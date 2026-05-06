search
Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Degringoladă la București

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

"Guvernul pro-occidental a fost doborât de extremiștii de dreapta și de social-democrați după mai puțin de un an de mandat", scrie presa germană după moțiunea de cenzură.

Parlamentul României cu prilejul moţiunii de cenzură în urma căreia Ilie Bolojan a fost demis
Parlamentul României cu prilejul moţiunii de cenzură în urma căreia Ilie Bolojan a fost demis

Un rol decisiv în succesul moțiunii de cenzură l-a avut Partidul Social Democrat, care făcuse parte din coaliție. Potrivit acordului de coaliție negociat, PSD ar fi urmat să preia funcția de prim-ministru în 2027, în cadrul unui mecanism de rotație, amintește "Tageszeitung". Ziarul vorbește despre "triumful formațiunii de extremă-dreapta AUR, creditat în sondaje în luna aprilie cu circa 35 la sută".

Potrivit cotidianului Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Partidul Social Democrat din România reprezintă, mai mult decât orice altă formațiune politică din țară, un sistem bazat pe corupție și clientelism, model respins de Ilie Bolojan".

Publicația susține că, de luni întregi, social-democrații conduși de Sorin Grindeanu, alături de secretarul general Claudiu Manda și influenta vicepreședintă a partidului, Olguța Vasilescu, ar fi blocat reformele autentice prin tactici de tergiversare în culise și prin critici populiste lansate în spațiul public.

Publicația de stânga Tageszeitung notează că președintele României, Nicușor Dan, a încercat luni să calmeze atât populația, cât și partenerii europeni, afirmând că România își va păstra direcția occidentală indiferent de rezultatul moțiunii de cenzură. El a admis însă posibilitatea unei perioade de incertitudine de una sau două săptămâni.

Sala Parlamentului României în timpul moţiunii de cenzură
Sala Parlamentului României în timpul moţiunii de cenzură


Ziarul îl citează pe consultantul politic Cristian Andrei, care vorbește însă despre un posibil blocaj politic și estimează că președintele ar putea avea nevoie de mai multe săptămâni pentru a identifica o majoritate parlamentară. Potrivit acestuia, scenariile luate în calcul sunt fie o coaliție reconfigurată fără Ilie Bolojan, fie un guvern minoritar susținut mai degrabă de PSD și partide populiste satelit. Varianta unei coaliții oficiale PSD-AUR este considerată improbabilă, întrucât nu ar fi acceptată de președinte.

"O perioadă prelungită de instabilitate ar veni într-un moment sensibil pentru România"

"Până în august, autoritățile de la București trebuie să finalizeze reforme importante pentru deblocarea a aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile europene. În lipsa unei consolidări a finanțelor publice, România riscă inclusiv o retrogradare a ratingului de țară".

"Süddeutsche Zeitung" trece în revistă contextul dificil în care fusese instalat guvernul Bolojan. "Principalul obiectiv al coaliției de guvernare a fost reducerea deficitului bugetar al României,, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană la acel moment. Consolidarea finanțelor publice reprezintă și una dintre condițiile pentru deblocarea unor fonduri europene de aproximativ zece miliarde de euro promise României". 

Jurnaliștii germani mai subliniază că alianța celor patru partide, destrămată între timp, a fost formată într-un context de profundă criză politică, considerată una dintre cele mai grave de după căderea regimului Ceaușescu în 1989. În acest climat tensionat, "extremistul de dreapta Călin Georgescu, aproape necunoscut anterior pe scena politică, câștigase surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, dar rezultatul a fost anulat de Curtea Constituțională din cauza numeroaselor nereguli constatate". 

"Süddeutsche Zeitung" notează la rândul său că, în calitate de președinte în funcție, Nicușor Dan trebuie acum să propună Parlamentului un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Dacă formarea guvernului eșuează de două ori consecutiv, șeful statului poate declanșa alegeri anticipate.

"Un asemenea scenariu ar putea avantaja extrema dreaptă, în special AUR, care, potrivit celor mai recente sondaje, ar putea deveni cel mai puternic partid, cu aproximativ 36% din voturi". 

FAZ: "De fapt, în spatele cortinei, Simion și Georgescu nu se suferă"

"George Simion mizează, pe lângă discursurile sale de tip 'România Mare', care i-au adus interdicție de intrare în Republica Moldova, pe un mesaj populist în plan economic și pe atacuri atent dozate la adresa 'eurocraților' de la Bruxelles", observă influentul "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Autorul analizei, Michael Martens, opinează că, "deși liderul AUR promite că îl va instala în funcția de premier pe Călin Georgescu, politician pro-rus, cunoscut pentru promovarea unor teoriile conspiraționiste, în culise, relațiile dintre Simion și Georgescu sunt tensionate, cei doi aflându-se în conflict".

Avertismente privind situația economiei românești 

Jurnalistul se arată convins că, indiferent cine va guverna la București, "se va lovi de constrângeri economice severe, care vor limita puternic marja de acțiune a oricărei coaliții".

