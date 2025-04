Biroul Politic al USR a decis stoparea finanțării campaniei electorale pentru Elena Lasconi. Va fi convocat Comitetul Politic care va anunța că partidul îl susține pe Nicușor Dan la alegerile din luna mai. Decizia va duce și la debarcarea Elenei Lasconi de la conducerea USR. Șefa de partid a anunțat că va lupta însă, atât pentru candidatura sa, cât și pentru conducerea formațiunii politice.

UPDATE 19.00: Șeful USR Constanța, deputatul Stelian Ion, a susținut că nu a fost o decizie ușoară, însă necesară

„Măsurătorile sociologice repetate ne-au arătat că democrația din țara noastră este într-un real pericol. Din păcate, în ciuda rezultatului extraordinar din 2024, sondajele ne-au arătat că, de data aceasta, Elena Lasconi nu are nicio șansă reală de a intra în turul 2. Simion și Ponta au această șansă, Ponta fiind urmat la mică distanță de Nicușor Dan.

(...) Nu a fost o decizie ușoară. Din contră! Este o decizie ce vine într-un moment cu o miză istorică pentru țara noastră, într-un context electoral în care există riscul real ca turul 2 al alegerilor prezidențiale să fie confiscat de doi extremiști, care își doresc scoaterea României în afara Uniunii Europene. Decizia Biroului Național a fost luată cu o largă majoritate, cu doar două voturi împotrivă, și va fi supusă în cel mai scurt timp votului în Comitetul Politic al USR, organismul care ia deciziile între congrese”, a transmis Stelian Ion.

Fostul ministru a mai argumentat că misiunea partidului rămâne aceea de apărare a democrației, a statului de drept și a direcției europene a României.

„În fața pericolului extremist și antieuropean, decizia de astăzi este una de responsabilitate pentru România”, a mai spus Stelian Ion.

UPDATE 16.40: Decizia finală privind candidatura Elenei Lasconi va fi luată peste două săptămâni. Viziteu: „Până atunci, campania va continua”

Lucian Viziteu, președintele USR Bacău, a declarat la emisiunea Studio Politic de la Digi24 că deocamdată USR are un candidat la alegerile prezidențiale, pe Elena Lasconi. O decizie diferită ar putea fi luată abia peste două săptămâni. În acest timp, potrivit șefului de filială, campania va continua.

„Astăzi a existat o decizie în Biroul Național de convocare a unui for statutar al USR, numit Comitetul politic, peste două săptămâni. Deci asta este singura decizie luată astăzi. În rest, sunt frământările unor oameni și din USR și din afara lui pentru ce se va întâmpla cu România la aceste alegeri și pentru asta dezbaterea s-a mutat din acest for restrâns executiv, numit Biroul Național, în Comitetul politic, unde se poate lua o decizie peste două săptămâni. Asta este tot ce s-a întâmplat”, a mai declarat Lucian Viziteu.

UPDATE 13.30: Elena Lasconi, singură în conferință de presă: „Probabil că o să-mi caut dreptatea în justiție”

Elena Lasconi a și-a transmis pe contul personal de Facebook conferința de presă, organizată la câteva ore după decizia liderilor din partid de a renunța la susținerea sa în cursa prezidențială.

„Nu iau în calcul să demisionez. Voi ajunge în turul II și voi fi primul președinte femeie al României și voi fi cel mai bun președinte”, a spus Elena Lasconi

Despre colegii săi care au decis să nu o mai susțină a afirmat că „această gașcă nu reprezintă USR”.

„Faptul că am văzut o mână de trădători oportunişti, asta nu înseamnă că ei sunt USR. Ei nu reprezintă vocea USR. Am văzut foarte mulţi looseri, colegi care au candidat şi au pierdut şi care acum îmi datorează locurile pe care le au în Parlament”, a mai spus Elena Lasconi.

Totodată, a afirmat că se așteaptă la presiuni și mai mari și că unii susținători au îndemnat-o să își facă partid.

„Este greșit ce s-a întâmplat. După ce se termină toată nebunia asta, probabil că o să-mi caut dreptatea în justiție”, a mai completat Elena Lasconi.

Ea a lansat un apel către susținători și către la televiziuni să o cheme în continuare în emisiuni.

