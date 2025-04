De ce nu l-ar aduce Crin Antonescu pe Eduard Hellvig în echipa sa de la Cotroceni. „Nu este exclus”

Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale din luna mai, a explicat în cadrul unui interviu pentru Adevărul pe cine ar aduce în echipa sa la Cotroceni. Candidatul a vorbit și despre rolul pe care îl poate avea Eduard Hellvig.

Întrebat dacă Eduard Hellvig ar putea avea un rol în viața, în echipa sa, după ce ar ajunge președinte, Crin Antonescu a negat că ar exista o astfel de înțelegere. „Eduard Hellvig am spus că nu, este o persoană cu care am colaborat, o apreciez, cred că ar fi bine să aibă un viitor, dacă va dori un rol în viața publică, nu în fruntea SRI, de unde a plecat după 8 ani, considerând că este destul, ba chiar prea mult, și nu în acest moment, în formula de Administrație Prezidențială. Nu este exclus, dar nu este în acest moment interesat nici domnia sa și nu avem o înțelegere în acest sens”.

„Eu am spus câteva nume. Sunt singurul candidat care are un program formulat, am spus nume, aș fi curios să aud și de la alții. Am vorbit despre analistul de politică externă Ștefan Popescu, am vorbit despre generalul Mîndrescu în domeniul apărării, profesorul academician Vlad Ciurea în domeniul sănătății. Sunt mai multe”, a mai spus Crin Antonescu la Adevărul Live.

Întrebat dacă ar fi o variantă de premier, candidatul la a afirmat că „în România există multe persoane care ar fi o variantă bună de premier”.

„Ciolacu, care e în exercițiu, Bolojan și cred că nimeni nu se îndoiește că ar putea intra în discuție. Sunt multe persoane. Cu fiecare, președintele trebuie să găsească cea mai bună formulă de a colabora. Președintele nu poate fi contemporan într-un moment dat decât cu un singur premier. Asta nu înseamnă că, dacă Ciolacu este premier în prima zi a mandatului meu, nu înseamnă că pot avea o colaborare excelentă cu Ilie Bolojan, care este lider de partid din această coaliție, că nu pot avea o colaborare cu Kelemen Hunor, cu miniștrii, cu oamenii care în aceste partide pot să asigure dinamica ideilor și măsurile guvernamentale”, a mai completat Crin Antonescu.