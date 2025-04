Personalitățile pe care românii le-ar vrea președinte, dar nu sunt pe buletinul de vot. „Clasa politică e imaginea societății”

Ilie Bolojan, Laura Codruța Koveși, Theodor Paleologu sunt câteva dintre personajele care nu sunt pe listele electorale, dar pe care românii le-ar vota, conform undei dezbateri pe o platformă online. Printre propuneri sunt și Tzaca Uraganu și Fuego.

Din sondajele publicate începând din luna martie cu privire la alegerile prezidențiale reiese că un procent foarte mare de alegători sunt indeciși. Foarte mulți nu au găsit încă un candidat care să-i convingă.

Sunt personaje care s-ar fi bucurat de sprijinul alegătorilor, dar nu se regăsesc pe listele electorale. O dezbatere pe platforma Reddit îi contabilizează pe câțiva dintre aceștia.

„Daca ati fi avut posibilitatea să desemnați voi un candidat la prezidențialele de anul acesta, care nu se regăsește deja printre opțiunile de vot, cine ar fi acela si de ce?” , este întrebarea care a pornit o discuție interesantă.

Suveraniști, vedete și Maia Sandu

Un utilizator ar arunca în competiție mai mulți candidați „suveraniști”: Soșoacă, Becali, Dan Puric, Dan Diaconescu, Cristian Popescu Piedone, Anca Alexandrescu sau Cristela Georgescu, pentru ca „să își voteze fiecare suveranist candidatul lui. Să se certe între ei pe al cărui candidat e mai suveranist.”

Unii utilizatori au vehiculat nume din zona vedetelor: „Dacă ar candida Tzanca probabil ar ajunge în turul 2….”, „Fuego, un patriot- își iubește tara, place la babe, este artist al poporului în Republica Moldova. Și îl votează si comunitatea LGBT”, „Hagi, daca iese presedinte ne amuzam si noi la niste perle”.

Unii ar prefera-o pe Maia Sandu, președinta Republicii Moldova.

„Eu nu înțeleg cum reușește PNL să iasă mereu curat după ce se bagă în pat cu PSD după fiecare tur se alegeri, fie ele locale, prezidențiale, etc etc... Ilie Bolojan, ete na, normal că ne place ca a venit după un Johannis și a ridicat oarecum covorul să vedem mizeria. Stai numai să treacă alegerile”, a comentat cineva.

PNL vs PSD

„In ochii cui iese PNL curat? Pe reddit? Nu stiu pe nimeni care sa considere PNL curat”, a venit repede replica.

„Raportat la PSD, mereu e considerat PNL mai "spălățel". Pot să înțeleg de ce percepția oamenilor înclină spre a considera PNL overall mai putin problematic. Dacă discutam cronologic, în primul rând trebuie menționat că PSD a rămas asociat cu moștenirea FSN, cu o reputație care merge in direcția clientelismului. DAR, regardless de aspectul istoric politic, oricum PSD a dovedit de-a lungul timpului că de sub pretextul unei platforme politice cu configurație electorala extensivă, incluzivă, a ieșit la suprafață natura lui putrezită, lipsită de o ancorare ideologică reală și care e construită pe principiul atragerii oricărui segment votant disponibil”, a răspuns primul interlocutor.

Un alt utilizator comentează: „PNL se delimitează prin calitatea sa destul de rigidă, dar tehnocrata, așa că urmează traiectoria ideologică tradițională, de capitalizare din adoptarea PROPRIETĂȚII PROBLEMELOR și își revendică strict competența pe economie, reformă de stat și relații externe. La polul opus, PSD pierde implacabil din PROPRIETATEA SA TRADIȚIONALĂ pe protecție socială, atunci când reforma pensiilor și salariilor nu livrează rezultatele promise, iar electoratul deja s-a prins că democrații nu au in fapt o identitate ideologică coerentă și își diluează discursul și mesajele doctrinare pentru a fi atractiv pentru cât mai multe segmente electorale. Eu consider că AICI putem pune degetul pe punctul 0, de referință pentru instaurarea colapsului credibilității PSD și în consecință sursa percepției (eronate), că PNL e mai breaz.”

„Singurul care ar fi câștigat fără emoții ar fi fost Bolojan”

În zona de propuneri serioase mai sunt propuși Ilie Bolojan, Laura Codruta Kovesi și Theodor Paleologu care ar fi „printre puținii politicieni români care ar putea purta un dialog coerent și agreabil cu oricare dintre liderii altor țări, într-o limbă de circulație internațională și pe teme variate. A fost ministru, ambasador, deci are și experiență în domeniu.”

„Singurul care ar fi câștigat fără emoții ar fi fost Bolojan. Marele minus e că nu știe engleză și nici el nu e confortabil cu vorbitul in public. Mă uitam la podcastul cu Petreanu și Guran, se uită in jos ca ND în majoritatea cazurilor”, scrie un utilizator.

„Dacă nu e confortabil să vorbească în public înseamnă că are emoții până la urma, cam greu să câștigi alegerile dacă nu poti să vorbești în public”, arată altcineva.

„Pai vorbește, dar nu vorbește cum vrea lumea. Lumea vrea show”, arată un alt utilziator.

„Pe ce te bazezi când spui că Bolojan ar fi câstigat fără emoții?”, întreabă altcineva.

„Pe faptul că e politicianul cu cea mai mare încredere la ora actuală. E cam singurul care a demonstrat ceva în administrația publică și are trecere și în bazinul PNL și în bazinul PSD, cât și USR. Ar fi fost ușor de votat fără să stai prea mult pe gânduri. Bonus: s-a mișcat bine în lunile ăsta de interimat”, explică un utilizator.

„Pe PR-ul și imaginea creată de PNL pentru el în media. Ceea ce este un mare rahat, chiar hilar să creadă că ar câștiga președinția doar pentru asta”, ridică altcineva o problemă.

„Evident, ăștia nu realizează ce înseamnă campanie electorală și ce pot să facă media și boții pentru imaginea unui candidat. Dacă puneai aceeași întrebare anul trecut toți ar fi spus că Nicușor Dan câștigă detașat, dar uite ca acum a candidat și nu mai e deloc așa sigur că va câștiga”, arată un alt utilizator.

Nu poți să ai așteptări ca într-o țară unde analfabetismul domină să ai un președinte inteligent

Un comentator aruncă în joc trei nume: Maia Sandu, Laura Codruța Kovesi, Ilie Bolojan. Din nou este menționat Theodor Paleologu, „Un intelectual care imo putea să reprezinte România la nivel internațional mai bine ca orice alt candidat.”

Replica vine repede: „Nu poți să ai așteptări ca într-o țară unde analfabetismul și prostia domină tu să ai un președinte inteligent. Clasa politică e imaginea societății”

„Te înșeli”, continuă disputa: „Candidații percepuți ca intelectuali sunt favoriți...dacă sunt și susținuți de partide puternice. Iohannis profu de fizica. Nicușor olimpicul. Guru CG care vorbea numai in metafore (stupide). Percepția de inteligenta e un atuu uriaș.”

Un utilizator propune un candidat care să aibă o combinație dintre mai multe personalități publice: „Pleșu- stilul dialogului, și când e caustic, e simpatic; CTP- ageritatea veninoasă când este necesară, cum taie dânsul în presă, mai greu; Paraschivescu- ironia și jovialitatea; Patapievici -creștin rațional (deși are ieșiri ciudate); Boia -un duș rece pentru conspiraționiștii cu care dialoghează”,