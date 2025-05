Mobilizare record în Republica Moldova. Peste 100.000 de români basarabeni și-au exercitat dreptul electoral deja

Aproape 103.000 de basarabeni cu cetățenie română au votat până la prânz, numărul acestora fiind de peste două ori mai mare decât prezența la vot înregistrată până la aceeași oră în primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit datelor Autorității Electorale Permanente (AEP).

Majoritatea românilor basarabeni care și-au exercitat dreptul de vot până acum au afirmat că și-au dat votul atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova, precum și în sprijinul democrației.

,,România are, astăzi, nevoie de fiecare vot al celor care știu ce înseamnă onestitate, dragoste, responsabilitate, decență. De fiecare voce care crede în libertate și nu în frică. În construcție, nu în ură. În viitor, nu în trecut. Votul vostru înseamnă speranță. Înseamnă un „da” spus Europei. Un „da” pentru valorile noastre comune. Un „da” spus cu inima, cu mintea limpede și cu dragoste de țară.Hai, Moldova! Hai, România! Împreună alegem un drum care ne unește”, a afirmat Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Fiecare vot este important

Premierul moldovean Dorin Recean a votat cu o zi înainte, susținând că votul fiecărei persoane contează în acest scrutin.

,,Am votat pentru un viitor european comun al Republicii Moldova și României.Azi și mâine, îndemn cetățenii români din Republica Moldova să participe la alegerile prezidențiale din România. Votul fiecăruia contează!”, a notat șeful Cabinetului de miniștri pe pagina sa de Facebook.

Unii români basarabeni și-au exercitat acest drept în afara țării.

,,Am testat cum se votează în străinătate. Am votat în Belgrad. Știți înțelepciunea din bătrâni ne învață ca o zi de primăvară hrănește un an, și viața ne demonstrează ca o zi de alegeri, umple cu sens și libertate cinci ani din viața ta”, a notat Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, pe internet.

Cifrele AEP denotă că peste 100.000 de români basarabeni și-au exercitat dreptul de vot, numărul fiind mai mare față de prezența totală la vot în primul tur al alegerilor prezidențiale când au participat 90.851 de moldoveni cu cetățenie română.

,,În Republica Moldova, deja au votat mai mulți oameni decât votaseră până la închiderea urnelor la primul tur. Moldova este europeană”, a scris europarlamentarul Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Numărul secțiilor de votare

Românii basarabeni au posibilitatea să voteze timp de trei zile la alegerile prezidențiale din România, votul fiind organizat în 64 de secții de votare amenajate în diferite regiuni ale Republicii Moldova.

Cele mai multe secții, 38 la număr, sunt deschise în zona centrală a țării, dintre care 20 se află în capitala Chișinău. Alte 18 secții sunt deschise în nord, iar celelalte 8- în sudul Republicii Moldova.

Duminică, 18 mai 2025, românii sunt așteptați la urne pentru a-și alege președintele pentru următorii cinci ani. În turul al doilea al alegerilor prezidențiale se confruntă George Simion, liderul AUR, și Nicușor Dan, candidat independent. Secțiile de votare din România s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00, când vor fi disponibile primele rezultate exit-poll. În diaspora, votul a început joi seară, la ora României 22:00, și continuă până duminică la ora 21.00. Evoluția prezenței la vot, declarațiile candidaților și reacțiile din țară și diaspora pot fi urmărite în format LIVE TEXT pe adevarul.ro.