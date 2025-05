George Simion vs. Nicușor Dan la Cotroceni: Cine ar conta mai mult pentru Republica Moldova ANALIZĂ

Relațiile dintre București și Chișinău depind de viitorul lider de la Cotroceni. Moldova ar putea beneficia de sprijinul României pe drumul său european dacă ar câștiga Nicușor Dan, dar nu și în cazul lui George Simion, care ar putea transforma aceste relații în unele tensionate, susțin experții.

Candidatul AUR, George Simion, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai, obținând 40,96% (3.862.761) din voturi, având un scor aproape dublu față de contracandidatul său, Nicușor Dan, care a acumulat 20,99% (1.979.767) din sufragii, potrivit datelor Autorității Electorale Permanente.

Nicușor Dan, lider detașat

În Republica Moldova, candidatul independent, Nicușor Dan s-a clasat pe primul loc, cu 52,63% (47.630) din voturi, fiind urmat de candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, votat de 19.630 de români basarabeni (21,69%), și de candidatul AUR, George Simion, care a obținut 11.282 de voturi (12,47%).

Rezultatele alegerilor prezidențiale din România sunt atent urmărite la Chișinău, în contextul în care liderii moldoveni, printre care președintele țării vecine, Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu au subliniat în ultimii ani că Bucureștiul este „cel mai important avocat al Republicii Moldova la Bruxelles”.

„Adevărul” a vorbit cu analistul politic Ion Tăbîrță și cu Mihaela Sirețanu, expertă în relații internaționale și economie politică în cadrul Comunității Watchdog.md, despre scenariile în care funcția supremă în statul român ar fi deținută de Nicușor Dan sau George Simion, precum și despre impactul acestora asupra relațiilor dintre România și Republica Moldova.

Ion Tăbîrță afirmă că, dacă George Simion va ajunge președinte al României, Chișinăul ar putea rămâne fără sprijinul Bucureștiului, inclusiv în ceea ce privește parcursul său european. Potrivit analistului politic, declarațiile și acțiunile din trecut ale lui Simion indică o abordare impredictibilă și potențial dăunătoare relației dintre cele două state.

,,George Simion aduce multă impredictibilitate în relația moldo-română. Pornind de la faptul că el și-a început cariera politică în Republica Moldova, în urmă cu peste zece ani, când a participat la o serie de mișcări cu caracter naționalist. Din cauza activităților sale de atunci, autoritățile moldovenești i-au impus o interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. În plus, în trecut a făcut mai multe declarații contradictorii legate de Republica Moldova, printre care și ideea că România ar trebui să întrerupă orice sprijin pentru Chișinău. Așadar, deși se declară un politician pro-național și afirmă că are simpatie și o atitudine aparte față de românii din stânga Prutului, un eventual mandat al său ar aduce confuzie. Confuzie în sensul în care proiectul de țară al Republicii Moldova este integrarea europeană, iar noi avem un parteneriat strategic cu România tocmai pentru a susține acest parcurs european. Ceea ce are nevoie cel mai mult Republica Moldova, în acest moment, din partea României, este continuitatea sprijinului pentru aderarea la Uniunea Europeană, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Este vorba și despre proiecte bilaterale foarte importante, cum ar fi cele din domeniul energetic sau infrastructură terestră. În acest context, Republica Moldova nu are nevoie de perturbații, iar George Simion, în calitate de posibil președinte al României, ar putea aduce tocmai astfel de perturbări”, a detaliat analistul politic.

Mihaela Sirețanu, expertă în relații internaționale și economie politică în cadrul Comunității Watchdog.md, susține că relațiile dintre cele două state ar putea deveni tensionate, inclusiv pe fondul interdicției de intrare în Republica Moldova impusă lui George Simion.

,,Într-un scenariu ipotetic în care George Simion ar deveni președintele României, relațiile cu Republica Moldova ar putea deveni tensionate. Simion are o interdicție de intrare în Republica Moldova până în 2028, impusă din cauza acțiunilor considerate destabilizatoare de autoritățile de la Chișinău. El a declarat că va condiționa sprijinul României pentru Moldova și Ucraina de ridicarea acestor interdicții.Deși susține unirea României cu Moldova, retorica sa naționalistă și eurosceptică ar putea afecta rolul tradițional al României ca avocat al integrării europene a Moldovei, complicând parcursul european al acesteia”, a menționat Mihaela Sirețanu.

O altă imagine a Bucureștiului

Analistul politic, Ion Tăbîrță susține că, dacă România va fi condusă de liderul AUR, nu va mai putea juca rolul de avocat al Republicii Moldova la Bruxelles deoarece nici ea nu va mai beneficia de aceeași imagine în cadrul Uniunii Europene.