„Înțeleg că mi-au tăiat și finanțarea și atunci vreau să apelez la inimile voastre și la mințile voastre pentru că sistemul e mai corupt ca niciodată. Dacă vă mai aduceți aminte după anularea alegerilor au schimbat și regulile jocului, în sensul că au găsit candidații potriviți sistemului și eu o să lupt. Niciunul dintre cei patru care par să fie înaintea mea în sondaj nu o să fie președintele bun pentru această țară, pentru femei, pentru persoanele vulnerabile. Nu o să lupte pentru tinerii din țara ata, pentru oamenii de bună credință, eu o fac de 31 de ani în fiecare zi și refuz să cred că într-o zi voi visa în altă limbă, nu vreau să plec din țară și din acest motiv voi lupta și când nu o să mai am arme. De multe ori am fost îngenuncheată de provocările vieții, dar mereu m-am ridicat și cred că am antrenamentul e a mă ridica și de sta drept în fața oamenilor”, a mai completat Elena Lasconi.

UPDATE 13.40: Prima reacție din PSD: „Am un candidat”

„Noi avem un candidat care tocmai şi-a lansat programul şi va câştiga”, a spus Grindeanu, după evenimentul în care Crin Antonescu şi-a lansat programul pentru prezidenţiale, chestionat de jurnaliști.

Întrebat cu privire la presiunile lui Nicușor Dan pentru o discuție a pro-europenilor, Sorin Grindeanu a afirmat că este vorba de „tactici”.

„Aşa cum a făcut şi la alegerile locale, când a venit cu bau-bau legat de Piedone. Aceleaşi tactici le aplică şi acum. Să îşi vadă de ale lui, să îşi vadă de Primăria Generală în primul rând, că de aia l-au votat bucureştenii”, a mai spus social-democratul.

UPDATE 12.50: Lasconi nu renunță la candidatură și la șefia partidului

„Când am spus ca sunt cel mai independent candidat nu m-a crezut nimeni. Eu nu sunt făcută pentru lupte mici. Am convingerea că voi fi cel mai bun președinte al României. Categoric nu mă retrag. (...) Suntem într-un moment atât de greu pentru societatea românească. O să încerce să îmi ia inclusiv banii pentru campanie. Eu am nevoie de oameni curajoși, nu am nevoie de bani, e adevărat că o să-mi trebuiască pentru promovare pe rețele”, a spus Elena Lasconi într-o intervenție la Digi24.

Decizia USR aduce o situație complicată: pe buletinul de vot candidata apare în dreptul siglei USR. Partidul anunță însă susținerea lui Nicușor Dan.

„Fac apel la români. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat mesaje că vor să doneze, să nu mă retrag. (...) Eu categoric pot să candidez. Sunt pe buletinul de vot și asta o să fac. USR înseamnă 20 de mii de membri. (...) Știu că partidul a început să semene cu altele și e plin de găști și baroniadă”, a mai spus Lasconi.

Potrivit candidatei, Clotilde Armand, fost primar Sector 1, este cea care a convocat Biroul Politic al USR, care a decis retragerea sprijinului financiar pentru candidatura sa.

„Au fost și colegi care au spus că nu vor să participe la vot. (...) Biroul Național nu poate să decidă susținere, doar congresul sau comitetul politic. Eu nu voi convoca, înțeleg că acest comitet a fost convocat la decizia doamnei Clotilde Armand”, a mai spus Lasconi.

Candidata a mai afirmat că unii membrii probabil susțin candidatura lui Nicușor Dan de frică, pentru a nu fi arătați cu degetul în privința limitării șanselor unui candidat pro-european. „Simțeam și de aceea am și făcut o postare pe un grup. Am darul ăsta, am fler și simt lucrurile. Nu sunt vrăjitoare”, a explicat candidata .

„Sistemul e mai putred decât vă puteți imagina. Anul trecut am făcut cunoștință cu acest putregai. Știu că nu m-a crezut nimeni când am spus că s-au anulat alegerile din cauza mea. Sistemul a avut grijă să aleagă alți candidați. Sunt doi ai PNL și doi ai PSD. De fapt sunt singura independentă”, a mai afirmat Elena Lasconi.

Totodată, a susținut că nu va pleca din funcția deținută în partid. „Rămân la șefia partidului și o să lupt. Asta am făcut toată viața mea. (...) I-am întrebat pe colegii mei cât este darul”, a mai anunțat Elena Lasconi.

Totodată, le-a transmis membrilor USR că Nicușor Dan nu poate să ofere USR nimic.

Candidata a mai susținut că Nicușor Dan și USR fac jocul sistemului.

