Despre fractura logică a logicii de partid

Într-un text recent din Adevărul, Remus Pricopie, fost ministru pesedist al educației, susține că democrația funcțională românească se bazează pe un paradox ce pune la încercare coerența arhitecturii democratice – Dominic Fritz nu are cetățenie română.

Chiar dacă este ales legal și democratic primar al Timișoarei, totuși ca peședinte de partid nu ar fi în cadre legale pentru a fi alături de ceilalți președinți de partid ai coaliției de guvernare (PSD, PNL, UDMR, USR).

Principalul argument ar fi art 16, al 3 din Constituție, în care se menționează că funcțiile și demnitățile publice pot fi ocupate de persoane care au cetățenia română. Pe acest temei, Remus Pricopie susține că o persoană fără cetățenie română nu poate exercita atribuții în conducerea politică a statului român. În plus, semnătura lui pe diferite documente ar trebui să fie considerată nulă.

Faptul cel mai uimitor de observat este că Remus Pricopie se faultează singur: Dominic Fritz nu este nici demnitar, nici nu ocupă vreo funcție de demnitate publică (ministru, președinte etc). Nu este nici măcar vicepremier în guvern, alături de Marian Neacșu, Cătălin Predoiu, Ionuț Moșteanu, Barna Tanczos.

Așadar, simpla participare la coaliție ar fi un fapt ilegal și imoral. Ca și când, ședințele coaliției ar fi un fel de instituție (organism) de decizie politică, și ar conduce România, ca un fel de supraguvern. Or, toată lumea știe că nici măcar nu există asemenea ședințe (au existat înainte de formarea guvernului, când s-a definitivat programul de guvernare), dar la ele au particpat zeci (subliniez: zeci) de membri din cele patru partide. Înclin să cred că Pricopie ar vrea să se refere la vice-premieri. Probabil, în intenție, cei cinci vicepremieri ar fi trebuit să se întrunească în ședințe și să discute despre priorități, măsuri, legi de elaborat etc. Or, nu există un regulament al acestei structuri, nu există o bază legală pe care să funcționeze în acest fel.

Să presupunem însă, prin absurd, că cei cinci vicepremieri s-ar înâlni (lunar, de exemplu) și ar decide cu privire la măsurile de luat în coaliție. Ar fi aici o problemă de legalitate? Răspunsul este negativ, câtă vreme Dominic Fritz nu este vicepremier.

Fractura logică cu privire la semnătură este chiar mai clară decât ce am scris mai sus. Prin Hotărârea nr 25 din 23 iunie 2025, Parlamentul României a acordat încredere Guvernului în componența respectivă (anexa 1) și pentru realizarea Programului de guvernare (anexa 2). Acest program nu conține semnătura lui Dominic Fritz (nu conține nicio semnătură). De asemenea, pe pagina Guvernului, Programul de guvernare nu conține semnătura lui Dominic Fritz, tot la fel cum este cazul cu documentul de la Camera Deputaților (nr 20/19140/CT din 23.06.2025).

În fine, a treia fractură logică este incalificabilă – după mine, frizează absurdul: i se reproșează lui Dominic Fritz că ar afla secrete de stat și le-ar divulga unei puteri străine. Cu alte cuvinte, dacă la vreo întâlnire la care participă, află că deficitul României este de 9 la sută, asta ar putea fi divulgat unei puteri străine. Sau, dacă află că evaziunea fiscală este de milioane de euro anual, el ar divulga acest ,,secret” unor puteri străine.

Pentru orice om de bună credință, textul lui Pricopie este de manual cu privire la manipulare și dezinformare, făcut la ordin pentru ca reformele să fie stagnate, anulate sau neimplementate (vezi zbaterile din educație; nu spun că mărirea normei este ok, sau că afectarea veniturilor este ok, ci că este nevoie de reforme în educație).

Cine este de vină? Desigur că USR – am arătat această idee din prima zi a guvernării; orice măsură nepopulară va fi pusă în anii următori în cârca USR.

În plus, USR este la guvernare pentru că la Cotroceni este Nicușor Dan (a propos: i se pregătește și lui un dosar în vederea suspendării. Numai în acest fel, USR va putea fi înlăturat de la guvernare, pentru ca băieții șmecheri să poată fura în liniște). Atacurile din ultima vreme sunt dovada clară că guvernul Bolojan face bine ceea ce trebuie să facă: mai mult, guvernul are nevoie să ia măsuri mai dure de reformă – prin cele două pachete de măsuri ce așteaptă să fie aprobate.