Simion plătește 1,5 milioane de dolari pentru interviuri în care denigrează România în presa din SUA. Reacția AUR

Partidul AUR, condus de candidatul la alegerile prezidențiale George Simion, achită o sumă uriașă, din banii românilor, unei companii de lobby din Statele Unite. Este vorba despre un contract în valoare de 1,5 milioane de dolari pe lună, semnat cu firma BGD Legal and Consulting. Compania s-a angajat să faciliteze întâlniri la nivel înalt pentru liderul AUR la Washington D.C., dar și apariții în presa americană.

Suma alocată acestui contract ar proveni din banii pe care AUR îi obține din subvenția plătită de stat partidelor.

Potrivit unui document obținut în exclusivitate de Antena 3 CNN, contractul a fost semnat pe 18 aprilie 2025 de Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, și este deja înregistrat la Departamentul de Justiție al SUA, fiind publicat pe site-ul oficial al instituției. Documentul prevede că firma de lobby nu va încasa suma dacă nu își îndeplinește angajamentele asumate: întâlniri cu lideri politici americani și apariții în presa din SUA.

Pe contract apare și numele Mateea Petrescu, cunoscută drept directoarea de comunicare a fraților Tate.

→ Imaginea 1/3: Contractul de pe portalul DoJ SUA. FOTO: Antena 3 CNN

În urma acestui acord, George Simion a acordat un interviu lui Steve Bannon, fostul consilier al președintelui Donald Trump, în care a afirmat că „se vrea eliminarea lui prin orice mijloace”, invocând exemplul premierului slovac Robert Fico, victima unei tentative de asasinat anul trecut. Simion a mai susținut că va „reinstaura” în viața publică figura fostului candidat de extremă dreapta Călin Georgescu și că el ar fi inițiatorul sloganului „Make Europe Great Again”.

Tot în cadrul vizitei din SUA, liderul AUR a postat pe rețelele sociale fotografii realizate în diverse zone din Statele Unite, adesea singur sau alături de personalități cunoscute.

Deși în România activitatea de lobby nu este reglementată prin lege, în SUA ea este supusă unor reguli stricte, inclusiv obligația de a înregistra oficial contractele de acest tip la autoritățile competente.

AUR neagă existența contractului

Într-un comunicat transmis Antena 3 CNN, partidul AUR a negat existența oricărui astfel de contract:

„Informațiile prezentate de dumneavoastră sunt false, nu există niciun contract semnat de AUR cu firma la care faceți referire, este o dezinformare, nu am semnat niciun contract și nici nu am dat niciun ban vreunei entități din SUA sau din orice altă țară. Cheltuielile noastre sunt transparente și nu însumează nici pe de parte suma pe care o afișați.”

De asemenea, George Simion a reacționat și pe Facebook:

„Deși televiziunile mint că am dat bani americanilor, nu există așa ceva.”

Reacția lui Claudiu Târziu

Fostul co-fondator AUR, Claudiu Târziu, care a părăsit formațiunea pe 9 aprilie 2025, cu doar câteva zile înainte de semnarea contractului, a confirmat la Antena 3 CNN că activitatea de lobby este legală:

„Nu știam, după cum vedeți contractul e făcut pe 18 aprilie, eu am plecat din AUR pe 9 aprilie, dar nu am avut vreo știință pe acest subiect de vreo negociere, Dar trebuie să precizez că nu mi se ăare nimic ciudat sau nepotrivit în avea o firmă de lobby, dacă asta crezi că te poate ajuta într-o campanie electorală. E legal, nu intră sub incidența legii românești, nici a celei americane, lucrurile astea se fac. Se pune problema de oportunitate, în ce măsură te ajută să îți faci lobby în America.”

Totuși, Claudiu Târziu a ridicat semne de întrebare privind moralitatea folosirii banilor publici:

„Și de moralitate în privința celtuirii banilor publici pe care ai spus că nu-i cheltui ... trebuie văzut dacă banii sunt din subvenția dată de statul român. Orice partid politic poate să facă tot felul de cheltuieli pentru propagandă politică pentru a-și duce mesajul politic mai departe din subvenția de la stat.”

La începutul lunii aprilie, George Simion a susținut că Victor Ponta, candidat independent, ar fi beneficiat de un lobby plătit de 7 milioane de euro pentru a crea impresia că are susținerea administrației Trump. Fostul premier și șef PSD a negat acuzația, afirmând că este candidat independent și nu a folosit niciun ban până acum pentru că nu avea de unde.