Ilie Bolojan ascultând discursurile îndreptate împotriva activităţii sale în funcţia de premier
Ilie Bolojan ascultând discursurile îndreptate împotriva activităţii sale în funcţia de premier


FAZ amintește că România a înregistrat în 2024, potrivit Eurostat, un deficit bugetar de 9,3 la sută. Deficitul s-a redus la 7,3 la sută, dar a rămas tot cel mai ridicat din UE. Totuși, FAZ subliniază că scăderea semnificativă a deficitului într-un singur an este atribuită în mare parte lui Ilie Bolojan, fost primar al Oradei, devenit între timp una dintre figurile cele mai apreciate ale administrației locale românești.

Influenta publicație germană scrie că Oradea a cunoscut o dezvoltare puternică datorită reformelor promovate de Ilie Bolojan și politicii sale bugetare prudente, succes care a atras atenția la nivel național. 

FAZ îl descrie pe Bolojan drept omul potrivit pentru reducerea deficitului bugetar al României și pentru evitarea riscului unei incapacități de plată. Totodată, cotidianul german subliniază că Bolojan a adoptat o poziție fermă împotriva corupției. 

"Într-un interviu acordat FAZ în luna ianuarie, acesta propunea eliminarea termenului de prescripție pentru cazurile grave de corupție și limitarea posibilității ca judecătorii să fie mutați în timpul proceselor fără motive solide. Astfel de practici au permis în repetate rânduri unor inculpați cu resurse financiare importante să tergiverseze, prin presupuse acte de mituire, dosarele de corupție până la prescrierea faptelor". 

În contrast, scrie FAZ în încheiere, "modelul de succes" al PSD s-a bazat timp de decenii pe lipsă de transparență și pe "redirecționarea" fondurilor de stat, precum și a unor sume importante provenite din fonduri europene, în beneficiu propriu.

Publicația susține că, tocmai pentru ca aceste fluxuri financiare să continue, PSD a transmis în repetate rânduri că nu dorește neapărat destrămarea coaliției de patru partide de la București, ci înlăturarea lui Ilie Bolojan.

Potrivit FAZ, social-democrații ar fi dispuși să continue cooperarea guvernamentală și cu un premier provenit din Partidul Național Liberal, atât timp cât acesta ar adopta o atitudine mai "maleabilă" în privința combaterii corupției.

Vlad Drăghicescu - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
digi24.ro
image
Achiziție spectaculoasă a statului. Romgaz preia de la elvețieni combinatul chimic Azomureș
stirileprotv.ro
image
Fact-checking Gândul. Bolojan a mințit în timpul moțiunii de cenzură. Acesta a susținut că Hidroelectrica nu face investiții. Cifrele oficiale îl contrazic. Numai în 2025, s-au apropiat de 800 milioane de lei. Un grad de realizare de 95%
gandul.ro
image
Scapi de cozile de la Giurgiu spre Grecia. Taxa de pod va putea fi plătită online
mediafax.ro
image
Luptă pentru avere în familia Dianei Șoșoacă. S-a solicitat restituirea unui teren pe care s-a aflat o fabrică
fanatik.ro
image
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
libertatea.ro
image
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
cancan.ro
image
Bani pierduți la pensie. Înalta Curte a decis care adeverințe nu sunt acceptate la recalcularea pensiilor
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Cea mai ieftină destinaţie pentru vara lui 2026. Cazarea costă 15 euro pe noapte, iar pentru o masă la restaurant plăteşti doar 3 euro
playtech.ro
image
Scandal la 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor! Administrația Prezidențială a refuzat să decoreze un membru important: ”Nu sunt sănătoși la cap”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un tânăr a schimbat ora la care bea cafeaua, iar rezultatul l-a surprins: "Este o senzație uimitoare când văd efectul asupra corpului meu"
ziare.com
image
Fără milă: DOUĂ milioane de oameni l-au înjurat, imediat după discursul neașteptat ținut de Shakira
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
„Moțiunea care nu mișcă nimic: la Obor, politica se votează cu roșia la bucată” REPORTAJ
cotidianul.ro
image
Mirabela Grădinaru, apariție spectaculoasă! Cum a fost fotografiată Prima Doamnă când credea că NU o vede nimeni
romaniatv.net
image
Putin ar putea fi învins de roboți. Zelenski are deja planul pus la punct
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cabral și Andreea Ibacka s-au despărțit? Postările care i-au pus pe fani pe gânduri: „Ești bine, frățică? Ai nevoie de ceva?”
click.ro
image
De ce a divorțat, de fapt, Eugenia Șerban, de soțul musulman: „A fost mai bine să ne despărțim”. Ce religie are fiul lor
click.ro
image
Profețiile lui Nostradamus pentru 2026: o regiune din Europa va fi „inundată în sânge”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Top 3 cele mai sigure și mai ieftine destinații de vacanță, în 2026. Recomandările lui Fabio Niță, după conflictul din Orientul Mijlociu: „Nu e scump!”
image
Cabral și Andreea Ibacka s-au despărțit? Postările care i-au pus pe fani pe gânduri: „Ești bine, frățică? Ai nevoie de ceva?”

OK! Magazine

image
Acolo unde Meghan e disperată să apară, Kate refuză. Motivul pentru care prințesa îi spune NU celei care "e obsedată de ea"

Click! Pentru femei

image
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”