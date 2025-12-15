Transformare spectaculoasă: fostul număr 2 WTA trăiește o nouă viață. Este căsătorită cu un fost fotbalist din Superligă

Fosta număr 2 WTA, Anett Kontaveit (29 de ani), se bucură din plin de viața de după retragerea din tenis, într-un ritm plin de vacanțe și momente alături de familie. Partenerul ei este Brent Lepistu, internațional eston și fost fundaș central la CS Mioveni, în prezent legitimat la Levadia, cu care are un copil de un an.

Kontaveit s-a retras din activitate în vara lui 2023, după ce repetatele accidentări și problemele la spate i-au complicat cariera. Cu toate acestea, estona și-a construit rapid o viață confortabilă, bazată pe familie și momente de relaxare. Cea mai recentă vacanță a fost pe insulele din Thailanda.

„Nu am văzut prea mult soare. Dar cât timp sunt cu ei doi (soțul și fiul) e totul perfect”, a spus Anett Kontaveit.

Cum s-a schimbat viața Anettei Kontaveit

Cu peste 8 milioane de dolari câștigați în carieră, Anett Kontaveit își permite o viață luxoasă și relaxantă, după o carieră scurtă, dar intensă, în care a câștigat 6 turnee WTA, a atins locul 2 mondial în iunie 2022 și a jucat sferturi de finală la Australian Open 2020 și finala Turneului Campioanelor în 2021.

Pe lângă vacanțele exotice, Anett Kontaveit a venit și în România, la Pitești, pentru a petrece câteva zile alături de Brent Lepistu, perioada în care fotbalistul a fost legitimat la CS Mioveni. O prezență care a atras atenția fanilor locali și a adus un strop de glamour în orașul argeșean.

”Da, Anett m-a vizitat. A venit o singură dată, pentru câteva zile. Ei bine, nu pot spune că i-a plăcut așa mult România, dar a fost o vizită scurtă. Mâncarea, de exemplu, e destul de asemănătoară cu cea din Estonia. Oamenii au fost chiar prietenoși.

Sincer, m-am simțit în permanență în siguranță, n-am întâmpinat nicio problemă. Prețurile și viața de zi cu zi mi s-au părut mai ieftine decât în Estonia.

Mi-a plăcut foarte mult natura, mi-au plăcut zonele montane din România. Unul dintre locurile mele favorite pentru relaxare și liniște a fost Therme. Cât despre fotbal, am observat că unele echipe de la voi au stadioane moderne și o infrastructură dezvoltată.

Pentru mine, singura problemă din fotbalul românesc sunt promisiunile comparativ cu realitatea în ceea ce privește banii și salariile”, a declarat Brent Lepistu, pentru GSP, în august 2023