,,Sprijinul românesc a fost esențial pentru promovarea cauzei moldovenești în majoritatea reuniunilor din cadrul Uniunii Europene, inclusiv la Bruxelles. Este important de văzut dacă un președinte ca George Simion ar continua această susținere la nivel european, așa cum a făcut Klaus Iohannis, fostul președinte. El este cunoscut ca un politician eurosceptic, deci e posibil să aibă o altă viziune în privința sprijinirii Republicii Moldova în drumul său european. De asemenea, se va schimba și poziționarea internațională a României. Dacă până acum România era implicată, integrată în politica europeană pe mai multe subiecte legate de geopolitică, securitate. Ajutorul Ucrainei, sancțiunile contra Federației Ruse și cu totul altfel va fi acum vocea României cu un George Simion președinție. România va avea o imagine mai aproape de imaginea unor țări ca Ungaria sau Slovacia, puteri eurosceptice, care nu neapărat vor fi văzute ele însăși bine la Bruxelles, nu doar că să susțină cauza Republicii Moldova. ( n.r.-George Simion) ar aduce multă incertitudine. Parteneriatul moldo-român a fost extrem de productiv în ultimii ani, iar Republica Moldova are nevoie de continuitate. Orice tulburare politică la București ar putea însemna complicații majore și efecte nedorite pentru Chișinău”, a mai afirmat acesta.

Un singur avantaj

Ion Tăbîrță crede că unicul lucru pozitiv pe care alegerea lui George Simion la șefia României l-ar putea aduce ar fi apropierea de Statele Unite ale Americii.

„Unicul factor pozitiv, dacă îl putem numi așa, odată cu alegerea lui George Simion în calitate de șef al statului, va fi o posibilă apropiere de Statele Unite ale Americii. Știm foarte bine că George Simion se declară un susținător al lui Donald Trump și are anumite uși deschise la Washington. Așadar, din acest punct de vedere, România s-ar putea apropia de SUA, dar, în același timp, s-ar putea îndepărta de Uniunea Europeană. Oricum, această relație, sub o formă sau alta, va trebui gestionată, având în vedere că, totuși, domnul Simion și AUR nu domină și nu controlează legislativul. Avem, totuși, o altă guvernare. România este o republică semi-prezidențială, iar în acest context va trebui să existe o coabitare între un președinte eurosceptic și un guvern proeuropean. Această situație va genera, desigur, multe controverse și conflicte la nivelul principalelor instituții, însă nu înseamnă automat că relația dintre România și Republica Moldova se va înrăutăți. La nivelul Guvernului, relația va rămâne una bună; urmează să vedem ce se va întâmpla la nivelul Președinției”, a explicat analistul politic.

Lucrurile privind relațiile moldo-române vor sta mult mai bine, dacă Nicușor Dan, candidatul independent, va reuși să câștige al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România, afirmă atât Ion Tăbîrță, cât și Mihaela Sirețanu.

„Nicușor Dan va continua politica României față de Republica Moldova, susținând cauza europeană. El va urma linia României din ultimii ani, fără schimbări majore. Dimpotrivă, România va continua să fie privită pozitiv la Bruxelles, în rândul comunității europene, iar acest lucru va consolida susținerea pentru Republica Moldova, așa cum s-a întâmplat și în ultima perioadă. Vom avea aceeași predictibilitate și aceeași linie de susținere a Republicii Moldova la Bruxelles. În plus, România însăși va fi percepută favorabil în interiorul Uniunii Europene”, a mai spus analistul politic, Ion Tâbîrță.

,,Într-un scenariu ipotetic în care Nicușor Dan ar deveni președintele României, relațiile cu Republica Moldova ar fi întărite semnificativ, având în vedere declarațiile sale privind sprijinul necondiționat pentru parcursul european al Chișinăului. El a subliniat că Republica Moldova este „cel mai apropiat aliat” al României și că aderarea acesteia la Uniunea Europeană ar deveni o prioritate absolută a mandatului său. În acest context, Bucureștiul și-ar menține ferm rolul de avocat al Moldovei la Bruxelles, iar cooperarea bilaterală s-ar extinde prin proiecte economice, culturale și instituționale”, a adăugat Mihaela Sirețanu, expertă în relații internaționale și economie politică în cadrul Comunității Watchdog.md.

Vot semnificativ pentru Chișinău

Mihaela Sirețanu a nuanțat că votul românilor basarabeni de la scrutinul care urmează peste două săptămâni este unul de importanță majoră pentru țara lor.

,,Alegerile prezidențiale din România din 2025 sunt de o importanță majoră pentru Republica Moldova, întrucât rezultatul acestora va influența direct relațiile bilaterale, sprijinul pentru integrarea europeană a Chișinăului și stabilitatea regională. România a fost un partener esențial pentru Moldova, oferind sprijin economic, energetic și diplomatic, mai ales în contextul presiunilor exercitate de Rusia. Un președinte român cu o viziune pro-europeană și favorabilă cooperării va continua să susțină parcursul european al Moldovei și să consolideze relațiile dintre cele două țări. În schimb, un lider cu o orientare naționalistă sau eurosceptică ar putea diminua acest sprijin, afectând negativ aspirațiile europene ale Moldovei și relațiile bilaterale. De asemenea, votul diasporei românești din Moldova poate avea un impact semnificativ asupra rezultatului alegerilor, evidențiind interdependența politică și culturală dintre cele două state”, a concluzionat ea.

„Ele sunt importante, deoarece, cu cât puterea de la București este mai proeuropeană și stabilă, cu atât susținerea față de Republica Moldova pe parcursul european este mai mare. Un politician eurosceptic la cârma României ar afecta, desigur, această susținere”, a conchis analistul politic de la Chișinău.