Afacerea Ursa Major (Carul Mare)

Pe 23 decembrie 2024, o navă cargo rusească s-a scufundat la aproximativ 100 de kilometri de coasta Spaniei, după o serie de explozii misterioase. Două persoane au murit. Timp de luni întregi, incidentul a rămas îngropat sub tăcerea oficială.

Până în mai 2026, când o anchetă CNN, coroborată cu documente ale investigației spaniole și surse din serviciile de informații occidentale, a scos la suprafață o poveste cu potențial să reconfigureze înțelegerea noastră despre cât de departe e dispusă Rusia să meargă pentru a-și răsplăti aliatul nord-coreean. Nava se numea Ursa Major, cunoscută și ca Sparta 3. La bord, potrivit manifestului oficial: două macarale Liebherr, 129 de containere goale și două mari „capace de canalizare”. Destinația declarată: Vladivostok, în Extremul Orient rus. Realitatea, recunoscută de căpitanul navei sub presiunea anchetatorilor spanioli, era cu totul alta.

O navă cu două fețe: de la Siria la Coreea de Nord

Ursa Major nu era o navă oarecare. Veterană a așa-numitului „Syrian Express” — ruta de aprovizionare prin care Rusia transporta echipamente militare către bazele sale din Siria — vasul figura pe listele de sancțiuni ale Regatului Unit încă din 2022, ca urmare a rolului său în logistica militară a Kremlinului. Proprietarul său, Oboronlogistics, este o companie de stat controlată de Ministerul Apărării rus. În octombrie 2024, cu doar două luni înainte de scufundare, această companie anunțase public că navele sale obținuseră licență pentru transportul de materiale nucleare. Nava a plecat din Sankt Petersburg pe 11 decembrie 2024 și a coborât de-a lungul coastei atlantice europene. Marina portugheză a supravegheat-o în apele sale, însoțită de două nave militare rusești: Ivan Gren și Aleksandr Otrakovsky. Pe 22 decembrie, portughezii au abandonat supravegherea. La câteva ore după aceea, în apele spaniole, Ursa Major a încetinit brusc, fără explicație. Echipajul a răspuns că totul era în regulă. 24 de ore mai târziu, nava emitea un apel de urgență. Ancheta spaniolă ridică o întrebare simplă, dar devastatoare pentru versiunea oficială rusă: de ce ar transporta Rusia două macarale și 129 de containere goale pe o rută maritimă ocolitoare, de la un port rusesc la altul, ignorând rețeaua feroviară extinsă care traversează țara? Concluzia investigatorilor: macaralele erau la bord pentru a facilita descărcarea unei încărcături sensibile la destinația finală — portul nord-coreean Rason.

Confesiune căpitanului și reactoarele VM-4SG

Cei 14 supraviețuitori au fost aduși la țărm în Cartagena, unde au fost interogați de polițiști și anchetatori spanioli. Căpitanul navei, Igor Anisimov, era reticent, temându-se pentru siguranța sa. Sub presiunea anchetatorilor, a recunoscut în cele din urmă că cele două „capace de canalizare” din manifest erau de fapt componente ale unor reactoare nucleare similare celor folosite în submarine. A adăugat că nu știa sigur dacă reactoarele conțineau combustibil nuclear și că, după cunoștința sa, nava urma să fie deviată către portul nord-coreean Rason pentru livrare. Ancheta spaniolă identifică probabil modelul VM-4SG — reactor nuclear întâlnit în submarinele balistice rusești din clasa Delta IV — ca tipul de echipament transportat. Dacă această identificare este corectă, implicațiile sunt grave: clasa Delta IV constituie coloana vertebrală a forței de descurajare nucleară submarine a Rusiei. Transferul acestei tehnologii către Coreea de Nord ar fi echivalat cu un salt calitativ masiv în capacitățile navale nucleare ale Phenianului. Mike Plunkett, analist senior la compania de informații pentru apărare Janes, a explicat pentru CNN că o astfel de decizie nu este „luată cu ușurință și se face doar între aliați foarte apropiați”, descriind o eventuală confirmare a transferului drept „foarte îngrijorătoare, în special pentru Coreea de Sud”.

Contextul: schimbul Rusia-Coreea de Nord

În octombrie 2024, Kim Jong Un a trimis cel puțin 10.000 de soldați în Rusia pentru a lupta împotriva incursiunii ucrainene în Kursk. În schimb, Moscova și-a intensificat cooperarea militară cu Phenianul, semnând un acord de asistență mutuală. Informațiile serviciilor secrete sud-coreene din septembrie 2025 indicau că Rusia predase deja Phenianului un reactor nuclear și era suspectată că trimisese două-trei module de propulsie pentru submarine nucleare Coreei de Nord în prima jumătate a anului 2025.

