Donald Tusk, mesaj de susținere pentru Nicușor Dan. Georgia Meloni, alături de George Simion

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a transmis un mesaj de susținere a candidatului independent la alegerile prezidențiale din România, Nicușor Dan, pentru scrutinul din 18 mai, zi în care și polonezii sunt chemați la urne. La rândul său, George Simion a postat pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de premierul Italiei, Georgia Meloni.

„Dragi prieteni români, duminica aceasta românii și polonezii își vor alege președinții. În ambele noastre țări miza este la fel de mare. Doi primari ai frumoaselor noastre capitale, București și Varșovia - Nicușor Dan și Rafal Trzaskowski vor lupta cu aceleași pericole, cu vecinătatea agresivă, cu influența agenturilor străine, cu populismul antieuropean, corupția și minciuna. Este evident că voi, alegătorii, și nu puterile străine, sunteți cei care trebuie să decidă exclusiv despre cine va deveni președinte. Astăzi, Polonia, România și Europa sunt aceeași familie. Europa suntem noi și voi. Pentru că îmi iubesc patria, le urez tot ceea ce este mai bun fraților și surorilor din România!”, le-a transmis românilor Donald Tusk.

În același mesaj premierul polonez a adăugat:

„Acum câțiva ani, din calitatea de președinte al Consiliului European, m-am adresat dumneavoastră cu următoarele cuvinte: aș vrea să fac un apel la toți românii - să apere in România și în Europa, fundamentele civilizației noastre politice: libertatea, integritatea, respectarea adevărului în viața publică, statul de drept și constituția. Să le apere cu aceeași hotărâre cu care Helmuth Duckadam a apărat acele patru penalty-uri la rând. Atunci și mie mi s-a părut imposibil! Dar el a reușit. Și voi veți reuși. Am primit apoi de la regretatul Helmuth mănușile lui de portar. Mi-a spus atunci: Apară Europa, România și libertatea noastră, așa cum și eu am apărat poarta în Sevilla. Sunt convins că aceste mănuși trebuie să le primească astăzi lideri noștri: Nicușor Dan și Rafale Trzaskowski. Trăiască România, trăiască Polonia, trăiască Europa unită!”

„Sper să facem, după aceste alegeri, un adevărat parteneriat între România și Polonia pe flancul estic”

Nicușor Dan i-a răspuns lui Donald Tusk:

„Îi mulțumesc prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, pentru acest mesaj emoționant de susținere dar și pentru respectul cu care un european adevărat îi tratează pe cetățenii români, făcând un efort pentru a se adresa în limba română. Îi doresc și eu succes în alegerile prezidențiale primarului Varșoviei, Rafał Trzaskowski, și sper să facem, după aceste alegeri, un adevărat parteneriat între România și Polonia pe flancul estic”, a răspuns Nicușor Dan.

Duminică în Polonia se va desfăşura primul tur al alegerilor prezidenţiale. Principalii candidaţi sunt Rafal Trzaskowski, reprezentant al partidului de guvernământ Platforma Civică, istoricul Karol Nawrocki, reprezentant al Partidului Lege şi Justiţie (PiS) şi director al Institutului Memoriei Naţionale din Polonia, şi reprezentantul extremei drepte, Slawomir Mentzen.

Oficialii polonezi au anunţat miercuri că s-a descoperit o posibilă încercare de interferenţă în campania pentru alegerile prezidenţiale din 18 mai, prin intermediul unor mesaje publicitare pe Facebook ce ar putea fi finanţate din străinătate.

George Simion, în Polonia: „Mi-am întrerupt campania în România pentru a fi aici, alături de voi”

Amintim că liderul AUR, candidat în turul 2 prezidențial alături de Nicușor Dan, a fost marți, 13 mai 2025, în Polonia, la mitingul candidatului PiS, Karol Nawrocki, pentru președinția acestei țări.

Partidul Lege și Justiție (PiS ) este aliat cu președintele polonez în exercițiu, Andrzej Duda, împotriva guvernului proeuropean al lui Donald Tusk.

Aflat pe scenă, George Simion a promis că, în calitate de președinte, va veni zilnic în Polonia pentru a face campanie pentru Karol Nawrocki.

„Mi-am întrerupt campania în România pentru a fi aici, alături de voi. Pentru că nu e vorba doar de România. Dacă voi învinge în România, duminică - și, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi învinge - nu va fi de ajuns. Avem nevoie de prieteni, de frați. Suntem frați! Vrem respect pentru muncitorii din minele de cărbune, în Polonia și România. Vrem respect pentru fermierii din ambele țări. Vă promit că, în calitate de nou președinte român, voi veni zilnic pentru a face campanie pentru Karol Nawrocki, pentru că el trebuie să fie noul președinte al Poloniei. Dacă vin din România în ultima săptămână a campaniei pentru a fi aici cu voi, pentru Karol Nawrocki, vă rog să faceți la fel”, a spus Simion, de pe scenă.

Premierul Poloniei, Donald Tusk a afirmat că „Rusia este fericită”, după ce candidatul AUR la prezidențiale George Simion a participat la un miting electoral în Polonia, alături de candidatul extremist Karol Nawrocki.

Ca reacție, candidatul la prezidențiale George Simion a publicat pe platforma X o fotografie în care apar Donald Tusk și Vladimir Putin, însoțită de textul: „În această fotografie este omul lui Putin în Polonia. Întreaga Europă știe asta. Nimeni nu mai crede minciunile și ipocrizia ta, Donald!”.

Mesaj de susținere de la Georgia Meloni pentru George Simion

Miercuri seara, George Simion a postat pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de premierul Italiei, Georgia Meloni.

„Avem prieteni, avem aliați, dar cel mai important e că îl avem pe Dumnezeu!”, a scris George Simion pe Facebook.