Cine va conduce America după Donald Trump? (1)

Lupta pentru succesiunea lui Donald Trump a început deja: JD Vance încearcă să transforme trumpismul într-o doctrină politică durabilă, în timp ce vechea gardă republicană luptă pentru a recâștiga partidul și pentru a decide cine va conduce America după 2028.

Este timpul să ne uităm dincolo de epoca Trump și la lupta care începe deja în interiorul Partidului Republican: cine va prelua moștenirea politică a actualului președinte și va conduce partidul spre 2028?

Marea confruntare se profilează între Marco Rubio și JD Vance, două figuri puternice ale aceleiași administrații, dar cu viziuni diferite asupra viitorului republicanilor și al Americii. Astăzi și mâine voi analiza pe cei doi pretendenți la șefia Partidului Republican. JD Vance a început războiul pentru moștenirea lui Trump. În același timp vechea gardă republicană încearcă să oprească ascensiunea vicepreședintelui, dar lupta spune mai multe despre transformarea Partidului Republican decât despre șansele lui Vance

În Partidul Republican începe să se contureze prima confruntare serioasă pentru era post-Trump. Deși Donald Trump nu și-a încheiat încă mandatul, o parte a establishmentului conservator american a deschis deja frontul împotriva celui considerat favorit pentru a-i moșteni influența: vicepreședintele JD Vance.

Potrivit unor analize pe care le-am citit, publicate în diverse materiale de media, atacurile nu vin din zona democrată și nici din partea adversarilor tradiționali ai lui Trump, ci din nucleul conservatorismului republican de dinaintea revoluției trumpiste – reprezentat simbolic de pagina editorială a The Wall Street Journal, una dintre cele mai influente voci ale dreptei americane.

O bătălie pentru viitorul Partidului Republican

Miza depășește cu mult persoana lui JD Vance. În realitate, este vorba despre o confruntare între două viziuni asupra Partidului Republican.

De o parte se află conservatorii tradiționali, care nu au acceptat niciodată pe deplin transformarea partidului produsă de Donald Trump și care speră că, după acesta, formațiunea va reveni la prioritățile din perioada Bush-Romney.

Republicanii tradiționali privesc cu nostalgie spre modelul politic reprezentat de George W. Bush și, într-o măsură mai mică, de Mitt Romney. Pentru această tabără, Partidul Republican ar trebui să revină la câteva principii considerate definitorii înainte de ascensiunea lui Donald Trump: o economie bazată pe comerț liber și globalizare, taxe reduse și dereglementare, o politică externă intervenționistă și alianțe puternice cu NATO și partenerii tradiționali ai Statelor Unite, sprijin ferm pentru Ucraina și Israel, precum și o imigrație controlată, dar fără retorica și măsurile radicale promovate de Trump. În plan intern, această aripă rămâne apropiată de marile corporații, de mediul financiar și de comunitatea de afaceri, susținând că prosperitatea economică depinde de piețe deschise și de relații comerciale stabile cu restul lumii.

De cealaltă parte se află tabăra național-conservatoare construită în jurul lui Trump, pentru care Vance reprezintă continuatorul firesc al revoluției începute în 2016.

Deși Donald Trump pare dispus să-i ofere sprijinul pentru o eventuală candidatură prezidențială în 2028, adversarii interni încearcă deja să-i submineze credibilitatea.

Wall Street Journal deschide ofensiva

În ultimele luni, pagina editorială a The Wall Street Journal a publicat o serie de editoriale critice la adresa vicepreședintelui.

Kimberley Strassel (membră a consiliului editorial al The Wall Street Journal din 2005 și autoare a rubricii săptămânale „Potomac Watch”, este una dintre cele mai influente voci ale conservatorismului tradițional american, apărătoare a economiei de piață și a guvernului limitat) și Allysia Finley (membră a consiliului editorial al The Wall Street Journal și editorialistă specializată în economie, fiscalitate și politici publice, promovează conservatorismul economic clasic-comerț liber, piețe deschise, stat limitat), două dintre cele mai cunoscute semnături ale publicației, îl acuză pe Vance că și-ar construi mai degrabă propria carieră decât să se concentreze asupra guvernării.

Ținta principală a criticilor a fost turneul de promovare pentru noua sa carte, Communion, desfășurat într-o perioadă în care Congresul negocia proiecte legislative importante pentru administrația Trump.

Mesajul editorial este clar: un politician care aspiră la Casa Albă ar trebui să pună rezultatele guvernării înaintea imaginii personale.

Un lider prea sensibil?

Criticile nu se opresc însă la agenda politică.

Kimberley Strassel sugerează că vicepreședintele reacționează excesiv la criticile venite din presă și că răspunsurile agresive ale susținătorilor săi reflectă insecuritatea unei mișcări politice care încearcă să se impună drept noul centru al conservatorismului american.

În opinia editorialiștilor, ambițiile ideologice ale curentului „național-conservator” nu sunt atât de larg împărtășite în interiorul Partidului Republican pe cât susțin promotorii săi.