Explozii, torpile și sabotaj occidental

Modul în care Ursa Major a ajuns pe fundul Mediteranei rămâne neelucidat oficial, dar ancheta spaniolă propune un scenariu tulburător. Pe 22 decembrie, nava a încetinit brusc fără ca vreun membru al echipajului să fi auzit un impact sau o explozie. La 24 de ore după aceea, trei explozii au lovit tribordajul navei, în apropierea camerei mașinilor, ucigând doi mecanici ale căror trupuri nu au mai fost găsite: Nikitin și Yakovlev. O gaură de 50 cm pe 50 cm a fost descoperită în coca navei, cu metalul îndoit spre interior — semn caracteristic al unui impact din exterior.

Ancheta propune ca această gaură ar fi putut fi făcută de o torpilă supercavitantă de tip Barracuda, o armă de înaltă tehnologie deținută doar de SUA, câțiva aliați NATO, Rusia și Iran. Aceste torpile proiectează aer în fața lor pentru a reduce rezistența apei, atingând viteze foarte mari și putând penetra o cocă fără o sarcină explozivă — ceea ce ar explica de ce căpitanul nu a auzit niciun impact inițial. Analistul Mike Plunkett de la Janes a oferit o ipoteză alternativă: o mină tip limpet — o sarcină explozivă plasată pe cocă din exterior de un scafandru sau un submarin mic. Ambele scenarii implică o intervenție deliberată din exterior. Niciun oficial occidental nu a furnizat o explicație alternativă, benignă, pentru exploziile care au lovit nava. Deși Ursa Major părea stabilă și recuperabilă, nava militară rusească Ivan Gren a tras o serie de rachete roșii de semnalizare la ora 21:50. Imediat au urmat patru explozii, înregistrate de Rețeaua Seismică Națională Spaniolă cu semnături caracteristice unor mine submarine. La ora 23:10, Ursa Major era raportată scufundată definitiv. Anchetatorii spanioli au ajuns la concluzia că Ivan Gren a scufundat deliberat nava pentru a distruge dovezile încărcăturii sensibile, înainte ca autoritățile spaniole să poată securiza zona.

Yantar și operațiunea de ștergere a urmelor

La o săptămână după scufundare, Rusia a trimis la fața locului o a doua navă: Yantar, oficial prezentată drept un vas de cercetare oceanografică, dar identificată de mai multe guverne NATO drept o navă de spionaj și sabotaj subacvatic. Yantar a stat timp de cinci zile deasupra epavei Ursa Major, situată la aproximativ 2.500 de metri adâncime. La finalul acestei perioade, alte patru explozii au fost detectate pe fundul mării — posibil în încercarea de a distruge rămășițele încărcăturii sensibile. Date de tracking maritim de la compania Kpler confirmă prezența Yantar în zonă în ianuarie 2025: nava a ancorat în Egipt, apoi în Algeria, înainte de a transmite un semnal de poziție la 20 km de ultima poziție înregistrată a Ursa Major pe 15 ianuarie. Yantar era cunoscută și din alte incidente: la începutul anului 2025, fusese detectată în apele Regatului Unit, provocând avertismente oficiale severe din partea guvernului britanic.

Paralel, armata americană și-a arătat propriul interes față de epavă. Avioane de tip WC-135R — cunoscute drept „sniffer nuclear”, bazate la Offutt Air Force Base în Nebraska — au survolat zona de două ori: pe 28 august 2025 și pe 6 februarie 2026. Purtătorul de cuvânt al bazei, Kris Pierce, a confirmat că rolul acestor aeronave este de a „sprijini colectarea și analiza de deșeuri nucleare”, refuzând să furnizeze detalii suplimentare.

Secretele de pe fundul mării și tacerea guvernelor

Guvernul spaniol a opus o tăcere aproape totală timp de luni întregi, publicând o declarație abia pe 23 februarie 2026, sub presiunea parlamentarilor din opoziție. Parlamentarul Juan Antonio Rojas Manrique, fost căpitan de navă comercială, a declarat pentru CNN: „Când cineva nu furnizează clar și complet informațiile pe care le soliciți, cel puțin suspectezi că ascunde ceva.” El și-a exprimat totodată scepticismul față de poziția guvernului conform căreia recuperarea cutiei negre ar fi imposibilă: „În zilele noastre, cutiile negre plutesc la suprafață cu un localizator. Cred că cineva are cutia neagră. Dar nu știm dacă e Spania sau dacă rușii au localizat-o.”

