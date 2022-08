Bumerangul geopolitic lovește Rusia. Va fi capabil Kremlinul să revigoreze „vecinătatea apropiată”?

Dup─â ce au ordonat ╚Öi girat invadarea Ucrainei, elitele politice ╚Öi birocratice din Federa╚Ťia Rus─â au de gestionat o serie de crize cu impact greu de estimat.┬á



Analiz─â realizat─â de Radu Cupcea*

Criza economic─â este cea mai important─â dintre ele, deoarece problemele care au ap─ârut ├«n leg─âtur─â cu invazia rus─â ├«n Ucraina sunt extrem de greu de rezolvat politic. Asta ├«nseamn─â c─â sanc╚Ťiunile occidentale, ╚Öi ├«n special sanc╚Ťiunile americane, vor r─âm├óne ├«n vigoare mult timp ╚Öi vor avea un efect puternic asupra economiei ruse pe termen lung. Dar criza economic─â este o problem─â ce ╚Ťine de politica intern─â a Rusiei. ╚śi nu este singura.

Noi, ├«n cele ce urmeaz─â, ne propunem s─â prezent─âm ╚Öi analiz─âm crizele politicii externe ruse din zona pe care Ministerul de Externe de la Moscova a numit-o, cu deja mul╚Ťi ani ├«n urm─â, ÔÇ×str─âin─âtatea apropiat─âÔÇŁ a Federa╚Ťiei Ruse.

ÔÇ×Str─âin─âtatea apropiat─âÔÇŁ ├«n criz─â. Kazahstanul

├Än ÔÇ×str─âin─âtatea apropiat─âÔÇŁ (termen aproape dat uit─ârii), politica extern─â a Federa╚Ťiei Ruse nu produce rezultatele pe care ╚Öi le-au propus cu ani ├«n urm─â deciden╚Ťii ╚Öi diploma╚Ťii ru╚Öi. Statele apropiate p├ón─â nu de mult de Rusia caut─â, dup─â ╚Öase luni de c├ónd Vladimir Putin a declan╚Öat atacul armat asupra Ucrainei, alte puncte de sprijin extern sau chiar s─â-╚Öi reduc─â dependen╚Ťa de Moscova ├«n mod considerabil.

Un exemplu este Kazahstanul. Elitele de la Nur-Sultan nu au condamnat ├«n mod viguros ÔÇ×opera╚Ťiunea special─âÔÇŁ ruseasc─â ├«n Ucraina ├«ntr-o prim─â faz─â, dar au declarat r─âspicat, prin pre╚Öedintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, ├«n cadrul celui de-al 25-lea Forum Economic Interna╚Ťional de la Sankt Petersburg, c─â Republica Kazahstan nu va recunoa╚Öte regiunile Done╚Ťk ╚Öi Lugansk.┬áAcest gest, dar ╚Öi alte r─âspunsuri legate de implicarea Rusiei ├«n Kazahstan din partea lui Tokaev ├«n cadrul vizitei sale ├«n Federa╚Ťia Rus─â l-au deranjat mult pe Vladimir Putin. La pu╚Ťin timp dup─â asta, Federa╚Ťia Rus─â a anun╚Ťat, prin intermediul sistemului de justi╚Ťie, c─â nu mai pompeaz─â petrol kazah prin conducta de la Marea Caspic─â la Novorossiisk timp de o lun─â. Motivul invocat avea leg─âtur─â cu problemele de mediu. Dar, de fapt, se pare c─â acesta a fost r─âspunsul Moscovei pentru declara╚Ťiile lui Tokaev de la Sankt Petersburg. Livr─ârile prin oleoductul CPC au continuat, ├«ns─â Kazahstanul nu a renun╚Ťat s─â caute o contrapondere la Rusia ╚Öi a declan╚Öat un amplu proces de diversificare a exporturilor sale. ├Än cur├ónd, kazahii vor ├«ncepe s─â exporte o parte din petrol prin Azerbaidjan. Ei negociaz─â cu compania azer─â SOCAR permisiunea de a vinde 1,5 milioane de tone de petrol pe an prin conducta c─âtre portul turc Ceyhan. Contractul urmeaz─â s─â fie semnat la sf├ór╚Öitul lunii august (Sursa aici). La aceasta se mai adaug─â op╚Ťiunea exportului a ├«nc─â 3,5 milioane de tone de petrol pe an din 2023 prin conducta azer─â c─âtre portul georgian Supsa. ├Än total, vorbim de aproximativ 10% din petrolul kazah, nu foarte mult, dar numai faptul c─â acest proces are loc ├«n cel mai deschis ╚Öi dinamic mod posibil afecteaz─â at├ót economia, c├ót ╚Öi prestigiul Rusiei ├«n fa╚Ťa statelor din CSI.