Iranul și acuzația de naivitate

Un alt front al disputei îl reprezintă politica externă.

Editorialele Wall Street Journal l-au criticat pe Vance pentru modul în care a apărat memorandumul de înțelegere negociat cu Iranul, acord care s-a prăbușit rapid după reluarea confruntărilor militare.

Publicația a ironizat declarațiile vicepreședintelui potrivit cărora Teheranul ar fi intrat într-o nouă etapă a relației cu Occidentul, sugerând că argumentele sale seamănă mai degrabă cu cele promovate în trecut de administrația Obama decât cu tradiția republicană în materie de securitate.

Relația cu Tucker Carlson

Un alt punct sensibil îl reprezintă apropierea dintre JD Vance și comentatorul Tucker Carlson.

Pentru conservatorii tradiționali, Carlson este unul dintre simbolurile noii orientări populiste și izolaționiste a dreptei americane, în special după pozițiile sale privind Israelul și politica externă.

Editorialiștii WSJ susțin că Vance încearcă deliberat să-și consolideze relația cu Carlson pentru a-și securiza sprijinul electoral în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028.

În spatele criticilor se află vechiul establishment republican

Axios observă că opoziția față de JD Vance reunește trei grupuri influente.

Primul este reprezentat de conservatorii puternic pro-Israel.

Al doilea cuprinde republicanii care nu au abandonat modelul politic existent înainte de apariția lui Donald Trump.

Al treilea gravitează în jurul imperiului media controlat de Rupert Murdoch.

Relația dintre Murdoch și Trump a fost complicată în ultimul deceniu. Proprietarul News Corp. s-a opus atât candidaturii lui Trump în 2016, cât și revenirii sale politice înaintea alegerilor din 2024. Potrivit relatărilor apărute ulterior, Murdoch ar fi încercat inclusiv să-l convingă pe Trump să nu-l aleagă pe JD Vance drept partener de candidatură.

Astăzi, aceste trei curente se regăsesc în mare măsură pe pagina editorială a Wall Street Journal.

Tabăra lui Vance nu pare îngrijorată

Reacția apropiaților vicepreședintelui a fost rapidă.

Biroul lui JD Vance a respins una dintre criticile privind absența sa din Congres, afirmând că vicepreședintele a participat de peste douăzeci de ori la negocierile legislative de când ocupă funcția.

Mai important însă este mesajul politic transmis de aliații săi.

Aceștia susțin că Wall Street Journal poartă, de fapt, un război împotriva unei lumi politice care nu mai există. Din perspectiva lor, publicația reprezintă establishmentul republican învins de Donald Trump în urmă cu aproape un deceniu.

Un apropiat al lui Vance a declarat pentru Axios că atacurile venite din partea consiliului editorial al publicației îi consolidează, de fapt, poziția în fața bazei electorale republicane.

În aceeași linie, un oficial al administrației Trump a descris consiliul editorial drept „o relicvă a unei epoci apuse”, afirmând că ideile promovate de vechea gardă conservatoare nu mai influențează electoratul republican.

Partidul Republican nu mai este cel din 2016

Contextul acestei dispute este transformarea profundă prin care a trecut Partidul Republican în ultimii zece ani.

Problemele care definesc astăzi agenda formațiunii – imigrația, protecționismul economic, comerțul și scepticismul față de intervențiile externe – sunt exact temele pe care Donald Trump le-a impus împotriva opoziției establishmentului conservator.

JD Vance s-a poziționat aproape integral în această direcție, devenind unul dintre cei mai fideli continuatori ai doctrinei trumpiste.

Aceasta explică și de ce atacurile venite din partea vechii elite republicane nu par să afecteze semnificativ popularitatea sa în interiorul bazei partidului.

Marco Rubio rămâne alternativa preferată

Totuși, există și un alt nume care continuă să fie privit cu interes de republicanii tradiționali: secretarul de stat Marco Rubio.

Deși Rubio a declarat în repetate rânduri că nu intenționează să candideze la președinție, mai mulți donatori importanți ai Partidului Republican îl văd drept o alternativă mai sigură decât Vance.

Axios amintește că miliardarul Ken Griffin și-a exprimat deja preferința pentru Rubio, iar cartea Regime Change, semnată de Maggie Haberman și Jonathan Swan, dezvăluie că Rupert Murdoch îl considera pe Rubio „genial”, chiar dacă admitea că Vance „are potențialul de a deveni mare”.

Kimberley Strassel a făcut recent și o comparație directă între cei doi, apreciind că Rubio urmează modelul clasic al unui vicepreședinte disciplinat: evită conflictele, își face treaba și își lasă rezultatele să vorbească.

Lupta abia începe

Disputa din interiorul Partidului Republican nu este doar despre JD Vance, ci despre direcția pe care o va urma formațiunea după Donald Trump.

În urmă cu un deceniu, Trump a reușit să învingă establishmentul republican și să schimbe definitiv identitatea partidului. Întrebarea este dacă succesorul său politic va reuși aceeași performanță.

