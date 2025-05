Nicușor Dan consideră o „prostie” planul lui George Simion de a concedia 500.000 de bugetari

Planul lui George Simion de a concedia o jumătate de milion de oameni din aparatul bugetar este considerat o prostie de către contracandidatul său, Nicușor Dan.

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale din 18 mai, a afirmat că dorește să reducă semnificativ numărul bugetarilor din administrația centrală și locală, cu 500.000 de persoane. Planul său vizează revenirea la nivelul de la începutul anilor 2000, când în sectorul public lucrau aproximativ 800.000 de oameni, față de 1.300.000 în prezent.

Întrebat ce ar face în locul lui George Simion, referitor la concedierea a jumătate de milion de bugetari, Nicușor Dan a spus că „asta e o prostie”, scrie Agerpres.

„Pentru că dacă ne uităm pe distribuția celor 1,3 milioane de oameni care sunt angajați la stat, găsim acolo sute de mii de profesori și de medici și tot aparatul medical. Găsim oameni în forțele de ordine, în armată, în sistemul de justiție, iar cei care sunt propriu-zis funcționari și atașați diverselor structuri, administrații naționale și locale sunt 450.000. Nu se poate”, a explicat candidatul independent la președinție Nicușor Dan.

Nicuşor Dan a apreciat de asemenea că o creştere a taxelor şi impozitelor "se poate evita", prin reducerea "drastică" a cheltuielilor statului, a marii evaziuni fiscale, dar şi prin creşterea absorbţiei fondurilor UE.

"Eu pot să văd în momentul de faţă că sunt cheltuieli nejustificate. În momentul în care am venit la Primăria Capitalei, acum patru ani, uitându-mă cu colegii pe toate lucrurile astea, am tăiat consistent şi am redresat", a spus el.