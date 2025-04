Claudiu Târziu pleacă din partid și își face propria formațiune politică. „AUR a fost înlocuit cu Partidul George Simion”

Preşedintele Consiliului Naţional al AUR, Claudiu Târziu, a anunțat miercuri că se retrage din formațiunea politică printr-o „scrisoare de despărțire” publicată pe blogul său.

„Inevitabilul s-a produs. Mă despart definitiv de AUR. Pentru că săptămâna trecută AUR a fost înlocuit cu Partidul George Simion. A fost alegerea participanților la ședința Consiliului Național de Conducere. Peste câteva săptămâni, unii vor spune că nu au fost de acord, dar n-au avut ce face…

Am sentimentul că sunt alungat din propria casă de către copiii mei, pentru că am încercat să-i opresc să-i dea foc. Dar măcar salvez moștenirea pe care mi-am propus dintru început să o pun în lucrare. Cu zestrea aceasta moral-spirituală și cultural-politică am putut construi vehiculul politic numit AUR și nu le-o las, mai ales că nici nu își dau seama că au nevoie de ea. Cu acest capital simbolic de luptă și de jertfă, voi putea clădi o altă formațiune politică, mai performantă și mai trainică”, a scris Claudiu Târziu într-o postare pe blogul său.

Acesta a acuzat că vineri, 4 aprilie, Consiliul Național de Conducere (CNC) al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), întrunit la Slănic Moldova, a decis să îl suspende din funcție și să îi interzică să mai candideze la vreo funcție în partid.

El a susținut că este pentru a treia oară când CNC a fost convocat în absența sa, deși este președintele Consiliului, și l-a acuzat pe George Simion că „nu are curajul unei confruntări directe”.

„Așa a știut el să pună capăt unei colaborări de câțiva ani, de pe urma căreia a ajuns la un pas de a-și vedea visul cu ochii. Căci astfel se traduce gestul suspendării mele din funcție, dublat de interdicția de a mai candida la vreo funcție de conducere în partid. O anulare politică echivalentă cu excluderea. Mă obligă să plec, pentru că nu îndrăznește să mă excludă. Tipic pentru el”, a mai scris Claudiu Târziu.

Potrivit acestuia, George Simion a „oficializat ruptura” dintre cei doi, pentru că „nu a mai suportat sentimentul de neputință”

Fostul numărul doi în AUR susține, însă, că relația dintre el și președintele formațiunii politice s-a deteriorat încă de la începutul anului electoral 2024, „din vremea în care George Simion a instituit un regim de conducere dictatorial în partid.”

Claudiu Târziu a afirmat, de asemenea, că a parcurs mai multe etape pentru a menține unitatea și integritatea AUR. Însă, spune el, propunerile au fost ignorate de George Simion.

Printre acuzațiile formulate la adresa lui George Simion se numără faptul că, în ziua în care a fost anulat turul doi, „ne-am predat necondiționat, fără luptă! Demobilizarea electoratului care ar fi avut datoria, dreptul și voința să iasă în stradă a fost cel mai neașteptat și mai profitabil cadou făcut statului paralel”.

„În urmă cu cinci ani, la primul congres al AUR, am promis că voi fi în acest proiect politic atâta vreme cât voi putea garanta că el urmează valorile și principiile pe care și le-a asumat și drumul pe care i l-am jalonat doctrinar cu cei patru piloni binecunoscuți; Națiunea, Familia, Credința și Libertatea. Astăzi, nu mai am cum să garantez toate acestea (...) Acestea fiind zise, închei capitolul AUR o dată pentru totdeauna. De acum mă voi concentra numai spre viitor. Un viitor mai bun pentru toți românii merită toate eforturile, riscurile și sacrificiile. Rămân deci în luptă”, a concluzionat Claudiu Târziu.