Deocamdată, semnalele sunt clare: vechea gardă conservatoare încearcă să împiedice transferul automat al moștenirii trumpiste către JD Vance. Rămâne de văzut dacă influența pe care Donald Trump a exercitat-o asupra Partidului Republican poate fi transmisă unui succesor sau dacă aceasta a fost, prin natura ei, legată de un lider imposibil de replicat.

Post Scriptum: „Communion”, cartea prin care JD Vance își pregătește viitorul politic

La prima vedere, Communion: Finding My Way Back to Faith pare o autobiografie spirituală. Vicepreședintele american JD Vance își povestește drumul de la copilăria petrecută într-o familie modestă din Ohio, trecând prin anii în care s-a declarat ateu, până la convertirea sa la catolicism în 2019. În realitate însă, volumul este mult mai mult decât o confesiune religioasă. Pentru numeroși comentatori americani, cartea reprezintă și un manifest politic, prin care Vance încearcă să-și definească identitatea ideologică și să-și consolideze profilul de posibil succesor al lui Donald Trump în 2028.

Cartea pleacă de la ideea că America traversează înainte de toate o criză morală. În viziunea lui Vance, prosperitatea economică, succesul profesional și ascensiunea socială nu pot compensa pierderea reperelor spirituale. El susține că declinul credinței religioase a fost însoțit de destrămarea comunităților, de polarizarea societății și de accentuarea conflictelor culturale.

Experiența personală ocupă un loc central în volum. Vance descrie perioada în care, după absolvirea Yale Law School și succesul profesional din lumea investițiilor, a descoperit că ascensiunea socială nu îi oferă și sentimentul de împlinire pe care îl căuta. Convertirea la catolicism apare astfel nu doar ca o alegere religioasă, ci și ca o întoarcere la valorile pe care spune că le pierduse în drumul spre succes.

Vicepreședintele explică faptul că a fost atras de catolicism datorită continuității sale istorice, disciplinei intelectuale și capacității Bisericii de a supraviețui schimbărilor politice și culturale. În opinia sa, instituțiile stabile și tradițiile puternice oferă societății o rezistență pe care lumea occidentală începe să o piardă.

Dincolo de dimensiunea religioasă, Communion este și o critică severă la adresa elitelor americane. Vance susține că mediile universitare și economice pe care le-a cunoscut după Yale promovează obsesia succesului individual și a carierei, ignorând comunitatea, familia și responsabilitatea morală. În opinia sa, această cultură produce alienare și contribuie la destrămarea legăturilor sociale care au definit mult timp societatea americană.

Familia ocupă un loc privilegiat în argumentația sa. Vance consideră că slăbirea familiei tradiționale reprezintă una dintre cauzele principale ale declinului social din multe comunități americane. Consumul de droguri, sărăcia cronică și lipsa perspectivelor sunt prezentate ca efecte ale prăbușirii unor structuri familiale stabile, iar soluția propusă este întărirea acestora prin politici publice și prin reafirmarea valorilor conservatoare.

Autorul critică și ceea ce numește secularizarea accelerată a societății americane. În loc să conducă la o societate mai tolerantă și mai echilibrată, diminuarea rolului religiei ar fi alimentat, în opinia sa, radicalizarea politică și conflictele identitare. Vance argumentează că o societate ancorată în valorile creștine ar fi mai stabilă și mai puțin vulnerabilă la polarizarea care caracterizează astăzi viața publică americană.

Această perspectivă se reflectă și în concepția sa despre guvernare. În carte, vicepreședintele afirmă că politica nu poate fi separată complet de valorile morale și că statul are responsabilitatea de a proteja familia, comunitățile locale și demnitatea muncii. Sunt idei care se suprapun în mare măsură peste curentul național-conservator devenit dominant în Partidul Republican după ascensiunea lui Donald Trump.

Un alt fir narativ important este critica modelului economic și cultural al globalizării. Vance revine asupra temelor care l-au făcut cunoscut încă din Hillbilly Elegy: declinul comunităților industriale americane, distanța tot mai mare dintre elite și restul societății și sentimentul că succesul economic a devenit un scop în sine, fără o fundație morală solidă.

De aceea, numeroși analiști americani consideră că Communion este mai mult decât o autobiografie. Așa cum Hillbilly Elegy l-a făcut cunoscut publicului larg, noul volum încearcă să-i definească profilul ideologic. Cartea construiește imaginea unui lider conservator care îmbină populismul economic, valorile creștine și critica elitelor globaliste, într-o formulă destinată electoratului republican format în jurul lui Donald Trump.

Nu întâmplător, criticii din aripa tradițională a Partidului Republican susțin că lansarea cărții reprezintă și începutul neoficial al campaniei pentru succesiunea lui Trump. Pentru susținătorii săi, Communion este povestea unei convertiri spirituale. Pentru adversari, este însă și primul capitol al unei candidaturi prezidențiale atent construite pentru alegerile din 2028.