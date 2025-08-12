search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Despre fractura logică a logicii de partid

0
0
Publicat:

Într-un text recent din Adevărul, Remus Pricopie, fost ministru pesedist al educației, susține că democrația funcțională românească se bazează pe un paradox ce pune la încercare coerența arhitecturii democratice – Dominic Fritz nu are cetățenie română.

FOTO Facebook
FOTO Facebook

Chiar dacă este ales legal și democratic primar al Timișoarei, totuși ca peședinte de partid nu ar fi în cadre legale pentru a fi alături de ceilalți președinți de partid ai coaliției de guvernare (PSD, PNL, UDMR, USR).

Principalul argument ar fi art 16, al 3 din Constituție, în care se menționează că funcțiile și demnitățile publice pot fi ocupate de persoane care au cetățenia română. Pe acest temei, Remus Pricopie susține că o persoană fără cetățenie română nu poate exercita atribuții în conducerea politică a statului român. În plus, semnătura lui pe diferite documente ar trebui să fie considerată nulă.

Faptul cel mai uimitor de observat este că Remus Pricopie se faultează singur: Dominic Fritz nu este nici demnitar, nici nu ocupă vreo funcție de demnitate publică (ministru, președinte etc). Nu este nici măcar vicepremier în guvern, alături de Marian Neacșu, Cătălin Predoiu, Ionuț Moșteanu, Barna Tanczos.

Așadar, simpla participare la coaliție ar fi un fapt ilegal și imoral. Ca și când, ședințele coaliției ar fi un fel de instituție (organism) de decizie politică, și ar conduce România, ca un fel de supraguvern. Or, toată lumea știe că nici măcar nu există asemenea ședințe (au existat înainte de formarea guvernului, când s-a definitivat programul de guvernare), dar la ele au particpat zeci (subliniez: zeci) de membri din cele patru partide. Înclin să cred că Pricopie ar vrea să se refere la vice-premieri. Probabil, în intenție, cei cinci vicepremieri ar fi trebuit să se întrunească în ședințe și să discute despre priorități, măsuri, legi de elaborat etc.  Or, nu există un regulament al acestei structuri, nu există o bază legală pe care să funcționeze în acest fel.

Să presupunem însă, prin absurd, că cei cinci vicepremieri s-ar înâlni (lunar, de exemplu) și ar decide cu privire la măsurile de luat în coaliție. Ar fi aici o problemă de legalitate? Răspunsul este negativ, câtă vreme Dominic Fritz nu este vicepremier.

Fractura logică cu privire la semnătură este chiar mai clară decât ce am scris mai sus. Prin Hotărârea nr 25 din 23 iunie 2025, Parlamentul României a acordat încredere Guvernului în componența respectivă (anexa 1) și pentru realizarea Programului de guvernare (anexa 2). Acest program nu conține semnătura lui Dominic Fritz (nu conține nicio semnătură). De asemenea, pe pagina Guvernului, Programul de guvernare nu conține semnătura lui Dominic Fritz, tot la fel cum este cazul cu documentul de la Camera Deputaților (nr 20/19140/CT din 23.06.2025).

În fine, a treia fractură logică este incalificabilă – după mine, frizează absurdul: i se reproșează lui Dominic Fritz că ar afla secrete de stat și le-ar divulga unei puteri străine. Cu alte cuvinte, dacă la vreo întâlnire la care participă, află că deficitul României este de 9 la sută, asta ar putea fi divulgat unei puteri străine. Sau, dacă află că evaziunea fiscală este de milioane de euro anual, el ar divulga acest ,,secret” unor puteri străine.

Pentru orice om de bună credință, textul lui Pricopie este de manual cu privire la manipulare și dezinformare, făcut la ordin pentru ca reformele să fie stagnate, anulate sau neimplementate (vezi zbaterile din educație; nu spun că mărirea normei este ok, sau că afectarea veniturilor este ok, ci că este nevoie de reforme în educație).

Cine este de vină? Desigur că USR – am arătat această idee din prima zi a guvernării; orice măsură nepopulară va fi pusă în anii următori în cârca USR.

În plus, USR este la guvernare pentru că la Cotroceni este Nicușor Dan (a propos: i se pregătește și lui un dosar în vederea suspendării. Numai în acest fel, USR va putea fi înlăturat de la guvernare, pentru ca băieții șmecheri să poată fura în liniște). Atacurile din ultima vreme sunt dovada clară că guvernul Bolojan face bine ceea ce trebuie să facă:  mai mult, guvernul are nevoie să ia măsuri mai dure de reformă – prin cele două pachete de măsuri ce așteaptă să fie aprobate.

Opinii

Mai multe de la Adrian Niță

Trump și imigrația
Opinii
A explodat mămăliga?
Opinii
Nevoia de mare coaliție împotriva corupției
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
stirileprotv.ro
image
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
gandul.ro
image
Ciolacu: Inflația a explodat la 7,8% – Guvernul trebuie să ia măsuri urgent
mediafax.ro
image
Cornel Dinu, mărturii cutremurătoare. „Mă lupt cu o depresie. Nu am ieșit din casă de un an și jumătate”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geancă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Românii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegale
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Martorul de bord care te poate lăsa cu mașina în stradă și costuri mari la service. Ce înseamnă simbolul galben cu un volan sau ”Check EPS”
playtech.ro
image
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Contrast climatic, un anticiclon loveşte România. Elena Mateescu anunţă inversiuni termice
romaniatv.net
image
Se oprește apa până pe 31 august!
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Mitică Dragomir, 57 de ani de căsnicie. Ce îi face soția zi de zi: „Am avut un principiu și îl avem și acum”
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Regele Felipe și Regina Letizia își încep vacanța de vară „adevărată” și ultra-privată. Au ales țara care face concurență turistică Spaniei
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie