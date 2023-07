BBC Prom 3 - Benjamin Grosvenor, recital de pian la Royal Albert Hall

Luna iulie a însemnat la Londra și deschiderea celor opt săptămâni ale tradiționalului festival Proms, ce are ca dată de naștere anul 1895, fiind actualmente organizat și transmis la Radio/TV de BBC. Se știe, Prom este prescurtarea de la „Promenade concerts” care erau evenimente de muzică clasică ce se desfășurau odinioară în aer liber în parcurile londoneze, concerte instituționalizate la finele secolului al XIX-lea grație impresarului Robert Newman și dirijorului Sir Henry Wood pentru a se derula la Queen's Hall. De fapt, acum denumirea oficială a festivalului este „Henry Wood Promenade Concerts presented by the BBC”, iar centrul lui vital se află din 1944 în spectaculara sală în formă de arenă, Royal Albert Hall, cu peste 5200 de locuri, care în 2023 găzduiește 71 de manifestări, între renumitele „First night” („Prima seară”, 14 iulie) și „Last night of the Proms” („Ultima seară la Proms”, 9 septembrie). Un festival anual de vară, cu concerte simfonice, camerale și corale, recitaluri lirice și instrumentale, concerte de operă, câteva seri de jazz-soul-gospel sau omagii muzică-dans aduse unor populari cântăreți din filme etc. Genuri și stiluri diverse, mari orchestre, mari interpreți, vedete de toate felurile, toate înseamnă Proms.

Prom 3 l-a avut ca invitat într-un matineu de duminică pe britanicul Benjamin Grosvenor, 31 de ani, la a 11-a prezență la Proms, numărându-se și printre acei puțini pianiști care au concertat atât la „First night” cât și la „Last night of the Proms”, acum fiind la prima apariție single la Royal Albert Hall..

Programul ales a fost în mare majoritate dedicat muzicii franceze de extracție impresionistă, Debussy, Ravel, inspirația pianistului venind din solicitarea organizatorilor de a cânta transcripții orchestrale pentru pian. A fost o șansă pentru tânărul artist care și-a pus în valoare certe calități.

Debutul recitalului s-a făcut cu „Preludiu la după-amiaza unui faun” de Debussy, al cărui aranjament din 1920 datorat pianistului britanic Leonard Borwick s-a prezentat acum pentru prima oară la Proms. Grosvenor s-a recomandat printr-un sunet distilat și delicat, impregnat cu visare și melancolie.

În aceleași conotații stilistice, artistul a interpretat „Mormântul lui Couperin” (1914-1917) și „Valsul” (1919-20, aranjament din 1920), ambele de Ravel, ca prime execuții la Proms a versiunilor pianistice.

În întâia piesă, compusă din șase părți, Benjamin Grosvenor a făcut demonstrația unui perlaj agil („Prélude: Vif”), unei expuneri contemplative („Fugue: Allegro moderato”), unui filon diafan și rafinat („Forlane: Allegretto”), unei dinamici virtuozistice („Rigaudon: Assez vif”), unui conduct visător („Menuet: Allegro moderato”) și unei tehnici imbatabile cu final în forță (joviala „Toccata: Vif”).

„Valsul” ravelian a început în mister, plutitor, a continuat extrem virtuoz, cu avalanșă de sunete. Pianul – orchestră.

Printre opusurile impresioniste, a surprins includerea „Reminiscențelor din <Norma> de Bellini”, piesă compusă de Liszt ]n 1841, de asemenea o premieră de programare la Proms. Este o transcripție pur romantică venită dintr-o scriitură belcantist - romantică. Liszt obișnuia să includă în propriile recitaluri parafraze din opere populare în vremea sa, „Don Giovanni” (Mozart), „Rigoletto” (Verdi), „Hughenoții” (Meyerbeer) ș.a., așa încât aplecarea către opusul bellinian a fost firească, după premiera absolută din 1831.

Grosvenor s-a implicat intens în interpretarea succesiunii fragmentelor alese de compozitor și în absența celebrei arii „Casta Diva”, a dăruit altor pagini poetică alternantă cu puternice energii. Chiar marșul din prima scenă (în operă susținut de Oroveso și corul druizilor) a primit din partea pianistului patină evocatoare, impregnată cu cascade de agilități. De fapt interspațiile între temele belliniene au fost dotate de Liszt cu variații spectaculoase pe care Grosvenor le-a împlinit cu brilianță. Fragmentul din terțetul Norma-Adalgisa-Pollione („Oh! di qual sei tu vittima”, primul act al operei) a avut tentă doloroso și patimă, secvența din duetul Norma-Pollione („Ah! troppo tardi t'ho conosciuta”, actul secund) sensibilitate și crescendo dramatizat. Odată ce partitura lisztiană s-a întors la episodul „Guerra! Guerra!” (corul din actul al doilea), Grosvenor i-a conferit agitație turbulentă, expresie pe care a dăruit-o și dificilului final al „Reminiscențelor”, după un debut dolente al episodului.

Succes major pentru tânărul pianist, suficient pentru un bis eteric, „Lebăda” din „Carnavalul animalelor” de Saint-Saëns.

La Royal Albert Hall, BBC Proms 2023 continuă în forță.