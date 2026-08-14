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Cât îi costă războaiele pe ruși războiul din Ucraina?

Război în Ucraina
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Costurile, veți vedea, sunt incredibil de mari și cresc în continuare. Exact la fel cum se măresc și consecințele directe și indirecte care trebuie achitate de celelalte națiuni ale lumii, afectate, prinse de acum inexorabil și fără putință de scăpare, sub povara crizelor în lanț provocate de conflictul respective care, cum vedem, generează urmări în absolut toate domeniile economiei mondiale, pentru a nu vorbi decât ceea ce poate fi tradus în limbajul cifrelor.

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E interesant de știut deoarece „acțiunea militară specială” a rușilor, imaginată inițial conform unui scenariu care vorbea despre o victorie rapidă și ocuparea Kievului în foarte scurt timp, s-a transformat într-un război de durată (dar nu și de uzură) care are nevoie să fie susținut de o economie de război. 

Căci asta înseamnă bugetul militar al Rusiei pentru 2026 conform datelor prezentate de SIPRI https://www.sipri.org/publications/2026/sipri-insights-peace-and-security/budget-fifth-year-war-military-spending-russias-budget-2026 : 14 900 miliarde de ruble (aproximativ 167 miliarde $), ceea ce reprezintă un sfert din bugetul statului rus. Dacă la asta se mai adaugă și costurile asigurării securității interne, totul ajunge la 16840 miliarde ruble, adică 217n miliarde dolari SUA, adică 38% din cheltuielile totale ale statului. Numai pentru primul trimestru al acestui an, întreținerea armatei ruse a costat circa 38 de miliarde $/oră, cifre date de Janis Kluge de la Institutul german pentru studii internaționale și de securitate https://janiskluge.substack.com/p/russian-military-spending-surges .

Asta înseamnă în realitate economie de război: „Cheltuielile militare au reprezentat 46% din totalul bugetului pe trimestrul I din acest an, ceea ce înseamnă că aproape cea de-a de-a doua rublă din bugetul federal a fost folosită pentru armată. ...Cheltuielile militare ale Rusiei sunt echivalente cu două treimi din veniturile  bugetare ale țării în perioada ianuarie-martie 2026”. 

Analiștii publicației Le Grand Continent  https://legrandcontinent.eu/fr/2026/03/08/economie-russe-le-cout-de-la-guerre-pour-moscou-representerait-2-500-milliards-de-dollars-depuis-2022/ estimau la 2500 miliarde $ costul cumulat al războiului în Ucraina, adică aproximativ 115% din PIB-ul Rusiei, fiind integrate aici cheltuielile militare direc te, valoarea economică a pierderilor în vieți umane, distrugerea materialului militar și pierderile pe piața internă. Adăugați și estimările făcute de analiștii de la Hoover Institute și de la Naval Postgradute School care spun că valoarea economică a pierderilor umane se situează la mai multe sute de miliarde de dolari, în condițiile în care calculul se face luând ca valoare de referință 2,6 milioane $ pentru fiecare soldat ucis și 270.000 $ pentru fiecare rănit.  Operațiunile militare în Ucraina îi costă pe ruși aproximativ 3,1 miliarde $/lună plus 125 miliarde $ pentru înlocuirea armamentului distrus.

Acest din urmă capitol îl găsiți detaliat aici https://www.csis.org/analysis/russian-blood-and-treasure-ballooning-costs-putins-war de către specialiștii de la Centrul pentru studii strategice și internaționale (CSIS) care vorbesc despre 1,4 milioane de ruși răniți  sau dați dispăruți în Ucraina și 450.000 de morți. Au fost distruse de ucraineni 12.000 de tancuri de asalt, 25.000 de vehicule blindate și peste 400 de avioane. 

Iată, în cifre, imaginea cea mai corectă. asupra tragediei provocate de un război care este mereu gata să se extindă și să se transforme în conflagrație generală. 

Tragic? Absurd? 

Desigur.

Dar amintiți-vă ce spunea Napoleon Bonaparte: „în politică, absurdul nu reprezintă un obstacol”.

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