ALIAȚII din NATO (adică și România?) sunt niște lași, zice Trump

În termenii de manual ai onoarei militare, mai mare și mai grea insultă și acuzație nici că se poate. Pentru asta se ieșea la duel sau se trimitea un ostaș în fața tribunalului militar sau, pe alte timpuri, în armata romană se ordona decimarea unei legiuni.

Ai noștri, de la Comandantul suprem, ministrul apărării naționale, ministrul de externe, cei 1300 de generali cu solda la zi, mulți ca firele de iarbă pe ogorul neprășit la timp, nici măcar Ciucă al nostru cu cartea celebră nu zic nimic.

Onoarea le este altundeva, precum memoria, lași, fricoși, îngroziți că , măcar o singură dată î viață ar trebui să iasă la raport pentru a cere socoteală aliatului strategic pentru aceste vorbe grele, aruncate generic, judecăți de valoare din care ar trebui să fie somat să ne excepteze public. Eventual repetând mulțumirile politicienilor și militarilor de dinaintea lui, cei care s-au referit extrem de elogios la contribuția românească, la apelul direct și urgent al SUA, în Irak sau Afganistan. România a făcut-o și acum când, tot la cererea expresă a Administrației Trump, în contextul atacurilor împotriva Iranului, a pus la dispoziția americanilor Aeroportul Kogălniceanu, fără să pună niciun fel de întrebări (cum a ținut să precizeze Ministrul Miruță). Zic că nu e bine să rămânem cu onoarea nereperată mai ales acum când toată lumea e cu nevii în pioneze. Chiar e păcat să ne lăsăm călcați pe bombeu când nu e cazul și, măcar în cazul României lucrurile nu stau deloc așa.

Ba chiar pe dos.

Noi ne-am făcut treaba .

Mărturie stau listele de morți și răniți, eroii români de pe câmpurile de bătălie unde au luptat cu cinste, cu onoare pentru a folosi în sensul cuvenit și respectuos termenul injurios pus în context de Trump.

Am fost alături de aliatul strategic american și, pentru uzul celor care, cu lefurile aferente, umplu acum lanțul de control și comandă ce reprezintă Armata Română, pentru cei nominalizați mai sus și colegii lor politicieni, să reamintim, ca un gest firesc de omagiu eroilor militari români, cifrele consemnate de statisticile americane care prezintă morții și răniții din campaniile din Irak și Afganistan.

Mai întâi, tot din sursă americană (cea mai des citată de analiști dar și de serviciile de documentare ale multor instituții naționale, https://costsofwar.watson.brown.edu/costs/human iată o estimare a „costurilor războaielor” din Irak, Afganistan, Siria, Yemen și Pakistan în perioada 2001-2003” e vorba despre un total de peste 940.000 de oameni dintre care jumătate, peste 432.000 erau civili. Comparați datele pentru Afganistan, spre exemplu, cu o altă sursă de informații, cea oferită de Museum of War https://www.nam.ac.uk/explore/war-afghanistan Dezastrele produse de războaiele respective, calculate ca „pierderi directe și indirecte”. Inclusiv „distrugerile din economie, sisteme de sănătate, infrastructură și mediu care au dus la decesul a 3,6-3,8 milioane de oameni în zonele post-conflict,”, costul uman total ajungând la 4,5-4,7 milioane de vieți omenești, bilanțul fiind deschis pentru adăugirile datorate războiului de acum declanșat de forțele americano-israeliene.

Mai precis, pentru a restrânge totul la calculul pe tema care ne interesează acum, aceeași sursă spune că numărul de decese în rândul forțelor americane și aliate în zonele de conflict post 11 Septembrie este foarte ridicat.

Iată una dintre cele mai complete statistici disponibile din surse publice http://icasualties.org/#:~:text=Fatalities%20By%20Year%20and%20Country,Afghanistan%20Fatalities%20Details unde găsiți consemnate decesele din Irak (Operațiunile Enduring Freedom/Resolute Support) și Afganistan (Iraqi Freedom/Inherent Resolve) , la care sunt adăugate și cifrele din Iran în ce privește soldații americani.

În cazul României, nu există vreo sursă care să nu consemneze faptul că am răspuns și atunci „prezent” la chemarea americanilor , evident cifrele statistice prezentate corespunzând capacității de luptă pe care o putea angaja țara noastră. Aveți aici o asemenea prezentare statistică https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/210631, la care, pentru a compara sursele, puteți adăuga prezentarea făcută în Wikipedia https://ro.wikipedia.org/wiki/Participarea_României_la_Războiul_din_Afganistan#:~:text=Limbă,convoi%20americano%2Dromân%20în%20Afganistan privind „participarea României la războiul din Afganistan.

Total: 30 de morți și aproximativ 238 de răniți.

În plus, adăugați costurile financiare care, cumulat pentru misiunile din Irak și Afganistan, au totalizat, pentru perioada 2001-2018, suma de peste 3 miliarde Euro https://business-review.eu/business/defence/military-participation-in-iraq-and-afghanistan-wars-has-cost-romania-over-ron-3-billion-185657

Cred că toate astea sunt argumente suficiente. Cineva să le și folosească.