni multilaterale (2006-2007), după care a urmat ENA (2008-2010). Din 2010, consilier pentru afaceri externe, cu un post la direcția Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Între 2012 și 2014, consilier tehnic pentru Asia și politică culturală internațională în cabinetul președintelui François Hollande. Din 2011, a lucrat la Secretariatul General al Apărării și Securității Naționale (SGDSN) ca raportor pentru actualizarea Cărții Albe privind apărarea națională, cumulând și un post de conferențiar în drept public la Sciences Po Paris. Din noiembrie 2022, numită director general pentru relații internaționale și strategie (DGRIS) la Ministerul Apărării. Din 12 octombrie 2025, ministru delegat pe lângă ministrul Forțelor Armate în guvernul Lecornu II, cu responsabilitate explicită pe dosarul apărării europene. Cavaler al Ordinului Național al Meritului (2023). Este fiica psihiatrului pediatric Marcel Rufo, este căsătorită și are un copil.