Gestul sau incidentul provocat de fostul pre╚Öedinte rus Dmitri Medvedev, pe platforma de socializare VKontakte, unde pentru 10 minute contul s─âu a g─âzduit un mesaj ├«n care Kazahstanul era catalogat drept un ÔÇ×stat artificialÔÇŁ ┼či acuzat de un ÔÇ×genocidÔÇŁ al minorit─â┼úii ruse care tr─âie┼čte ├«n aceast─â ┼úar─â, a pus ├«n stare de alert─â fosta republic─â sovietic─â din Asia Central─â. Nu a trecut mult timp ╚Öi Rusia a primit un r─âspuns indirect din partea autorit─â╚Ťilor din Kazahstan. Acest stat vecin, membru al Organiza╚Ťiei┬áTratatului de Securitate Colectiv─â (CSTO), a semnat un acord cu Turcia, stat membru NATO, privind schimbul de informa╚Ťii militare ╚Öi cooperarea ├«n monitorizarea situa╚Ťiei din orice regiune sau stat dac─â aceasta reprezint─â o amenin╚Ťare pentru p─âr╚Ťi (Regnum, 9 aug. 2022).

La prima vedere ai zice c─â nu s-a ├«nt├ómplat mare lucru, dar cele dou─â tabere s-au studiat ╚Öi au continuat s─â fac─â mut─âri serioase. Online-ul rus ╚Öi o mare parte din presa de limb─â rus─â au explodat. Acuza╚Ťiile la adresa lui Tokaev ╚Öi a celorlalte state ex-sovietice din Asia Central─â au curs. De cealalt─â parte, politicienii kazahi ╚Öi-au luat inima ├«n din╚Ťi ╚Öi au fost de acord ca membri ai armatei na╚Ťionale s─â participe la manevrele militare denumite ÔÇ×Cooperare regional─â - 2022ÔÇŁ sub comanda Statelor Unite, ├«n Tadjikistan, alt membru al CSTO-ului Rusiei, unde au mai luat parte militari din K├«rg├«zstan, Uzbekistan, Mongolia ╚Öi Pakistan (Nezavisimaia Gazeta, 11 aug. 2022).

Iar curajul vecinului care odinioar─â era la fel de apropiat ca Republica Belarus fa╚Ť─â de Rusia nu se opre╚Öte aici. O alt─â ╚Ötire a lovit puternic la temelia rela╚Ťiilor bilaterale. ├Än Kazahstan, autorit─â╚Ťile inten╚Ťioneaz─â s─â ├«nchid─â toate clasele de limba rus─â din ╚Öcoli ├«n urm─âtorii 6-7 ani. P─ârin╚Ťii care locuiesc ├«n Nur-Sultan sunt sf─âtui╚Ťi deja s─â nu-╚Öi trimit─â copiii la cursurile de limba rus─â ├«nc─â existente. Pentru asta au fost create privilegii la admiterea ├«n universit─â╚Ťi pentru persoanele care vorbesc limba kazah─â. Mai mult, Kassym-Jomart Tokayev este hot─âr├ót s─â continue trecerea de la alfabetul chirilic la cel latin.

Exist─â exper╚Ťi ru╚Öi care au lansat ipoteza implic─ârii Chinei ├«n acest comportament al noii conduceri a Kazahstanului. Pe canalul de telegram intitulat ÔÇ×Puterea ╚Öi politicaÔÇŁ, autorii v─âd cum ÔÇ×Kazahstanul ├«ncearc─â s─â ob╚Ťin─â maximum de beneficii din cooperarea cu Rusia ╚Öi, pe de alt─â parte, ├«╚Öi arat─â ├«n toate privin╚Ťele disponibilitatea de a alege China ca singur partener strategic.ÔÇŁ(Aici) ├Än concluzie, autorii sus╚Ťin c─â ÔÇ×Tokayev este at├ót de ├«ndr─âzne╚Ť cu Rusia din cauza apropierii sale de ChinaÔÇŁ.

