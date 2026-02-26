search
Afaceri, interese, scheme. Sau de ce vor să scape de Bolojan

0
0
Publicat:

În vreme ce premierul Ilie Bolojan e la Bruxelles și încearcă recuperarea tranșei de 230 de milioane de euro, PSD pune la cale strategia decapitării sale și speră să aibă sprijin din PNL.

Premierul României, Ilie Bolojan
Premierul României, Ilie Bolojan

PSD crede că-și poate recupera electoratul care preferă acum AUR dacă îl dă jos pe Ilie Bolojan. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu își imaginează că eroismul demonstrat astfel va șterge colaborarea PSD pentru reducerea deficitului, creșterea taxelor, tăierea burselor, neplata primei zile a concediului medical și celelalte măsuri care i-au enervat pe români.

PSD nu a pierdut, însă, din electorat, potrivit celor mai recente sondaje de opinie, deși a girat reformele lui Bolojan. În intențiile de vot conduce AUR cu 35%, urmat de PSD cu 23%, PNL cu 18% și USR cu 10% (CURS, ianuarie 2026). S-ar înțelege că PSD și PNL nu au pierdut nimic după aplicarea programului de austeritate, ba chiar s-ar afla pe un trend ascendent: la parlamentarele din 2024, social-democrații au obținut 22%, iar liberalii 14%. Sondajele sugerează totuși o scădere a Uniunii Salvați România, dar în marja de eroare, de la 12% cât a obținut în decembrie 2024 la 10% cât sugerează acum cercetările sociologice.

Cu toate că PSD nu e în cădere, Sorin Grindeanu a spus într-un interviu pentru G4media că vrea să facă o „consultare internă” în PSD cu două întrebări: „dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR” și „dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan sau (...) cu alt premier dat de PNL”. Pentru a justifica deranjul politic pe care îl face șeful lui de partid, ministrul Muncii, Florin Manole a declarat că în rândurile social-democraților sunt destui supărați care acuză conducerea partidului că și-a pierdut „din misiunea fondatoare a social-democraţiei” din pricina „anumitor măsuri care au fost luate”.

Descotorosirea de USR și de Bolojan: obiective comune pentru PSD și inamicii premierului din PNL

Printr-o coincidență interesantă, liderul opoziției din PNL are un discurs similar. Șeful Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma este numărul 2 în organizația PNL București-Ilfov și l-a acuzat pe Ilie Bolojan de „tentativă de userizare a partidului”, dar și că PNL nu mai are „un mesaj articulat”, că ar trebui să aibă unul pentru mediul de afaceri, că nu a reușit să aducă pacea socială, că nu e empatic.

Există deci în rândul liberalilor un curent în creștere, dar departe de a fi majoritar împotriva primului ministru, iar acest curent se suprapune peste cererile PSD. Descotorosirea de USR și de Ilie Bolojan sunt obiective comune pentru PSD și pentru inamicii premierului din PNL. Spre deosebire, însă, de Sorin Grindeanu și de  Hubert Thuma, Bolojan e un politician cu personalitate. Greșește, face compromisuri, nu are planuri mari, dar consecvența lui cu tot cu proiectele mici de echilibrare economică și cu argumentele neobosite îi creionează un portret de politician diferit de al celorlalți. Nu cedează și nu-și lovește călcâiele în fața nimănui.

Sorin Grindeanu, în schimb, a rămas celebru că la cererea lui Liviu Dragnea a dat Ordonanța 13, „noaptea ca hoții”, iar cartea lui „Integrala Lebesgue-Radon în raport cu o măsură complexă”, publicată în 2007 nu se găsește niciunde, așa a și apărut ipoteza în mediul politic și jurnalistic că ar fi o lucrare plagiată. De partea cealaltă, Hubert Thuma a fost condamnat pentru corupție la 6 luni de închisoare cu suspendare pe vremea când era tânăr deputat, în 2014.

Ilie Bolojan li se pare prea autoritar adversarilor lui

În acest joc, de schimbare a primului ministru nu sunt doar interese de imagine, ci și personale, de clan și de partid. Miza pentru menținerea județului Ilfov, care nu e tocmai un județ, e doar o parte din ecuație, fiindcă în localitățile de aici, mereu bine finanțate, stau oameni importanți, unii din anturajul lui Hubert, după cum scrie Spotmedia.ro. Între ei, Eduard Hellvig, fost  director SRI, Florian Coldea, fostul număr 2 din Serviciul Român de Informații, Lia Savonea, președinta Înaltei Curți. Consilierul onorific al premierului, Vlad Gheorghe militează pentru desființarea acestui județ nu doar fiindcă „există mulți baroni locali” în Ilfov, ci fiindcă în spatele acestora se fac afaceri mai mult sau mai puțin curate.

Ilie Bolojan li se pare prea autoritar adversarilor lui, nu fiindcă sunt nemulțumiți de austeritatea premierului, ci pentru că nu-și mai pot desfășura în liniște, cu paravane și susțineri, propriile afaceri și scheme. 

Sabina Fati - DW

Opinii