UPDATE 11.50: Nicușor Dan a fost informat înainte de a fi luată decizia

„L-am sunat aseară după ce am primit ultimele cifre și era clar că ne vom întâlni pentru această discuție, l-am sunat pe Nicușor Dan. Nu a fost un apel lung, nu am făcut negocieri. Am spus că ne reauzim după discuția de Birou Național. (...) Ieri la telefon mi-am exprimat încrederea că va continua un parteneriat între el și USR când va fi președinte”, a mai explicat Dominic Fritz.

USR nu va putea însă să finanțeze campania lui Nicușor Dan.

UPDATE 11.45: Decizia va duce și la schimbarea conducerii USR

„Lasconi este președinta partidului, este clar că va fi nevoie să ne și reordonăm ca partid”, a precizat Dominic Fritz cu privire la viitorul formațiunii politice.

„Cred că dacă mâine comitetul politic va confirma, gestul normal va fi să se retragă și din funcția de președinte”, a mai spus Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, un prim sondaj realizat în urmă cu o săptămână ar fi dat primele rezultate proaste care au pus pe gânduri liderii formațiunii. USR a schimbat casa de sondare, însă cifrele au fost confirmate. De asemenea, partidul a primit mesaje să evite un tur II între doi candidați anti-europeni, a mai spus Dominic Fritz.

Întrebat cine va deconta dacă Nicușor Dan nu ajunge în turul II, Dominic Fritz a precizat că membrii USR au încredere în șansele candidatului.

De asemenea, Fritz a menționat că membrii formațiunii sunt interesați de soarta țării și nu de soarta partidului.

***

„Nu mai suntem în acel context. Nu mai exista o cale pentru Elena Lasconi să ajungă în turul II. Astăzi, în şedinţa de Birou Naţional, am decis să convocăm un Comitet Politic şi să punem pe primul loc responsabilitatea faţă de această ţară, chiar dacă înseamnă o decizie dureroasă pentru partid şi să votăm susţinerea unui independent pentru funcţia de preşedinte al României. Nu este o decizie pe care am luat-o uşor”, a motivat Dominic Fritz, precizând că două sondaje realizate de USR au arătat că în finala prezidenţială ar intra candidatul AUR, George Simion şi candidatul independent Victor Ponta, iar Nicuşor Dan s-ar clasa pe locul trei.

Potrivit acestuia, momentul „va rămâne o rană pentru USR. Dar această rană poate fi vindecată cu o victorie a forțelor pro-europene pe 4 și 18 mai”.

„Este un moment dificil pentru noi ca partid şi pentru Lasconi e dificil. Nu putem să punem pe primul loc orgolii personale sau orgolii de partid pentru că suntem într-o situaţie cu o miză istorică”, a explicat Fritz.

Totodată le-a transmis liberalilor să nu pice în capcana PSD, despre care a susținut că ar avea un alt candidat.

„Fac un apel la PNL şi la UDMR care astăzi lansează candidatura lui Crin Antonescu, nu picaţi în capcana PSD care are un candidat şi ştim că unii din votanţii PSD îl vor vota. Nu repetaţi greşeala de anul trecut de a nu crede în propriile sondaje”, a mai afirmat Fritz.

Comitetul politic este convocat pentru data de 24 aprilie, însă mâine, 10 aprilie, va fi convocat un comitet informal.

Decizia a fost luată cu doar două voturi împotriva și vine în urma unui sondaj realizat la comanda USR, în perioada 2-7 aprilie, care o plasează pe Elena Lasconi, candidata partidului la alegerile prezidențiale, pe locul cinci, cu 4,1% dintre voturi.

Membrii USR i-au cerut inițial în privat șefei partidului să se retragă din cursa prezidențială în favoarea lui Nicușor Dan. Lasconi a refuzat și a acuzat într-un mesaj intern că este „supusă presiunilor sistemului” să se retragă și că „baroni și găști USR” fac „jocul sistemului”.

Lasconi a mai spus că, miercuri „o parte din colegii noștri fricoși, vor face o conferință de presă prin care vor pretinde că Uniunea Salvați România, prin niște fricoși, își declară susținerea pentru un salvator din exterior. Sunt doar fricoși sau cai troieni? Întreb”.

Cei cinci lideri care au cerut debarcarea șefei USR sunt: Dominic Fritz, Ionuț Mosteanu, Dan Barna, Allen Coliban și Stelian Ion.

Știre în curs de actualizare