├Äntr-adev─âr, din studiile realizate p├ón─â acum reiese c─â Republica Popular─â Chinez─â continu─â s─â ac╚Ťioneze discret ├«n Asia Central─â ╚Öi nu neap─ârat ├«n favoarea Rusiei.

Principiul vaselor comunicante. Rusia scade, Turcia crește?

Turcia, ├«n schimb, vrea s─â demonstreze tuturor ambi╚Ťiile sale ╚Öi le subliniaz─â cu orice ocazie. Pe cale de consecin╚Ť─â, ÔÇ×opera╚Ťiunea special─âÔÇŁ a lui Vladimir Putin a dus la sc─âderea influen╚Ťei Rusiei at├ót ├«n Asia Central─â, c├ót ╚Öi ├«n Caucazul de Sud (conflictul din Nagorno-Karabah), adic─â la o ├«nt─ârire cel pu╚Ťin temporar─â a influen╚Ťei Turciei. Sl─âbirea pozi╚Ťiei Rusiei ├«n Caucazul de Sud ╚Öi ├«nt─ârirea Turciei sunt fe╚Ťele aceleia╚Öi monede. De asemenea, nu este clar cum, ├«n lumina acestor evenimente ╚Öi a implic─ârii Turciei ├«n conflictul de la Marea Neagr─â de partea Ucrainei, chiar dac─â nu pe fa╚Ť─â, Rusia continu─â s─â dialogheze intensiv cu Recep Tayyip Erdo─čan. Lipsa de op╚Ťiuni ╚Öi frica de o izolare aproape total─â, cu siguran╚Ť─â contribuie la acest tip de comportament din partea Kremlinului. De fapt, conform publica╚Ťiei Kommersant (Kommersant.ru, 16 aug. 2022), Rusia ╚Öi Turcia au semnat un contract pentru furnizarea celui de-al doilea regiment de sisteme antiaeriene S-400, cu condi╚Ťia ca mare parte din el s─â fie realizat pe teritoriul Turciei. Acest contract i-a contrariat pe anali╚Ötii c├ót de c├ót independen╚Ťi din Federa╚Ťia Rus─â. ÔÇ×Cum s─â furnizezi detaliile sistemului de ap─ârare aerian─â unei ╚Ť─âri care sprijin─â inamicul - Ucraina, cu dronele de lupt─â Bayraktar? Cum este posibil s─â furnizezi arme unui guvern care ajut─â la uciderea armatei tale?ÔÇŁ, sunau ├«ntreb─ârile a c├ó╚Ťiva formatori de opinie ru╚Öi.

╚śi temerile sunt ├«ntr-o oarecare m─âsur─â justificate. Turcia nu este un stat dominat, ci dominant ├«n NATO, dar tot membru al Alian╚Ťei Nord-Atlantice r─âm├óne. ├Än plus, este cunoscut─â implicarea Turciei ├«n ofensiva Azerbaidjanului ├«n detrimentul Armeniei, vechiul aliat protejat prin acorduri de Federa╚Ťia Rus─â. ╚śi aici lucrurile se complic─â. Armenia pierde teren la propriu ╚Öi la figurat dup─â recentul conflict deschis din Nagorno-Karabah. Liderii de la Erevan se simt abandona╚Ťi de Moscova ╚Öi caut─â oportunit─â╚Ťi de a negocia cu vecinii s─âi care ocolesc deja Moscova. Totodat─â, criza din Ucraina ╚Öi sanc╚Ťiunile anti-ruse, potrivit B─âncii Mondiale citat─â de Kommersant.ru, vor duce la o sc─âdere a fluxurilor de remiten╚Ťe ├«nregistrate oficial cu 32% ├«n K├«rg├«zstan, cu 22% ├«n Tadjikistan, 21% ├«n Uzbekistan ╚Öi 19% ├«n Armenia. Ori acest fapt va ├«nr─âut─â╚Ťi situa╚Ťia economic─â din aceste state ce intr─â ├«n strategia ÔÇ×str─âin─ât─â╚Ťii apropiateÔÇŁ a Rusiei ╚Öi le va determina s─â caute o deschidere c─âtre alte puteri (China, Turcia, Uniunea European─â).