Pentagonul a refuzat să comenteze. Militarii britanici, spanioli și ruși nu au răspuns solicitărilor CNN. Mai mulți oficiali occidentali de securitate și informații au descris incidentul drept „straniu”, fără a oferi vreo explicație alternativă benignă pentru exploziile care au lovit nava. Oboronlogistics a catalogat incidentul drept „un atac terorist țintit”, fără a denumi vreun suspect. Euronews relatează că informațiile serviciilor secrete sud-coreene, publicate în septembrie 2025, sugerează că afacerea Ursa Major nu este un caz izolat: Moscova este suspectată că a trimis două-trei module de propulsie nucleară Coreei de Nord în prima jumătate a lui 2025 — adică după scufundarea navei. Dacă această informație este reală, înseamnă că eventuala intervenție occidentală din Mediterana a întârziat, dar nu a oprit transferul de tehnologie nucleară către Phenian.

Implicații geopolitice: un precedent periculos

Dacă scenariul anchetei spaniole este corect, afacerea Ursa Major reprezintă una dintre cele mai semnificative operațiuni militare secrete ale unui stat occidental împotriva Rusiei de la începutul războiului din Ucraina. O torpilă lansată împotriva unei nave de stat ruse, în ape internaționale, fără nicio recunoaștere publică — este un act de război în zona gri, deliberat conceput pentru a nu putea fi atribuit oficial. Incidentul s-a produs în ultimele săptămâni ale președinției Biden, când administrația de la Washington era prinsă între dorința de a nu escalada direct cu Moscova și imperativul de a bloca proliferarea nucleară.

Dacă reactoarele ar fi ajuns la Rason și ar fi fost integrate în programul de submarine nucleare al Coreei de Nord, Kim Jong Un ar fi dobândit capacitatea de a lansa arme nucleare de sub apă — o amenințare directă la adresa Statelor Unite și a Coreei de Sud. Secretele afacerii Ursa Major zac, deocamdată, la 2.500 de metri adâncime pe fundul Mediteranei. Dar nivelul de secretizare, escorta militară, exploziile în lanț și reacția acută a mai multor actori statali au făcut din acest caz unul dintre cele mai opace și mai sensibile politic episoade maritime din ultimii ani — un exemplu perfect al modului în care conflictele contemporane se desfășoară în zone gri, unde informația este fragmentară și versiunile oficiale concurează cu scurgeri de informații și analize de intelligence.

Post Scriptum: avioanele Boeing WC-135 Constant Phoenix sunt unele dintre cele mai specializate aeronave ale Forțelor Aeriene americane, folosite pentru detectarea particulelor radioactive și a urmelor lăsate de explozii nucleare sau accidente atomice. Sunt cunoscute neoficial drept „nuke sniffer” sau „sniffer nuclear”. Rolul lor principal este colectarea de mostre atmosferice — particule și gaze radioactive — pentru a identifica dacă a avut loc o detonare nucleară, un test atomic sau o scurgere radioactivă. Avionul poate detecta „nori radioactivi” în timp real prin sisteme speciale montate pe fuselaj și prin filtre care colectează particule din aer.

Programul „Constant Phoenix” există încă din perioada Războiului Rece și a fost creat pentru monitorizarea testelor nucleare sovietice. Astăzi, aceste aeronave sunt folosite pentru: monitorizarea testelor nucleare nord-coreene; verificarea respectării tratatelor nucleare; detectarea contaminării radioactive după accidente sau lovituri asupra instalațiilor nucleare; supravegherea unor zone sensibile precum Iran, Coreea de Nord sau Marea Baltică.

Versiunea modernă WC-135R este derivată din avionul-cisternă KC-135 și este operată de USAF de la baza Offutt Air Force Base. În prezent există foarte puține astfel de aeronave active, ceea ce le face extrem de rare și importante strategic. Apariția unor zboruri WC-135R deasupra Mediteranei este relevantă deoarece aceste avioane sunt trimise, de regulă, atunci când există suspiciuni privind materiale nucleare, contaminare radioactivă sau activități nucleare clandestine. Prezența lor sugerează că Washingtonul trata incidentul ca pe un posibil caz de proliferare nucleară sau scurgere radioactivă legată de încărcătura navei.