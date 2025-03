Candidatul „Te agresez sexual, scroafo”! şi „Lovitura de stat din 6 decembrie”, nu va trece de filtrul CCR

Cei care l-au promovat pe George Simion candidat la alegerile prezidenţiale din luna mai sunt ori extrem de naivi, ori nu înţeleg logica statului de drept.

În esenţă, CCR a spus deja în cazul Georgescu şi Diana Șoșoacă că nu pot candida la funcţia de preşedinte, dacă contestă, neagă, atacă Constituţia României. Pentru că viitorul preşedinte este chemat să apere Constituţia ţării, nu s-o înjure şi conteste în multiple ocazii.

George Simion şi Anamaria Gavrilă, parteneri şi susţinători ai lui Călin Georgescu, l-au aprobat, acceptat şi promovat pe Georgescu, în tot ce spunea şi făcea în campania electorală şi după aceea. Rezultă că i-au fost complici, au susţinut şi aprobat atacurile lui Georgescu la adresa Constituţiei României şi la statul de drept. În consecinţă se fac vinovaţi exact de aceleaşi fapte pentru care Georgescu a fost invalidat la candidatura de preşedinte.

Anchetele apărute în ultimele două luni referitoare la Georgescu, Potra, echipa de mercenari a acestuia, care s-au lăsat cu dosare penale, arestări, control judiciar, fac şi mai gravă asocierea cu persoana Călin Georgescu. Nici după toate aceste anchete Simion nu a înţeles că Georgescu respinge Constituţia şi statul de drept din România.

Educaţia precară a lui George Simion

Un parlamentar, şef de partid, care spune altui parlamentar şi şef de partid, Dianei Șoșoacă, „te agresez sexual, scroafo”!, nu are educaţie socială nici cât a unui elev de gimnaziu, care ar fi fost exmatriculat după o asemenea replică.

George Simion a declarat, după decizia BEC de a invalida candidatura lui Georgescu: „Cei care au dat această lovitură de stat ar trebui jupuiţi în piaţa publică”.

Din contextul în care se afla, cu manifestaţii de stradă care deveniseră violente, din poziţia de şef de partid şi parlamentar, o asemenea afirmaţie înseamnă incitare la violenţe, alături de incitarea lui Potra care le-a cerut oamenilor să vină în stradă cu arme, să apere candidatura lui Georgescu.

De altfel, Parchetul a şi deschis un dosar penal pentru incitare la violenţă, având drept prezumtiv inculpat pe George Simion. Aşadar, Simion se prezintă candidat la prezidenţiale, cu un dosar penal vizând incitarea la omor, adresată manifestanţilor din stradă.

Simion a avut altercaţii şi violențe fizice în parlament cu alţi parlamentari, Alfred Simonis, Gabriel Zetea şi alţii.

Simion neagă ordinea constituţională din România

Constituţia prevede puteri sporite acordate CCR, exact pentru a preîntâmpina cazuri flagrante de încălcare a Constituţiei şi legilor ţării.

Simion declară, printre multe altele:

„Prin decizia abuzivă a BEC am trăit un nou episod din lovitura de stat începută pe 6 decembrie”.

Adică documente emise de instituţii fundamentale ale statului român, BEC şi CCR, acceptate de parlament, justiţie, opinia publică, sunt plasate de Simion în categoria „lovitura de stat”. Trecem peste faptul că Simion nu înţelege noţiunea „lovitura de stat” şi o foloseşte aiurea, în contexte care nu au nicio legătură cu esenţa noţiunii. (O lovitură de stat este răsturnarea bruscă, adesea violentă, a unui guvern existent de către un grup mic. Este de obicei o preluare ilegală, neconstituțională a puterii, efectuată de un dictator , o forță militară de gherilă sau o facțiune politică opusă.)

Nici vorbă de aşa ceva, BEC şi CCR au apărat ordinea constituţională, nu au încercat să o preia. În capul lui George Simion nu există definiţii clare, doar propagandă şi încercare de a da lovituri de stat, aşa cum rezultă din anchetele procurorilor. Potra, aflat cu echipa sa în spatele lui Georgescu, a emis un comunicat adresat militarilor forţelor armate să aresteze generalii, conducerea armatei şi a statului. Iar Simion îl consideră pe Georgescu mentorul său politic. Aşadar, cine pregătea lovitura de stat? Georgescu cu aliaţii săi, printre care şi George Simion.

George Simion este interzis în Republica Moldova şi Ucraina

Motivele, incitare la manifestări antistatale, periclitarea securităţii celor două state, întâlniri cu spioni ai Rusiei. Nu poţi avea un preşedinte al României, declarat persona non grata în două ţări vecine.

De ce a fost declarat Simion persona non grata în aceste două ţări?

Igor Grosu, preşedintele Parlamentului de la Chişinău, a explicat interdicţia pentru Simion de a intra în Republica Moldova:

„Atunci când o persoană prin acţiunile sau prin discursuri provoacă o destabilizare sau încearcă să provoace această destabilizare, datoria noastră este să intervenim foarte prompt pentru a nu permite acest lucru”.

Fostul ministru al apărării de la Chișinău, Anatol Șalaru, a susținut într-un interviu că liderul AUR s-a întâlnit, în 2011 la Cernăuți, cu un ofițer FSB.

Autorităților din Ucraina care confirmau că liderul AUR are interdicție în Ucraina au explicat care au fost motivele care au dus la această măsură.

„Decizia a fost luată pe baza informațiilor disponibile privind activitățile anti-ucrainene sistematice ale acestui politician, care sunt contrare intereselor naționale ale Ucrainei și încalcă suveranitatea de stat și integritatea teritorială a acesteia”, scrie în adresa Serviciului de Informații al Ucrainei (SBU), datat în 29 februarie 2024.

General-locotenentul Oleksandr Skipalski, primul șef al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) și fostul prim-vicepreședinte al SBU, serviciul secret al Ucrainei, a declarat că un ofițer al serviciului secret SBU, care a lucrat la Cernăuți în timpul președinției lui Ianukovici, a confirmat cel puțin o întâlnire a deputatului român George Simion cu serviciile speciale rusești.

Banii ajunşi la AUR, campania extrem de activă şi eficace în favoarea lui Georgescu pe reţelele sociale, în special pe TikTok, a costat foarte mulţi bani, care nu puteau veni decât de la Moscova.

Cum poate ajunge preşedinte al României un personaj interzis în două ţări vecine şi, se pare, cu legături cu serviciile de informații ruseşti?

Promisiunea cu apartamente de 35.000 de euro

A avut drept scop o colectare de date personale, care au fost și sunt folosite, probabil, in alcătuirea celor 200.000 de semnături necesare candidaților. Președintele nici nu are atributii in această promisiune, si nici partidul AUR nu avea de unde scoate banii necesari. Cum timpul pentru strângerea celor 200.000 de semnături este foarte scurt, ar fi bine ca organele statului să verifice cu softuri dedicate autenticitatea acestora.

Acestea sunt doar o mică parte din ce i se poate reproşa lui George Simion, în contestaţii adresate CCR. Există avocaţi şi specialişti care vor documenta în amănunt toată activitatea lui George Simion, de încălcare, negare şi contestare a ordinii constituţionale.

CCR nu a trecut peste astfel de acuzaţii, nici în cazul Șoșoacă, nici în cazul Georgescu. Nu va trece nici în cazul George Simion.