╚śi Uzbekistanul d─â semne de nesupunere

Am v─âzut un semnal nefiresc p├ón─â acum petrecut ├«n Uzbekistan. Acest stat din a╚Öa-numita ÔÇ×str─âin─âtate apropiat─âÔÇŁ a dat un r─âspuns ferm Rusiei ├«n leg─âtur─â cu ├«ncercarea autorit─â╚Ťilor ruse de a forma un batalion de cet─â╚Ťeni uzbeci care s─â lupte ├«n Ucraina. Prin intermediul Ambasadei Republicii Uzbekistan la Moscova, autorit─â╚Ťile de la Ta╚Ökent au ÔÇ×avertizat compatrio╚Ťii ├«mpotriva cre─ârii batalioanelor de voluntari ╚Öi/sau particip─ârii la ostilit─â╚Ťi pe teritoriul statelor str─âineÔÇŁ. Gestul ├«n sine ├«nseamn─â c─â nici aceast─â republic─â ex-sovietic─â nu sus╚Ťine Rusia ├«n r─âzboiul din Ucraina. Pe de alt─â parte, cooperarea cu Turcia a fost intensificat─â. ├Än ultima convorbire telefonic─â care a avut loc recent ├«ntre Mirziyoyev ╚Öi Erdo─čan, consilierii uzbeci au avut grij─â s─â pomeneasc─â despre cooperarea ├«n cadrul structurilor interna╚Ťionale ╚Öi regionale, inclusiv Organiza╚Ťia Statelor Turcice patronat─â de Ankara ╚Öi Organiza╚Ťia de Cooperare din Shanghai patronat─â de Beijing (mfa.uz, 15 aug. 2022), f─âr─â s─â pomeneasc─â de Uniunea Economic─â Eurasiatic─â patronat─â de Moscova.

Georgia și R. Moldova vor să scape și ele...

├Än ce prive╚Öte Georgia, la fel ca Republica Moldova, caut─â s─â nu irite oficialii ru╚Öi f─âr─â s─â ofere semne c─â ╚Öi-ar dori vreo apropiere de Rusia ├«n viitor. Dimpotriv─â, autorit─â╚Ťile de la Batumi ╚Öi Chi╚Öin─âu continu─â s─â ├«ntre╚Ťin─â nara╚Ťiunea public─â despre o eventual─â aderare la Uniunea European─â, f─âr─â a oferi popula╚Ťiei o perspectiv─â concret─â, av├ónd ├«n vedere lipsa ei. Georgia ├«ncearc─â s─â-╚Öi joace rolul geopolitic pe c├ót poate de mult. Republica Moldova, la r├óndul ei, ├«ncearc─â s─â ob╚Ťin─â beneficii materiale din partea Rom├óniei ╚Öi a Uniunii Europene, ├«mbun─ât─â╚Ťind rela╚Ťiile, dar cu ochii mereu ├«ndrepta╚Ťi spre enclava separatist─â din st├ónga Nistrului.

Pe l├óng─â dificult─â╚Ťile din Ucraina, care se transform─â pentru oficialii din Federa╚Ťia Rus─â, pe m─âsur─â ce trece timpul, ├«ntr-o mare capcan─â, iar pentru ucraineni ├«ntr-o mare nenorocire ce va persista peste ani, asist─âm la un e╚Öec al implement─ârii strategiei definite de c─âtre Ministerul Afacerilor Externe din Federa╚Ťia Rus─â ├«n perioada lui Boris El╚Ť├«n ÔÇ×vecin─âtatea apropiat─âÔÇŁ ╚Öi ÔÇ×Doctrina liniilor ro╚ÖiiÔÇŁ ├«n perioada lui Vladimir Putin.

Toate ├«ncerc─ârile din ultimii dou─âzeci de ani de a-╚Öi consolida puterea ├«n spa╚Ťiul post-sovietic ale administratorilor politici de la Moscova au rezultat efectul opus celui propus, Rusia pierz├ónd influen╚Ťa p├ón─â ╚Öi asupra acelor pu╚Ťine ╚Ť─âri care ╚Öi-au demonstrat anterior loialitatea.

*Radu Cupcea este doctor al Universit─â╚Ťii din Bucure╚Öti ╚Öi cercet─âtor la Institutul de ╚śtiin╚Ťe Politice ╚Öi Rela╚Ťii Interna╚Ťional (ISPRI) al Academiei Rom├óne