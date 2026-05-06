Degringoladă la București

"Guvernul pro-occidental a fost doborât de extremiștii de dreapta și de social-democrați după mai puțin de un an de mandat", scrie presa germană după moțiunea de cenzură.

Un rol decisiv în succesul moțiunii de cenzură l-a avut Partidul Social Democrat, care făcuse parte din coaliție. Potrivit acordului de coaliție negociat, PSD ar fi urmat să preia funcția de prim-ministru în 2027, în cadrul unui mecanism de rotație, amintește "Tageszeitung". Ziarul vorbește despre "triumful formațiunii de extremă-dreapta AUR, creditat în sondaje în luna aprilie cu circa 35 la sută".

Potrivit cotidianului Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Partidul Social Democrat din România reprezintă, mai mult decât orice altă formațiune politică din țară, un sistem bazat pe corupție și clientelism, model respins de Ilie Bolojan".

Publicația susține că, de luni întregi, social-democrații conduși de Sorin Grindeanu, alături de secretarul general Claudiu Manda și influenta vicepreședintă a partidului, Olguța Vasilescu, ar fi blocat reformele autentice prin tactici de tergiversare în culise și prin critici populiste lansate în spațiul public.

Publicația de stânga Tageszeitung notează că președintele României, Nicușor Dan, a încercat luni să calmeze atât populația, cât și partenerii europeni, afirmând că România își va păstra direcția occidentală indiferent de rezultatul moțiunii de cenzură. El a admis însă posibilitatea unei perioade de incertitudine de una sau două săptămâni.





Ziarul îl citează pe consultantul politic Cristian Andrei, care vorbește însă despre un posibil blocaj politic și estimează că președintele ar putea avea nevoie de mai multe săptămâni pentru a identifica o majoritate parlamentară. Potrivit acestuia, scenariile luate în calcul sunt fie o coaliție reconfigurată fără Ilie Bolojan, fie un guvern minoritar susținut mai degrabă de PSD și partide populiste satelit. Varianta unei coaliții oficiale PSD-AUR este considerată improbabilă, întrucât nu ar fi acceptată de președinte.

"O perioadă prelungită de instabilitate ar veni într-un moment sensibil pentru România"

"Până în august, autoritățile de la București trebuie să finalizeze reforme importante pentru deblocarea a aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile europene. În lipsa unei consolidări a finanțelor publice, România riscă inclusiv o retrogradare a ratingului de țară".

"Süddeutsche Zeitung" trece în revistă contextul dificil în care fusese instalat guvernul Bolojan. "Principalul obiectiv al coaliției de guvernare a fost reducerea deficitului bugetar al României,, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană la acel moment. Consolidarea finanțelor publice reprezintă și una dintre condițiile pentru deblocarea unor fonduri europene de aproximativ zece miliarde de euro promise României".

Jurnaliștii germani mai subliniază că alianța celor patru partide, destrămată între timp, a fost formată într-un context de profundă criză politică, considerată una dintre cele mai grave de după căderea regimului Ceaușescu în 1989. În acest climat tensionat, "extremistul de dreapta Călin Georgescu, aproape necunoscut anterior pe scena politică, câștigase surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, dar rezultatul a fost anulat de Curtea Constituțională din cauza numeroaselor nereguli constatate".

"Süddeutsche Zeitung" notează la rândul său că, în calitate de președinte în funcție, Nicușor Dan trebuie acum să propună Parlamentului un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Dacă formarea guvernului eșuează de două ori consecutiv, șeful statului poate declanșa alegeri anticipate.

"Un asemenea scenariu ar putea avantaja extrema dreaptă, în special AUR, care, potrivit celor mai recente sondaje, ar putea deveni cel mai puternic partid, cu aproximativ 36% din voturi".

FAZ: "De fapt, în spatele cortinei, Simion și Georgescu nu se suferă"

"George Simion mizează, pe lângă discursurile sale de tip 'România Mare', care i-au adus interdicție de intrare în Republica Moldova, pe un mesaj populist în plan economic și pe atacuri atent dozate la adresa 'eurocraților' de la Bruxelles", observă influentul "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Autorul analizei, Michael Martens, opinează că, "deși liderul AUR promite că îl va instala în funcția de premier pe Călin Georgescu, politician pro-rus, cunoscut pentru promovarea unor teoriile conspiraționiste, în culise, relațiile dintre Simion și Georgescu sunt tensionate, cei doi aflându-se în conflict".

Avertismente privind situația economiei românești

Jurnalistul se arată convins că, indiferent cine va guverna la București, "se va lovi de constrângeri economice severe, care vor limita puternic marja de acțiune a oricărei coaliții".





FAZ amintește că România a înregistrat în 2024, potrivit Eurostat, un deficit bugetar de 9,3 la sută. Deficitul s-a redus la 7,3 la sută, dar a rămas tot cel mai ridicat din UE. Totuși, FAZ subliniază că scăderea semnificativă a deficitului într-un singur an este atribuită în mare parte lui Ilie Bolojan, fost primar al Oradei, devenit între timp una dintre figurile cele mai apreciate ale administrației locale românești.

Influenta publicație germană scrie că Oradea a cunoscut o dezvoltare puternică datorită reformelor promovate de Ilie Bolojan și politicii sale bugetare prudente, succes care a atras atenția la nivel național.

FAZ îl descrie pe Bolojan drept omul potrivit pentru reducerea deficitului bugetar al României și pentru evitarea riscului unei incapacități de plată. Totodată, cotidianul german subliniază că Bolojan a adoptat o poziție fermă împotriva corupției.

"Într-un interviu acordat FAZ în luna ianuarie, acesta propunea eliminarea termenului de prescripție pentru cazurile grave de corupție și limitarea posibilității ca judecătorii să fie mutați în timpul proceselor fără motive solide. Astfel de practici au permis în repetate rânduri unor inculpați cu resurse financiare importante să tergiverseze, prin presupuse acte de mituire, dosarele de corupție până la prescrierea faptelor".

În contrast, scrie FAZ în încheiere, "modelul de succes" al PSD s-a bazat timp de decenii pe lipsă de transparență și pe "redirecționarea" fondurilor de stat, precum și a unor sume importante provenite din fonduri europene, în beneficiu propriu.

Publicația susține că, tocmai pentru ca aceste fluxuri financiare să continue, PSD a transmis în repetate rânduri că nu dorește neapărat destrămarea coaliției de patru partide de la București, ci înlăturarea lui Ilie Bolojan.

Potrivit FAZ, social-democrații ar fi dispuși să continue cooperarea guvernamentală și cu un premier provenit din Partidul Național Liberal, atât timp cât acesta ar adopta o atitudine mai "maleabilă" în privința combaterii corupției.

Vlad Drăghicescu - DW